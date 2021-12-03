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Застосування Bayraktar на Донбасі було вимушеним, ми не порушуємо мінські угоди, - Резніков. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні в окупаційних військах вже бояться записуватися на контракт, оскільки розуміють, чим це може скінчитися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час виступу у Верховній Раді.

"Ми не порушуємо Мінські домовленості, ми не атакуємо у зоні ООС. Якщо ворог, окупаційні війська, порушують режим тиші, вбивають наших військових, ми попереджаємо через СЦКК і ОБСЄ, щоб вони припинили порушення "Мінська", - зазначив голова Міноборони.

"Як приклад, ви знаєте відомий факт, коли ми були змушені застосувати "Байрактар" з одним чітким пострілом по артилерійській установці. За даними нашої розвідки, сьогодні в окупаційних військах вже бояться записуватися на контракт і служити на таких установках - вони розуміють, чим це може скінчитися", - наголосив міністр.

Нагадаємо, наприкінці жовтня безпілотник Bayraktar знищив бомбою російську гаубицю, яка обстрілювала захисників України.

Президент Зеленський заявив, що Україна використовує зброю лише для захисту території і не порушує домовленостей.

Водночас президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що застосування "Байрактарів" на Донбасі порушує мінські угоди.

Читайте також: "Байрактари" постійно працюють на Донбасі, не заходячи на непідконтрольну територію, - командувач ООС Павлюк

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+56
Пипец. мы вынуждены оправдываться, что защищаемся ? Расходимся, ***, донавыбирались.
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03.12.2021 11:30
+43
Фуууууу, противно!
Один раз (случайно, наверное) пальнули, а теперь уже полтора месяца оправдываются.
Как же таким ссыкливым воевать?!
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03.12.2021 11:31
+31
Это именно то заявление, которое мы так "ждем" от министра обороны: Жалкие оправдания за применение вооружения для освобождения территории Украины от оккупантов.
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03.12.2021 11:31
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Пипец. мы вынуждены оправдываться, что защищаемся ? Расходимся, ***, донавыбирались.
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03.12.2021 11:30 Відповісти
Фуууууу, противно!
Один раз (случайно, наверное) пальнули, а теперь уже полтора месяца оправдываются.
Как же таким ссыкливым воевать?!
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03.12.2021 11:31 Відповісти
А маланці і не воюють - воюють лише українці бо боронять свою землю.
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03.12.2021 20:34 Відповісти
**** він ще виправдовується? Що за комплекси меншоварності, для чого ж їх тоді купили? На парадах показувати?
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03.12.2021 11:31 Відповісти
Это именно то заявление, которое мы так "ждем" от министра обороны: Жалкие оправдания за применение вооружения для освобождения территории Украины от оккупантов.
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03.12.2021 11:31 Відповісти
Даже не для освобождения, а только для защиты своих солдат.
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03.12.2021 12:34 Відповісти
Это не принципиально. Мы на своей земле и должны делать то, что необходимо ... а не то что нравится или не нравится агрессору.
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03.12.2021 12:42 Відповісти
Не нужно оправдываться, а просто сказать - адекватный ответ против парашенских войск, т.к. они применили запрещенное минскими соглашениями оружие (и не один раз).
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03.12.2021 11:32 Відповісти
Я недопонял две вещи.
1. В Минских договоренностях нет ни слова про беспилотники(дроны).
2. Если одна из сторон систематически нарушает договоренности, то какой смысл другой стороне им следовать? Ведь "Согласие(Договор) есть продукт при полном непротивления сторон"?!
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03.12.2021 11:35 Відповісти
праильно и хорошо излагаешь.
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04.12.2021 19:58 Відповісти
****, як ВЖЕ задовбали ЦІ виправдовувальники-високопосадовці..
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03.12.2021 11:37 Відповісти
***, Резников, ну шо за импотентная речь!!!!!!!!!!
ну пи*де* !!

