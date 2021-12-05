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Українські полярники зафіксували над Антарктидою сонячне затемнення, яке буває раз на 18 років. ВIДЕО

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Українські полярники спостерігали над антарктичною станцією "Академік Вернадський" повне сонячне затемнення, яке буває раз на 18 років.

Про це йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці Національного антарктичного наукового центру, інформує Цензор.НЕТ.

"Українські науковці з колегами з всесвітньовідомої обсерваторії Haystack Массачусетського технологічного інституту (США) заздалегідь підготувалися, щоб зафіксувати та проаналізувати процес затемнення", - мовиться у повідомленні.

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Науковці пояснили, у чому унікальність такого явища. Коли серед літнього антарктичного дня (а в Південній півкулі зараз літо) тінь від місяця повністю заступає сонячний диск, то нічна темрява охоплює весь навколоземний простір від поверхні до іоносфери, створюючи нестандартні умови для поширення радіохвиль. У такий момент можна почути радіостанції на рекордній відстані понад 15 тис. км та зареєструвати випромінювання надпотужних блискавок з Південної Америки, яке зазвичай добігає до станції лише глибокою ніччю.

Крім того, місячна тінь, яка переміщується з надзвичайною швидкістю, здатна утворювати плазмові хвилі в іоносфері, тобто там, де захисне магнітне поле Землі приймає на себе удари сонячного вітру. Ці хвилі іонізованого розрідженого газу (плазми) наші фахівці можуть "зловити" за допомогою спеціального надчутливого радару - іонозонду оригінальної української розробки.

Потужності цих хвиль може бути достатньо, щоб збудити навіть магнітне поле Землі, тобто створити несподівану магнітну бурю, викликану затемненням. Утім українцям турбуватися не треба: відчути та дослідити ці збурення можуть лише магнітні вимірювачі, розміщені на "Вернадському" та в магнітоспряженій обсерваторії Haystack.

Тож українські науковці використовують таке унікальне явище як повне сонячне затемнення, щоб краще пізнати світ навколо. "Безпосередньо цим дослідженням займаються вчені Національного антарктичного наукового центру, Радіоастрономічного інституту та Інституту радіофізики і електроніки НАНУ. Чекаємо від них цікавих результатів (вимірювання проводяться не тільки в момент затемнення, а й за кілька днів до та після нього) та нових відкриттів", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Придбаний у Великої Британії криголам прибув до Одеси. ФОТОрепортаж

Відео моменту затемнення зняв Богдан Гаврилюк, вчений-геофізик та бейскомандер 26-ї УАЕ.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+8
Глазастый народ эти полярники. Я вот на видео затмения не заметил.
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05.12.2021 00:02
+7
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05.12.2021 00:08
+6
ну и где это затмение?
на какой секунде видео?
- пока полярники разводят лохов, я пойду баиньки ...
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05.12.2021 00:12
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Что же там за ледяной стеной охраняют?..
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05.12.2021 00:00 Відповісти
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05.12.2021 00:08 Відповісти
Предполагают шо за ледяным барьером есть еще земли.
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05.12.2021 00:31 Відповісти
Мабуть, якщо зазирнути за крижану стіну, можна побачити, що там у багатьох кілометрах внизу велетенський слін. І ще нижче видно шмат черепахи
(але це не точно)

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05.12.2021 04:08 Відповісти
Глазастый народ эти полярники. Я вот на видео затмения не заметил.
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05.12.2021 00:02 Відповісти
Тучное затмение.
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05.12.2021 02:49 Відповісти
А что там наблюдать невооруженным глазом из-за туч? На местности потемнело и еще на несколько градусов упала температура воздуха.При летнем солнечном полном, или хотя бы на процентов 90 в наших краях такое точно происходит!
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05.12.2021 05:37 Відповісти
Это прорыв в изучении тех мест. Раз в 18 лет! Теперь пусть там следующего ждут---чтоб аксиомой стало. Остальные что там видно по затмениям не смогли. Трезвые всё время. Им ясно всё как божий день.
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05.12.2021 00:09 Відповісти
Вот создадим по указке прЕза научный (не военный) флот, и раскроем все тайны, в том числе и шо там за Антартикой, точно лёд? Може асфальт? Нету асфальта? Сос! Выдвигамся на эту Антарктиду!
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05.12.2021 03:08 Відповісти
Свои земли запущенные стоят, а Антарктида нам нужна. Важное занятие на Луну смотреть
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05.12.2021 07:57 Відповісти
Я позволяю себе пошутить или стебанутся только тогда когда тему знаю хорошо или почти. В своё время пас-лайнер ЧМП т/х *Башкирия* ходил в те места меняя экспедиции. Это в 1975-83 гг. Работал на других лайнерах, везде был, но в Антарктиду тогда круизов не было---сейчас есть. Знакомых было много с экипажа, та и писали много о тех не простых рейсах. Швартовка на плавающий якорь, на льдину, на скалы на очень длинных концах, выгрузка, загрузка на мотоботы тяжёлых грузов и прочее. Так же был научный флот Академии наук той страны, флагман научник т/х *Юрий Гагарин* и много других. Чуть иная тема. А нужно или не нужно---не мне решать. Скорее нужно. Недавно передали Украине отличный научник ледового класса с Англии. Не старый, отличный. На баланс ЧМП. В сети всё есть.
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05.12.2021 18:09 Відповісти
ну и где это затмение?
на какой секунде видео?
- пока полярники разводят лохов, я пойду баиньки ...
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05.12.2021 00:12 Відповісти
Так затемнення не означає суцільну темряву.

