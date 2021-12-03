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Міноборони (5270) Резніков (1386)

Найближчим часом буде затверджена нова структура Міноборони, - Резніков. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Найближчим часом міністр оборони України Олексій Резніков затвердить нову структуру свого відомства.

"Найближчим часом я планую затвердити нову структуру міністерства, яка на функціональному рівні відображатиме найголовніші напрями", - заявив Резніков під час години запитань до уряду на пленарному засіданні Верховної Ради у п'ятницю, інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, серед основних напрямів роботи міністерства – стратегія, управління фінансовими ресурсами, забезпечення і логістика, озброєння, цифрова трансформація, розвиток людського потенціалу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загроза масштабної ескалації з боку Росії існує: найбільш вірогідний час - кінець січня, - Резніков

"Уже розпочалася поступова демілітаризація посад міністерства, військові будуть сконцентровані у Генеральному штабі", - розповів Резніков.

Він також повідомив, що заплановано створення п'яти міжструктурних комітетів, які дадуть змогу підвищити ефективність прийняття рішень та є імплементацією принципів НАТО на основі рекомендацій міжнародних партнерів України.

Міністр оборони наголосив, що реформа оборонного відомства дасть змогу перетворити міністерство на ефективний цивільний орган влади, який формує політику, здійснює військово-політичне та адміністративне управління збройними силами та забезпечує цивільно-демократичний контроль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Резнікова є час до весни, щоб продемонструвати свою ефективність на посту міністра оборони, - нардеп "Голосу" Костенко
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Топ коментарі
+6
Дмитро Корчинський

12 год ·



У Гордона буде своє шоу на антиукраїнському каналі Наш. Вже готують декорації і дизайн.

У вас були ілюзії щодо патріотизму Гордона?

Якщо москва його любить, то можливо за те, що він любить москву?
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03.12.2021 11:14
+4
Ну слава богу! Наконец-то! А я-то думаю: Почему у нас такой 3,14здец в ВСУ? Оказывается "структура в МО" не та была.
Подсказываю: Надо еще лимузины в МО на новые поменять. Тогда все вообще ******* будет. Какая же реформа без новых-то лимузинов? ...
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03.12.2021 11:36
+3
Це саме те що край неохідно у воюючий країні !!!)))
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03.12.2021 11:40
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Дмитро Корчинський

12 год ·



У Гордона буде своє шоу на антиукраїнському каналі Наш. Вже готують декорації і дизайн.

У вас були ілюзії щодо патріотизму Гордона?

Якщо москва його любить, то можливо за те, що він любить москву?
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03.12.2021 11:14 Відповісти
В данном случае, при чем здесь Гордон? Кто на этот раз позвонил Корчинскому, неужели сам Шойгу?
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03.12.2021 11:27 Відповісти
Оцэ будэ, ****............................ Подохнете с...................... .
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03.12.2021 11:32 Відповісти
Від зміни місць доданків ,сума не змінюється !!!))))
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03.12.2021 11:33 Відповісти
Не в цьому випадку.
Понабирають в МО цивільних, які армію тільки на парадах бачили
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03.12.2021 11:38 Відповісти
які там доданки, якщо на кінцевому етапі все множиться на Зе!ро ?
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03.12.2021 12:24 Відповісти
Министр обороны подчеркнул, что реформа оборонного ведомства позволит превратить министерство в эффективный гражданский орган власти, Источник: https://censor.net/ru/n3303147
Оце буде жесть.... МО - цивільний орган.
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03.12.2021 11:35 Відповісти
Це саме те що край неохідно у воюючий країні !!!)))
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03.12.2021 11:40 Відповісти
Капітулюючій
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03.12.2021 12:55 Відповісти
Ну слава богу! Наконец-то! А я-то думаю: Почему у нас такой 3,14здец в ВСУ? Оказывается "структура в МО" не та была.
Подсказываю: Надо еще лимузины в МО на новые поменять. Тогда все вообще ******* будет. Какая же реформа без новых-то лимузинов? ...
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03.12.2021 11:36 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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03.12.2021 11:38 Відповісти
Будет не штаб, а охвис.
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03.12.2021 11:37 Відповісти
Філія ОП !!!)))
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03.12.2021 11:38 Відповісти
вже святкуємо
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03.12.2021 11:44 Відповісти
Боже! Храни ВСУ. Выбрали дегенератов на радость федерастам
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03.12.2021 11:45 Відповісти
будет.-Волшебное слово кодлана Коломойского.
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03.12.2021 12:01 Відповісти
Здавалось би, причому тут Ж2 ? А спробуйте знайти необрізаного там де бабло.
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03.12.2021 12:21 Відповісти
Цивильное ведомство говоришь? Значит шпионов фсбешных прибавиться? А кроме этого гешефтников на растаскивание имущества тоже больше станет? Вы ж сейчас своих еврейских кумов кругом навтыкаете…..Резник а ты что как путлер думаешь на этой посаде лет 20 чалится??? Ты сейчас куйни наворотишь и убежишь на фиг на историческую родин, а людям потом исправлять и разгребать. Может этого во время войны не надо делать???
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03.12.2021 12:33 Відповісти
 
 