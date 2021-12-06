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Шахраї намагаються виманити номери банківських карток під приводом виплати "COVID-тисячі", - Ляшко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Шахраї від імені Міністерства охорони здоров'я намагаються виманити в українців номери банківських карток та інші персональні дані під приводом виплати "COVID-тисячі" за вакцинацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Хочу звернути увагу на появу нових методів виманювання коштів шахраями. Наразі вони від імені МОЗ надсилають інформацію з проханням надіслати номер картки та інші персональні дані для отримання 1 тис. грн за повний курс вакцинації від COVID-19. Від імені міністерства жодні повідомлення не формувалися і не надсилалися громадянам", - пояснив голова МОЗ.

Ляшко нагадав, що програма цільового фінансування вразливих категорій бізнесу під час карантину розпочнеться 19 грудня.

Отримати кошти можна буде через додаток "Дія".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Жулики делают тысячи звонков- отслеживайте и блокируйте!!!! Они уже звонили каждому- а нахрена тогда нужны спец. службы!!!
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06.12.2021 11:52 Відповісти
йой та все вони знають хто і звідки дзвонить, просто беруть відсоток і все.
А лохи ж самі дані карток дають тому притягнути до відповідальності аферистів нереально
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06.12.2021 17:05 Відповісти
Сначала нагреются "консультанты кАлцентров" , а потом люди приблеженные к Ымпиратору.
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06.12.2021 11:52 Відповісти
1. ВСІМ ТУПО "начхати". київсралу, ватафону. Невже Ви думаєте вони НЕ бачать ДЕ саме розміщені мобілки. Бачать. Бачать, що на карті це ЗОНА. Ну але то таке.
2. ЩО, заважає давати за шахрайство +10 років? За повторне +20?
3. ЛОХ.юа це мматочник-розсадник для шахраїв.
4. А так в нас "толерастія". Нехай дурні працюють та платять шахраям, котрим за шахрайство НІЧОГО не буде. А по нормальному потрібно давати заслужену десятку, без всяких "мякшувалних обставин". Обманув - отримай 10 років і "не...т", що онажимать, першийраз, довідка-херектеристика і т.д. Тобто має бути тупо і просто - обман = 10 років від дзвінка до дзвінка.
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07.12.2021 09:37 Відповісти
 
 