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Ветеран Роман Кашпур, який втратив ногу на війні, протягнув 16-тонний літак та встановив рекорд України. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Ветеран АТО встановив новий рекорд України. Попри ампутовану внаслідок поранення на Сході ногу, 24-річний Роман Кашпур зрушив з місця літак Ан-26.

Про це у Facebook повідомляє повітряне командування "Схід", інформує Цензор.НЕТ.

За 44 секунди Кашпур вагою 78 кілограмів зміг протягнути 16-тонне повітряне судно на 6 метрів 40 сантиметрів. Рекорд України зареєстрував експерт національного реєстру рекордів України.

Фіксували рекорд на аеродромі "Чугуїв" у Харківській області.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
З такими людьми, в кацапів-
нема жодних шансів !
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02.12.2021 15:39
+15
ВІТАЄМО РОМАНА !!!!... 24-річний (!!!) ветеран АТО (з ампутацією).... от, які є козаки в Україні !!!

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02.12.2021 16:04
+9
Справжній козак з сильним духом!!!
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02.12.2021 16:04
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З такими людьми, в кацапів-
нема жодних шансів !
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02.12.2021 15:39 Відповісти
Круто конечно, но не понятно зачем себе такими тяжестями сосуды рвать? Здоровье то оно одно.
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02.12.2021 16:01 Відповісти
мужик!
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02.12.2021 16:02 Відповісти
ВІТАЄМО РОМАНА !!!!... 24-річний (!!!) ветеран АТО (з ампутацією).... от, які є козаки в Україні !!!

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02.12.2021 16:04 Відповісти
Справжній козак з сильним духом!!!
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02.12.2021 16:04 Відповісти
Крутяк! Тільки не показуйте владі бо паливо так і не закуплять.
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02.12.2021 16:08 Відповісти
Таких не здолати та не перемогти...
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02.12.2021 16:13 Відповісти
Герою РЕСПЕКТ!
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02.12.2021 16:24 Відповісти
Козарлюга !
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02.12.2021 17:03 Відповісти
Яка-яка війна в Україні?
А ну повтори.
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02.12.2021 17:24 Відповісти
Даже маленький ребенок может протащить 100-тонный самолет. Дело вообще не в весе, а в силе трения. Как только приложенная сила станет больше силы трения покоя - тело начнет двигаться. независимо от его веса. Физика 5 класс.
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02.12.2021 18:17 Відповісти
Если сейчас в руских школах так преподают физику, то это очень хорошо. Это приближает окончательное решение руского вопроса.
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02.12.2021 19:38 Відповісти
тупо. очень даже
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03.12.2021 00:59 Відповісти
Ну для Шарикова самое то...
А так да, сферический самолет в вакууме (на колесах без трения) даже маленький ребенок может протащить.
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03.12.2021 04:14 Відповісти
Так зарах "слугі" групу йому знімуть!
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02.12.2021 18:58 Відповісти
Слава Богу за патріотів України
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02.12.2021 23:31 Відповісти
Оце дивлюсь такі новини і думаю собі, невже рашковани дійсно вірять в те, що таких людей можна перемогти?
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03.12.2021 04:06 Відповісти
Мощь! У воина огромная сила духа!
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03.12.2021 15:05 Відповісти
 
 