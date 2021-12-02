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Таксист на шаленій швидкості протаранив припаркований автомобіль на проспекті Перемоги в Києві. ВIДЕО камер спостереження
Відео Цензор.НЕТ Події Київські новини
В мережі опубліковано відеозапис, на якому зафіксований момент ДТП, що сталася на проспекті Перемоги в Києві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ Оперативний, на відео камер спостереження видно, що автомобіль Hyundai на шаленій швидкості, виїздить на тротуар, таранить припаркований білий KIA і, після неймовірного кульбіту, падає на землю. Від удару автомобіль білого кольору виштовхнуло на зелену зону, а потім - в стіну магазину. У чорного авто - вирвало двигун.Обох водіїв забрали медики для проходження тестів у нарколога.
Пізніше з'ясувалося, що за кермом Hyundai перебував водій таксі служби Uklon.
Топ коментарі
+42 q4ma
показати весь коментар02.12.2021 16:44
+26 Eugen Mk
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+25 KOV_AS
показати весь коментар02.12.2021 16:50
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Наприклад.
Теперь ездят чорножепые и вуйки на евробляхах, глядя не на дорогу, а в навигатор.
Результат на лицо.
Але більшість ДТП - це всілякі подряпини та взагалі дрібні ДТП.
Про що каже і кількість загиблих:
Київ - 1 загиблий на 20,6 ДТП
Харків - 1 загиблий на 7,7 ДТП
1 загиблий буде на 12,4 ДТП
у нас в Уклоне отличные ребята работают,сколько ездила, никаких нарушений ПДД
@банутый-бонусов не видать.Я не снимаю вину с этого дятла,но и владельцы должны отвечать.Водители получаются,как под гипнозом.