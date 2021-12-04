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Крим (12756) туризм (782)

"Такі хами усі, жах! Некультурні, невиховані!", - кримчани жаліються на "нахабних" туристів із Росії. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Оксамитовий сезон в окупованому Криму цьогоріч був нетипово холодним. В цей період туристи переважно спокійні та ввічливі, кажуть опитані кримські співробітники сфери послуг. А ось від літніх відпочивальників не у всіх такі райдужні враження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. 

"Такі хами усі, жах. Ну, тому що некультурні, невиховані. А ось зараз люди інші, завжди кажуть "дякую, удачі бажаємо вам". А там такі молоді, хамовиті, нахабні, ця зграя дітей жах, усе невиховане. "Поступіться 20 рублів. 20 рублів поступитеся, 50 рублів поступитеся". Я кажу: "я не можу, я реалізатор, у мене стоїть каса, термінал", "ой, ну що ви вигадуєте, ви вибийте іншу суму". Нахабна молодь, зухвала", – скаржиться продавчиня з Євпаторії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "При Україні пили, їли якісний продукт, а тепер хана. Немає Криму", - мешканець окупованого півострова. ВIДЕО

"У нас у Феодосії дуже великі ціни, вони на це нарікали. Пояснювали, що на продукти дуже золоті ціни. Не те, щоб вони обурювалися... Вони пояснювали, що у нас у Феодосії більш-менш усе добре пройшло, без дощів, людей дуже багато було і ціни, вони сказали, космічні", – згадує продавчиня з Феодосії.

"Без цих – нікуди. Ну, ми до них ставимося нейтрально, у нас робота така, що не можна лаятися. Знаходили спільну мову загалом. Вони завжди скаржаться на сервіс. Ну, знову ж таки, куди ти зайдеш – десь усміхаються тобі, десь ні, дивлячись який менталітет. Ну, я з різними людьми спілкувався, в основному середнього достатку", – ділиться враженнями співробітник кафе з Євпаторії.

Також дивіться: "Не плюйте мені в обличчя! Жах! Краще б в Україні були, п#здець, бл#дь!", - окупанти зносять МАФи на Історичному бульварі Севастополя. ВІДЕО

Видання "Комсомольская правда в Крыму" цитує керівницю Асоціації малих готелів Криму Наталію Стамбульникову. Її враження від сезону: дефіцит персоналу, завищені вимоги туристів та низька культура спілкування.

"Гості не приховують свого роздратування та нехтування Кримом, оскільки звикли відпочивати за кордоном і цього року залишилися без звичного сервісу. Є такі, хто цього сезону відзначилися в декількох готелях схожими претензіями та поведінкою, що змушує відмовити у прийомі. Як ніколи, цього року багато шанувальників "алкотурів", і не зрозуміло, навіщо вибирати готель, якщо потрібний окремий котедж, щоб нікому не заважати та не скандалити? На жаль, таких чимало", – розповідає Наталія Стамбульникова.
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Топ коментарі
+44
Не знаю что там в онопє и *********, но крымский "сервис" был говном редким всегда. Это вообще трудно было сервисом назвать. При этом крымская фауна вела себя так, будто делает одолжение, сдавая жильё или обслуживая клиентов в ресторане или кафе.
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04.12.2021 14:37
+39
В этом сезоне у крысчан исполнилось две их мечты - вода с неба до схочу и камни теж.до схочу
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04.12.2021 14:28
+27
*

Аксенов выступает на митинге в Симферополе:

- Соотечественники! Крымчане! Россияне! Торжественно объявляю о провозглашении независимости Крымской Республики от фашистско-бандеровской Украины!

Украинец стоит в стороне:

- И я тоже поздравляю вас с обретением независимости… От электроэнергии с Каховской ГЭС, днепровской воды, херсонского хлеба и мяса… А также от отдыхающих, наполнявших деньгами бюджет АР Крым и непосредственно самих крымчан. Какой же идиот к вам отдыхать приедет, если у вас цены заоблачные и самим вам пить-жрать скоро будет нечего…

*

- Чем отличается «русский Крым» от «украинского»?

