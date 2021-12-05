"Слава КПСС" для Зеленського, Киво-Муссоліні, Петро і тітушки, радикали проти геїв #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу#27. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Вітаємо вас, друзі та подруги, на "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" від "Цензор.НЕТ! Цього тижня жартуємо про виступ Зеленського в Раді, овації від "слуг народу", Киво-Муссоліні та ковідіотів.
🔴 Наш перший колективний підсвинок дістається Володимиру Зеленському і "слугам народу", які так палко аплодували своєму лідеру в Раді, аж могло здатися, що ми в Північній Кореї чи, в крайньому разі, в Росії.
🟠 А наш наступний підсвинок забився в дальній куточок свинарника й ніяк не хотів виходити, бо йому знову вирушати до Іллі Киви!
🟢 А наступний підсвинок у нас дістається Петрові Порошенку – за відверту "штангу" із постом про грейдер і тітушок 1 грудня 2013.
🔴 Чергове свиненятко дістається купці гомофобів, які в Києві на Подолі розгромили бар "Хвильовий", де збираються представники ЛГБТ-спільноти.
🟠 А в рубриці "Ковідіот тижня" в нас сьогодні гостює депутат Київради від партії "Батьківщина" Михайло Ковальчук. Він заявився в аеропорт "Бориспіль" без ковід-сертифікату чи ПЛР-тесту і влаштував скандал, бо німецька авіакомпанія "Люфтганза", само собою, не пустила його на борт свого літака!
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Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.нет" в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.
У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Пресконференция ЗЕ. ЗЕралаш выпуск №38
1. Подозреваемых - 0.
2. Задержанных - 0.
3. Кто раздавал по 1000 гривен - 0.
4. Кто брал по 1000 гривен - 0.
5. Кто объявил о госперевороте - 1.
6. Кто объяснил, что это было - 0.
7. Обоср*вшихся - 1.
Шифириада...
зеленский предотвратил госпереворот - ОП
"Благодаря начатой президентом дискуссии о том, во что пытаются втянуть отдельных наших очень влиятельных граждан, политическое настроение в обществе явно начало меняться. Появились очевидные вопросы к качеству отдельных медийных площадок, которые явно занимаются пропагандой. Появилось существенные сомнения в искренности "отставников", некоторые из них годами были в статусе влиятельных министров или премьеров, но так и не изменили природу власти", - заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Более того, теперь очевидны интересы тех политических и экономических деятелей, которые пытаются сделать ставку на протесты. Потому что для существенной части старых политических элит важной является именно попытка сохранить старый тип государства - коррупционный, клановый, олигархический", - отметил Подоляк.
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КоЗел - команда зєлєнскава
СВІНЬОНОК АВТОРАМ!
ХРЮ-ХРЮ - після ЗЕралаша позна браття позна й не смішно ФУ-Фу-ФУ
Просто из всех президентов Порошенко был на сей момент наиболее эффективен (армия, безвиз, Томос, ассоциация, щемление ваты и т.п.).
И все.
А так да - у него куча недостатков и т.п.
Просто у других недостатков намного больше - взять хоть нынешнее позорище.
а проти того,прти чтого проти - НЕ ПРОПАГУВАТИ Й НЕ ПІДТРИМУВАТИ у сприйнятній для цивілізаціїї спосіб
https://twitter.com/i/status/1467194413273305091
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
Що таке сімейний підряд?
Це коли командування НАТО криком кричить про російську загрозу для України.
В такий час, коли всі українські сили мусят консолідуватися, відомий український залізничник Сірожа Лещенко гнобить Порошенка та Бутусова.
А тим часом дружина/коханка Сірожи Лещенко бесперешкодно їздить до Москви - тішити діточок московських багатеньких буратін, що готують збройну агресію проти України.
Сірожа Лещенко з дружиною - палкі патріоти України. Як і Зеленський!
Хтось сумнівається?