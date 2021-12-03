Де-факто відбувся аншлюс Білорусі Росією, - Резніков. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Росія де-факто здійснила аншлюс Білорусі. Україна розуміє всі ризики та готується.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час виступу у Верховній Раді.
За словами голови Міноборони, після де-факто аншлюсу Білорусі Росією в України з'явилося додатково понад тисяча кілометрів кордону, які потрібно захищати, а особливо - у зимовий період.
"Ми розуміємо ці ризики і вже готуємося. Під координацією РНБО вже відпрацьовано алгоритм взаємодії усіх силових структур на випадок можливої гібридної атаки мігрантами з території Білорусі. Армія буде готовою виконати свою частину роботи, якщо рівень загрози зростатиме", - зазначив Резніков.
Топ коментарі
+16 Kare Resa
показати весь коментар03.12.2021 10:56
+16 Sergii Ustim
показати весь коментар03.12.2021 10:58
+13 Kare Resa
показати весь коментар03.12.2021 11:05
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Дивно йде підготовка. Я є резервістом. Ніяких зборів, та інших натяків не те, що всі готуються до маштабної війни не бачу.
Справжню війну не перемогти так само, як фейковий переворот.
Каждый день туда ходишь.
Нравится?
(чёрная куртка).
то есть демократия - говно?
а "дерьмократы" = русаки так говорят.
Росія - ворог демократичної цивілізації, тюрма народів, в тому числі слов'янських.
Не квіти треба було носити на протести, а патрони. Тепер Лука готовий на все, включно до війни. Та й куди він тепер від Кремля дінеться?
Проте Україні від цього не легше - тепер є новий ворог, хоч і малочисленний, проте його територія може бути використана проти України в будь-який момент.
А лагідні білоруські бабки підноситимуть російським окупантам молоко в глечиках, і поливатимуть водичкою в їх закривавлені лапи...
Как жаль. Просто смешно ,шо они до сих пор в этих кабинетах так и сидят, а пипл хавает.
Но .....главный картошкан победил.....свою страну и свой народ. Он наверное считает себя счастливым ..переможцем??? Ох ...и...идиотина.
1 тур, за Лукашенко - 44%
2 тур, за Лукашенко - 80%....
Можна подумати, що білоруси вже тоді не бачили, що Лука - це проросійський шиЗік, повністю совкова людина....
Тому перестаньте вважати, що білоруси -це якісь браття українцям...
Є звичайно купка ЗМАГАРІВ(патріотично налаштованих білорусів, які за білоруську мову)...а все решту - манкурти, один великий...декларований і люмпенізований, русскаязичний Дамбас... Навіть Мінськ - це Данбас...
А згодом війна може перерости в третю світову, і яка вона буде ніхто не знає, але для багатьох сусідів Росії є претензії і не маленькі на теперішні російські території.
І якщо війною з Україною Росія ослабне, то скоріше всього їй кінець, та почнеться: Китай, Японія, Фінляндія, Грузія і там ще хтось схоче Калінінград, а ще Чечня, Татарстан... і пішло поїхало. Та і білоруси бачили ту Росію десь далеко, білоруси то не "Бульбафюрер".