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Соколенко Наталія (49) Буткевич Богдан (432)

"Слава КПСС" для Зеленського, Киво-Муссоліні, Петро і тітушки, радикали проти геїв #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу#27. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Вітаємо вас, друзі та подруги, на "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" від "Цензор.НЕТ! Цього тижня жартуємо про виступ Зеленського в Раді, овації від "слуг народу", Киво-Муссоліні та ковідіотів.

🔴 Наш перший колективний підсвинок дістається Володимиру Зеленському і "слугам народу", які так палко аплодували своєму лідеру в Раді, аж могло здатися, що ми в Північній Кореї чи, в крайньому разі, в Росії.

🟠 А наш наступний підсвинок забився в дальній куточок свинарника й ніяк не хотів виходити, бо йому знову вирушати до Іллі Киви!

🟢 А наступний підсвинок у нас дістається Петрові Порошенку – за відверту "штангу" із постом про грейдер і тітушок 1 грудня 2013.

🔴 Чергове свиненятко дістається купці гомофобів, які в Києві на Подолі розгромили бар "Хвильовий", де збираються представники ЛГБТ-спільноти.

🟠 А в рубриці "Ковідіот тижня" в нас сьогодні гостює депутат Київради від партії "Батьківщина" Михайло Ковальчук. Він заявився в аеропорт "Бориспіль" без ковід-сертифікату чи ПЛР-тесту і влаштував скандал, бо німецька авіакомпанія "Люфтганза", само собою, не пустила його на борт свого літака!

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Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.нет" в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.
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Топ коментарі
+25
Каковы результаты государственного переворота в Украине после заявлений Владимира Зеленского и "слуг народа"?
1. Подозреваемых - 0.
2. Задержанных - 0.
3. Кто раздавал по 1000 гривен - 0.
4. Кто брал по 1000 гривен - 0.
5. Кто объявил о госперевороте - 1.
6. Кто объяснил, что это было - 0.
7. Обоср*вшихся - 1.
Шифириада...
зеленский предотвратил госпереворот - ОП
"Благодаря начатой президентом дискуссии о том, во что пытаются втянуть отдельных наших очень влиятельных граждан, политическое настроение в обществе явно начало меняться. Появились очевидные вопросы к качеству отдельных медийных площадок, которые явно занимаются пропагандой. Появилось существенные сомнения в искренности "отставников", некоторые из них годами были в статусе влиятельных министров или премьеров, но так и не изменили природу власти", - заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Более того, теперь очевидны интересы тех политических и экономических деятелей, которые пытаются сделать ставку на протесты. Потому что для существенной части старых политических элит важной является именно попытка сохранить старый тип государства - коррупционный, клановый, олигархический", - отметил Подоляк.
---
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05.12.2021 17:38
+18
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05.12.2021 17:17
+13
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05.12.2021 17:29
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Каковы результаты государственного переворота в Украине после заявлений Владимира Зеленского и "слуг народа"?
1. Подозреваемых - 0.
2. Задержанных - 0.
3. Кто раздавал по 1000 гривен - 0.
4. Кто брал по 1000 гривен - 0.
5. Кто объявил о госперевороте - 1.
6. Кто объяснил, что это было - 0.
7. Обоср*вшихся - 1.
Шифириада...
зеленский предотвратил госпереворот - ОП
"Благодаря начатой президентом дискуссии о том, во что пытаются втянуть отдельных наших очень влиятельных граждан, политическое настроение в обществе явно начало меняться. Появились очевидные вопросы к качеству отдельных медийных площадок, которые явно занимаются пропагандой. Появилось существенные сомнения в искренности "отставников", некоторые из них годами были в статусе влиятельных министров или премьеров, но так и не изменили природу власти", - заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Более того, теперь очевидны интересы тех политических и экономических деятелей, которые пытаются сделать ставку на протесты. Потому что для существенной части старых политических элит важной является именно попытка сохранить старый тип государства - коррупционный, клановый, олигархический", - отметил Подоляк.
---
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05.12.2021 17:38 Відповісти
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05.12.2021 17:53 Відповісти
"купіл козла? - продай козла..."
КоЗел - команда зєлєнскава

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05.12.2021 19:50 Відповісти
все що зеленський і його Ко-квартал-95 можуть добре робити - читати гуморески по сценаріям кукловодів . . . мізків у президента Зе - 0 (нуль) . . .
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05.12.2021 22:47 Відповісти
фу-фу-фу
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05.12.2021 17:05 Відповісти
БУТКЕВИЧ НіБИ- ТО з почутям гумору, а шо самокритика це не хіба не передбачує?
СВІНЬОНОК АВТОРАМ!
ХРЮ-ХРЮ - після ЗЕралаша позна браття позна й не смішно ФУ-Фу-ФУ
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05.12.2021 17:12 Відповісти
А чого ви так кажете? Чи Порошенко безгрішний повашому?
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05.12.2021 21:09 Відповісти
Порошенко, разумеется, не безгрешен - таких в природе нет.

