Із захисником України Романом Стеценком попрощалися в Чернігові. ВIДЕО
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Відбулася церемонія прощання з Романом Стеценком (позивний Пар), ветераном російсько-української війни, військовослужбовцем Добровольчого Українського Корпусу "Правий Сектор", 54-го розвідувального батальйону та інших підрозділів, який помер 29 листопада від раку шлунку.
Про це йдеться на фейсбук-сторінці Оперативного командування "Північ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у Чернігові попрощалися з кіборгом, ветераном російсько-української війни, бійцем 54-го розвідувального батальйону та інших підрозділів Романом Стеценком. Довгий час Роман боровся з важкою хворобою, але, на превеликий жаль, вона забрала його життя. Без батька залишилися дві донечки", - сказано в повідомленні.
Роман боронив Україну в гарячих точках Донбасу. Він бився за Донецьке летовище у складі Добровольчого батальону, у Пісках, Широкиному та на Світлодарській дузі.
Поховали кіборга Романа Стеценка на місцевому кладовищі "Яцево".
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Помоліться за хлопців на Сході,
Йде зима..замітає дороги.
Дай їм Боже, щоби не голодні,
І не мерзли так сильно у ноги
Попросіть ви у Господа Бога..
Щоби кава гаряча в горнятку..
Щоби сильних морозів не було..
І здоров'я, хоч трішки, в порядку..
Ми у хаті..у спокої й в тиші,
Лиш тому..що солдати тримають!
Наше небо, все вище і вище!
Терпнуть руки, вони не впускають!
І шкарпетки не гріють тепленькі..
Та буває,що ніг вже не чують...
А вони ще такі, молоденькі...
Та державу так вірно пильнують!
Ми всі маєм синів і родину..
Як про них ми піклуємось вдома!
А там також чиясь, є дитина...
Що давно вже забула про втому...
Як же мокро в окопах..і страшно!
Та не знаєш..чи завтра настане,
Тільки фото батьків, в телефоні,
І болять зарубцьовані рани..
Поважайте ви, люди,солдатів,
Вони в пеклі страшнім побували..
І голодні..і спраглі..і хворі..
Але небо із рук не впускали!
Ми спокійно чекаємо свята..
А їм свято,щоби перебути!
Помоліться за них, українці,
І не треба , у небо....салютів.
Світла пам'ять Захиснику України.
Глибокі співчуття рідним.
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!