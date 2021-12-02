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ДТП (4209) Київ (13830) таксі (96)

Таксист на шаленій швидкості протаранив припаркований автомобіль на проспекті Перемоги в Києві. ВIДЕО камер спостереження

Відео Цензор.НЕТ Події Київські новини

В мережі опубліковано відеозапис, на якому зафіксований момент ДТП, що сталася на проспекті Перемоги в Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ Оперативний, на відео камер спостереження видно, що автомобіль Hyundai на шаленій швидкості, виїздить на тротуар, таранить припаркований білий KIA і, після неймовірного кульбіту, падає на землю. Від удару автомобіль білого кольору виштовхнуло на зелену зону, а потім - в стіну магазину. У чорного авто - вирвало двигун.Обох водіїв забрали медики для проходження тестів у нарколога.

Пізніше з'ясувалося, що за кермом Hyundai перебував водій таксі служби Uklon. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Києві водій елітного спорткара збив кілька загороджувальних стовпчиків і втік з місця ДТП. ВIДЕО камер спостереження

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+42
Обох водіїв? А другого - кого? Того, що сидів у припаркованому авто? До нього теж э претензії?
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02.12.2021 16:44
+26
Низко шёл, к дождю
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02.12.2021 16:46
+25
Я зовсім там не бачу нікого в білому авто. Може він зовсім був в іншому місці, можливо навить забрали з хати)))
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02.12.2021 16:50
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Обох водіїв? А другого - кого? Того, що сидів у припаркованому авто? До нього теж э претензії?
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02.12.2021 16:44 Відповісти
Я зовсім там не бачу нікого в білому авто. Може він зовсім був в іншому місці, можливо навить забрали з хати)))
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02.12.2021 16:50 Відповісти
В случае с ДТП с пострадавшими освидетельствование проходят все участники. Вот так сел в машину пивка попить, прилетает к тебе Уклон, а потом доказывай что никуда не ехал. Хотя на видео я тоже никого не видел в белой машине.
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02.12.2021 16:53 Відповісти
притомився тяжко працювати, домівка окупована кодлом "дайгрошей" - відкинув спинку, спав.

