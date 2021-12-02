У проєкті Бюджету-2022 враховано підвищення зарплати лікарів до 20 тис. грн, - Ляшко. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
В проєкті Держбюджету-2022 враховано підвищення заробітної плати медичним працівникам, а також кошти на розвиток інфраструктури системи охорони здоров'я.
Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Уряд схвалив та направив до Верховної Ради України проєкт державного бюджету України на 2022 рік. Бюджет, який передбачає ринкову заробітну плату для медичних працівників. Базовий рівень заробітної плати для лікарів встановлено на рівні 20 тисяч гривень, для середніх медичних працівників - 13,5 тисячі гривень", - розповів голова МОЗ.
За словами Ляшка, уряд виконує указ Президента України Володимира Зеленського, який був виданий до Дня медичного працівника в Україні.
"Також в бюджеті передбачено виплати працівникам закладів охорони здоров'я у зв'язку з їхнім переїздом на нове місце роботи, або перекваліфікацію, яка буде необхідна під час формування спроможної мережі лікарень у госпітальних округах. Бюджет 2022 року передбачає подальший розвиток медичної інфраструктури. Це і кошти на закупівлю новго обладнання, як для лікарень, так і для лабораторій", - зазначив міністр.
1 грудня президент Володимир Зеленський анонсував підвищення заробітної платні для лікарів.
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вот почему я возненавидел переход сайта на наш язык. б*же, как же меня ХАРИТ это слово то((((
кстати специально искал, с важным видом пишут шо так правильно...
давайте уже к трипильцам возвратимся, или к неграм, или вообще к Святославу-антисемитскому(ненавижу антиарабов, Святослав просто не знал что их обижать низзя)
Вы:
или ее навязал народу там князек, без прикрытия?
ну тогда они терпилы,
как и Киев..., ой, а вот это другое!!111
так же не бывает шо князек высрал: Вот! мы щас не перунисты, а яхвисты - и его не отправили на костер.
семитов там же присутствовала делегация, или нет? вна хазарщине то, как и в Киеве - не особо бы даже дружина хотела чтобы Перун-нах, Яхве - приди.
2. Руководители будут стоять перед выбором - повысить зп или закупить на учереждение, если смотреть что творится сейчас по финансированию - одно из двух будет в пролете.
зелебрежнев вчера сказал "средняя у врачей 24000" опять натрындел?
От 200000 до 800000 грн, ну и медсестрам по 6000 - в среднем так и выходит +/- 20000.
- в чём и когда зелень не обманывала?!
или у нас резко упадет курс доллара . скажем до 5
или кто то не выполняет свои обещания
такой себе мелкий говнюк из Кривого рога
Если Зеленскому это удастся, то это будет прорыв!
- украинский печатный станок, сэр.
- а что он печатает?
- какие- то фантики, они их гривнями называют.
- скажите им что они дебилы((