- В «украинском Крыму» в летний сезон было «всё забито» туристами, а в «российском Крыму «всё забыто туристами…».

*

- "КрымНаш"!, "Хоть камни с неба - мы в России!", "Хотим умереть в России!", "Программа добровольного переселения...", "Дальневосточный гектар!"... "Денег нет, но вы держитесь...".
- Дорогие гости! Вам хозяева не надоели?...

*

Подача в Крым электроэнергии через Керченский "энергохвост" напоминает кормление человека через задницу...

*

"Падающие с неба камни",по трагической случайности, к обиде и недоумению крымчан, были использованы хозяйственными "хахлами" для строительства шлюза, перегораживающего путь днепровской воде с Херсонщины в Крым...

*

До крымчан постепенно доходит - они не к России присоединились, а с Кремлем связались!

За первые 3 года оккупации поголовье овец и коз в Крыму сократилось на 38%, крупного рогатого скота стало меньше на 35%, свиней - на 25%, птицы - на 13%. Процент сокращения поголовья ватных баранов статистикой замалчивается.
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04.12.2021 15:17
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04.12.2021 14:25 Відповісти
В этом сезоне у крысчан исполнилось две их мечты - вода с неба до схочу и камни теж.до схочу
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04.12.2021 14:28 Відповісти
Справедливости ради крымский сервис всегда был гораздо хамовитее даже сервиса Анапы и Геленджика. Не удивительно, что кацапская молодёжь привыкшая до ковида к Турции и Египту пытается качать права.
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04.12.2021 14:29 Відповісти
Не знаю что там в онопє и *********, но крымский "сервис" был говном редким всегда. Это вообще трудно было сервисом назвать. При этом крымская фауна вела себя так, будто делает одолжение, сдавая жильё или обслуживая клиентов в ресторане или кафе.
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04.12.2021 14:37 Відповісти
а пeрифeрiя така скрiзь
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04.12.2021 14:50 Відповісти
Не скажіть, приємно здивований цінам на Тасосі, про сервіс взагалі мовчу, куди тому Криму.
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04.12.2021 15:03 Відповісти
*

Аксенов выступает на митинге в Симферополе:

- Соотечественники! Крымчане! Россияне! Торжественно объявляю о провозглашении независимости Крымской Республики от фашистско-бандеровской Украины!

Украинец стоит в стороне:

- И я тоже поздравляю вас с обретением независимости… От электроэнергии с Каховской ГЭС, днепровской воды, херсонского хлеба и мяса… А также от отдыхающих, наполнявших деньгами бюджет АР Крым и непосредственно самих крымчан. Какой же идиот к вам отдыхать приедет, если у вас цены заоблачные и самим вам пить-жрать скоро будет нечего…

*

- Чем отличается «русский Крым» от «украинского»?

- В «украинском Крыму» в летний сезон было «всё забито» туристами, а в «российском Крыму «всё забыто туристами…».

*

- "КрымНаш"!, "Хоть камни с неба - мы в России!", "Хотим умереть в России!", "Программа добровольного переселения...", "Дальневосточный гектар!"... "Денег нет, но вы держитесь...".
- Дорогие гости! Вам хозяева не надоели?...

*

Подача в Крым электроэнергии через Керченский "энергохвост" напоминает кормление человека через задницу...

*

"Падающие с неба камни",по трагической случайности, к обиде и недоумению крымчан, были использованы хозяйственными "хахлами" для строительства шлюза, перегораживающего путь днепровской воде с Херсонщины в Крым...

*

До крымчан постепенно доходит - они не к России присоединились, а с Кремлем связались!

За первые 3 года оккупации поголовье овец и коз в Крыму сократилось на 38%, крупного рогатого скота стало меньше на 35%, свиней - на 25%, птицы - на 13%. Процент сокращения поголовья ватных баранов статистикой замалчивается.
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04.12.2021 15:17 Відповісти
То ти зараз до Криму їздиш та ще готелі рекламуєш?..
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05.12.2021 00:47 Відповісти
Що ..ть?. Аналогії "трошки" дебільні. Зараз ніхто не заважає відпочівати там, де хочеться, а не партія вказала.

