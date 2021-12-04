"Такі хами усі, жах! Некультурні, невиховані!", - кримчани жаліються на "нахабних" туристів із Росії. ВIДЕО
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Оксамитовий сезон в окупованому Криму цьогоріч був нетипово холодним. В цей період туристи переважно спокійні та ввічливі, кажуть опитані кримські співробітники сфери послуг. А ось від літніх відпочивальників не у всіх такі райдужні враження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Такі хами усі, жах. Ну, тому що некультурні, невиховані. А ось зараз люди інші, завжди кажуть "дякую, удачі бажаємо вам". А там такі молоді, хамовиті, нахабні, ця зграя дітей жах, усе невиховане. "Поступіться 20 рублів. 20 рублів поступитеся, 50 рублів поступитеся". Я кажу: "я не можу, я реалізатор, у мене стоїть каса, термінал", "ой, ну що ви вигадуєте, ви вибийте іншу суму". Нахабна молодь, зухвала", – скаржиться продавчиня з Євпаторії.
"У нас у Феодосії дуже великі ціни, вони на це нарікали. Пояснювали, що на продукти дуже золоті ціни. Не те, щоб вони обурювалися... Вони пояснювали, що у нас у Феодосії більш-менш усе добре пройшло, без дощів, людей дуже багато було і ціни, вони сказали, космічні", – згадує продавчиня з Феодосії.
"Без цих – нікуди. Ну, ми до них ставимося нейтрально, у нас робота така, що не можна лаятися. Знаходили спільну мову загалом. Вони завжди скаржаться на сервіс. Ну, знову ж таки, куди ти зайдеш – десь усміхаються тобі, десь ні, дивлячись який менталітет. Ну, я з різними людьми спілкувався, в основному середнього достатку", – ділиться враженнями співробітник кафе з Євпаторії.
Видання "Комсомольская правда в Крыму" цитує керівницю Асоціації малих готелів Криму Наталію Стамбульникову. Її враження від сезону: дефіцит персоналу, завищені вимоги туристів та низька культура спілкування.
"Гості не приховують свого роздратування та нехтування Кримом, оскільки звикли відпочивати за кордоном і цього року залишилися без звичного сервісу. Є такі, хто цього сезону відзначилися в декількох готелях схожими претензіями та поведінкою, що змушує відмовити у прийомі. Як ніколи, цього року багато шанувальників "алкотурів", і не зрозуміло, навіщо вибирати готель, якщо потрібний окремий котедж, щоб нікому не заважати та не скандалити? На жаль, таких чимало", – розповідає Наталія Стамбульникова.
Будь ласка, зачекайте...
Аксенов выступает на митинге в Симферополе:
- Соотечественники! Крымчане! Россияне! Торжественно объявляю о провозглашении независимости Крымской Республики от фашистско-бандеровской Украины!
Украинец стоит в стороне:
- И я тоже поздравляю вас с обретением независимости… От электроэнергии с Каховской ГЭС, днепровской воды, херсонского хлеба и мяса… А также от отдыхающих, наполнявших деньгами бюджет АР Крым и непосредственно самих крымчан. Какой же идиот к вам отдыхать приедет, если у вас цены заоблачные и самим вам пить-жрать скоро будет нечего…
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- Чем отличается «русский Крым» от «украинского»?
- В «украинском Крыму» в летний сезон было «всё забито» туристами, а в «российском Крыму «всё забыто туристами…».
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- "КрымНаш"!, "Хоть камни с неба - мы в России!", "Хотим умереть в России!", "Программа добровольного переселения...", "Дальневосточный гектар!"... "Денег нет, но вы держитесь...".
- Дорогие гости! Вам хозяева не надоели?...
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Подача в Крым электроэнергии через Керченский "энергохвост" напоминает кормление человека через задницу...
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"Падающие с неба камни",по трагической случайности, к обиде и недоумению крымчан, были использованы хозяйственными "хахлами" для строительства шлюза, перегораживающего путь днепровской воде с Херсонщины в Крым...
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До крымчан постепенно доходит - они не к России присоединились, а с Кремлем связались!
За первые 3 года оккупации поголовье овец и коз в Крыму сократилось на 38%, крупного рогатого скота стало меньше на 35%, свиней - на 25%, птицы - на 13%. Процент сокращения поголовья ватных баранов статистикой замалчивается.
Особисто я не був в Турції, але щось в мене сумніви щодо якості готелей в Криму, щоб та Турція поряд не стояла. Хоча б тому, что ти виходиш з отелю, та ти в Криму, посеред пахлааааави та бичків.
И на счёт инфраструктуры не соглашусь, по моим ощущениям (ещё до войны и Олимпиады в Сочи) Крым как раз бедный родственник Кавказа с в основном советской инфраструктурой, грязными и застроенными разными бараками пляжами, постоянными поборами за проходы, парковки и т.п.
Бо конкурувати із організованим туризмом Турції та Єгипту не здатен що Крим що будь-який інший СНДшний "курорт"
Бгогого, на це нарікали задовго до 14-го. Крисчянє здавали хати за космічними цінами, податків платили зеро, жратва теж коштувала недешево. Їм про це завжди казали, що "сервіс" їх гімна вартий за якістью. Але ж їхали до них відпочівати, тому що особливих альтернатив не було, але крісіанє завжди були незадоволені. Ну що, лузери, як воно зараз на Лоіссє?.. Турист з акцентом плює вам в харю? Та нічого, то таке. Незабаром будуть просто так в харю цеглиною пуляти. Бо ви цього варті (с)
Крымчанка "Бежали от фашистов, а прибежали к другим фашистам"
Но теперь Украинцы враги, А Кадыров герой России!!! Путинской России!!!
Ну пробуйте какого оно, особенно вашим детям!!!
Коли всі своїм ватним хором будуть співати "Как хорошо било прі Українє", тоді
вже інша справа, а поки насолоджуйтесь Руцкім міром
Колись "Львівська Політехніка" по спрощеній процеДУРІ, набирала абітурієнтів із Криму для навчання (знав, тільки "дівчат")... Уявіть собі цю ситуацію, бо вже смішно, але ніколи не забуду вислів викладача, прикро, що не дослівно: "Прийшла із заліком по фізкультурі (рже, бо фізкультурники- ще ті жеребці-акванавти) та вважає, що ...дою всю сесію здасть екстерном, включно з мат аналізом".
Профессор уточняет:
- Действительно ВСЕ?
Она наклоняется, показывает классные сиськи в декольте, заглядывает профессору в глаза и томно выдыхает:
- ВСЕ!
Профессор спрашивает шепотом:
- Неужели и учиться будете?