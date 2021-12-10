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Очікуємо на візит Папи Римського Франциска в Україну, - глава УГКЦ Святослав. ВIДЕО

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Папа Римський Франциск може найближчим часом відвідати Україну з візитом.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, глава УГКЦ повідомив під час Київського Безпекового Форуму.

"Кілька тижнів тому мав можливість особисто спілкуватися з Папою Франциском про Україну. Він дуже переймається долею простих людей. Тих людей, які сьогодні, можливо, не до кінця почуті. Святий отець дуже цікавився, як живе український народ, і справді дуже глибоко цим переймається", - зазначив Святослав.

Він повідомив, що невдовзі може відбутися візит до України Папи Римського.

"Ми маємо добру новину. Очікуємо, що відбудеться його візит до України. Це ще не анонсоване, але ми вже живемо в очікуванні і приготуванні. Це дуже потужний сигнал підтримки нашого народу і нашої держави", - додав глава УГКЦ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава УГКЦ Святослав обговорив з Папою Римським Франциском ситуацію в Україні та війну на Донбасі

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Гарна новина-Папа,це вам не паша мерседес...
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02.12.2021 10:59
+5
Якщо не маєте віри то розглядайте церкву як політичну організацію. Так чи інакше саму впливову в світі. А приїзд голови такої організації це вже дуже серйозна подія...
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02.12.2021 11:12
+3
Очередной раз будет на британский флаг рваться пердак и резидента МП Онуфрия. А с митрополитом ПЦУ возможна нормальная встреча.
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02.12.2021 11:20
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Гарна новина-Папа,це вам не паша мерседес...
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02.12.2021 10:59 Відповісти
Та тут и мама-Тереза безсильна.
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02.12.2021 13:49 Відповісти
ну да, невыносимо поможет чувак, который учит про небесную твердь, про адамов, ев, авраамов и линкольнов(вычисляется что миру оказывается около 7000 лет), про летающих мущинок с крылышками и прочие ноевы ковчеги(размером, логично предположить, как 50 авианосцев). Сводите попов в палеонтологический музей = тут или динозавры были миллионы лет назад, или эти все кости и вот это все - подбросила гадкая сотона и подкупила всех ученых(еретиков) дабы наговаривали на святую цырковь, лоном своим(ну, это к гинекологу) спасающей рабов(а это к Рамзесу, Риму и Путину) своих от проделок гадкой сотоны

и я же ничего не лгу и даже не вру ведь(!)
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02.12.2021 11:06 Відповісти
Якщо не маєте віри то розглядайте церкву як політичну організацію. Так чи інакше саму впливову в світі. А приїзд голови такої організації це вже дуже серйозна подія...
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02.12.2021 11:12 Відповісти
оно то хорошо, но:
опять же : или - или,
приступим.
Путин имеет в банке Ват(н)икана неплохое бабло?(Гундяй ездил даже и сам Путин)?
Чего же "святой престол" который за все очень доброе против всего злого, Путина и кирюшеньку наградил какими то значками, а не забрал бабло до момента когда тот перестанет убивать христиан и выплатит компенсации?

