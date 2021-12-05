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війна (56406) Маріуполь (2820) меморіальна дошка (190)

Меморіальну дошку загиблому бійцю Володимиру Аджавенку відкрили на будівлі маріупольської школи, де він навчався. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

У Маріуполі відкрили меморіальну дошку загиблому бійцю Володимиру Аджавенку. Її встановили на фасаді маріупольської школи №31, де навчався загиблий.

Монтували пам’ятку військовослужбовці Маріупольського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Вшанувати пам'ять бійця зібралось близько півсотні людей: рідні, вчителі, учні школи та військові.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сини загиблого воїна 93-ї ОМБр Руслана Чайковського відкрили меморіальну дошку на фасаді його рідної школи в Дніпрі. ФОТОрепортаж

Володимир Аджавенко пішов на фронт у 2015 році. Служив у складі розвідувальної роти 56-ї окремої мотопіхотної бригади на посаді старшого солдата. 11 вересня 2019 року від снайперської кулі російських найманців отримав поранення поблизу населеного пункту Піски. Від якого 28 вересня помер у лікарні.

11 лютого 2020 року Володимир Аджаренко посмертно нагороджений орденом "За мужність" 3 ступеня.

Автор: Анна Судак
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Одна із жертв "перемир"я" Зеленського! Пам"ятайте про це!!!
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05.12.2021 07:06 Відповісти
теперь надо следить чтоб ватные придурки(коих в Мариуполе больше половины) не разбили ее
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05.12.2021 08:15 Відповісти
Ваты в Марике не меньше 90%
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05.12.2021 09:56 Відповісти
Даже обстрелы ху..ом из Ураганов города зимой 15 года не поставили им мозги на место
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05.12.2021 10:01 Відповісти
ну то ты загнул маленько
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05.12.2021 10:21 Відповісти
Світла пам'ять полеглому захиснику України.
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05.12.2021 08:58 Відповісти
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05.12.2021 09:24 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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05.12.2021 10:09 Відповісти
 
 