Особисто я не був в Турції, але щось в мене сумніви щодо якості готелей в Криму, щоб та Турція поряд не стояла. Хоча б тому, что ти виходиш з отелю, та ти в Криму, посеред пахлааааави та бичків.
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05.12.2021 02:20 Відповісти
я до Криму з 14 року - ЗАСЬ ..Вкраденим гребую
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05.12.2021 06:24 Відповісти
молодежь туда не ездит
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04.12.2021 15:25 Відповісти
Не порівнюйте узбережжя Кавказу і Крим, до окупації )(уйлом це було небо і земля, зараз, вирівнялося. В 2013 м році знайти столову радянського зразку в Криму, нонсенс, в Сочі, прямо в центрі, на Платановій алеї як іти в бік морвокзалу. Така ж совкова як і в 1990м. Стосовно Геленджика, море там завжди було з стічних вод міста, повсюди.
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04.12.2021 16:06 Відповісти
Я говорю про отношение мм... обслуживающего персонала к отдыхающим. В Крыму, не знаю с чем это связано, отношение - "понаехали". На ЧПК (черноморская побережье Кавказа) отношение значительно лучше.
И на счёт инфраструктуры не соглашусь, по моим ощущениям (ещё до войны и Олимпиады в Сочи) Крым как раз бедный родственник Кавказа с в основном советской инфраструктурой, грязными и застроенными разными бараками пляжами, постоянными поборами за проходы, парковки и т.п.
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04.12.2021 16:20 Відповісти
а на Кавказі все безкоштовно - пляжі, парковки?
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04.12.2021 18:45 Відповісти
Там хотя бы знаешь за что платишь. Меньше бардака, всё значительно чище и ухоженней. Но там почти нет истории, которой Крым набит под завязку.
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04.12.2021 19:42 Відповісти
про історію взагалі не зрозуміло було, а щодо "чистіше та доглянутєй" - ну так це компенсувалося порівняно нижчими цінами в Криму. До того ж Крим - це більше для неорганізованого так би мовити "дикого" туризму.
Бо конкурувати із організованим туризмом Турції та Єгипту не здатен що Крим що будь-який інший СНДшний "курорт"
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04.12.2021 21:00 Відповісти
В Крыму есть что посмотреть, там много событий произошло, в отличие от ЧПК. Это имел ввиду. С остальным согласен, да в Крыму значительно дешевле было.
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04.12.2021 21:30 Відповісти



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04.12.2021 14:31 Відповісти
чума
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05.12.2021 08:05 Відповісти
> "У нас у Феодосії дуже великі ціни, вони на це нарікали."

Бгогого, на це нарікали задовго до 14-го. Крисчянє здавали хати за космічними цінами, податків платили зеро, жратва теж коштувала недешево. Їм про це завжди казали, що "сервіс" їх гімна вартий за якістью. Але ж їхали до них відпочівати, тому що особливих альтернатив не було, але крісіанє завжди були незадоволені. Ну що, лузери, як воно зараз на Лоіссє?.. Турист з акцентом плює вам в харю? Та нічого, то таке. Незабаром будуть просто так в харю цеглиною пуляти. Бо ви цього варті (с)
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04.12.2021 14:34 Відповісти
Тю, не зрозумів. Так РОДНАЯ ГОВЄНЬ! Що ще потрібно? Радійте!
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04.12.2021 14:41 Відповісти
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04.12.2021 14:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8gf2Oh8NHVA

Крымчанка "Бежали от фашистов, а прибежали к другим фашистам"
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04.12.2021 15:05 Відповісти
Пусть бежит дальше, к третим фашистам. Потому что трудна и терниста жизнь тупых.
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04.12.2021 15:08 Відповісти
Саме так, ідіот має здохнути як ідіот, а зрадник, на гілляці.
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04.12.2021 16:08 Відповісти
"Всем жителям юго-востока Украины, так страстно желающим войти в состав России, скажу одно: вы - плохие граждане для любого государства, потому что предателей презирают везде. Уверена, если кто-то даст дороже, чем Россия, вы быстро объявите еще один "референдум". Но никто ничего вам уже не даст. Россия, кстати, тоже, зарубите у себя на носу. "(Валерия Новодворская)
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04.12.2021 16:31 Відповісти
Я вас "трішки уточню" - "Тікали від "фашистів" гіпотетичних , а прибігли до фашистів "реальних"!
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04.12.2021 16:27 Відповісти
Насрать.

