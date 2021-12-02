Із захисником України Романом Стеценком попрощалися в Чернігові. ВIДЕО

Відбулася церемонія прощання з Романом Стеценком (позивний Пар), ветераном російсько-української війни, військовослужбовцем Добровольчого Українського Корпусу "Правий Сектор", 54-го розвідувального батальйону та інших підрозділів, який помер 29 листопада від раку шлунку.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Оперативного командування "Північ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у Чернігові попрощалися з кіборгом, ветераном російсько-української війни, бійцем 54-го розвідувального батальйону та інших підрозділів Романом Стеценком. Довгий час Роман боровся з важкою хворобою, але, на превеликий жаль, вона забрала його життя. Без батька залишилися дві донечки", - сказано в повідомленні.

Роман боронив Україну в гарячих точках Донбасу. Він бився за Донецьке летовище у складі Добровольчого батальону, у Пісках, Широкиному та на Світлодарській дузі.

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Поховали кіборга Романа Стеценка на місцевому кладовищі "Яцево".