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війна (56332) Донбас (21733) ЗСУ (5700) Ухман Михайло (235)

Окопна війна: "В мене були хороші вчителі, які навчали, якщо до нас зі зброєю - ми повинні відповідати аналогічно", - боєць ЗСУ Віталій. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Нагадую нашим читачам і глядачам, що в ці дні наша рубрика носить передсвятковий характер. Адже скоро День Волонтера, День ЗСУ і гості рубрики не просто розповідають про себе, але передають вітання мирній частині України.

Танкіст на ім'я Віталій пішов до війська у 2014 році. Розпочинав воювати у 93-й бригаді Збройних сил України, розповідає журналіст Михайло Ухман, передає Цензор.НЕТ.

Незважаючи на свій уже не юний вік, чоловік не втомився і продовжує боронити нашу країну від російських окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окопна війна: "Я з Одеси і там дуже багато патріотів України", - Давид, боєць ЗСУ. ВIДЕО

Що кажуть родичі і друзі Танкіста про війну? Звідки сили на боротьбу?

Кого він так захопливо вітає з майбутніми святами? Про все це і не тільки в рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ.
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Историческое фото, которое объясняет почему РФ хочет забрать Украину себе, но без Галичины и Волыни
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02.12.2021 15:58 Відповісти
С головой дружишь, нет?
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02.12.2021 16:18 Відповісти
На жаль, Зеленський примушує до іншого.
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02.12.2021 16:02 Відповісти
Единственное правило войны: делай с врагом все, что сможешь, чтобы он не причинил тебе вреда. Только враг покажет где ты слаб. Лучший учитель, это враг.
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02.12.2021 16:18 Відповісти
Верно боец.Защита родины ПРАВО и ОБЯЗАННОСТЬ граждан,требование Конституции и присяги.
Где там в присяге про Минск и Будапештский формат?
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02.12.2021 16:27 Відповісти
Якби в Зелебенського були такі учителі як в Танкіста!
А то його вчили шукати мир в очах Капутіна!
Танкісту хвала!!!
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02.12.2021 16:32 Відповісти
 
 