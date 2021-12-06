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"Йде брат на брата. На нашій території воюють США та Росія", - мер Полтави Мамай на телеканалі проросійського політика Мураєва. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Полтавський міський голова Олександр Мамай назвав російсько-українську війну братовбивчою і заявив, що Україна - це плацдарм, на якому воюють США та Росія.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Мамай заявив журналістам телеканалу, що належить проросійському політику Євгенію Мураєву.
"Сьогодні відбуваються оці бойові дії - на нашій території воюють дві наддержави Сполучені Штати Америки і Росія. Дуже прикро, що йде брат на брата", - заявив Мамай.
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Топ коментарі
+98 Oljik
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Дайте вгадаю - ця курва вд Слуг олігархів
коли в Батуринi на багнети немовлят пiднiмали?
коли бастард напiв-половець, перший прото-кацап андруша багалюбскiй палив та нищив Київ?
можливо пiд час Голодомору були братами?
чи коли страчували слiпих кобзарiв? можна продовжити на багато сторiнок...
тупа, неосвiчена тварина, ватна гнида, а не мер.
1708 рiк
повноводний Сейм почервонів від крові замучених городян, по хвилях плили плоти із шибеницями, на яких розгойдувалися трупи страчених. Над гетьманською столицею палахкотала заграва величезного пожарища. Розправляючись із гетьманською столицею, російські карателі не щадили навіть немовлят. Росіяни, що збожеволіли від власної жорстокості, рубали голови, колесували, вішали. Дітей відбирали в матерів і під голосний регіт підкидали нагору, підставляючи під крихітні тільця багнети рушниць. Нещасних жінок насилували, а потім по-звірячому убивали. Батурин був перетворений у руїни, над якими кружляли ворони так бродили зграї собак, що збожеволіли від людської крові.
I.Мазепа: Я мав від приятелів таємне застереження, та й сам ясно бачу, що ворог хоче нас - гетьмана, усю старшину, полковників і усе військове начальство - прибрати до рук у свою тиранську неволю, викорінити ім'я запорізьке і звернути усіх у драгуни і солдати, а весь український народ піддати вічному рабству. Я дізнався про це і зрозумів, що московська потенція вступила до нас не заради того, щоб нас захистити від шведів, а щоб вогнем, пограбуваннями і вбивством винищувати нас. І от, за згодою всієї старшини, ми зважилися віддатися в протекцію шведського короля в надії, що він оборонить нас від московського тиранського ярма і поверне нам права нашої вільності.
Йо...Грьобаний стид!!! Що це з полтавчанами трапилось?
Главное вовремя перекраситься, и выжидать такой реваншистской рыговской власти как ЗЕ.
И не забывать кидать подачки простолюдинам в виде нового асфальта и фонтанов с подсветкой, даже если это за их счет и втридорога
Коллаборанты, взращенные колонизаторами, ненавидят свою страну хуже чем сами колонизаторы!
Этот барыга рыгеонал Мамай кроме $$$ бабла его ничего не интересует. Его место давно на НАРАХ у параши. Сепар ватный Мамай сдаст город сразу же и перейдет на сторону врага. Таким не место в кресле мэра.
Два сапога-пара!
Канал ватний і мер такий же!
«Рефлекс свободы есть один из важнейших прирожденных рефлексов. Не будь его, всякое малейшее препятствие, которое встречало бы животное на своем пути, совершенно прерывало бы течение его жизни. И мы знаем хорошо, как все животные, лишенные обычной свободы, стремятся освобождаться»
Но дальше Павлов пишет во что: «Очевидно, что вместе с рефлексом свободы существует также прирожденный рефлекс рабской покорности. Хорошо известный факт, что щенки и маленькие собачки часто падают перед большими собаками на спину». И дальше замечает:
"Как часто эффект рабства проявляется на русской почве и как полезно сознавать это».
Был мамай вата скрытая и был слуга народа.
Голосовать ни кто не пришёл, за мамая тысяч 10 пришло(гречко получатели) и за слугу тысяч 8.
Вот и выборы.
По всей стране олигархи суют через каналы ТВ весь мусор.
Законы приняты марионетками олигархов, что бы на выборах был один мусор.
Полтавчани геть мізки втратили . Як зомбі якісь , сьогодні його проклинають , а вже завтра йдуть і за нього ж і голосують .. Прикро .
СБУ прокидайся!
Ворог біля воріт....