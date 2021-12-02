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Проєкт "Без цензури": Чи справді Байден може здати Україну Путіну? ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Як пов'язані загроза вторгнення Росії і "державний переворот"? Чого хочуть Сполучені Штати і Росія від України? І де межа компромісів?

Повідомлення Держдепартаменту США про загрозу російського вторгнення на територію України викликало суперечки серед американських та європейських експертів, а в Україні – дало привід поговорити про те, що означають такі наполегливі попередження, які несуться вже не перший тиждень.

Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" аналізує, про що насправді йдеться – про вторгнення Росії чи про те, чи правда, що Сполучені Штати хочуть змусити Україну здатися Росії?

Автор: Слава Козир
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Топ коментарі
+11
Україну скоріше здасть Зеленський і його виборці.
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02.12.2021 17:02
+6
Ойц, зелін напальчник явився...
Ануж, розумне, скажи, яким чином можна припинити війну ?
Путло просто так віддасть Крим І Донбас ? Серйозно ?
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02.12.2021 17:12
+6
А он знает как её закончить? Хорошо бы озвучить план окончания войны украинскому народу прежде чем встречаться с путиным. Пока это его желание увидеть путина и поговорить с ним один на один, без свидетелей вызывает ощущение что зеленский собирается выполнить все требования путина по капитуляции.
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02.12.2021 17:24
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Україну скоріше здасть Зеленський і його виборці.
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02.12.2021 17:02 Відповісти
І змащено шаКАЛадом..))
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02.12.2021 17:06 Відповісти
ты хоть слушаешь их?
да что уж там, они повторяют - ненавидим всех, просто журнаиствуем - и эту круто, а вы - иди как в игнор.
заколебали такие - ой, а вы за По, ой, а вы за Зе. ... "зла" нету!!
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02.12.2021 17:10 Відповісти
Шо , пацакчику, заціпило?
😄
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02.12.2021 17:34 Відповісти
шо, снова по утру рошенку у себя в портках обнаружил?
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02.12.2021 17:37 Відповісти
Можете Ваше випороженя на англійській запостити чи на Мові, пацакчику??
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02.12.2021 17:49 Відповісти
я логично - ты мне оскорбление, так нет, не зацепило.
ні, не заціпило, а от у рило б заїхав, шо ти мелеш, дурне?
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02.12.2021 17:48 Відповісти
ТЮ, пацакчику, Я Вас нє "оскорБЛЯл"...
Те що Ви вже :;@&#$_Я тут причому??
А погрожувати онан..ананімно може тіль БОЯГУЗ та ХАМ...
😀
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02.12.2021 17:58 Відповісти
иди ка поспи ка, ты же Поехавший
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02.12.2021 18:03 Відповісти
Таки не помилився Я...
Лікуйтеся і не хворійте меньше...
Бувайте....😄
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02.12.2021 18:08 Відповісти
иди иди, там Наполеону привет а то я не достиг еще такого... просветлюхи же
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02.12.2021 18:22 Відповісти
ты такая тупая, сосочка...

