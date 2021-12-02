Бігус вибачився за помилки, допущенні в розслідуванні щодо обшуків в маєтку Киви: "Вперше така лажа". ВIДЕО

Журналіст-розслідувач Денис Бігус перепросив за помилки, допущені в розслідуванні про нардепа ОПЗЖ Іллю Киву. Тоді видання повідомило, що під час обшуків в маєтку Киви начебто знайшли 15 млн готівкою, золото та портрет в образі Муссоліні.

Як інформує Цензор.НЕТ про це Бігус заявив у відеозверненні.

"Це відео - пояснення, які стосуються останнього блогу з результатми обшуку у Киви. Це коротке пояснення, бо коли ти налажав і розумієш, що ти налажав - ти кажеш. Це вперше за 8 років існування проєкту така лажа, такого масштабу. Тут навіть не має значення, що це на темі Киви, хоча іронічно все ж таки. Хочу вибачитись перед нашою аудиторією і перед іншими ЗМІ. Ми багато років здобували вашу довіру, це надзвичайно важливо для нас. І саме тому, коли я косячу - я прошу у вас вибачення. Це боляче і сумно всім нам", - сказав Бігус.

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За його словами, опублікований ним матеріал не відповідає дійсності.

"Після того, як ми зробили аналіз будинку Киви, який знайшли завдяки стріму Рабіновича під час його обшуку, одне з джерел в правоохоронних органах написало, що є матеріал з обшуку, в результаті в цьому наборі фотографій були фото з іншої справи і тут навіть більше нема чого пояснити. Те, що це потрапило в ефір мій - моя лажа, мій факап. Не маю чого додати, окрім як ще раз перепросити і сказати, що ми дуже старанно працюємо, щоб подібні помилки з'являлись лише один раз на 8 років. Я сподіваюсь, що наступної просто не буде взагалі, вибачте ще раз", - пдісумував журналіст.

Нагадаємо, раніше Bihus.Info повідомляло, що під час обшуку у народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви правоохоронці знайшли золото, а також значні суми у національній та іноземній валюті, які не вказані у декларації народного обранця.

Журналісти повідомили, що під час обшуку у будинку Киви у селищі Козин під Києвом знайшли золоті зливки на суму понад мільйон гривень, а також готівкою понад 1,1 млн грн та близько 500 тис. доларів. Окрім того, в автомобілі депутата виявили 300 тис. грн.

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