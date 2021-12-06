Волонтер Ігор Ященко, один із засновників "Тризуб Дентал": "Чому тут у нас все успішно? Тому що держава не втручалася". ВIДЕО

Сьогодні, в неділю, 5 грудня, Україна та світ відзначають День волонтера.

І гість нашої рубрики "Окопна війна" сьогодні - це волонтер, житель міста Запоріжжя Ігор Ященко, який уже шість років перебуває на фронті.

2015 року Ігор з однодумцями заснував волонтерський проект - "Тризуб Дентал", який за роки війни виріс у потужну волонтерську мережу, в якій працюють, творять і допомагають українським воїнам сотні волонтерів, сотні небайдужих українців в нашій країні та за її межами.

Читайте статтю на Цензор.НЕТ: Ігор Ященко: "Досі в ЗСУ та НГУ масово потрапляють стоматологічно хворі військовослужбовці за фальсифікованими висновками медкомісій"

Тому символічно, що наша розмова відбулася саме в стоматологічному бункері під назвою "Слон".

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З нагоди Дня волонтера рубрика "Окопна війна" на Цензор.НЕТ вітає всіх волонтерів, які не втомилися, які невпинно допомагають нашим воїнам боронити Україну від агресора.