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Проєкт "Без цензури": Що готує Росія для України на 2022 рік? ВIДЕО
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Чому 2022 рік для України буде складним? Та як Кремль хоче створити СРСР 2.0 до 100 років заснуванння Радянського Союзу? Аналізує Марина Данилюк-Ярмолаєва у свіжому "Без цензури".
Володимир Зеленський у посланні до Верховної Ради заявив, що він за прямі переговори з Росією. Вуса Пєскова у відповідь на це знову повторили, що в України триває "громадянська війна" і порадили спілкуватися напряму із ОРДЛО. Проте Кремль точно не прибере свої щелепи вді української шиї.
Адже попереду – річниця створення СРСР. У 1922-му році Володимир Ленін створив Радянський Союз. І фанат "совка" Путін може скористатися ситуацією, щоб створити СРСР 2.0.
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Kare Resa
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Гыг с Вами
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Петро Удеч
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Joshua Merlin
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