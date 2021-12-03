Найближчим часом буде затверджена нова структура Міноборони, - Резніков. ВIДЕО

Найближчим часом міністр оборони України Олексій Резніков затвердить нову структуру свого відомства.

"Найближчим часом я планую затвердити нову структуру міністерства, яка на функціональному рівні відображатиме найголовніші напрями", - заявив Резніков під час години запитань до уряду на пленарному засіданні Верховної Ради у п'ятницю, інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

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За його словами, серед основних напрямів роботи міністерства – стратегія, управління фінансовими ресурсами, забезпечення і логістика, озброєння, цифрова трансформація, розвиток людського потенціалу.

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"Уже розпочалася поступова демілітаризація посад міністерства, військові будуть сконцентровані у Генеральному штабі", - розповів Резніков.

Він також повідомив, що заплановано створення п'яти міжструктурних комітетів, які дадуть змогу підвищити ефективність прийняття рішень та є імплементацією принципів НАТО на основі рекомендацій міжнародних партнерів України.

Міністр оборони наголосив, що реформа оборонного відомства дасть змогу перетворити міністерство на ефективний цивільний орган влади, який формує політику, здійснює військово-політичне та адміністративне управління збройними силами та забезпечує цивільно-демократичний контроль.

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