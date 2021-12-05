Українські полярники зафіксували над Антарктидою сонячне затемнення, яке буває раз на 18 років. ВIДЕО

Українські полярники спостерігали над антарктичною станцією "Академік Вернадський" повне сонячне затемнення, яке буває раз на 18 років.

Про це йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці Національного антарктичного наукового центру, інформує Цензор.НЕТ.

"Українські науковці з колегами з всесвітньовідомої обсерваторії Haystack Массачусетського технологічного інституту (США) заздалегідь підготувалися, щоб зафіксувати та проаналізувати процес затемнення", - мовиться у повідомленні.

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Науковці пояснили, у чому унікальність такого явища. Коли серед літнього антарктичного дня (а в Південній півкулі зараз літо) тінь від місяця повністю заступає сонячний диск, то нічна темрява охоплює весь навколоземний простір від поверхні до іоносфери, створюючи нестандартні умови для поширення радіохвиль. У такий момент можна почути радіостанції на рекордній відстані понад 15 тис. км та зареєструвати випромінювання надпотужних блискавок з Південної Америки, яке зазвичай добігає до станції лише глибокою ніччю.

Крім того, місячна тінь, яка переміщується з надзвичайною швидкістю, здатна утворювати плазмові хвилі в іоносфері, тобто там, де захисне магнітне поле Землі приймає на себе удари сонячного вітру. Ці хвилі іонізованого розрідженого газу (плазми) наші фахівці можуть "зловити" за допомогою спеціального надчутливого радару - іонозонду оригінальної української розробки.

Потужності цих хвиль може бути достатньо, щоб збудити навіть магнітне поле Землі, тобто створити несподівану магнітну бурю, викликану затемненням. Утім українцям турбуватися не треба: відчути та дослідити ці збурення можуть лише магнітні вимірювачі, розміщені на "Вернадському" та в магнітоспряженій обсерваторії Haystack.

Тож українські науковці використовують таке унікальне явище як повне сонячне затемнення, щоб краще пізнати світ навколо. "Безпосередньо цим дослідженням займаються вчені Національного антарктичного наукового центру, Радіоастрономічного інституту та Інституту радіофізики і електроніки НАНУ. Чекаємо від них цікавих результатів (вимірювання проводяться не тільки в момент затемнення, а й за кілька днів до та після нього) та нових відкриттів", - йдеться у повідомленні.

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Відео моменту затемнення зняв Богдан Гаврилюк, вчений-геофізик та бейскомандер 26-ї УАЕ.