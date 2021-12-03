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Україна готова до нових форматів перемовин щодо Донбасу, - Кулеба. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Україна залишається відданою дипломатичному шляху врегулювання конфлікту на Донбасі і готова до нових форматів перемовин задля руху вперед у питанні деокупації своїх територій.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

"З держсекретарем США Ентоні Блінкеном ми говорили про дві речі. Перше — підготовку пакету стримування Росії, друге — про те, як нам повернутися до виконання Мінських домовленостей", — уточнив міністр.

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Він наголосив, що спільна мета України та Сполучених Штататів, а також з Франції та Німеччини, як переговорниками та медіаторами у Нормандському форматі, повернути Росію за стіл перемовин і до виконання Мінських домовленостей.

"Україна залишається відданою дипломатичному шляху врегулювання конфлікту. Ми готові до будь-яких форматів руху вперед і хочемо, аби й Російська Федерація підтвердила свою відданість саме дипломатичному врегулюванню", — зазначив дипломат.
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сегодня день кулебы на цензоре?
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03.12.2021 16:22 Відповісти
А вони по черзі заливають інтернет якимись новинами і фейками, щоб тримати зебілів у тонусі. Якщо тільки зебіли почнуть нервувати, вони проведуть інсценіровку якогось нападу, або будуть перейменовувати Україну чи міста.
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03.12.2021 16:24 Відповісти
Вам не надоели эти бесполезные переговоры з лаптеногими? ОРДЛО можно или отвоевать силой или забыть о нем и ждать пока развалится Мордор и они сами отпадут. Сейчас это раковая опухоль для Украины и с ними нельзя контактировать
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03.12.2021 16:25 Відповісти
"... Готові до будь-яких форматів для руху вперед..." Маразм крепчал...
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03.12.2021 16:27 Відповісти
Серед тих форматів є таке, про що меркель сказала ще в 2015 р. (чи 2014) Що "Україна повинна поділитися своєю територією..."?
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03.12.2021 16:36 Відповісти
"З держсекретарем США Ентоні Блінкеном ми говорили про дві речі. Перше - підготовку пакету стримування Росії, друге - про те, як нам повернутися до виконання Мінських домовленостей", - уточнив міністр.Джерело: https://censor.net/ua/n3303245
Виникає питання: НАВІЩО ВЕРТАТИСЬ ДО МІНСЬКОГО ФОРМАТА, ЯКИЙ Є ДИПЛОМАТИЧНОЮ ПАСТКОЮ ДЛЯ УКРАЇНИ!? Після Дебальцева, потрібен був час, щоб Україні перевести дух, а зараз навіщо? Треба наполягати на новий формат за участю США і Великої Британії.
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03.12.2021 16:46 Відповісти
"Україна,як німецька порноактриса готова прийняти з будь якої сторони" -казав Зєля,коли був ще звичайнісіньким російськомовним українським євреєм...Тепер він президент,націоналіст,але його булі маланські інтонаціі звучать в заявах Кулеби...
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03.12.2021 17:17 Відповісти
Готовы к переговорам и готовы добиться успеха в переговорах - две большие разницы!
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03.12.2021 17:25 Відповісти
Переговоры с оккупантом должны длиться не длиннее автоматной очереди.
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03.12.2021 17:34 Відповісти
каких форматов тебе ещё...
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03.12.2021 17:51 Відповісти
вот я, был бы не готов договариваться, еслиб сосет избил детей, трахнул жену и поселился у меня дома, я убивалбы
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04.12.2021 08:11 Відповісти
 
 