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Волонтер Ігор Ященко, один із засновників "Тризуб Дентал": "Чому тут у нас все успішно? Тому що держава не втручалася". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Сьогодні, в неділю, 5 грудня, Україна та світ відзначають День волонтера.

І гість нашої рубрики "Окопна війна" сьогодні - це волонтер, житель міста Запоріжжя Ігор Ященко, який уже шість років перебуває на фронті.

2015 року Ігор з однодумцями заснував волонтерський проект - "Тризуб Дентал", який за роки війни виріс у потужну волонтерську мережу, в якій працюють, творять і допомагають українським воїнам сотні волонтерів, сотні небайдужих українців в нашій країні та за її межами.

Читайте статтю на Цензор.НЕТ: Ігор Ященко: "Досі в ЗСУ та НГУ масово потрапляють стоматологічно хворі військовослужбовці за фальсифікованими висновками медкомісій"

Тому символічно, що наша розмова відбулася саме в стоматологічному бункері під назвою "Слон".

З нагоди Дня волонтера рубрика "Окопна війна" на Цензор.НЕТ вітає всіх волонтерів, які не втомилися, які невпинно допомагають нашим воїнам боронити Україну від агресора.

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+8
Від щирого серця,
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05.12.2021 15:59
+5
Государство это как правило враг среднего класса, бизнеса и креативщиков. От него выгода только элитам держать в узде батраков и батракам зависящим от субсидий и социальных программ. Такие страны как правило не развиваются
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05.12.2021 16:18
+3
Вітаю Волонтерів з святом!
Здоров'я Вам та підтримки на добрії діла!
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05.12.2021 17:56
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Від щирого серця,
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05.12.2021 15:59 Відповісти
...Я не знаю, у якій реальності живуть ці хлопці і дівчата "губки качечкою". Напевно, у тій самій, що і їхній президент.
Можу поспівчувати, коли реальність нарешті їх наздожене і добряче прикладеться нижче спини, вони поляжуть як билинки. Будуть одне одному фотки з крапельницями слати і селфі з лікарні.

Якщо ти повнолітній дурбецало живеш в Україні та ігноруєш війну - іди втопися, нещастя, і не плутайся під ногами. Тобі бог і мама з татою дали життя, а ти його пронюхав у туалеті. Краще б замість тебе бузько народився, вони хоч красиві.

Для всіх інших - друзі, дякую що ви є. Для мене честь жити з вами в один час і в одній країні. Я б не проміняла ці роки і цих людей на жоден інший відрізок нашої історії.
Звичайно, ми сильніші за росію, як і за будь яку іншу країну. Тому що ніде більше нема українців, тільки у нас. https://t.me/nuts_roses/414
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05.12.2021 18:30 Відповісти
Україна і США підписали угоду про ліквідацію українських 44 важких бомбардувальників і 1068 крилатих ракет Х-55.
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05.12.2021 16:03 Відповісти





History Ukraine


@History_Ukraine

·
15h



#ЦейДень 5.12.1998
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05.12.2021 16:04 Відповісти
Государство это как правило враг среднего класса, бизнеса и креативщиков. От него выгода только элитам держать в узде батраков и батракам зависящим от субсидий и социальных программ. Такие страны как правило не развиваются
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05.12.2021 16:18 Відповісти
Невежда, ты хотя бы "Капитал" почитал и "Происхождение семьи, частной собственности и государства"
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05.12.2021 17:49 Відповісти
Марксизм не догма а руководство к действию Зачем мне читать устаревшую 150-летнюю теория когда губительную роль государства мы видим на примере современных Штатов.
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05.12.2021 19:21 Відповісти
Ну так и закон в всемирного тяготения и не закон вовсе, так как не доказывается, а постулируется. Да и уравнене Шрёдингера это аксиома - результат многочисленных наблюдений.
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05.12.2021 21:52 Відповісти
Наверняка есть место и время где или закон тяготения или принцип Шредингера может не работать просто пока мы об этом не знаем. А вот с догматическим марксизмом уже обожглись. Хотя для захвата власти и одурманивания народных масс он работает что и подтверждают американские нео-марксисты сегодня.
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05.12.2021 23:55 Відповісти
сорри за флажок - я коммитаю код в датский клауд в это воскресенье
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05.12.2021 23:57 Відповісти
Да неужели? Ну тогда убейтесьапстену всё равно победит большинство, такова жизнь.
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06.12.2021 00:52 Відповісти
Хмм победить большинство при прямой демократии нельзя априори на то оно и большинство. Демократия for good or bad это диктатура большинства. В отличие от американской республиканской системы с голосованием выборщиков. В который раз убеждаюсь в генивльности наших отцов основателей - несовершенные люди придумали совершенную систему.
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06.12.2021 04:04 Відповісти
Виктор, приезжайте к нам мне кажется вы переросли требования к обычной демократии.
Посмотрите как тут, оботретесь на месте
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06.12.2021 04:09 Відповісти
Спасибо за приглашение. Но мне 69 лет, поздновато уже куда-то ездить. Для справки - я вхожу невечно в справочник Маркуса WhoIsWho In The World и трижды входил в сотню самых известныж в США людей по техническим направлениям и уж если раньше не воспользовался гринкард, то сейчас слишком стар для путешествий, да и не хочу ещё и дополнительных разочарований.
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06.12.2021 06:01 Відповісти
какие мы грамотные
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05.12.2021 21:54 Відповісти
Так упразднить государство надо значит
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05.12.2021 16:32 Відповісти
А при Союзе, упокой, Господи, его душу, всё было в руках государства...
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05.12.2021 17:30 Відповісти
Для себя - хоть рай в аду.
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05.12.2021 17:46 Відповісти
Конечно - эгоизм делает жизнь лучше и другим еще перепадает а альтруисты как правило больные мазафакеры. Вместо Маркса лучше почитай Айн Рэнд
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05.12.2021 19:28 Відповісти
Вітаю Волонтерів з святом!
Здоров'я Вам та підтримки на добрії діла!
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05.12.2021 17:56 Відповісти
 
 