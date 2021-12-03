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Де-факто відбувся аншлюс Білорусі Росією, - Резніков. ВIДЕО

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Росія де-факто здійснила аншлюс Білорусі. Україна розуміє всі ризики та готується.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час виступу у Верховній Раді.

За словами голови Міноборони, після де-факто аншлюсу Білорусі Росією в України з'явилося додатково понад тисяча кілометрів кордону, які потрібно захищати, а особливо - у зимовий період.

"Ми розуміємо ці ризики і вже готуємося. Під координацією РНБО вже відпрацьовано алгоритм взаємодії усіх силових структур на випадок можливої гібридної атаки мігрантами з території Білорусі. Армія буде готовою виконати свою частину роботи, якщо рівень загрози зростатиме", - зазначив Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для можливої ескалації конфлікту на Донбасі Росія може задіяти 94,3 тис. військових, - Резніков

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
Беларусь де-факто перестала существовать как независимое государство. Интересно, кем теперь числиться Лукашенко или он вообще теперь безработный
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03.12.2021 10:56
+16
Ну и на здоровье. Главное дома банку с вазелином всегда держать наготове, трехлитровую, неведомо когда и где дубинка полицейская окажется...
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03.12.2021 10:58
+13
Пойти что ли в церковь, поставить свечку по независимой Беларуси. Все таки исчезло целое независимое государство.
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03.12.2021 11:05
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Ппц, это ж теперь атласы по географии школьникам перепечатывать придется
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03.12.2021 10:49 Відповісти
І глобуси підлягають переробці.
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03.12.2021 10:52 Відповісти
Навряд. Білоруси самі казали що вони з московитами браття навєк.
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03.12.2021 10:50 Відповісти
""Ми розуміємо ці ризики і вже готуємося. Під координацією РНБО вже відпрацьовано алгоритм взаємодії усіх силових структур на випадок можливої гібридної атаки мігрантами з території Білорусі. Армія буде готовою виконати свою частину роботи, якщо рівень загрози зростатиме"

Дивно йде підготовка. Я є резервістом. Ніяких зборів, та інших натяків не те, що всі готуються до маштабної війни не бачу.
Справжню війну не перемогти так само, як фейковий переворот.
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03.12.2021 10:52 Відповісти
В нынешних условиях все экономические санкции заставляют белорусов принимать этот аншлюс с радостью.
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03.12.2021 10:54 Відповісти
Ну и на здоровье. Главное дома банку с вазелином всегда держать наготове, трехлитровую, неведомо когда и где дубинка полицейская окажется...
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03.12.2021 10:58 Відповісти
Это их дело. Они сами решат.
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03.12.2021 11:03 Відповісти
Нет у рабов их дела.
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03.12.2021 11:14 Відповісти
они уже ничего не решают, теперь за них решает сруский хозяин
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03.12.2021 12:39 Відповісти
всё, что они могут решить - "с вазелином или без" да и то, под сомнением уже
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03.12.2021 17:50 Відповісти
Санкции - это результат.
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03.12.2021 11:03 Відповісти
А радость от аншлюса - результат санкций.
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03.12.2021 11:05 Відповісти
Маячня.
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03.12.2021 11:09 Відповісти
Радость где увидел, шваберник?
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03.12.2021 11:14 Відповісти
Да, бутылки для них прошедший этап, теперь швабры в деле, ох и мазохисты...
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03.12.2021 11:20 Відповісти
Не исключаю, что они считают мозахистами нас.
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03.12.2021 11:28 Відповісти
Это их дело, у нас вроде не садят на швабру за пост в соц сети, и новичком оппозицию не травят. Хотя я допускаю, что им просто нравятся швабры, бутылки в задницах, "вечные" керевники. Лукаш у власти дольше Пуйла, рекордсмен! Но это уже другая история...
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03.12.2021 11:34 Відповісти
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03.12.2021 12:05 Відповісти
ПШНХЙ, свиня.
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03.12.2021 12:48 Відповісти
Зверніть увагу на реакцію цього свинячого виродка)
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03.12.2021 12:50 Відповісти
Ну иди.
Каждый день туда ходишь.
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03.12.2021 13:27 Відповісти
не нас...а вас..
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03.12.2021 16:33 Відповісти
Да-да. Вас.
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03.12.2021 17:28 Відповісти
что было раньше, курица или яйцо?
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03.12.2021 17:50 Відповісти
Картопельник розлігся перед пуйлом і дама просить... Сором так незалежність профукувати
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03.12.2021 10:55 Відповісти
Беларусь де-факто перестала существовать как независимое государство. Интересно, кем теперь числиться Лукашенко или он вообще теперь безработный
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03.12.2021 10:56 Відповісти
картоху лаптефюреру мешками носит, на коленях ишачит,усі забаганки-цяцянки виконує...
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03.12.2021 11:04 Відповісти
Какая разница, это ведь люди без совести и принципов, для него главное что высокооплачиваемый, а статус то такое...
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03.12.2021 11:04 Відповісти
***** его подержит до утряски всех юридических аспектов, а потом сольёт, чтоб воду не мутил.
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03.12.2021 11:05 Відповісти
Он теперь де-факто ка дырка *****.
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03.12.2021 11:17 Відповісти
Ну так на кремлевской панеле он сейчас, элитная точка
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03.12.2021 11:28 Відповісти
Менеджером у *****
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04.12.2021 23:16 Відповісти
будем подождать, что скажет литвин )) а резников? та он просто так )))
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03.12.2021 10:58 Відповісти
Красиво все сделано, в РФ сначала подготовили Белорускую "оппозицию", а когда Лукаш пошел в разнос после "выборов", то тут же оказался в капкане собственных амбиций. А теперь фсее, расея, от Бреста до Енисея...
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03.12.2021 11:01 Відповісти
не ищите черную кошку
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03.12.2021 11:07 Відповісти
А что тут искать, все очевидно. Тем более, что экономическая зависимость от РФ образовалась давно. Кстати они и в Украине похожую игру играют, но условия сильно отличаются, с Украиной такое не пройдет...
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03.12.2021 11:14 Відповісти
Если бы в 2014 м., Янык раздавил Майдан, у нас бы было тоже самое.
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03.12.2021 11:22 Відповісти
Пойти что ли в церковь, поставить свечку по независимой Беларуси. Все таки исчезло целое независимое государство.
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03.12.2021 11:05 Відповісти
При чём без единого выстрела.
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03.12.2021 11:06 Відповісти
Они готовятся...

