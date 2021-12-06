Волонтер Ігор Ященко, один із засновників "Тризуб Дентал": "Чому тут у нас все успішно? Тому що держава не втручалася". ВIДЕО
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Сьогодні, в неділю, 5 грудня, Україна та світ відзначають День волонтера.
І гість нашої рубрики "Окопна війна" сьогодні - це волонтер, житель міста Запоріжжя Ігор Ященко, який уже шість років перебуває на фронті.
2015 року Ігор з однодумцями заснував волонтерський проект - "Тризуб Дентал", який за роки війни виріс у потужну волонтерську мережу, в якій працюють, творять і допомагають українським воїнам сотні волонтерів, сотні небайдужих українців в нашій країні та за її межами.
Читайте статтю на Цензор.НЕТ: Ігор Ященко: "Досі в ЗСУ та НГУ масово потрапляють стоматологічно хворі військовослужбовці за фальсифікованими висновками медкомісій"
Тому символічно, що наша розмова відбулася саме в стоматологічному бункері під назвою "Слон".
З нагоди Дня волонтера рубрика "Окопна війна" на Цензор.НЕТ вітає всіх волонтерів, які не втомилися, які невпинно допомагають нашим воїнам боронити Україну від агресора.
Будь ласка, зачекайте...
Можу поспівчувати, коли реальність нарешті їх наздожене і добряче прикладеться нижче спини, вони поляжуть як билинки. Будуть одне одному фотки з крапельницями слати і селфі з лікарні.
Якщо ти повнолітній дурбецало живеш в Україні та ігноруєш війну - іди втопися, нещастя, і не плутайся під ногами. Тобі бог і мама з татою дали життя, а ти його пронюхав у туалеті. Краще б замість тебе бузько народився, вони хоч красиві.
Для всіх інших - друзі, дякую що ви є. Для мене честь жити з вами в один час і в одній країні. Я б не проміняла ці роки і цих людей на жоден інший відрізок нашої історії.
Звичайно, ми сильніші за росію, як і за будь яку іншу країну. Тому що ніде більше нема українців, тільки у нас. https://t.me/nuts_roses/414
History Ukraine
@History_Ukraine
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15h
#ЦейДень 5.12.1998
Посмотрите как тут, оботретесь на месте
Здоров'я Вам та підтримки на добрії діла!