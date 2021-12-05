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В Ужгороді спалили авто закарпатського журналіста Павла Білецького та його дружини. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Сьогодні в Ужгороді близько 5-ї ранку згоріли два автомобілі, які належать закарпатському журналістові Павлові Білецькому та його дружині.

Про це голова Спілки журналістів України Сергій Томіленко повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

У коментарі НСЖУ журналіст повідомив, що цей підпал він пов'язує із своєю професійною діяльністю: "Більше ні з чим не можу пов'язати".

Павло Білецький є засновником та головним редактором інформаційного агентства "ЗІДО", членом правління Закарпатської облорганізації НСЖУ.

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Як повідомляється, на місце інциденту оперативно приїхали рятувальники та представники поліції, у своїх показах журналіст так само вказав єдиною можливою причиною свою професійну діяльність.

Національна спілка журналістів України засуджує брутальний злочин, який є актом залякування закарпатських журналістів. Спілка висловлює свою солідарність із колегою та закликає поліцію до оперативного та ефективного розслідування.

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"Водночас у українських журналістів є підстави бути у надзвичайній тривозі - нерозслідуваними є випадки підпалу авто журналіста Serhii Guz із Кам'янського, підпал редакції видання "Альтернатива" Roman Varshanidze в Овідіополі, підпал редакції місцевої газети у Самборі, підпал авто на Волині Катерині Дулапчій, директорці видання "Інсайдер Медіа"", - зазначив Томіленко.
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05.12.2021 15:34 Відповісти
А от наталці мосейчук ніхто нічого не палить.
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05.12.2021 15:47 Відповісти
Беніна *********- то святоЄ. Рідкісна потвора, занесена в "Зелену книгу", оберігається пліснявою владою.
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05.12.2021 15:57 Відповісти
Скабєєва з 1+1 і без того палиться, коли почала "заміняти" Мендель на прес-конференціях і вигороджувати *********** на ефірах у себе)
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05.12.2021 16:14 Відповісти
Дядьку, рідко заходите. А колизаходите - то дурню несете. Тому краще помовчіть!
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05.12.2021 16:29 Відповісти
"Дорогенька"! Тоді це була "реальна" образа журналістів.
А зараз просто спалені автомобілі, хоча "какая разница", палили хату Гонтарєвій, та й нічого такого. Хіба для шапіто-95 була тема для пісеньок.
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05.12.2021 16:12 Відповісти
дядьку, ви дуренЬ?
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05.12.2021 16:28 Відповісти
Видно пана по типових московських халявах: явропа, дерьмократія.
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05.12.2021 17:36 Відповісти
Коли починає працювати самосуд

Жоден із резонансних підпалів автомобілів за останні роки розкрити не вдалося. При тому, що багато хто з потерпілих чудово знає чи здогадується, хто саме й за що спалив його машину. Але воліє мовчати.
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05.12.2021 16:45 Відповісти
 
 