Просто из всех президентов Порошенко был на сей момент наиболее эффективен (армия, безвиз, Томос, ассоциация, щемление ваты и т.п.).

И все.

А так да - у него куча недостатков и т.п.
Просто у других недостатков намного больше - взять хоть нынешнее позорище.
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05.12.2021 22:03 Відповісти
Проти можна бути проти чого завгодно , а воювати треба у відкриту й зі справжнім злом - зрадою, жорстокістю, продажністю ну і так далі!!!
а проти того,прти чтого проти - НЕ ПРОПАГУВАТИ Й НЕ ПІДТРИМУВАТИ у сприйнятній для цивілізаціїї спосіб
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05.12.2021 17:19 Відповісти
більше навіть ніж РАШИСТСЬКА СЕКТА МПЦ
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05.12.2021 17:30 Відповісти
? Це я, як приклад в противагу Вас запитала?
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05.12.2021 17:31 Відповісти
церковь,любая,по моему мнению,это форпост зла на этой планете!
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05.12.2021 17:55 Відповісти
дьявол кроется в мелочах,порой кажущимися безобидными!
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05.12.2021 18:08 Відповісти
какой такой дьявол, если выше вы отрицаете церковь?
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05.12.2021 18:18 Відповісти
дьявол в даном котексте имя нарицательое. а вообще то это изречение такое.
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05.12.2021 19:03 Відповісти
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05.12.2021 17:17 Відповісти
а на кремлівську стіну посадіть БДЛСКА усіх кіркорових , а на шпіль са звєздой Пуйла
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05.12.2021 17:21 Відповісти
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05.12.2021 17:29 Відповісти
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05.12.2021 18:22 Відповісти
касабы про Зеленского
https://twitter.com/i/status/1467194413273305091
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05.12.2021 17:46 Відповісти
Слава великому ЗЕ!!!
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05.12.2021 17:47 Відповісти
Штанга - то недоречні коментарі відносно Порошенка.
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05.12.2021 18:01 Відповісти
Похоже на то, что боятся в случае если не будут критиковать Пороха то придёт СБУканово с обысками.
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05.12.2021 18:34 Відповісти
Та ну. Просто бояться быть якобы порохоботами.
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06.12.2021 00:48 Відповісти
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05.12.2021 18:14 Відповісти
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05.12.2021 18:14 Відповісти
Досталось Бразилии, однако
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05.12.2021 18:30 Відповісти
Всі ті, як би мовити, депутати, яких назначив комунвяка зе повині нести уголовну відповідальність за зраду деижаві Україна.
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05.12.2021 18:18 Відповісти
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05.12.2021 18:20 Відповісти
Про підсвинків.

Дмитро "Калинчук" Вовнянко



Що таке сімейний підряд?

Це коли командування НАТО криком кричить про російську загрозу для України.

В такий час, коли всі українські сили мусят консолідуватися, відомий український залізничник Сірожа Лещенко гнобить Порошенка та Бутусова.

А тим часом дружина/коханка Сірожи Лещенко бесперешкодно їздить до Москви - тішити діточок московських багатеньких буратін, що готують збройну агресію проти України.

Сірожа Лещенко з дружиною - палкі патріоти України. Як і Зеленський!
Хтось сумнівається?
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05.12.2021 18:22 Відповісти
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05.12.2021 18:22 Відповісти
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05.12.2021 18:23 Відповісти
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05.12.2021 18:28 Відповісти
Таке враження що радикали хочуть щоб ЛГБТ-спільнота збиралася не сегреговано у окремих барах, а в усіх барах підряд, поруч із натуралами і на їх очах.
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05.12.2021 23:46 Відповісти
Ви тут трошки з Петра Олексійовича глузуєте, але щось мені здається що зараз Україну знову буде рятувати Порошенко.
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06.12.2021 00:36 Відповісти
Саня ,не тупи, никто тебя спасать не будет.
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06.12.2021 14:18 Відповісти
Привели к власти врагов предателей , ненавидящих Украину , а Порошенко сейчас , каким боком к теперешнему цуцвангу клоунария ?
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06.12.2021 09:54 Відповісти
О, ось і знову явна прогейська заангажованість ато я вже думав,що Цензор втрачає свої маяки, а ні, він й далі є одним з багатьох рупорів лгбт
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06.12.2021 14:47 Відповісти
 
 