Зеленский хочет закончить войну, а не капитулировать.
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02.12.2021 17:08 Відповісти
Ойц, зелін напальчник явився...
Ануж, розумне, скажи, яким чином можна припинити війну ?
Путло просто так віддасть Крим І Донбас ? Серйозно ?
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02.12.2021 17:12 Відповісти
Закончить войну срашкой... извини, но слов нету. закончить рашка войну хочет - тогда когда вы, если вы тут, - будете чистить сапоги, да и пошивать, якутам, вот так до копейки. хз откуда ты, но да, я хотел бы по-русски сказать пару строчек, просто за мат банят.
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02.12.2021 17:13 Відповісти
А он знает как её закончить? Хорошо бы озвучить план окончания войны украинскому народу прежде чем встречаться с путиным. Пока это его желание увидеть путина и поговорить с ним один на один, без свидетелей вызывает ощущение что зеленский собирается выполнить все требования путина по капитуляции.
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02.12.2021 17:24 Відповісти
ну так за оманские бабки и базар нужно отвечать
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02.12.2021 17:38 Відповісти
Це можливе не для такого недоумка, а для розумної людини, патріота України.
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02.12.2021 20:02 Відповісти
Це він вам особисто нашіптував?
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02.12.2021 20:03 Відповісти
В обмен на Китай, что рашка не будет вступать в союз с китаезами.
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02.12.2021 17:08 Відповісти
Росія не тільки в «союзі» з Китаєм, Росія вже давно під Китаєм!
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02.12.2021 17:09 Відповісти
БРЕД, ВРАНЬЕ и ПРОВОКАЦИЯ!
Украину "могут сдать" только сами украинцы!
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02.12.2021 17:11 Відповісти
Афган сдали в панике тикали.
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02.12.2021 17:11 Відповісти
Питання не в тому чи Байден «здасть Україну», питання на яких умовах Обама, Клінтони, Сандерс і інша новітня світова еліта здасть Україну. Я думаю ціна буде дешева-російська нафта. ОПЕК відмовляється збільшити добуток, в Всериці ціни на бензин рекордні як і інфляція і як результат найнижчий рейтинг за всю історію. Демам втрачають нижню палату і ймовірно конгрес через п'ять місяців. Їм як кров із носа потрібно знизити ціни на бензин.
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02.12.2021 17:13 Відповісти
а как же Штаты опустили цены на нефть в 2014-м ради нас ? Ведь тогда путлеру реально поплохело. Почему сейчас не могут сделать так же ?
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02.12.2021 17:17 Відповісти
статлин получше был? мразь
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02.12.2021 17:21 Відповісти
Ну, так тож був «російський шпигун Трамп»! Перше, що зробив «Байден»- перекрив американські нафтоіжві гілки і прикрив видобуток в Америці і це після того, як Трамп зробив Америку енергетично незалежною на 100%. Потім, втік з Афгану, залишивши озброєння на міліарди доларів і літіум. Тепер, вони говорять, що високі ціни на нафту будуть спонукати людей купувати електромобілі із батареями, котрі виготовляють…в Китаї. Що у нас іде в ці батареї?- літіум) але ціни на бензин вже підскочили і американському споживачу це не подобається вже-ось тут і підійшли росіяни із своєю нафтою. Плюс, Байден зняв санкції з північного потоку-висновків робіть самі
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02.12.2021 17:23 Відповісти
Илларионов тоже так же говорит - даже был изгнан с работы из-за трампа)
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03.12.2021 09:08 Відповісти
Треба скликати віче на Майдані: "Не дамо нас здати".
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02.12.2021 17:17 Відповісти
ПШНХЙ,смердяча кацапська гнида.
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02.12.2021 17:17 Відповісти
Уже пошёл? Ну иди.
Скатертью дорога.
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02.12.2021 17:22 Відповісти
Нах так нах, син свині.
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02.12.2021 17:23 Відповісти
Дело хозяйское. Тебе ж никто не запрещает.
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02.12.2021 17:25 Відповісти
Попукиваешь, максимка ?
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02.12.2021 17:42 Відповісти
и лайкнул тебе такой же тридвараст, видать за соседнем столом сидит. а по вечерам после бормотухи шпилите один другого по очереди
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02.12.2021 17:43 Відповісти
опять "проєкт"
......
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02.12.2021 17:20 Відповісти
Вопрос поставлен некорректно... - Действительно ли Зеленский сдаст Украину?

И если да, то когда?
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02.12.2021 17:27 Відповісти
пусть только попробует ! Его ждет многомиллионный Майдан
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02.12.2021 17:47 Відповісти
он как раз это и собирается делать...
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02.12.2021 19:10 Відповісти
Причем тут Байден? Украинцы сами справятся руками своего гнусявого кумира.
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02.12.2021 17:32 Відповісти
Вопрос как-то по-дебильному написан!

Україну здають українські гниди та малороси, а Байден наш друг та партнер, хоча трампісти так не вважають, бо ще й досі сумують за рудим додіком.
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02.12.2021 17:32 Відповісти
Всё уже украдено до нас.
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02.12.2021 17:43 Відповісти
Байден только умеет удачно пересаживаться в чиновничьи кресла с 1973 года ...а сейчас в придачу с маразматическими признаками и рейтингом 38%...считайте,как карта ляжет!
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02.12.2021 17:47 Відповісти
дивний етер... klidek.
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02.12.2021 17:50 Відповісти
проєкт з мізками та членкинею з подвійним прізвищем
потім послухаю, поважаю зарослого пана і його подругу з писклявим голосом.
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03.12.2021 09:10 Відповісти
Україна - всьогот навсього розмінна монета у світовій геополітиці. Не стане дядько Сем розпочинати війну з кацапами заради нас. Максимум озброєння підкинуть і дозволять користуватись супутниковими даними. На сьогодні більшу загрозу для США становить Китай з 1,4 мільярдом населення.
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02.12.2021 18:07 Відповісти
Чому може здати!? Вже здав
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02.12.2021 18:32 Відповісти
А разве Байден хоть раз не подвел Украину?
Он более пол года держал подписанные Сенатом санкции против СП2.
Его партия и сейчас за снятие санкций...
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02.12.2021 18:59 Відповісти
УЖЕ ДАВНО СДАЛ! Вопрос в другом СДАСТСЯ ли сама Украина и КТО будет воевать с врагом, агрессоров и оккупантов за ее независимость от мордора в самой стране!?
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02.12.2021 21:00 Відповісти
если в США думают что сдав росиянам Украину они получат союзника в лице росии -против Китая - большая ошибка США и ЕС. Производство может вернуться в Европу и США из Китая если ЕС и США договоряться о рьінке сбьіта своих товаров у себя и в странах союзников в мире. И тогда свободной торговле конец - но наступит время єкономии ресурсов земли для будущих поколений землян.
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02.12.2021 23:56 Відповісти
Как единственная сверхдержава США так может. Но это нарушение всех послевоенных договоров, что означает нужно садиться и договариваться по новой. А без войны это существенная сдача позицый со стороны США.
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03.12.2021 12:48 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Чи справді Байден може здати Україну Путіну? Джерело: https://censor.net/ua/v3302982

Не знаю як там Байден, а зеленський судячи по всьому хоче здати Україну і жити надалі в УРСР, загянувши путіну у гузно
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03.12.2021 19:56 Відповісти
 
 