Застосування Bayraktar на Донбасі було вимушеним, ми не порушуємо мінські угоди, - Резніков. ВIДЕО

Сьогодні в окупаційних військах вже бояться записуватися на контракт, оскільки розуміють, чим це може скінчитися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час виступу у Верховній Раді.

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"Ми не порушуємо Мінські домовленості, ми не атакуємо у зоні ООС. Якщо ворог, окупаційні війська, порушують режим тиші, вбивають наших військових, ми попереджаємо через СЦКК і ОБСЄ, щоб вони припинили порушення "Мінська", - зазначив голова Міноборони.

"Як приклад, ви знаєте відомий факт, коли ми були змушені застосувати "Байрактар" з одним чітким пострілом по артилерійській установці. За даними нашої розвідки, сьогодні в окупаційних військах вже бояться записуватися на контракт і служити на таких установках - вони розуміють, чим це може скінчитися", - наголосив міністр.

Нагадаємо, наприкінці жовтня безпілотник Bayraktar знищив бомбою російську гаубицю, яка обстрілювала захисників України.

Президент Зеленський заявив, що Україна використовує зброю лише для захисту території і не порушує домовленостей.

Водночас президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що застосування "Байрактарів" на Донбасі порушує мінські угоди.

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