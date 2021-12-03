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Проєкт "Без цензури": Що готує Росія для України на 2022 рік? ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Чому 2022 рік для України буде складним? Та як Кремль хоче створити СРСР 2.0 до 100 років заснуванння Радянського Союзу? Аналізує Марина Данилюк-Ярмолаєва у свіжому "Без цензури".

Володимир Зеленський у посланні до Верховної Ради заявив, що він за прямі переговори з Росією. Вуса Пєскова у відповідь на це знову повторили, що в України триває "громадянська війна" і порадили спілкуватися напряму із ОРДЛО. Проте Кремль точно не прибере свої щелепи вді української шиї.

Адже попереду – річниця створення СРСР. У 1922-му році Володимир Ленін створив Радянський Союз. І фанат "совка" Путін може скористатися ситуацією, щоб створити СРСР 2.0.

Автор: Слава Козир
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Украина переживет 2022 год и с ней будет все хорошо. Всем давно надоела Россия с ее ненормальным лидером. Поэтому 2022 год для России может оказаться последним годом в ее истории.
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03.12.2021 17:16 Відповісти
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03.12.2021 17:16 Відповісти
Ну, якщо розділяє лінія фронту то по другу сторону явно не "братній народ". Хоча з повагою відносився до Жванецького як сатирика, гумориста.
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04.12.2021 15:11 Відповісти
Все будет Украина!
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03.12.2021 17:55 Відповісти
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05.12.2021 10:29 Відповісти
Нема сумніву, що нинішній кремлівський фюрер тупий, як сибірський валянок. Так само, що він неймовірно хитрий і жорстокий, перевершуючи в цьому навіть свого батьколиса сталіна. При зішесті на трон Карлик 10 років топив лєніна, допоки не зробив з нього посміховисько. А для України, Білорусії, Казахстану... приготував старі царські губернії! Треба, щоб це добре запам'ятали всі українці, в т.ч. й хохляцької запічки (навіть походженням із містечка Жванець, що на Поділлі). Та ось, напередодні 100-річчя, він вирішив воскресити те, що проклинав майже 15 років - брехливу московсько-більшовицьку імперію під фальшназвою "СССР". Щоб іще раз обдурити українців, білорусів, казахів... Схоже (навіть із цієї статті), що йому поки що це вдається !...
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05.12.2021 12:49 Відповісти
вовка синенький в ростов не попадет... его зароют на родной земле...
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06.12.2021 09:17 Відповісти
 
 