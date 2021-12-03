Застосування Bayraktar на Донбасі було вимушеним, ми не порушуємо мінські угоди, - Резніков. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні в окупаційних військах вже бояться записуватися на контракт, оскільки розуміють, чим це може скінчитися.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час виступу у Верховній Раді.
"Ми не порушуємо Мінські домовленості, ми не атакуємо у зоні ООС. Якщо ворог, окупаційні війська, порушують режим тиші, вбивають наших військових, ми попереджаємо через СЦКК і ОБСЄ, щоб вони припинили порушення "Мінська", - зазначив голова Міноборони.
"Як приклад, ви знаєте відомий факт, коли ми були змушені застосувати "Байрактар" з одним чітким пострілом по артилерійській установці. За даними нашої розвідки, сьогодні в окупаційних військах вже бояться записуватися на контракт і служити на таких установках - вони розуміють, чим це може скінчитися", - наголосив міністр.
Нагадаємо, наприкінці жовтня безпілотник Bayraktar знищив бомбою російську гаубицю, яка обстрілювала захисників України.
Президент Зеленський заявив, що Україна використовує зброю лише для захисту території і не порушує домовленостей.
Водночас президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що застосування "Байрактарів" на Донбасі порушує мінські угоди.
Будь ласка, зачекайте...
Один раз (случайно, наверное) пальнули, а теперь уже полтора месяца оправдываются.
Как же таким ссыкливым воевать?!
1. В Минских договоренностях нет ни слова про беспилотники(дроны).
2. Если одна из сторон систематически нарушает договоренности, то какой смысл другой стороне им следовать? Ведь "Согласие(Договор) есть продукт при полном непротивления сторон"?!
ну пи*де* !!
ты ж министр обороны, а не здравохранения, тебя враги бояться должны
Лучше объясни украинцам, зачем это было сделано?
- кардинально переломить ход войны?
- подразнить *****?
- показать врагу, что никто не запрещает применять ударные беспилотники?
...
https://www.youtube.com/watch?v=fU0Ks647I2U
А прокуратура, может вообще на него ДЕЛО ОТКРЫЛА "за разжигание войны".
Борцуни …. ДЛБЙБи… Позорище!!!!