Кулеба: В ЄС готують економічні санкції для стримування Росії від вторгнення в Україну. ВIДЕО

Європейські країни готують пакет економічних санкції, які будуть застосовані до Росії в разі широкомасштабної агресії проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив у фейсбуці міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками Міністерського засідання ОБСЄ.

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"Прямо зараз в різних дипломатичних столицях ведеться дуже конкретна і предметна розмова про конкретні економічні санкції, які будуть включені до цього пакету стримування. Це головна тема наших двох днів", - сказав Кулеба.

За його словами, вирішується питання, що робитиме кожен партнер України окремо в разі нового вторгнення Росії.

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"Ці розмови відбуваються за графіком, темп нормальний, досягнутий непоганий прогрес. Наша задача – довести роботу до ефективного результату. Але головне інше – Росія бачить, їй дуже чітко комунікують, що відбувається, які питання проговорюються, і все це для них дуже чіткий сигнал. Вони мають думати двічі, а то і тричі, перш ніж ухвалювати будь-яке рішення військового характеру", - зазначив міністр.

Очільник української дипломатії зауважив, що нині все йде за планом – розробка пакету стримування за трьома напрямками. Перший – чітка комунікація Росії по всім каналам про те, що військова операція в Україні матиме непоправні наслідки. Друге – розробка санкційного пакету для миттєвого застосування в разі військової операції. Третє – поглиблення військово-технічного співробітництва з Україною.

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