ты прав - политическая контора.
Но вот лицемерие .... вернее - лицемерия у них - как и у любой политконторы.
я понятно объяснил? то есть, политконтора сделает что захочет, но прикрываясь этими своими "давайте жить муд.ро и рабы Яхве не должны уменьшать поголовье друг-брата"
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02.12.2021 11:31 Відповісти
Так тут для Ватикана є шанс зажилити грошенятка, як тільки з фуйлом щось стається і Рим має гешефт. Вони так і німецькі гроші зажали свого часу, і КПРС, і тамплієрів якщо дивитись раніше. А взагалі ви даремно нападаєте на Ватикан, сама успішна транскорпорація за всі часи людства, всі ті Ейпли, КПРСи та Іспанські імперії поруч не стояли.
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02.12.2021 12:08 Відповісти
Так навпаки - я їм заздрю, ви правий - під своїми "бла-бла-бла", їм бабло капає. А лохам(ну, нам) - Смірітєсь, раби бошья, (да угомонітєсь, нам бабло - вам сказкі)))
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02.12.2021 12:15 Відповісти
Погано що лишень читаєте рос. помийки. Ще і не вчитуючись в деталі.
1. путін сам їздить до Папи Римського. Зауважте не навпаки і це дуже важливо. Бо маленького путіна викинули з усіх світських "тусовок" цивілізованого світу. І це чи не єдина можливість показати росіянам що він все ж таки "великий політик".
2. медаль путіну була подарована не просто "за заслуги перед отечеством". А з конкретною метою. Це медаль присвячена 100-й річниці закінчення Першої Світової війни на ній написано: "Ніщо не втрачається з миром. Все можна втратити у війні". Що як би натякає навіщо це було зроблено понтифіком...
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02.12.2021 15:12 Відповісти
тут читаю, шан. пане
просто - є така штука - або труси, або хрестик.
ОК?
так і тут - або ти за мир і викидаєш путінське бабло, або ти трандабол і за мир нічо не в праві казатЪ

я найбільше ненавиджу дволикість. і лицемірство.
Це є - христоїдство наприклад - одною нотою - мізамір, другою - Пусін здєлаймір(шелестячи баблом у своєму банку, бабло на крові навіть тих же росіян) - нічого тобі не тисне? А совість? А як знайду?
Я просто прямо хочу шоб було - а не - то там небесня твердь, а то - ой, а може є іншопланетяни(проб.ють твердь шолі? )
є у нас таке слово - блюзнірство - ось тут доречне.
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02.12.2021 15:19 Відповісти
Що ти чмо болотне мелиш, які попи? Це у вас там в росіянії попи і раби, до сих пір з рабства путлера не можете відкупитись!
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02.12.2021 11:21 Відповісти
мутлер, ты сначала подумай....
хотя, какой думец с тела, которое срав.нивает Гитлера и пусина? это как ты - и Эйнштейн - то есть несовместимо, за искл. того шо оба человеки. иди и не греши, заповеди же рабам для чего? вот и исполняй, раз-два. мутлер блин
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02.12.2021 11:26 Відповісти
Оно больное на всю ФСБшную башку Штирлиц Смит,я прав? Путлер капут...крыса ты тупая...
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02.12.2021 11:43 Відповісти
сравниваю Гитлера и пусю? не, не я. больной значит не я. а, это вы, опять процедурки пропустил? старая калоша
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02.12.2021 15:25 Відповісти
В тих музеях справжні кістки чи як...
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02.12.2021 15:38 Відповісти
ні, пане, сотона підступна підбросила й підкупила усіх абсолютно вчених = всіх хто каже шо динозаврам більше 5000 років - спалити, я правильно зрозумів?
просто подивись - ракета йде у небо =
а. пробиває "твердь?
б. це **** Яхве
в. ти йдеш молитись за мене та за Ілона та за НАСА та навіть за сроскосмос
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02.12.2021 16:07 Відповісти
"ф.ачъко"
если ты не понял за неб. твердию. б*же, откуда вы такие... ну я бы понял бы еще троллей то, то так тупо.... притчу сказать от Мафупендропия?
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02.12.2021 16:09 Відповісти
Очередной раз будет на британский флаг рваться пердак и резидента МП Онуфрия. А с митрополитом ПЦУ возможна нормальная встреча.
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02.12.2021 11:20 Відповісти
Гы, к агитатору за зеленского едет держатель воровского общака путина.
Возрадуйтесь!
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02.12.2021 11:20 Відповісти
Гарна новина!
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02.12.2021 11:22 Відповісти
Зимой не надо.Ближе к лету.И прекрыть движение к Печерской лавре на время визита. Крестный ход устроить...Будет что показать для гундяевцев.Форму русских казаков разрешить ,но штраф за каждое появление-минимум, 17000.В пользу ВСУ.
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02.12.2021 11:27 Відповісти
патріахат для УГКЦ коли буде? І заминка з УГКЦ Закарпаття?
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02.12.2021 11:28 Відповісти
А тобі він потрібний? І без того УГКЦ присутня по усьому світу де українці мають можливість молитись на українській і брати участь в святій літургії! А щодо Закарпаття, так там є вплив угорщини, яка підкидує гроші мадярським євнухам!
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02.12.2021 16:53 Відповісти
мне по х-й,я агностик.
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02.12.2021 11:28 Відповісти
Из Истории...