Наприклад.
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02.12.2021 22:42 Відповісти
Зіткнення було до цього. Тих 2-х водіїв і забрали.
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03.12.2021 08:39 Відповісти
что не ясно, за рулем сидело два человека
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02.12.2021 17:42 Відповісти
Тоді треба було ще протестувати на наркотики того поліцая, який тих двох витягав з-за керма.
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02.12.2021 18:09 Відповісти
Если место, где он "припарковался" - перекресток, есть.
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02.12.2021 18:12 Відповісти
там сигналка после удара сработала, в белой машине никого не было. Надо на наркоту полицая проверить
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02.12.2021 22:14 Відповісти
Карколомна аварія сталася на проспекті Перемоги у Києві. КІА та Хюндай рухались у напрямку центра. Попередньо, в якусь мить Хюндай зачепив КІА, внаслідок чого КІА вилетів на зелену зону та врізався у будинок, а Хюндай, втративши мотор вилетів на тратуар.
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03.12.2021 08:47 Відповісти
за рулём такси было 2 водителя-один держал руль слева, другой справа
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03.12.2021 09:48 Відповісти
Низко шёл, к дождю
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02.12.2021 16:46 Відповісти
Добре що пішоходів в той час не було
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02.12.2021 16:53 Відповісти
Київщина...
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02.12.2021 17:00 Відповісти
Вирішив зрізати поворот. Справа житейська
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02.12.2021 16:53 Відповісти
120 там точно було
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02.12.2021 17:00 Відповісти
Группа "Спайс" - Волшебный полёт" 1983
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02.12.2021 17:02 Відповісти
Если бы "Спейс"!... А то действительно -- "Спайс": находясь под спайсом, низко летел Уклон.
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03.12.2021 09:12 Відповісти
"Бо дороги хороші" (с)
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02.12.2021 17:02 Відповісти
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03.12.2021 09:10 Відповісти
Раньше в Киеве к управлению такси допускали только водителей с 10-летним стажем после сдачи экзамена на знание города.
Теперь ездят чорножепые и вуйки на евробляхах, глядя не на дорогу, а в навигатор.
Результат на лицо.
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02.12.2021 17:02 Відповісти
И в навигатор и в мобилу , где пришло сообщение о следующем жЫрном клинте.
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02.12.2021 17:30 Відповісти
А ещё очень много ватников переселенцев с Донбасса
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02.12.2021 18:06 Відповісти
а якщо водій білої машини п,яний спав в салоні, чекаючи дружину, сина, зятя чи тверезого водія? тоді що......?
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02.12.2021 17:07 Відповісти
он там просто жил. Да квартирки сейчас такие же.
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02.12.2021 17:09 Відповісти
Если бы водитель белой машины запарковался по правилам, то мог бы без последствий в машине хоть гей вечеринку устроить, т.к. его скорее бы не зацепило... Более того там буквально в 20 метрах большая парковка пицерии "Мамамия" , но он решил бросить машину на и без того узком заезде... Так что это своего рода карма.
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02.12.2021 17:50 Відповісти
я зрозумів. винен ваділа білої машини.
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02.12.2021 19:05 Відповісти
Якщо б зрозуміли, не писали б дурниць
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02.12.2021 19:30 Відповісти
Просто НЛО какое-то. Наверно надо еще штрафы поднять.
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02.12.2021 17:16 Відповісти
За таке траба забирати права водія пожиттєво і ставити на облік в психдиспансері!
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02.12.2021 21:38 Відповісти
тезка, а розібратись у причинах для початку, НЕ ПОТРІБНО?
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02.12.2021 23:54 Відповісти
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02.12.2021 17:27 Відповісти
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02.12.2021 18:13 Відповісти
А неопытный - с вопроса кудавам? Женщины обычно боятся змей и выходят...
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02.12.2021 18:16 Відповісти
Дебил!
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02.12.2021 17:34 Відповісти
Бывший наркоман рассказал, как спас свою жизнь
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02.12.2021 17:41 Відповісти
Где очередные сопли про Харьков?
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02.12.2021 17:53 Відповісти
тут дещо різні проблеми - безкарність мажорів і повне призирство до пішоходів у Харкові та понаєхавшіє довбодятли в Києві, що заробляють у таксі, бо ніде більше їх не беруть
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02.12.2021 20:21 Відповісти
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02.12.2021 22:41 Відповісти
Якщо хочеш натякнути, що в Києві ДТП більше ніж в Харкові - це так, бо в Києві, на хвилиночку, рівень автомобілезації вищий за Москву.
Але більшість ДТП - це всілякі подряпини та взагалі дрібні ДТП.
Про що каже і кількість загиблих:
Київ - 1 загиблий на 20,6 ДТП
Харків - 1 загиблий на 7,7 ДТП
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03.12.2021 09:38 Відповісти
Якщо так важливо, хочу натякнути, що треба підсумовувати Київ та Київську область і порівнювати результати по областях. Дивитись статистику по інших областях. Хто там є лідер. Та й правильно перерахуй свої математичні висновки.
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03.12.2021 11:31 Відповісти
