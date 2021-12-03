"Слуга народу" Арахамія про заяву Венедіктової щодо підприємств Ахметова: Генпрокурор не повинна займатись політикою. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія був здивований заявою Генпрокурорки Ірини Венедіктової, якою вона дала зрозуміти, що проти підприємств Ахметова відкрито понад 200 кримінальних проваджень.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради.
Арахамія вважає, що Генеральний прокурор не повинен займатися політикою.
"Якщо є якісь кримінальні провадження по яким вони хочуть рухатися щодо будь-якої людини чи підприємства в країні, то потрібно звітувати про роботу з цього приводу", - зауважив нардеп.
"Я вважаю це політичним меседжем. Мені здається, що генеральний прокурор не має робити політичних меседжів", - додав Арахамія.
На уточнювальне запитання, нардеп зазначив, що це стосується не тільки Ахметова.
Говорячи про те, чи вважає він це політичним переслідування, керівник фракції "СН" наголосив, що не є юристом, щоб давати оцінку.
Нагадаємо, що 2 грудня Ірина Венедіктова дала зрозуміти, що проти підприємств Ахметова відкрито понад 200 кримінальних проваджень - Генеральний прокурор України анонсувала активізацію розслідування 200 справ, пов'язаних із ім'ям "власника кількох відомих телеканалів, вугільних підприємств, підприємств у сфері енергетики"
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https://prm.ua/sluha-arakhamiia-pov-iazanyy-z-kompaniiamy-iaki-importuiut-***************-z-bilorusi-zmi/
ОЛЕГ ЛЯШКО НА КАНАЛІ АХМЄТОВА -УСЕ ПО ПОЛИЦЯХ
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з2.46.18 часу гівношоу Мосейчук дивитися тріумф аблічітєля Сірожі
https://www.youtube.com/watch?v=fR71yUpyhRc
Арахамия возмущён тем, что Венедиктова забыла про Порошенко и от влеклась на Ахметова!