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04.12.2021 15:05 Відповісти
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04.12.2021 15:06 Відповісти
Генетика - то дуже серйозна наука.
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04.12.2021 15:07 Відповісти
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04.12.2021 15:09 Відповісти
Пусть крысчане,продажные опарыши, радуются,если им кацапня хоть что-то согласна платить за их бомжацкие бараки и малосъедобную жратву для кишечных болезней и реанимации....В следующем сезоне вообще никто вам ничего платить не будет. Будут бить в морду, услышав цену... Будете принимать лаптей бесплатно.И это - справедливо. Крым - альфонс и дармоед на шее налогоплательщиков паРаши. Крысчан легче удавить, чем прокормить. Приплыли, говнюки, в родную гавань? "Сделал" вас кремлёвская крыса. И сгноит. Можете не сомневаться...
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04.12.2021 15:13 Відповісти
Начнём с того, что расквартированные в Крыму войска дружно перешли на сторону противника. А наступать через перешеек дело дрянь по двум причинам: 1) это просто выглядит тупо, перешеек крошечный, плоский, там всё как на ладони и 2) кацапы только этого и ждали, чтобы использовать как повод для полномасштабного вторжения. Ну это я так, сидя на диване.
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04.12.2021 16:08 Відповісти
Я не спорю с тем что Украина немогла ничего сделать. Я о том что большинство людей в Крыму заложники ситуации, им нахрен невперлась та Россия. И обвинять свой народ сидя на диване это вверх "крутости". Что им остается делать? Жить дальше и я не понимаю как их можно в этом упрекать.
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04.12.2021 16:21 Відповісти
ну чесно кажучи Крим і до окупації не був взірцем патріотизму
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04.12.2021 18:47 Відповісти
С одной стороны как бы и да, а с другой стороны если там прямо всем нахрен не вперлась Россия, то чего ж они вприприжку побежали "ад фошыстов"? Могли уехать, когда стало понятно куда дело идёт. Могли протестовать, в конце концов, раз там было так много недовольных. Здесь такая же разница между Украиной и Беларусью - первые протестовали, даже с учётом того, что не были в подавлящем большинстве. Вторые сидели тихо, в лучше случае осторожно ходили с шариками. У первых теперь свободная страна, а у вторых бутылка в жопе.
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04.12.2021 23:50 Відповісти
У меня много друзей и просто знакомых в Крыму, одногрупников, дальних родственников с которыми тесно общаюсь уже лет 15. Ездил каждый год до 2014, с тех пор по вайберам /шмайберам, да некоторые из них в гости приезжают. Те кто побогаче переехали в Киев да Одессу, те кто победней остались, их держит не только родные города где они родились и знают каждую собаку, но еще и отсутствие перспектив в дальнейшем. Свое нажитое имущество можно бросить, но не всегда можно стать на ноги после этого. Я не могу судить их и поставив себя на их место не знаю что делал бы сам.Одно знаю им эти события дались очень тяжело и никто из них не звал москалей и не радовался их приходу. И все они так описывают всех своих знакомых, их никто не спрашивал хотят они или нет, а референдумы то все срань наигранная. Ну конечно и уроды встречаются, в основном ленивые хапуги и тунеядцы, которым платят за митинги шмитинги и прочие провокации ,но такие всюду есть.
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05.12.2021 00:17 Відповісти
Ти в Криму після 1992 року жив? Я - жив Тому із впевненістю кажу: "Нормальні" українці з Криму виїхали вже давно! А ті що залишилися , бо нема де знайти прихисток - відправили до рідні своїх дітей Залишилась "какаяразница"!
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04.12.2021 16:35 Відповісти
Да говно твои крысчане, насрать на них и забыть.
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04.12.2021 20:21 Відповісти
Что, ляди, вам 8 лет (восемь) мало чтобы понять что такое рабссейская говень? Удивляетесь до сих пор? Гондурасы крымские, продажные, позвали врага чтобы жить по богатому? Хавайте в два рота, и в верхний, и в нижний. *****, вернусь в Крым и посмотрю в глаза всем, и бывшим сослуживцам, и бывшим соседям, рвавшими свою 5 точку за багатую рабссею. И дочку увижу, и свою теперь уже бывшую жену. Есть много за что спросить и сказать.
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04.12.2021 15:13 Відповісти
А де ж поділися вєжлівиє чєловєчкі?
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04.12.2021 15:14 Відповісти
Кацапы сильно победнели. А в Крыму все дороже. Начиная с бензина.Бесятся и приезжие и местные. Местным выживать нужно хотя бы с лета подработками.