Я вдома так колись спостерігала через скельце, був білий день, обідня пора.
То був 1999 - перевірила в неті.

І тут кілька років тому - часткове сонячне затемнення у серпні.
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05.12.2021 00:28 Відповісти
Привіт! Теж тоді спостерігав.То було ще й літо. В змі тоді лякали і казали маячню.
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05.12.2021 00:32 Відповісти
А шо ЗМI лякало солнечным затмением? Я помню шо лякали концом света в 2000 г. на Новый Год.
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05.12.2021 00:38 Відповісти
Тоді теж лякали,чи предвісником кінця світу,чи ще чимось,вже й не згадати.А в 2000 році мали всі комп системи ще й дати збій.Навіть якійсь плати показували,що їх потрібно вставляти,щоб збоїв не було.
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05.12.2021 00:46 Відповісти
Привіт ! Так, літо. Я не могла пропустити таку подію: мусила обов'язково побачити.

Не звертала увагу на писанину. Якби ми реагували на все, що пишуть, то давно б уже чокнулися (я тобі якось скину статтю з посиланням на дослідження на відповідній гілці - правда, французькою - про те, як страх перед єдиною хворобою у світі впливає (знижує) на когнітивні здібності та здатність думати піпла).

Ти в порядку ? Все добре ?
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05.12.2021 00:43 Відповісти
Ну тоді інтернету не було,більшість по телевізору тарабанили,чи по радіо,ну ще може в газетах і журналах.

В мене все ніби норм.
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05.12.2021 00:52 Відповісти
Там знижуватись майже нічому, судячи зі знайомих, хто повівся, ті завжди або банки заряджали, або на інопланетян чекали. Зараз битви екстрасенсів дивляться. Рівень освіти при цьому не важливий.
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05.12.2021 01:31 Відповісти
Саме в тому році спостерігав на риболовлі. Взяв з дому затемнень скло, завів будільник, щоб не стратити. Цілий день не клювало, як почалось затемнення одразу тиша, потім вітер. Поки дивився у скло риба вкрала вудку, ото раз клюнуло тай то взівав
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05.12.2021 09:06 Відповісти
Зате затемнення побачили. І є що згадати.
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05.12.2021 17:37 Відповісти
Хорошее наблюдение- " ..все темно.."
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05.12.2021 01:05 Відповісти
тепер я розумію на зуя криголамили - зафіксувати..
ну хочь щось....
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05.12.2021 01:58 Відповісти
А еще пингвинов пощитать.
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05.12.2021 03:01 Відповісти
Австралии не существует.
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05.12.2021 02:55 Відповісти
бурение на сверхглубокой
сперва дало слоновий жир
потом от черепахи стружку
а после собственно и нефть
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05.12.2021 04:11 Відповісти


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05.12.2021 03:59 Відповісти
туди треба, йоць - дуже і предуже...
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05.12.2021 04:07 Відповісти
слоник по центрі не тяґне - замінить на кращоґо....
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05.12.2021 04:40 Відповісти
Ну, мусило бути 5 елефантів. Але він не впоравсь...
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05.12.2021 07:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=RgdANpB9PnY
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05.12.2021 05:52 Відповісти
Люди до нас не были так глупы (как пытаются сегодня представить): "черепаха"- это "время плывущее по бескрайнему океану вариантов", а "слоны" - это остальные три измерения, в древних мифах заложена большая мудрость!
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05.12.2021 11:57 Відповісти
Така важлива новина! ...
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05.12.2021 04:15 Відповісти
Еще за Маска забыли упамянуть-шо он летит на Марс.
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05.12.2021 04:43 Відповісти
наступне затміння злупиться як астрономи і казали - фіксуйте вже ....
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05.12.2021 04:21 Відповісти
...бубочка должен выступить с этой Чрезвычайной Новостью
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05.12.2021 05:59 Відповісти
прям уникальное явление! и каждый может зафиксировать пасмурным зимним днем где угодно главное поводить камерой вокруг себя
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05.12.2021 06:13 Відповісти
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05.12.2021 08:06 Відповісти
У нас тут у главного клоуна затмение сознания наблюдается,приезжайте,изучите и полечите,а то стране совсем плохенько
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05.12.2021 08:15 Відповісти
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05.12.2021 08:27 Відповісти
Срочно нужно закупать ещё один ледокол!!!
нафиг то горючее для армии?.. затмение на смартфон нужно снимать.
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05.12.2021 08:39 Відповісти
Слава украинским полярникам! Молодцы!
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05.12.2021 11:31 Відповісти
На хера нам это нужно?
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05.12.2021 11:40 Відповісти
Надеемся что это сигнал свыше о том что в Раше скоро покажут по всем телеканалам " лебединое озеро" и сообщат что плешивый "просто сдох"( желательно в сортире).
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05.12.2021 12:46 Відповісти
 
 