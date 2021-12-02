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Підрозділи зі складу ООС укомплектовані "Джавелінами", - Павлюк. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Підрозділи, які виконують завдання в районі проведення ООС, укомплектовані переносними протитанковими ракетними комплексами "Джавелін".

Про це заявив командувач операції Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Донбас.Реалії.

"Ми укомплектовані "Джавелінами". Підрозділи постійно вивчають варіанти дій на найбільш загрозливих напрямках. У разі потреби ми готові їх застосувати", — зазначив Павлюк.

Генерал повідомив, що підрозділи зі складу ООС відпрацьовують усі варіанти можливих дій — як наступ незаконних збройних формувань, посилених російськими підрозділами, так і можливість вторгнення російських регулярних військ з боку північних кордонів України.

"Ці плани відпрацьовані, люди тренуються. Постійно вдосконалюємо свою майстерність у цьому напрямку", — резюмував командувач ООС.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+15
Такое ощущение что у наших командиров кроме Джавелинов больше в войсках нет проблем. Никто не говорит про недостачу ГСМ, или боекомплекта, или обмундирования у солдат.
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02.12.2021 17:51
+12
При всем уважении к нашей армии, основные потери кацапни будут от партизанского движения, при условии отсутствия какого-нибудь придуманного "единого центра управления и координации" - бо сдадут за 30 серебренников...
Действовать по принципу - увидел кацапа, есть возможность, без палева - уничтожил.
На каждый гектар по взводу поставить - пупок у них развяжется...
Афган, Чечня и иже с ними всё давно доказали...
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02.12.2021 18:07
+12
ОУН все давно вже довела. Кілька тисяч розрізнених загонів знатно накрошили кацапів з мільйонної пабєданостной армії, нквд та мвд. Активно вювали в повному оточенні до середини 60-х років. А тепер не кілька тисяч а кілька мільонів вмотивованих бійців-патріотів будуть крошити дешеву підйобку під сересере - пуніську підерацію.
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02.12.2021 19:33
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Ну це вже інша справа
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02.12.2021 17:49 Відповісти
вот нафига жыдоугрофиннобурятам разведка?
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02.12.2021 17:49 Відповісти
Хотілось би вірити... але але.
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02.12.2021 17:50 Відповісти
Такое ощущение что у наших командиров кроме Джавелинов больше в войсках нет проблем. Никто не говорит про недостачу ГСМ, или боекомплекта, или обмундирования у солдат.
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02.12.2021 17:51 Відповісти
При всем уважении к нашей армии, основные потери кацапни будут от партизанского движения, при условии отсутствия какого-нибудь придуманного "единого центра управления и координации" - бо сдадут за 30 серебренников...
Действовать по принципу - увидел кацапа, есть возможность, без палева - уничтожил.
На каждый гектар по взводу поставить - пупок у них развяжется...
Афган, Чечня и иже с ними всё давно доказали...
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02.12.2021 18:07 Відповісти
ОУН все давно вже довела. Кілька тисяч розрізнених загонів знатно накрошили кацапів з мільйонної пабєданостной армії, нквд та мвд. Активно вювали в повному оточенні до середини 60-х років. А тепер не кілька тисяч а кілька мільонів вмотивованих бійців-патріотів будуть крошити дешеву підйобку під сересере - пуніську підерацію.
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02.12.2021 19:33 Відповісти
Загони, дядьку, НЕ БУЛИ розрізнениМИ загонАМИ, а керувалися з єдиного центру
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03.12.2021 00:56 Відповісти
І були не розрізненими загонами, а єдиною УКРАЇНСЬКОЮ ПОВСТАНСЬКОЮ АРМІЄЮ.
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03.12.2021 01:23 Відповісти
Зараз така тенденція у влади - розповідати лише про досягнення, а про проблеми - мовчати як партизан. Це започаткував верховний головнокомандувач і хто з цим не згоден або не може майстерно брехати - на вихід.
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02.12.2021 19:56 Відповісти
Еще бы стингерами и томагавками и к встрече НГ готовы!
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02.12.2021 17:52 Відповісти
вместо бенгальских огней
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02.12.2021 17:54 Відповісти
Стингерами - да..а с томагавками можно и мацкву брать!)