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04.12.2021 15:17 Відповісти
Ну чего хотели того и дождались предатели! Кушайте и давитесь!
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04.12.2021 15:19 Відповісти
зато безбандер. Чтоб вам повылазило!
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04.12.2021 15:25 Відповісти
за что боролись, на то и напоролись)
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04.12.2021 15:28 Відповісти
а вєдь єто моглі бьіть солдатьі НАТО ну і зато бєз біндєр
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04.12.2021 15:33 Відповісти
І нам що, заплакати?
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04.12.2021 15:35 Відповісти
Меньше всего интересует жизнь коллаборантов с острова крыснаш. Велком ту параша, бывшие сограждане. Жрите не обляпайтесь.
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04.12.2021 15:40 Відповісти
Русские еще пол беды, а вот кадыровцы приедут , попробуй ему скажи что он машину на газоне припарковал!!!
Но теперь Украинцы враги, А Кадыров герой России!!! Путинской России!!!
Ну пробуйте какого оно, особенно вашим детям!!!
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04.12.2021 15:48 Відповісти
Они уже туда едут, и местные выгребают по самое не хочу, в Ютубе есть куча видосов😁
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04.12.2021 16:47 Відповісти
их же предупреждали про поезда счастья) вот только поезда идут не из Львова, а из грозного)
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05.12.2021 12:35 Відповісти
Понаехавшие "коммерсанты" недовольны приехавшими "отдохнуть" соотечественниками. Сюр!
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04.12.2021 16:50 Відповісти
Шо є,то є...В Карлових Варах колись були таблички - "Нє мочіться мімо унітаза","нє плєвать на пол"...Таблички були тільки на російській мові...
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04.12.2021 17:07 Відповісти
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04.12.2021 17:10 Відповісти
Кримчане сьорбнули Руцкого міра, навіть ватні, але до кондиції мабуть не дійшли.
Коли всі своїм ватним хором будуть співати "Как хорошо било прі Українє", тоді
вже інша справа, а поки насолоджуйтесь Руцкім міром
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04.12.2021 17:19 Відповісти
Давайте подивимося трохи глибше на крим. Ця територія, особливо південний її берег, завжди, іще при совку, населялася тими, хто не вмів працювати, а хотів гарно жити, тобто, атставнікамі та бувшими великими чиновниками, до яких, потім, підгрібали їхні чада, такі ж, ато й гірші. Тобто, там створився такий собі клас гомо совєтікус, який, чомусь, уявив себе вище інших, та вважав, що "прієзжіє" їм щось винні. Ніякого сервісу, народ пер у те гівно, бо кращого не було. От роками там і склалося таке відношення до "відпочивальників": Сервіс? А зачем и так сойдет.
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04.12.2021 17:19 Відповісти
ДЫк, это ладно... Прут то в Крым нынче нищеброды... Хотят и рыбку съесть и раком (с.тать)-получить удовольствие...
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04.12.2021 18:08 Відповісти
науя нам это?
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04.12.2021 17:29 Відповісти
Да насрать, теперь это проблема Медведя - денег нет, но вы держитесь.
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04.12.2021 18:27 Відповісти
Для них ви хохли і зрадники, кажіть спасіба що з порого в мордяку не ї**шать.
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04.12.2021 18:49 Відповісти
Хлебайте щи лаптем
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04.12.2021 19:15 Відповісти
Все вірно. Це не визволителі, це загарбники. І поводяться з місцевими як і належить окупанту.
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04.12.2021 19:28 Відповісти
Бархатный сезон стал наждачным.
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04.12.2021 20:18 Відповісти
Ну такое себе кино, жалкая попытка навязать нам мысль что в Крыму без Украины плохо.
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04.12.2021 20:27 Відповісти
А че бес трікалора, жалкій ти наш?
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05.12.2021 10:14 Відповісти
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05.12.2021 11:39 Відповісти
спогад із прожитого...
Колись "Львівська Політехніка" по спрощеній процеДУРІ, набирала абітурієнтів із Криму для навчання (знав, тільки "дівчат")... Уявіть собі цю ситуацію, бо вже смішно, але ніколи не забуду вислів викладача, прикро, що не дослівно: "Прийшла із заліком по фізкультурі (рже, бо фізкультурники- ще ті жеребці-акванавти) та вважає, що ...дою всю сесію здасть екстерном, включно з мат аналізом".

