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Кулеба: В ЄС готують економічні санкції для стримування Росії від вторгнення в Україну. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Європейські країни готують пакет економічних санкції, які будуть застосовані до Росії в разі широкомасштабної агресії проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив у фейсбуці міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками Міністерського засідання ОБСЄ.

"Прямо зараз в різних дипломатичних столицях ведеться дуже конкретна і предметна розмова про конкретні економічні санкції, які будуть включені до цього пакету стримування. Це головна тема наших двох днів", - сказав Кулеба.

За його словами, вирішується питання, що робитиме кожен партнер України окремо в разі нового вторгнення Росії.

Також читайте: Кремль ще не розуміє, як відреагують в РФ на нескінченний потік трун російських солдатів з України, - Кулеба

"Ці розмови відбуваються за графіком, темп нормальний, досягнутий непоганий прогрес. Наша задача – довести роботу до ефективного результату. Але головне інше – Росія бачить, їй дуже чітко комунікують, що відбувається, які питання проговорюються, і все це для них дуже чіткий сигнал. Вони мають думати двічі, а то і тричі, перш ніж ухвалювати будь-яке рішення військового характеру", - зазначив міністр.

Очільник української дипломатії зауважив, що нині все йде за планом – розробка пакету стримування за трьома напрямками. Перший – чітка комунікація Росії по всім каналам про те, що військова операція в Україні матиме непоправні наслідки. Друге – розробка санкційного пакету для миттєвого застосування в разі військової операції. Третє – поглиблення військово-технічного співробітництва з Україною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не виключаємо участі військ Білорусі у вторгненні в Україну, - Кулеба

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+5
У зеленій плісняві всі найгенітальніші !!!)))
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02.12.2021 21:38
+4
.....і неосяжніше занепокоєння та найглибоку зтурбованість !!!)))
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02.12.2021 21:37
+3
Більш ефективного міністра закордонних справ в Україні ще не було!
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02.12.2021 21:37
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Більш ефективного міністра закордонних справ в Україні ще не було!
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02.12.2021 21:37 Відповісти
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02.12.2021 21:38 Відповісти
У зеленій плісняві всі найгенітальніші !!!)))
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02.12.2021 21:38 Відповісти
Найтупіший,ти спробуй мені заперечити,з аргументами звісно!
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02.12.2021 21:40 Відповісти
Не бачу сенса !!)))
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02.12.2021 21:43 Відповісти
Бо в тебе,мабуть гайморіт і шмарклі затисли мозок!))
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03.12.2021 07:31 Відповісти
а в чому його ефективність? озвучувати інших?
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02.12.2021 22:02 Відповісти
Та там вони навіть самі не знають, що щось таке є😂😂😂.
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02.12.2021 22:12 Відповісти
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02.12.2021 21:57 Відповісти
Торкнуло?
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02.12.2021 22:02 Відповісти
видно передоз.
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02.12.2021 22:05 Відповісти
это просто новости из параллельной вселенной
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02.12.2021 23:21 Відповісти
Міністр закордонних справ забезпечує представництво держави на міжнародному рівні.
Аналізуючи іноземні інформаційні видання, то жодного слова ними НЕ НАПИСАНО, від слова ЗОВСІМ, про ці досягнення Української дипломатії. Але це якось не заважає кульбабі щось лопоніти!
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02.12.2021 22:10 Відповісти
.....і неосяжніше занепокоєння та найглибоку зтурбованість !!!)))
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02.12.2021 21:37 Відповісти
Знову стурбованість?
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02.12.2021 21:48 Відповісти
кулеба, через строчку щось дуже його багато. А по суті затичка у зеленій ерархії
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02.12.2021 21:58 Відповісти
Выгнать детей и забрать недвижимость власти имущих маскалей, самые лучшие санкции , вот тогда запоют они по другому
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02.12.2021 22:08 Відповісти
Ну це як би ти здавав в оренду картонну коробку з під телевізора Електрон бандиту, знаючи що він бандит, беручи оплату як за оренду пентхауза в центрі Лондона.
Я більше чим впевнений що ти б його не виселив😂😂😂
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02.12.2021 22:18 Відповісти
Детей и родню посадить для обмена и торга.
Как японцев во время войны.
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02.12.2021 23:01 Відповісти
отключите кацапам свифт, пусть пешком ходят и бабки носят
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02.12.2021 22:14 Відповісти
Свежо предание...
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02.12.2021 22:38 Відповісти
Путин всунет этот пакет санкций рассеянам между булок.
Путину санкции по барабану.
Вот разрушить "Северный Поток-2" - это для него и урон и позор.
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02.12.2021 22:59 Відповісти
Очень страшно стало россии от санкций.Кроме санкций больше ЕС ничего приготовить не может.Не дай бог будет вторжение,они и дальше будут пугать санкциями.
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03.12.2021 08:13 Відповісти
Есть такая профессия - Родину кулебить!
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03.12.2021 08:13 Відповісти
 
 