ты ж министр обороны, а не здравохранения, тебя враги бояться должны
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03.12.2021 11:40 Відповісти
Фу , гидота... Це шмаркотиння виправдовується, що наша армія захищає Україну і нашу територію...??? Такої ганьби не має ніде у світі....😡
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03.12.2021 11:41 Відповісти
Уявіть собі вони ще й закон прийняли про недопущення агресивного ведення війни.
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03.12.2021 11:54 Відповісти
Який сором.
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03.12.2021 11:42 Відповісти
ладно,мистер-министер извинись перед Кадыровым и больше так не делай !
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03.12.2021 11:49 Відповісти
Это еще примет извинения, доон, нужно лично приехать извиняться доон.))
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04.12.2021 10:17 Відповісти
Вместо того,что бы предупредить в официальном заявлении,что будут наказываться все нарушения минских договоренностей терористами,зебильная власть блеет очередную хрень с извенениями. Дебилы выбрали до***бов
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03.12.2021 11:49 Відповісти
А шо вы ОПРАВДЫВАЕТЕСЬ, и перед кем паРАШЕЙ?
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03.12.2021 11:50 Відповісти
Блдь, сколько можно оправдываться?
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03.12.2021 11:51 Відповісти
вы ещё объяснительную напишите и @уйлу отправьте ...жахнули и ещё жахнем если понадобиться
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03.12.2021 11:53 Відповісти
я уверен, даже на фоне Bayraktar-а этот верховненький министерок обороночки фотографироваться не станет. о том чтобы рядом постоял, речь вообще не идёт.
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03.12.2021 11:56 Відповісти
Ви ще попросіть пробачення
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03.12.2021 12:04 Відповісти
Зачем оправдываться перед свиньями?
Лучше объясни украинцам, зачем это было сделано?
- кардинально переломить ход войны?
- подразнить *****?
- показать врагу, что никто не запрещает применять ударные беспилотники?
...
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03.12.2021 12:09 Відповісти
Я ПаРаВоз! И в вашему стаду отношения не имею. Особенно к рашко-свинам.
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03.12.2021 12:20 Відповісти
#зробили_себе_разом
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03.12.2021 12:12 Відповісти
Что за долбанный министр-сцыкливое животное, которое оправдывается что Украина защищается от врага всеми доступными способами. Это как пример, что если женщину насилуют, она еще оправдывается что пошла не по той дороге и насильник невиноват она его спровоцировала. Да у Вас 73% сцыкливых граждан, как и сам говнокомандующий Зеленский, попросил у Кадыркина прощение.
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03.12.2021 12:15 Відповісти
блевотина зеленая
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03.12.2021 12:42 Відповісти
Лично меня эти Зе ожидания Зе стратегии Зе генералиссимуса удивляют. Использовать преимущество надо на опережение! Сейчас и сиюминутно. Вы думаете, что Кацапстан будет соблюдать какие то соглашения,......Зеня, не смешите мои мендельбейсы!! Вы такой же специалист по Моссаду, как наш перзидент по военным переворотам.
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03.12.2021 12:45 Відповісти
Что за страна-идиотия? Произвести выстрел в оккупантов и потом три месяца оправдываться и срать в штаны...
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03.12.2021 12:54 Відповісти
какие то гомосеки управляют страной тьфу
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03.12.2021 13:02 Відповісти
Зеленский обратился к Путину в 2001 году на КВН (18 лет назад)
https://www.youtube.com/watch?v=fU0Ks647I2U
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03.12.2021 13:02 Відповісти
З того часу змінилася тільки сцена для виступу.
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03.12.2021 17:48 Відповісти
Таваріщ Путєн! Можна німножка открить атвєтний агонь?
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03.12.2021 13:07 Відповісти
Да хватит уже оправдываться как школьник перед учителем!
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03.12.2021 13:08 Відповісти
После таких оправданий МО,оркам с их покровителями можно вовсю из всех калибров гасить по ВСУ,т.к. "позеленевшие" генералы приспособились строчить жалобы в СЦКК и ОБСЕ,а не отвечать достойным огнем
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03.12.2021 13:30 Відповісти
А что? У нормальных людей были сомнения чтоту власти предатели и *************?
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03.12.2021 13:55 Відповісти
Может ещё за обосраные штаны компенсации выплатить и гаубицу отремонтировать?
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03.12.2021 17:09 Відповісти
Таке враження,що цей тіпа міністр перед кацапами виправдовується з усієї сили...
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03.12.2021 17:38 Відповісти
В 2014 році "випадково" з території Росії були артобстріли по нас, "випадково" був Іловайськ і "зелений коридор" з оточення, "випадково" було Дебальцево, через кілька вже місяців від підписання Мінських домовленностей. Непотрібно "жопою жувати вату", всерівно Росія по-любому буде звинувачувати нас в міфічній агресивності.
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03.12.2021 17:45 Відповісти
То есть нужно ждать до первого убитого нашего солдата..нормально
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03.12.2021 20:11 Відповісти
как уже противно слушать эти зелёные сопли
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03.12.2021 23:13 Відповісти
порошенко не оправдывался
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05.12.2021 17:05 Відповісти
І оце тіло міністр оборони? Здуріти можна
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04.12.2021 08:26 Відповісти
Подозреваю, что оператор Байрактара на следующий же день был УВОЛЕН из ЗСУ!
А прокуратура, может вообще на него ДЕЛО ОТКРЫЛА "за разжигание войны".
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04.12.2021 11:31 Відповісти
Подх...йловская власть предателей , которые не стесняются прилюдно облизывать ботоксную дупу московитского сцаря . Эта мерзость должна висетьт на Крещатике в назидание другим .
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04.12.2021 13:53 Відповісти
Да чего вы оправдываетесь?! Применяйте чаще и радуйте свежими видео, а мы будем гордостью за ВСУ смотреть!
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04.12.2021 14:17 Відповісти
Дожилися, привладні вибачатися почнуть перед окупантами московськими за звільнення України від ворогів московитів …
Борцуни …. ДЛБЙБи… Позорище!!!!
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04.12.2021 14:47 Відповісти
Видайте йому памперс. Або ДВА дюрекса - щоб було видно ЩО у нас стоїть на чолі МО. Або висить(((
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04.12.2021 18:00 Відповісти
Просто топит рейтинги Зе. А намеренно или по тупости - время покажет.
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04.12.2021 18:19 Відповісти
А перед кем он оправдывается?
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05.12.2021 20:05 Відповісти
 
 