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04.12.2021 20:34 Відповісти
- Профессор, поверьте мне, я готова все сделать для того, чтобы сдать этот экзамен? Я имею в виду абсолютно ВСЕ!
Профессор уточняет:
- Действительно ВСЕ?
Она наклоняется, показывает классные сиськи в декольте, заглядывает профессору в глаза и томно выдыхает:
- ВСЕ!
Профессор спрашивает шепотом:
- Неужели и учиться будете?
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04.12.2021 21:22 Відповісти
Тупие крисчане, вам повезло шо не как лугандоне, так шо сидите на бутилках смирно.
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04.12.2021 20:48 Відповісти
Совковый сервис крысчан прекрасно сочетается с быдло туристами из кацапстана. Какие претензии?
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04.12.2021 21:09 Відповісти
Хтось ще чомусь дивується? Типова поведінка окупантів на захопленій території!
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04.12.2021 21:19 Відповісти
Самое смешное - когда сами крысчане летят в Испанию с украинским паспортом, через ненавистный им Киев.
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05.12.2021 09:13 Відповісти
Крим був доволі специфічною територією , де доволі повновісна руська зарплатня зустрічалась з відносно дешевим українським товаром. Рупь пересікався з гривнею . Виникала не те щоб дуже жирна , але доволі пристойна маржа. Туди поволеньки заходила ліра, що на евро-доляровім фоні вимальовувало доволі цікаві перспективи. Добавити юань --- взагалі жир. Але розумники вирішили що краще камні з неба. Але камені мають не дуже високу котіровку... Виглядало це так, наче митники , прикордонники і конрабаси одностайно проголосували за "упрзднєніє" умовного кордону. А на восьмий рік почали здогадуватись , що той кордон їх ,власне , і годував. Але ж хто б міг про таке здогадись?!
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05.12.2021 10:06 Відповісти
враньё. кацапье в норм местах там не встречалосЬ, им это было не по карману
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05.12.2021 12:37 Відповісти
А про що ця стаття? Ні про що. Це у них там внутрєнніє разборкі. Це не про критику окупації, не про порівняння з минулими часами. Це про суєту їхньої сраної жісті ізмєннікофф. Так-так, ізмєннікофф. Якби вони не хотіли зрадити Україну - там не було би окупації з одним випадково загиблим. Чия вина? За попередні роки не було зроблено а нічого для стовідсоткової інтеграції Криму в нову Українську державу. Панькалися з ними. Жодного руху не відбувалося, окрім туристів. Мешканці Криму могли все життя провести в Криму й навіть не знати про Україну, не чути її мови, не бачити життя в інших регіонах. Звичайно, тепер вже пізно про це говорити. Але думай-те, про інші області, бо російська повзуча експансія не припинилася.
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05.12.2021 10:11 Відповісти
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05.12.2021 16:18 Відповісти
 
 