Ну з врахуванням області визнаю, шо показник погіршився але все одно він кращий за Харківську область:
1 загиблий буде на 12,4 ДТП
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04.12.2021 18:27 Відповісти
Таксисты ездят по своим одним им понятным правилам. Нормальному человеку их не понять.
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02.12.2021 17:54 Відповісти
Это не таксисты - это "бомбилы"
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02.12.2021 17:59 Відповісти
не нужно всех под одну гребёнку
у нас в Уклоне отличные ребята работают,сколько ездила, никаких нарушений ПДД
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02.12.2021 18:21 Відповісти
Вам повезло.
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02.12.2021 19:09 Відповісти
Та біла машина по факту спасла таксиста, помякшила удар ., якби в стіну то все.
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02.12.2021 18:26 Відповісти
Спешил на заказ ?
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02.12.2021 18:44 Відповісти
зрізав по прямій через мікрорайон
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02.12.2021 20:22 Відповісти
причем сквозь дома
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04.12.2021 16:03 Відповісти
Если смотреть, как по Киеву "гацают" так называемые "такси УКЛОН", то там работают одни УБЛЮДОЧНЫЕ ОБОСРАННЫЕ СОБАКИ!!!
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02.12.2021 18:47 Відповісти
схоже, що туди беруть всіх підряд
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02.12.2021 20:23 Відповісти
Уберы еще хуже...
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02.12.2021 20:38 Відповісти
Сколько езжу на Уклоне - проблем не было. Адекватные водилы.
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03.12.2021 09:23 Відповісти
Уклон,Убер и Болт-таксисты зарабатывают бонусы.Если не гонять,как
@банутый-бонусов не видать.Я не снимаю вину с этого дятла,но и владельцы должны отвечать.Водители получаются,как под гипнозом.
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02.12.2021 19:16 Відповісти
поясніть будь-ласка тим хто не в темі
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02.12.2021 20:24 Відповісти
При выполнении определенного(большого)кол-ва заказов таксист полусает бонусы.В последнее время это сниженный процент комиссии,раньше просто платили деньгами.Скажем,80 заказов в неделю.Сделаешь 79,не получишь ничего.Вот они и выжимают.Это очень большое давление на психику,народ теряет адекватность.
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02.12.2021 21:18 Відповісти
Світ клином не зійшовся на Uklon, не кажи що вони як в концтаборі бідолашні не мають вибору.
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02.12.2021 23:28 Відповісти
тобто нічого? Зробив 79 замовлень і залишився без зарплати?
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03.12.2021 09:25 Відповісти
Без премії.
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03.12.2021 09:37 Відповісти
а премія скільки складає у відсотках від зарплати?
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03.12.2021 09:39 Відповісти
В Уклоні колись було не відсотком, а певною цифрою. В 2016 році, якщо зробив 50 поїздок за тиждень, то 300 грн. на рахунок капало. Зараз вони ввели декілька рівнів (40, 50, 60 та 70 поїздок), а суми скажуть лише якщо будеш на них працювати, тому не в курсі.
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03.12.2021 09:48 Відповісти
і що люди заради 300 грн ладні так ризикувати? Там що, заплата взагалі ніяка?
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03.12.2021 10:34 Відповісти
Таксист получает деньги за каждую поездку,это и есть то,что вы называете зарплатой.
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03.12.2021 12:30 Відповісти
і +300 грн за тиждень якщо зробить 70 замовлень? Я правильно зрозумів?
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04.12.2021 18:22 Відповісти
Ну что, Харьков, как вам такое
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02.12.2021 20:02 Відповісти
Киев принял эстафету)
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02.12.2021 20:27 Відповісти
Читав цю новину раніше на іншому новинному сайті.... так там писали і виклали фото що у Hyundai Uklon в результаті цього тарану вирвало нафіг двигун і викинуло за 100 метрів, на виході був вже Hyundai без двигуна....
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02.12.2021 21:07 Відповісти
Хто їздить навпрошки-той вдома не ночує.
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02.12.2021 21:42 Відповісти
Звиняйте... може здохне ще один шаечник-перестроїтель... в дамки мабуть хотів, а не вишло. Таких придурків тільки лікарняне ліжко надовго виправе... не жаль такого козла! А якщо б люди там ... були б,а?
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02.12.2021 22:59 Відповісти
Долбосєкамі не народжуються, за право так називатися деякі віддають своє життя
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02.12.2021 23:26 Відповісти
Ви нє понімаєтє, он просто єхал под uklon і тормоза отказалі
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03.12.2021 08:28 Відповісти
Таксо это вообще отдельная каста уе..нов. По моему личному рангу долба..сти они на первом месте. Особенно уклоны и болты (хотя других е так уж много). Видать набирают всех подряд. На втором маршрутчики. Но там контингент тот же в основном, просто они разогнаться не могут сильно.
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03.12.2021 11:03 Відповісти
И да, большинство понаехов, которые не то что города не знаю, но даже знаки понимают с трудом. В знакомого буквально месяц назад вьехал такой же. Со второстепенной. Так до сих пор судиться. А все потом что долбень не хочет заплатить франшизу в полторы штуки чтоб страховая выплатили по автогражданке.
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03.12.2021 11:09 Відповісти
главное, камер натыкать
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04.12.2021 16:06 Відповісти
 
 