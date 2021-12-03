УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11070 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика України
6 652 26
Ахметов (789) Арахамія (1000) Венедіктова (756) Офіс Генпрокурора (2347)

"Слуга народу" Арахамія про заяву Венедіктової щодо підприємств Ахметова: Генпрокурор не повинна займатись політикою. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія був здивований заявою Генпрокурорки Ірини Венедіктової, якою вона дала зрозуміти, що проти підприємств Ахметова відкрито понад 200 кримінальних проваджень.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради.

Арахамія вважає, що Генеральний прокурор не повинен займатися політикою.

"Якщо є якісь кримінальні провадження по яким вони хочуть рухатися щодо будь-якої людини чи підприємства в країні, то потрібно звітувати про роботу з цього приводу", - зауважив нардеп.

"Я вважаю це політичним меседжем. Мені здається, що генеральний прокурор не має робити політичних меседжів", - додав Арахамія.

На уточнювальне запитання, нардеп зазначив, що це стосується не тільки Ахметова. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Корнієнко про розслідування журналістів щодо можливих пошуків Ахметовим майбутнього кандидата в президенти: "Чекатимемо, як це розвиватиметься"

Говорячи про те, чи вважає він це політичним переслідування, керівник фракції "СН" наголосив, що не є юристом, щоб давати оцінку.

Нагадаємо, що 2 грудня Ірина Венедіктова дала зрозуміти, що проти підприємств Ахметова відкрито понад 200 кримінальних проваджень - Генеральний прокурор України анонсувала активізацію розслідування 200 справ, пов'язаних із ім'ям "власника кількох відомих телеканалів, вугільних підприємств, підприємств у сфері енергетики"
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
показати весь коментар
03.12.2021 13:40
+4
Це така гра у об"єктивність у зелених
показати весь коментар
03.12.2021 13:29
+3
Треба Ахметову запропонувати охорону для Агрохімії, бо можуть вбити для провокації.
показати весь коментар
03.12.2021 13:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це така гра у об"єктивність у зелених
показати весь коментар
03.12.2021 13:29 Відповісти
Треба Ахметову запропонувати охорону для Агрохімії, бо можуть вбити для провокації.
показати весь коментар
03.12.2021 13:36 Відповісти
Тут реально будет "Еще на одного врага меньше" по Жабе Третьяковой....
показати весь коментар
03.12.2021 13:58 Відповісти
а потом окажется что ахмет ниучём невиноват -гешефт
показати весь коментар
03.12.2021 13:36 Відповісти
Как только канал Украина-24 и Сявик шУстер снова поймут что зеленский лучший президент в Галактике, все дела против Ахметова самоликвидируются)
показати весь коментар
03.12.2021 13:47 Відповісти
как только дела самоликвидируются -они сразу это поймут
показати весь коментар
03.12.2021 13:50 Відповісти
показати весь коментар
03.12.2021 13:40 Відповісти
«10 мільйонів Ви віддали Трухіну», - «слуга» Драбовський під час засідання Верховної Ради обговорював розподіл бюджетних коштів

Фотокореспондент #Букв зафіксував листування народного депутата від фракції "Слуги народу" Анатолія Драбовського щодо розподілу коштів державного бюджету на користь його однопартійця Олександра Трухіна.
показати весь коментар
03.12.2021 13:47 Відповісти
"Слуга" Арахамія пов'язаний з компаніями, які імпортують електроенергію з Білорусі - ЗМІ

https://prm.ua/sluha-arakhamiia-pov-iazanyy-z-kompaniiamy-iaki-importuiut-***************-z-bilorusi-zmi/
показати весь коментар
03.12.2021 13:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=iyM_fWKEW2E

ОЛЕГ ЛЯШКО НА КАНАЛІ АХМЄТОВА -УСЕ ПО ПОЛИЦЯХ

перша година насолоджуйтеся повним мочиловим ЗЕбабуїнів НЕПОПУЛІСТИЧНО А ФАКТАМИ ВІД ОЛЕГА ЛЯШКА
показати весь коментар
03.12.2021 13:52 Відповісти
А чи не єдину прерасну промову Сергія Рахманіна поміж солоденьких та "щадящих" на гівношоу Мосейчук дивитися з часу 2.14.11

https://www.youtube.com/watch?v=fR71yUpyhRc
показати весь коментар
03.12.2021 14:05 Відповісти
Когда там уже Арахамия будет отсчитываться за 2 года своей работы по укреплению обороноспособности страны в свете последних событий? Парламент уже перешёл на усиленный режим работы в зимний период? Или они к очередной тусе, уже новогодней, готовятся с наркотой, корабельными соснами, путешествиями?
показати весь коментар
03.12.2021 13:51 Відповісти
Надо бы проверить как эта макака ************ Дэвид Браун получил и за сколько купил Украинское гражданство! Этому падле ублюдку оказвается Украинская нация в генокоде коррупционеры и воры! наши предки переворачиваются......***** *** Его приютили, оно нас ещё учит как жить и законы пишет!
показати весь коментар
03.12.2021 13:57 Відповісти
Ара,сходи до гінеколога і отримай довідку,що ти саме АраХамія,а не АраХламідія-Довідку на відсутність у тебе саме хламідій.
показати весь коментар
03.12.2021 14:07 Відповісти
Да слила бенядиктова все дела на ахметку,заявив ,что все из за противозеленой информации на его каналах -теперь гудок в ЕСПЧ зекрысу привет)
показати весь коментар
03.12.2021 14:26 Відповісти
Пусть лучше займется офшорами хламидии по покупке эл.энергии у Беларуси.
показати весь коментар
03.12.2021 14:50 Відповісти
Cлишком много араХАМии стало в последнее время! Хто оно вообще такое?
показати весь коментар
03.12.2021 15:09 Відповісти
показати весь коментар
03.12.2021 15:16 Відповісти
дудка гудка.
показати весь коментар
03.12.2021 15:39 Відповісти
Арахамия с Венедиктовой соревнуется, кто лучше выслужится. Как в мультике: "Кто похвалит меня лучше всех, тот получит вкусную конфетку!".
показати весь коментар
03.12.2021 16:10 Відповісти
Вы не поняли?
Арахамия возмущён тем, что Венедиктова забыла про Порошенко и от влеклась на Ахметова!
показати весь коментар
03.12.2021 16:45 Відповісти
АРАХНОМІЯ ЗАСЦЯВ))))) ВИРІШИВ ПЕРЕД АХМЄТОВИМ ПРОГНУТИСЯ. ОТ ЖЕ Ж ПАСКУДІ, ПОБОРНИКИ ОЛІГАРХІВ, КУРВА.
показати весь коментар
03.12.2021 17:02 Відповісти
Знаю одно - ахметка ещё даст вам всем посмоктати канхветку Тузик дуже не х.ё в у…
показати весь коментар
03.12.2021 17:54 Відповісти
ослолюбы, парикнахеры и прочая шлошмугель выскочила и гадит на мозг украинцам...
показати весь коментар
04.12.2021 04:09 Відповісти
Давиду Коричневому лише здається, що Венедиктова"перегнула", вона вже давно перегнулася -що наказали,те і сказала. Зараз збереться "Рада праці та оборони" і відберуть усе і передадуть інвестбабушці. І ветеринар резюмує -вертаємось до "істоков благополучия".
показати весь коментар
04.12.2021 14:07 Відповісти
 
 