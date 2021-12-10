Очікуємо на візит Папи Римського Франциска в Україну, - глава УГКЦ Святослав. ВIДЕО
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Папа Римський Франциск може найближчим часом відвідати Україну з візитом.
Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, глава УГКЦ повідомив під час Київського Безпекового Форуму.
"Кілька тижнів тому мав можливість особисто спілкуватися з Папою Франциском про Україну. Він дуже переймається долею простих людей. Тих людей, які сьогодні, можливо, не до кінця почуті. Святий отець дуже цікавився, як живе український народ, і справді дуже глибоко цим переймається", - зазначив Святослав.
Він повідомив, що невдовзі може відбутися візит до України Папи Римського.
"Ми маємо добру новину. Очікуємо, що відбудеться його візит до України. Це ще не анонсоване, але ми вже живемо в очікуванні і приготуванні. Це дуже потужний сигнал підтримки нашого народу і нашої держави", - додав глава УГКЦ.
Будь ласка, зачекайте...
и я же ничего не лгу и даже не вру ведь(!)
опять же : или - или,
приступим.
Путин имеет в банке Ват(н)икана неплохое бабло?(Гундяй ездил даже и сам Путин)?
Чего же "святой престол" который за все очень доброе против всего злого, Путина и кирюшеньку наградил какими то значками, а не забрал бабло до момента когда тот перестанет убивать христиан и выплатит компенсации?
ты прав - политическая контора.
Но вот лицемерие .... вернее - лицемерия у них - как и у любой политконторы.
я понятно объяснил? то есть, политконтора сделает что захочет, но прикрываясь этими своими "давайте жить муд.ро и рабы Яхве не должны уменьшать поголовье друг-брата"
1. путін сам їздить до Папи Римського. Зауважте не навпаки і це дуже важливо. Бо маленького путіна викинули з усіх світських "тусовок" цивілізованого світу. І це чи не єдина можливість показати росіянам що він все ж таки "великий політик".
2. медаль путіну була подарована не просто "за заслуги перед отечеством". А з конкретною метою. Це медаль присвячена 100-й річниці закінчення Першої Світової війни на ній написано: "Ніщо не втрачається з миром. Все можна втратити у війні". Що як би натякає навіщо це було зроблено понтифіком...
просто - є така штука - або труси, або хрестик.
ОК?
так і тут - або ти за мир і викидаєш путінське бабло, або ти трандабол і за мир нічо не в праві казатЪ
я найбільше ненавиджу дволикість. і лицемірство.
Це є - христоїдство наприклад - одною нотою - мізамір, другою - Пусін здєлаймір(шелестячи баблом у своєму банку, бабло на крові навіть тих же росіян) - нічого тобі не тисне? А совість? А як знайду?
Я просто прямо хочу шоб було - а не - то там небесня твердь, а то - ой, а може є іншопланетяни(проб.ють твердь шолі? )
є у нас таке слово - блюзнірство - ось тут доречне.
хотя, какой думец с тела, которое срав.нивает Гитлера и пусина? это как ты - и Эйнштейн - то есть несовместимо, за искл. того шо оба человеки. иди и не греши, заповеди же рабам для чего? вот и исполняй, раз-два. мутлер блин
просто подивись - ракета йде у небо =
а. пробиває "твердь?
б. це **** Яхве
в. ти йдеш молитись за мене та за Ілона та за НАСА та навіть за сроскосмос
если ты не понял за неб. твердию. б*же, откуда вы такие... ну я бы понял бы еще троллей то, то так тупо.... притчу сказать от Мафупендропия?
Возрадуйтесь!
Украинские буржуазные националисты ведут подрывную против сраной советской власти с времен президента Михаила Грушевского,Симона Петлюры и Гетьмана Павла Скоропадского...,а УГКЦ Украины потворствует распаду РАБссии...Акт Злукы УНР и ЗУНР состоявшийся 22 января 1919 года,окончательно развалил РАБссию
Все последующие деятели куплены фуйлом и работают в его интересах.
или тебе не хватает шпили-вили? да - отравили, ну и шо?
или в Бостоне - ой, а это просто пацаны, одного убили фбр, второй хз где.
ты просто не знаешь шо такое кгб
Ще цього антихриста тут не вистачало, який топить за Мацкву і цілує ії в дупу
вот и все еретики, а мы - правильные, мы, религия Мдалунгомумбисты! - верим что онивсеврут(рубли, не, тока баксы, ... а, евро, давай), так вот, наш Владыка - Мумчто там еще, ну и побоку - Мнумбус Первый, вот так(евро, давай евро, евро давай)
приглашали и принесло(а бабло за дороги дал бюджет)
паства - она и в Африке паства, стадо чо, а за дороги заплатят все, как и сейчас
чет с 10. да и то по просьбе Яхве.
а сколько Яхве убил?
читай
там тупо ПИШЕТ просто ссс, для слепых даже - просто почитай. я не сотонист какой то, но за не слишком виновного, а в данном случае - мифическую сотону - я горой - ибо Яхве против сотоны -как слон против даже не мыши, а блохи
эй, там написано