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03.12.2021 11:06 Відповісти
О, Знакомое лицо личного охранника Коломойского ...
(чёрная куртка).
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03.12.2021 11:10 Відповісти
к чему бы это? наверное, чтобы с олигархами лучше бороться))
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03.12.2021 11:33 Відповісти
С чем и поздравляю тупых дерьмократов и полезных идиотов!
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03.12.2021 11:07 Відповісти
извини, но к чему это?
то есть демократия - говно?
а "дерьмократы" = русаки так говорят.
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03.12.2021 12:45 Відповісти
Ганьба білорусам. Свою мову вони вже просрали, тепер державу, а незабаром і національності такої не буде.
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03.12.2021 11:07 Відповісти
Действительно ганьба, болгары были 300 лет под турецким игом и сохранили свой язык, а белорусов больше, но гордости видимо нет .
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03.12.2021 11:21 Відповісти
ірландці теж не зберегли мову, але не втратили національної свідомості.
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03.12.2021 11:43 Відповісти
Судячи з Вікіпедії ірландці не втратили мову.
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03.12.2021 12:00 Відповісти
як мова спілкування практично зникла. валійська в Уельсі значно в кращому стані. значно частіше використовується у повсякденні і краще захищена на законодавчому рівні. також ірландська фактично відсутня у численних діаспорах, наприклад в США.
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03.12.2021 12:16 Відповісти
ірландці колись шуткували, мовляв англійці вкрали у нас свободу, а ми в них мову.
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03.12.2021 12:22 Відповісти
Шо, фсе?
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03.12.2021 11:08 Відповісти
КАЦАПшлюс,а не аншлюс.
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03.12.2021 11:10 Відповісти
Самі винні. Добраталися і мирно допротестувалися. З Росією не можна сказати Б, не сказавши А:
Росія - ворог демократичної цивілізації, тюрма народів, в тому числі слов'янських.
Не квіти треба було носити на протести, а патрони. Тепер Лука готовий на все, включно до війни. Та й куди він тепер від Кремля дінеться?
Проте Україні від цього не легше - тепер є новий ворог, хоч і малочисленний, проте його територія може бути використана проти України в будь-який момент.

