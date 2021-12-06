"Я у#бу тебя! Разговаривай со мной на русском!" - водій таксі у Києві висадив "блатного киевлянина с Бессарабки" за зневагу до української мови. ВIДЕО
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У Києві таксист висадив пасажирів після того, як вони сказали, що ненавидять українську мову. Увага! Нецензурна лексика!
Як інформує Цензор.НЕТ, відео опублікували в мережі.
В автомобілі знаходились таксист, що назвався Толіком, та двоє пасажирів - чоловік та жінка.
Під час поїздки жінка сказала, що "ненавидить українську мову". Після цього таксист припаркувався та попросив пасажирів вийти з авто.
Частину грошей водій повернув.
"Я не повезу вас, тому що ви ненавидите українську мову", - сказав таксист. Жінка почала ображати водія.
"Розмовляй зі мною російською. ... Я у#бу тебе зараз так, що ти згаснеш. Тебе мова не влаштовує? Я народився у Києві, а ти де? У Хмельницькій області? С#ка, приїхав сюди і навертає нам. Ти х#йло. ... Я ненавиджу сам українську мову", - звернувся чоловік до водія.
Зрештою таксист запропонував повернути всю суму за поїздку.
В кінці чоловік назвав таксиста націоналістом і тварюкою. Варто зазначити, що жінка, судячи з її поведінки, перебувала в сильному алкогольному сп'янінні.
"С#ка, як я вас ненавиджу, націоналістів. Ти націоналіст, ти тварюка", - сказав пасажир, після чого вони з жінкою залишили авто.
Будь ласка, зачекайте...
Подивіться на своїх узкочєлюсних.
Увалите на Кунашир і будете там будувати свою велику монгольску імперію.Совки грьобані.
але ж треба знайти Толю ...
Ну і звісно, нациздом є водій, якого обурив вислів пасажира.
замечательный культурный человек с твёрдым характером.
Но, было бы лучше, если бы Толик объяснил бы пассажирам их неправоту при помощи монтировки: дошло бы намного быстрее.
Видеоролик очень важный и познавательный:
десятки тысяч людей воочию увидели мерзкую, нагло-хамскую морду рюцкого мира.
обосцать задрота на камеру,и хватит с него..
Всіх хто виїхав під час окупації з Київа до навколишніх сіл, бо їсти реально нічого було, назад не пускали і лише незначна частина змогла повернутися до Києва після смерті Сталіна, але не у свої колишні помешкання, треба було ставати в чергу, влаштовуватися на роботу туди де давали койку у гуртожитку. Те саме з евакуйованими. Повернутися "дозволили" лише у середині 50-х без гарантій працевлаштування і надання поменшкання. Звичайно повернулися далеко не всі.
Одночасно по оргнабору у Київ масово завозили колишніх колгоспників з Росії. Так Київ робили "рускім горадам"
поспарингувати. Важу під сто. Змішані єдиноборства. Я-серйозно.
А всі,хто дрочить на рассєю,ідуть лєсом. От !!!
Воно б втекло одразу.
Ну і дещо про матеріальну культуру: кокошнік - це такий ґаджет, щоб воші не падали в щі.
Хороше та затишно від таких новин...
живе у столиці....
А якщо війна ?
Здогадайтесь самі, хто і на чиєму боці буде............................................
Ютюб канал таксиста Анатолія! Підтримаймо патріота!
Или обычное сельское быдло родители которого в 70-х сбежали в Киев из колхозного рабства, возомнившее себя небожителем
Бажаю надалі завжди лише чемних і адекватних клієтів.