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03.12.2021 08:55 Відповісти
то есть, некоторые блогеры идут на Путина, типо Джавики могут только под охраной и далеко от ООС храниться.
извините, но тогда кто то должен отправиться на бутылку под суд.
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02.12.2021 17:56 Відповісти
Перед отправлением на бутылку надо сначала разобраться кто трындит.
Был у меня как-то проект с погранцами давно, задолго до войны. То им в порядке обеспечения связью выдали модные спутниковые терминалы, чтоб типа по зелёнке скакать. А потом пояснили, что если *******, то некислая стоимость его будет вычтена из карманных денег. С того момента дальше сейфа начальника заставы те телефоны не уезжали. И вот получается связь по бумагам есть (и даже журналистам можно показать если чё), но её нифига нет.
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02.12.2021 20:13 Відповісти
так за Джавов тупо все вроде знают шо на збереженни - .... далеко от зоны. за шо и говорю - русне они по барабану будут то.
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02.12.2021 20:29 Відповісти
мариш?
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02.12.2021 20:35 Відповісти
б*же, де Джавелыни мають зберыгатись? Хто на цьому наполягав?
вибачишся, нэ?
а, не переключилось на нашу, ну тим не менше - пошукай та скажи шо ти мене тупо ні за що обгадив. Марю, марю, марю знаєш ким? Aria Giovanni.
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02.12.2021 20:43 Відповісти
Забий на свої (і куйла) вологі бажання. Дідусь Байден дозволив зберігати їх, Javelins в бойових підрозділах, і дозволив і НАМ покласти на вимоги свого папєрєдніка стосовно використання цего ПТУРА, хоча, воно з самого початку було умовним, бо складно ПЕРЕВІРЯЄМИМ.
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02.12.2021 22:34 Відповісти
Слово Боку!
а то если я купил машину, а дилер заставлял ее хранить в гараже и ездить только до сортира))) это не круто
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03.12.2021 09:05 Відповісти
дядько, юрко, ти дебіл?
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03.12.2021 11:24 Відповісти
после тебя
так что - было так шо Джавики надо было хранить на Зап. укр?
или нет?
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03.12.2021 11:25 Відповісти
а не привлечь ли павлюка за разжигание?
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02.12.2021 18:25 Відповісти
Тяжело в учении - легко в бою
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02.12.2021 18:39 Відповісти
Интересная мысль, интересная.
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02.12.2021 19:44 Відповісти
сколько кацапсин сожгли джавелины, so far ?
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02.12.2021 18:44 Відповісти
поки що нуль цілих х*й десятих
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02.12.2021 18:46 Відповісти
А кацапы идут в танковые атаки?
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02.12.2021 19:13 Відповісти
танки кацапсиновых террористов уже 7 лет утюжат оккупированные земли Украины
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02.12.2021 19:20 Відповісти
Вы с реальностью какую связь имеете? Устойчивую? А то странно выглядит изначальный вопрос с учетом того, что Джавелины начали поставлять весной 2018-го, а крайнее применение танков в 2015-м.
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02.12.2021 19:27 Відповісти
а что, после весны 2018 кацапсиные банды захватчиков укатили на танках домой в Орду красно-коричневых людоедов??
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02.12.2021 19:41 Відповісти
Вы реально неспособны провести самостоятельный анализ? Дальность действия Джавелин - 2500 м. На данном расстоянии от нашей линии обороны кацапских танков нет. Или нужно рейды в Донецк и далее в глубь совершать противотанкистам?
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02.12.2021 19:51 Відповісти
дооо, а БМП регулярно - выехала, дала очередь, свалила за дом какой то. вот именно НАДО - после нескольких зашкваренных рязанцев, выезжать больше не будут.
а ночью - подтянуть расчет и достать пару танков - не, нельзя? **** тебе тот танк сделает за 2 км то? он тя просто не увидит. как то так
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03.12.2021 09:23 Відповісти
Куда подтянуть то? Танки в 10-20 км. Диверантов в тыл посылать? А по БМП хватает чем запулить, было бы желание.
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03.12.2021 10:26 Відповісти
не раз пишет про бмп, а танки где ты сказал? это Скарабеева сказала шоле?
