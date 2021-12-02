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Новини Відео Політика України Бюджет-2022
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держбюджет (900) МОЗ (3881) лікарі (1096) Ляшко Віктор (1353) зарплата (133)

У проєкті Бюджету-2022 враховано підвищення зарплати лікарів до 20 тис. грн, - Ляшко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

В проєкті Держбюджету-2022 враховано підвищення заробітної плати медичним працівникам, а також кошти на розвиток інфраструктури системи охорони здоров'я.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд схвалив та направив до Верховної Ради України проєкт державного бюджету України на 2022 рік. Бюджет, який передбачає ринкову заробітну плату для медичних працівників. Базовий рівень заробітної плати для лікарів встановлено на рівні 20 тисяч гривень, для середніх медичних працівників - 13,5 тисячі гривень", - розповів голова МОЗ.

За словами Ляшка, уряд виконує указ Президента України Володимира Зеленського, який був виданий до Дня медичного працівника в Україні.

"Також в бюджеті передбачено виплати працівникам закладів охорони здоров'я у зв'язку з їхнім переїздом на нове місце роботи, або перекваліфікацію, яка буде необхідна під час формування спроможної мережі лікарень у госпітальних округах. Бюджет 2022 року передбачає подальший розвиток медичної інфраструктури. Це і кошти на закупівлю новго обладнання, як для лікарень, так і для лабораторій", - зазначив міністр.

1 грудня президент Володимир Зеленський анонсував підвищення заробітної платні для лікарів.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
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02.12.2021 12:14
+5
стопэ пассажир
зелебрежнев вчера сказал "средняя у врачей 24000" опять натрындел?
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02.12.2021 12:17
+3
Ты суслика видишь? А он есть!....Бла...бла...бла.....Как и уже 2 года по 300% врачам....ЛОЖЬ!
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02.12.2021 12:19
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В проєкті \\\\\\\\\\\\

вот почему я возненавидел переход сайта на наш язык. б*же, как же меня ХАРИТ это слово то((((
кстати специально искал, с важным видом пишут шо так правильно...
давайте уже к трипильцам возвратимся, или к неграм, или вообще к Святославу-антисемитскому(ненавижу антиарабов, Святослав просто не знал что их обижать низзя)
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02.12.2021 12:01 Відповісти
Святослав не обижал ни арабов, ни семитов
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02.12.2021 12:25 Відповісти
Хазары:
Вы:
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02.12.2021 12:27 Відповісти
Они не семиты
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02.12.2021 12:29 Відповісти
религия какая была?
или ее навязал народу там князек, без прикрытия?
ну тогда они терпилы, как и Киев..., ой, а вот это другое!!111
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02.12.2021 12:32 Відповісти
Иудаизм. И вместе с тем, после этого они не стали семитами. Как и Владимир не стал ромеем, после принятия веры ромеев
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02.12.2021 12:51 Відповісти
я про то шо каган вестимо не тупо взял веру, а кто-то его .... охранял от "благодарности" местного населения.
так же не бывает шо князек высрал: Вот! мы щас не перунисты, а яхвисты - и его не отправили на костер.
семитов там же присутствовала делегация, или нет? вна хазарщине то, как и в Киеве - не особо бы даже дружина хотела чтобы Перун-нах, Яхве - приди.
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02.12.2021 13:16 Відповісти
1.это Анонсы и это грязными.
2. Руководители будут стоять перед выбором - повысить зп или закупить на учереждение, если смотреть что творится сейчас по финансированию - одно из двух будет в пролете.
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02.12.2021 12:03 Відповісти
и мы все знаем что именно будет в пролете
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02.12.2021 12:22 Відповісти
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02.12.2021 12:14 Відповісти
Главное пообещать
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02.12.2021 12:17 Відповісти
стопэ пассажир
зелебрежнев вчера сказал "средняя у врачей 24000" опять натрындел?
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02.12.2021 12:17 Відповісти
Средняя, с учётом зарплаты в министерстве и управлениях...
От 200000 до 800000 грн, ну и медсестрам по 6000 - в среднем так и выходит +/- 20000.
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02.12.2021 12:28 Відповісти
Врачам 20, среднему звену 13 а младшему звену я так понимаю оставят минималу. Да врачи и так неплохо имеют и без зарплаты.
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02.12.2021 12:19 Відповісти
Неплохо, это сколько? Моя жена, семейный врач 1 категории, с двадцатилетним стажем работы, получает 15 000. Так же, как швея на фабрике
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02.12.2021 12:28 Відповісти
Я прекрасно помню сколько пришлось платить в хирургии пока там лежал.
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02.12.2021 13:34 Відповісти
Цим записом Ви засвідчили, що Ви підтримуєте корупцію. І навіть фінансуєте.
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02.12.2021 17:43 Відповісти
Є вільні вакансії ЛІКАРІВ в усіх лікарнях ... і це найкращий доказ, що Ви пишете НЕ правду
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02.12.2021 13:00 Відповісти
Ты суслика видишь? А он есть!....Бла...бла...бла.....Как и уже 2 года по 300% врачам....ЛОЖЬ!
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02.12.2021 12:19 Відповісти
Дорогие медработники и не медработники, скажите:

