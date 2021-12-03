"Слуга народу" Арахамія про заяву Венедіктової щодо підприємств Ахметова: Генпрокурор не повинна займатись політикою. ВIДЕО

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія був здивований заявою Генпрокурорки Ірини Венедіктової, якою вона дала зрозуміти, що проти підприємств Ахметова відкрито понад 200 кримінальних проваджень.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Арахамія вважає, що Генеральний прокурор не повинен займатися політикою.

"Якщо є якісь кримінальні провадження по яким вони хочуть рухатися щодо будь-якої людини чи підприємства в країні, то потрібно звітувати про роботу з цього приводу", - зауважив нардеп.

"Я вважаю це політичним меседжем. Мені здається, що генеральний прокурор не має робити політичних меседжів", - додав Арахамія.

На уточнювальне запитання, нардеп зазначив, що це стосується не тільки Ахметова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Корнієнко про розслідування журналістів щодо можливих пошуків Ахметовим майбутнього кандидата в президенти: "Чекатимемо, як це розвиватиметься"

Говорячи про те, чи вважає він це політичним переслідування, керівник фракції "СН" наголосив, що не є юристом, щоб давати оцінку.

Нагадаємо, що 2 грудня Ірина Венедіктова дала зрозуміти, що проти підприємств Ахметова відкрито понад 200 кримінальних проваджень - Генеральний прокурор України анонсувала активізацію розслідування 200 справ, пов'язаних із ім'ям "власника кількох відомих телеканалів, вугільних підприємств, підприємств у сфері енергетики"