Найближчим часом буде затверджена нова структура Міноборони, - Резніков. ВIДЕО
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Найближчим часом міністр оборони України Олексій Резніков затвердить нову структуру свого відомства.
"Найближчим часом я планую затвердити нову структуру міністерства, яка на функціональному рівні відображатиме найголовніші напрями", - заявив Резніков під час години запитань до уряду на пленарному засіданні Верховної Ради у п'ятницю, інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За його словами, серед основних напрямів роботи міністерства – стратегія, управління фінансовими ресурсами, забезпечення і логістика, озброєння, цифрова трансформація, розвиток людського потенціалу.
"Уже розпочалася поступова демілітаризація посад міністерства, військові будуть сконцентровані у Генеральному штабі", - розповів Резніков.
Він також повідомив, що заплановано створення п'яти міжструктурних комітетів, які дадуть змогу підвищити ефективність прийняття рішень та є імплементацією принципів НАТО на основі рекомендацій міжнародних партнерів України.
Міністр оборони наголосив, що реформа оборонного відомства дасть змогу перетворити міністерство на ефективний цивільний орган влади, який формує політику, здійснює військово-політичне та адміністративне управління збройними силами та забезпечує цивільно-демократичний контроль.
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12 год ·
У Гордона буде своє шоу на антиукраїнському каналі Наш. Вже готують декорації і дизайн.
У вас були ілюзії щодо патріотизму Гордона?
Якщо москва його любить, то можливо за те, що він любить москву?
Понабирають в МО цивільних, які армію тільки на парадах бачили
Оце буде жесть.... МО - цивільний орган.
Подсказываю: Надо еще лимузины в МО на новые поменять. Тогда все вообще ******* будет. Какая же реформа без новых-то лимузинов? ...