Украинские буржуазные националисты ведут подрывную против сраной советской власти с времен президента Михаила Грушевского,Симона Петлюры и Гетьмана Павла Скоропадского...,а УГКЦ Украины потворствует распаду РАБссии...Акт Злукы УНР и ЗУНР состоявшийся 22 января 1919 года,окончательно развалил РАБссию
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02.12.2021 11:39 Відповісти
А толку?
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02.12.2021 11:50 Відповісти
УГКЦ закончилась на Гузаре, а последним Папой был Иоан-Павел 2.
Все последующие деятели куплены фуйлом и работают в его интересах.
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02.12.2021 13:10 Відповісти
по простому - весь мир фуйло, кругом его фуйлята!
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02.12.2021 13:48 Відповісти
ну в Софии взорвали собор... как бы да, весь мир миром, а взорвали фуйлята-сталинята.
или тебе не хватает шпили-вили? да - отравили, ну и шо?
или в Бостоне - ой, а это просто пацаны, одного убили фбр, второй хз где.
ты просто не знаешь шо такое кгб
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02.12.2021 15:38 Відповісти
А ну конкретно, як працюють в інтересах росіянії, приведи факти, коли УГКЦ працювало на путлера!
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02.12.2021 16:55 Відповісти
А в чем Вы видите предательство УГКЦ после Гузара? Просто интересно...
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04.12.2021 22:08 Відповісти
Папи Римський Франциск може найближчим часом відвідати Україну з візитом. Джерело: https://censor.net/ua/v3302906


Ще цього антихриста тут не вистачало, який топить за Мацкву і цілує ії в дупу
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02.12.2021 13:10 Відповісти
Да! Он не верит в Тримитротулубяка, просто еретик. Несет вред и свою историю по которой миру 7000 лет, а ведь все знают шо ему 7001 год!!!11
вот и все еретики, а мы - правильные, мы, религия Мдалунгомумбисты! - верим что онивсеврут(рубли, не, тока баксы, ... а, евро, давай), так вот, наш Владыка - Мумчто там еще, ну и побоку - Мнумбус Первый, вот так(евро, давай евро, евро давай)
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02.12.2021 15:42 Відповісти
Греко-католики пригласили Папу Римо-католиков?
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02.12.2021 13:44 Відповісти
так он и приезжал, правда "иван павел номер два", дороги поделали и наделали еще там
приглашали и принесло(а бабло за дороги дал бюджет)
паства - она и в Африке паства, стадо чо, а за дороги заплатят все, как и сейчас
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02.12.2021 15:48 Відповісти
прагмат, читаем - сколько тот "дьявол" убил людей?
чет с 10. да и то по просьбе Яхве.
а сколько Яхве убил?
читай
там тупо ПИШЕТ просто ссс, для слепых даже - просто почитай. я не сотонист какой то, но за не слишком виновного, а в данном случае - мифическую сотону - я горой - ибо Яхве против сотоны -как слон против даже не мыши, а блохи
эй, там написано
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02.12.2021 15:45 Відповісти
Як все запущено...
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02.12.2021 15:36 Відповісти
Этот тот папа, который встречался с Гундяевым и сделал с ним общее заявление, разочаровавшее УГКЦ?
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04.12.2021 22:07 Відповісти
 
 