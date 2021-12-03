27 516 101
ВР не підтримала наміру нардепа Гончаренка подарувати Зеленському синтезатор для підготовки нового випуску шоу "Брати Цицько – гра без штанів". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України Курйози
Верховна Рада не підтримала запит нардепа Олексія Гончаренка до президента Зеленського, у якому той виявив намір подарувати очільнику держави синтезатор для підготовки нового випуску шоу "Брати Цицько – гра без штанів".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запит Гончаренка підтримало всього 8 народних обранців. Нардеп умотивував свій запит і необхідність зйомок нового випуску шоу падінням довіри громадян до президента Зеленського.
Нагадаємо, що шоу "Брати Цицько – гра без штанів" стало одним із найвідоміших у доробку "Студії Квартал 95", а нинішній президент був одним із його головних учасників.
Топ коментарі
+71 Bogdan_
показати весь коментар03.12.2021 13:51
+55 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар03.12.2021 13:59
+53 Galyna Tesla
показати весь коментар03.12.2021 13:57
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
1 2
Gustavo Pron
показати весь коментар05.12.2021 20:30 Відповісти Мені подобається 0
Сторінка 2 з 2
1 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...