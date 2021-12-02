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Проєкт "Без цензури": Чи справді Байден може здати Україну Путіну? ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Як пов'язані загроза вторгнення Росії і "державний переворот"? Чого хочуть Сполучені Штати і Росія від України? І де межа компромісів?
Повідомлення Держдепартаменту США про загрозу російського вторгнення на територію України викликало суперечки серед американських та європейських експертів, а в Україні – дало привід поговорити про те, що означають такі наполегливі попередження, які несуться вже не перший тиждень.
Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" аналізує, про що насправді йдеться – про вторгнення Росії чи про те, чи правда, що Сполучені Штати хочуть змусити Україну здатися Росії?
Топ коментарі
+11 Ksenia VB
показати весь коментар02.12.2021 17:02
+6 Ksenia VB
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Будь ласка, зачекайте...
да что уж там, они повторяют - ненавидим всех, просто журнаиствуем - и эту круто, а вы - иди как в игнор.
заколебали такие - ой, а вы за По, ой, а вы за Зе. ... "зла" нету!!
😄
ні, не заціпило, а от у рило б заїхав, шо ти мелеш, дурне?
Те що Ви вже :;@&#$_Я тут причому??
А погрожувати онан..ананімно може тіль БОЯГУЗ та ХАМ...
😀
Лікуйтеся і не хворійте меньше...
Бувайте....😄
Зеленский хочет закончить войну, а не капитулировать.
Ануж, розумне, скажи, яким чином можна припинити війну ?
Путло просто так віддасть Крим І Донбас ? Серйозно ?
Можете Лєроса не дивитися просто прерший кадр - це вова і усьо!!!
Украину "могут сдать" только сами украинцы!
Скатертью дорога.
......
И если да, то когда?
Україну здають українські гниди та малороси, а Байден наш друг та партнер, хоча трампісти так не вважають, бо ще й досі сумують за рудим додіком.
потім послухаю, поважаю зарослого пана і його подругу з писклявим голосом.
Он более пол года держал подписанные Сенатом санкции против СП2.
Его партия и сейчас за снятие санкций...
Не знаю як там Байден, а зеленський судячи по всьому хоче здати Україну і жити надалі в УРСР, загянувши путіну у гузно