смешно. танки подъезжают и стреляют, а для вот тебя - они в 100500километрах, да да, перетрахиваются только для смены снарядов и якутов
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03.12.2021 10:30 Відповісти
По подъезжающим в зону действия ПТРК, нужно проводить пуски. Или ПТРК на передке отсутствуют?
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03.12.2021 10:56 Відповісти
иди и проведи пуск.
там ракету надо вести, в танках может быть такая штука шо даже автоматически наводится на тя и .... ой, и вы в "раю".
а Джавелин - навелся, выстрелил - свалил. ракета сама знает куда и как лететь
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03.12.2021 11:06 Відповісти
У Стугны, насколько знаю, вынесенный пункт управления есть. Метров на 50-100 для возможности скрытого управления. И дальность до 5 км.
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03.12.2021 11:56 Відповісти
так я за то же и говорю - Стугну засекают - и тогда огонь идет к оператору, ну и пока ракета летит, то танк тупо свалит "за забор"
а Джавелин - нашел - выстрелил, свалил.
поэтому Стугн не особо боятся боевики, а Джавелина - не особо шоб не боялись(пока их там нет)
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03.12.2021 12:02 Відповісти
За 10-15 секунд засекают? Еще и навестись по оператору, который замаскирован в сотне метров от точки пуска, и выстрелить? И это с 2,5-3 км? Там какие-то асы кацапские действуют.
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03.12.2021 12:25 Відповісти
не хотел бы проверять.
что - луч лазера засесь и пушку повернуть это слишком сложно?
то еще в совке вроде сделали.
даже если тупо засечь - танк мона тупо спрятать за 15сек. за стену.
а Джавелин - запустил и свалил в туман. и получил премию
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03.12.2021 12:29 Відповісти
Теоретически можно засечь. Но такие системы, вроде, на Т-90 стоят и то не всех, а не на том старье, что они сливают в дыру. 15-20 сек летит ракета, масса видео есть, как разные аллахакбары совершают пуск, а после прилета, принимающая сторона даже не понимает, чем их *******. И запуски производят из таких же аналогов Стугны, типа Тоу, Фагот, китайских клонов.
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03.12.2021 12:36 Відповісти
кстати да, видел пару видео про ТОУ, эти т-90(официально вроде бы как бы так и как на Днобасс - ни-ни) - спокойно рвутся аж онучи якутско-бурятские летят
хм, я недавно читал шо имеет руснявый "**** превый", крейсер - так там реально серьезно.
правда к полякам или к литвинам зашел эсминец ракетный = вся руснявая флотилия (к параду готовилась) - тупо вышла в море.. это смешно ли? - ну да.
щас бы послушать - Маски на ... пароплаве шоле. то же самое - чуть шо - и все обосравшимсь
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03.12.2021 12:51 Відповісти
Танки не используются. И вообще, танк это если не вчерашний, то уже позавчерашний день.
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02.12.2021 19:43 Відповісти
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02.12.2021 19:47 Відповісти
Это вы так смело заявили... чтоб не сказать грубее...
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02.12.2021 20:09 Відповісти
понял,(зачехляет пушку, глушит движок, мерзнет)
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03.12.2021 11:07 Відповісти
Трошки Джавелінів, трошки Стінгерів. Всього потроху.
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02.12.2021 19:00 Відповісти
спи спокойно, эксперд внёс ясность:

Потомственный Крышеватель

Танки не используются. И вообще, танк это если не вчерашний, то уже позавчерашний день.
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02.12.2021 19:59 Відповісти
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02.12.2021 20:40 Відповісти
шо, бурятам уже не терпится намазать голову густым джавелиновым вареньем ?
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02.12.2021 21:54 Відповісти
если эти джавелины будут использоваться как байрактары - один раз и чтоб ни один оккупант не пострадал, то толку мало
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02.12.2021 22:05 Відповісти
Что-то американцы не додумали. Джевелины - хорошо. Но где поставки топлива, формы, боеприпасов?!!! В конце-концов, товарищи янки, а где горячие обеды на передовой?!!! Надо бы Зеленскому построже с этим ихним Байденом поговорить. Ведь недорабатывают!!!
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02.12.2021 22:27 Відповісти
байрактары + джавелины - отличная смесь, осталось только добавить пороха
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03.12.2021 06:40 Відповісти
четко, по-военному!!!
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03.12.2021 08:55 Відповісти
 
 