- в чём и когда зелень не обманывала?!
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02.12.2021 12:19 Відповісти
Судя по тебе - да.
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02.12.2021 12:45 Відповісти
20 000 разделить на допустим 2.75 получается 727$ маловато будет
или у нас резко упадет курс доллара . скажем до 5
или кто то не выполняет свои обещания
такой себе мелкий говнюк из Кривого рога
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02.12.2021 12:21 Відповісти
тож тепер лікарі вслід за вчителями стануть баригами! з чим я вас і вітаю! ібо хужє та нє будєт
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02.12.2021 12:21 Відповісти
Головбрехло наобіцяв, Ляшко підхопив.
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02.12.2021 12:26 Відповісти
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02.12.2021 12:28 Відповісти
Кстати, если рассмотреть эту тему подробней, то это повышение касается только врачей, которые работают по программе медгарантий. Узкоспециализированная же медпомощь вообще идет отдельным пунктом в бюджете. Так что заявление о том, что врачам увеличат зарплату, является сильным преувеличением. Может быть и повысят, но далеко не всех врачей это коснется.
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02.12.2021 12:38 Відповісти
20 - минимальная, 24 - средняя. Типа так.
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02.12.2021 12:57 Відповісти
Повышать зарплату нищим медицинским работникам-это жизненно важно!
Если Зеленскому это удастся, то это будет прорыв!
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02.12.2021 12:59 Відповісти
Вот никак не вериться что Зеленский и Ляшко под чем то.......может их просто обманывают их подчиненные? Или они про врачей Феофании все время говорят? Ну могут же проверить по налоговой, по банковской системе зарплату врачей, не среднюю между главврачом и остальными, а именно зарплату врачей?! Жена врач областной больницы с пятнадцатилетним стажем работая по суткам получает около 5 тысч гривен, а эти врут на всю страну про 10...20 тысяч?!!! Бессовестные БРЕХУНЫ!!!!!!
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02.12.2021 13:10 Відповісти
-что это так сильно грохочет за окном?
- украинский печатный станок, сэр.
- а что он печатает?
- какие- то фантики, они их гривнями называют.
- скажите им что они дебилы((
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02.12.2021 13:50 Відповісти
А яка у нас зарплата військовослужбовців? і яка заборгованість по виплаті зарплати медикам і військвослужбовцям?
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02.12.2021 15:45 Відповісти
всё равно зрада.
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02.12.2021 19:51 Відповісти
Во, пошла жара!))) Прошло-то всего ничего, два дня))) Мурчащий с трибуны про 24 тысячи распинался... Завтра коля-каклета ляпнет про 16, потом хламидия с третьяковой дружно пукнут- так и вернутся к :-ти тысячам)))
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03.12.2021 10:28 Відповісти
На уже збирали і повідомили, що 20 тку яку анонсував президент це добре, але грошей немає, тому будете працювати на 0.5 за 10тку
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11.12.2021 21:00 Відповісти
 
 