А лагідні білоруські бабки підноситимуть російським окупантам молоко в глечиках, і поливатимуть водичкою в їх закривавлені лапи...
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03.12.2021 11:10 Відповісти
Аншлюс аншлюсом а благодарность пианиста не знает границ. Путин просил Лукашенко поддержать Зеленского "по-отечески" и Лукашенко это выполнил.
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03.12.2021 11:13 Відповісти
Да и х@й с ними, картофельными идиотами.
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03.12.2021 11:13 Відповісти
Жаль падлюкам с рожами как у пацюков и звездами как сковородка на погонах , этот факт упорно не замечался , еще с 99го ....Как же ж так то ? А дачи ? А машины? А квартиры ? А проститутки ?
Как жаль. Просто смешно ,шо они до сих пор в этих кабинетах так и сидят, а пипл хавает.
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03.12.2021 11:28 Відповісти
А в будущем все кто попал под кремлёвских бандитов, будут жить как при совке, не том про который "вспоминают" выжившие из ума совковые тупари или завмаги с номенклатурой, а в том настоящем совке, с дефицитом на всё, железным занавесом и кровавыми вечными убийцами при власти, имея " братьев" в лице КНДР и подобных.
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03.12.2021 11:52 Відповісти
А шо там белорусы не служат ещё срочную на Дальнем Востоке ?
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03.12.2021 12:02 Відповісти
Ну, правду кажучи білоруси ніколи й не відчували що живуть в незежній Білорусі. Є аншлюз чи немає, в їхньому житті це нічого не змінить.
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03.12.2021 12:04 Відповісти
Даже в быту, мы понимаем, чтобы быть независимым, надо что бы дебит с кредитом сходился, а еще лучше с профицитом. Старны которые такого счастья не имеют, вроде же не бывают независимыми?
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03.12.2021 12:07 Відповісти
Якщо сидіти на місці і плакати, що грошей нема бути незалежним, то це ніколи і не відбудеться.
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03.12.2021 12:42 Відповісти
Я без якщо, Беларусь полностьюю зависит экономически от Рф. Мы от запада. Беларусь не может больше поступать иначе. У нас вон сколько сметунов, а Зеля как гундосил так гундосит. А Лукашенко таких зелей на завтрак жрет с кишками.
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03.12.2021 12:48 Відповісти
Це правда внапляшечник-ти залежиш від заходу.
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03.12.2021 12:51 Відповісти
У Америки не сходится . Пока независимые .
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05.12.2021 03:30 Відповісти
Ну че....белорусы упорно сопротивлялись.....аж....месяц! И даже за руки брались ....по дорогам?
Но .....главный картошкан победил.....свою страну и свой народ. Он наверное считает себя счастливым ..переможцем??? Ох ...и...идиотина.
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03.12.2021 12:56 Відповісти
Скоро пыня и за нас возьмется
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03.12.2021 13:45 Відповісти
Он и так уже на таком шпагате, думаю на Казахстан его не хватит...
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03.12.2021 14:22 Відповісти
А СиЦзыПин пыне ручки не потбивает бамбуковой палочкой случайно? походу за вас уже взялись другие ребята
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04.12.2021 23:22 Відповісти
За фактом Лука продав країну разом з кріпаками!
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03.12.2021 15:09 Відповісти
таракан хотел ещё с ельциным это дело провернуть, но тогда нашли "приемника" молодого. В планах было - ельцин в могилу и таракан "владыка семи морей", сейчас я думаю тотже план.
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03.12.2021 17:53 Відповісти
1994 рік.Білорусь. Демократичні, чесні і несфальшовані вибори, при президентові-демократу ШУШКЕВИЧУ

1 тур, за Лукашенко - 44%
2 тур, за Лукашенко - 80%....

Можна подумати, що білоруси вже тоді не бачили, що Лука - це проросійський шиЗік, повністю совкова людина....

Тому перестаньте вважати, що білоруси -це якісь браття українцям...
Є звичайно купка ЗМАГАРІВ(патріотично налаштованих білорусів, які за білоруську мову)...а все решту - манкурти, один великий...декларований і люмпенізований, русскаязичний Дамбас... Навіть Мінськ - це Данбас...
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03.12.2021 18:44 Відповісти
а вы не не бачили, що Зеля - це проросійський шиЗік ? Чего Черновола не выбрали президентом а комуняку Кравчука ?
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05.12.2021 03:26 Відповісти
Це було зрозуміло коли ви не змогли схитрити з Лукашенко і понеслись з Тихановською. Тепер понти дорівнюють 1000 км. кордону і 100 км до Києва. Борзєть можна на спиною НАТО, а не між НАТО і РФ.
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03.12.2021 18:55 Відповісти
Значно сильніша та більша раша неминуче поглине бульбу , процес уже йде путлер та бацька сприяють цьому . В Україні цей процес зупинили патріоти починаючи з Майдану. Білоруси не спромоглися .
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03.12.2021 20:38 Відповісти
Вот когда была вакханалия по поводу выборов Лукашенки, несложно было догадаться, что этим все и закончиться. Да, диктатор, но в интересах Украины, сохранение субьектности Беларуси было бы сверх важным. Хотя, от Украины мало что зависело.....
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04.12.2021 10:59 Відповісти
Війна може перейти і на територію Росії, типу диверсії і таке подібне, все може бути.

А згодом війна може перерости в третю світову, і яка вона буде ніхто не знає, але для багатьох сусідів Росії є претензії і не маленькі на теперішні російські території.

І якщо війною з Україною Росія ослабне, то скоріше всього їй кінець, та почнеться: Китай, Японія, Фінляндія, Грузія і там ще хтось схоче Калінінград, а ще Чечня, Татарстан... і пішло поїхало. Та і білоруси бачили ту Росію десь далеко, білоруси то не "Бульбафюрер".
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04.12.2021 22:44 Відповісти
Китай введе війська, і десь під Москвою зупиняться. Не буде чого ділити
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05.12.2021 16:11 Відповісти
 
 