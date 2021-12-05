Меморіальну дошку загиблому бійцю Володимиру Аджавенку відкрили на будівлі маріупольської школи, де він навчався. ВIДЕО

У Маріуполі відкрили меморіальну дошку загиблому бійцю Володимиру Аджавенку. Її встановили на фасаді маріупольської школи №31, де навчався загиблий.

Монтували пам’ятку військовослужбовці Маріупольського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Вшанувати пам'ять бійця зібралось близько півсотні людей: рідні, вчителі, учні школи та військові.

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Володимир Аджавенко пішов на фронт у 2015 році. Служив у складі розвідувальної роти 56-ї окремої мотопіхотної бригади на посаді старшого солдата. 11 вересня 2019 року від снайперської кулі російських найманців отримав поранення поблизу населеного пункту Піски. Від якого 28 вересня помер у лікарні.

11 лютого 2020 року Володимир Аджаренко посмертно нагороджений орденом "За мужність" 3 ступеня.