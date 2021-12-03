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Зеленський (17428) Квартал-95 (161) шоу (55) Гончаренко (461)

ВР не підтримала наміру нардепа Гончаренка подарувати Зеленському синтезатор для підготовки нового випуску шоу "Брати Цицько – гра без штанів". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Курйози

Верховна Рада не підтримала запит нардепа Олексія Гончаренка до президента Зеленського, у якому той виявив намір подарувати очільнику держави синтезатор для підготовки нового випуску шоу "Брати Цицько – гра без штанів".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запит Гончаренка підтримало всього 8 народних обранців. Нардеп умотивував свій запит і необхідність зйомок нового випуску шоу падінням довіри громадян до президента Зеленського.

Нагадаємо, що шоу "Брати Цицько – гра без штанів" стало одним із найвідоміших у доробку "Студії Квартал 95", а нинішній президент був одним із його головних учасників.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+71
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03.12.2021 13:51
+55
що зелебобіки не подобається правда? А чому, Володя так всіх обзивав, наприклад Ющенко синйором Голодомором, Ще там когось Термосом, ну а його назвали Цицьком, то що тут поганого? Цицько-Стицько-Обєщалкін-Брехун.
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03.12.2021 13:59
+53
После того как зебилы выбрали в президенты неадеквата-наркомана...смешно обвинять Гончаренко (или кого-либо другого) в психиатнических выпадках)))))
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03.12.2021 13:57
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Этот бывший регионал хоть что-то толковое в Раде предложил?
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05.12.2021 20:30 Відповісти
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