Шахраї намагаються виманити номери банківських карток під приводом виплати "COVID-тисячі", - Ляшко. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Шахраї від імені Міністерства охорони здоров'я намагаються виманити в українців номери банківських карток та інші персональні дані під приводом виплати "COVID-тисячі" за вакцинацію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Хочу звернути увагу на появу нових методів виманювання коштів шахраями. Наразі вони від імені МОЗ надсилають інформацію з проханням надіслати номер картки та інші персональні дані для отримання 1 тис. грн за повний курс вакцинації від COVID-19. Від імені міністерства жодні повідомлення не формувалися і не надсилалися громадянам", - пояснив голова МОЗ.
Ляшко нагадав, що програма цільового фінансування вразливих категорій бізнесу під час карантину розпочнеться 19 грудня.
Отримати кошти можна буде через додаток "Дія".
Будь ласка, зачекайте...
А лохи ж самі дані карток дають тому притягнути до відповідальності аферистів нереально
2. ЩО, заважає давати за шахрайство +10 років? За повторне +20?
3. ЛОХ.юа це мматочник-розсадник для шахраїв.
4. А так в нас "толерастія". Нехай дурні працюють та платять шахраям, котрим за шахрайство НІЧОГО не буде. А по нормальному потрібно давати заслужену десятку, без всяких "мякшувалних обставин". Обманув - отримай 10 років і "не...т", що онажимать, першийраз, довідка-херектеристика і т.д. Тобто має бути тупо і просто - обман = 10 років від дзвінка до дзвінка.