У Держспецзвʼязку перевірили готовність системи спеціального зв'язку на випадок посилення військової агресії Росії проти України. ВIДЕО

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації перевіряє функціонування елементів системи державного управління на випадок посилення військової агресії Росії проти України, для цього у всій країні військовослужбовців Держспецзв'язку приведено в готовність за навчальною тривогою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держспецзвʼязку.

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Як повідомили у службі, у комплексному тренуванні систем спеціального зв'язку задіяно понад 200 одиниць рухомої техніки. Зокрема, комплексні апаратні Д-14МУ, станції Р-414МУ, рухомі вузли спеціального зв'язку, рухомі абонентські комплекси спеціального зв'язку, а також понад 3 тис. військовослужбовців Держспецзв'язку.

"Держспецзв'язку готова до викликів, які постають перед нашою державою. За будь-яких умов та обставин наша служба готова одна з перших до виконання покладених завдань. Нарощування державної системи спеціального зв'язку – невідкладний захід в умовах гібридної війни. Спільно з Міністерством оборони та всім сектором сил безпеки та оборони ми щодня на сторожі та готові забезпечувати безперебійний зв'язок", – сказав голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь.

Зазначено, що навчання тривали з 16 до 19 листопада на всій території України. У них були задіяні всі територіальні органи, територіальні підрозділи та Головне управління урядового зв'язку Держспецзв'язку. Під час навчання було відпрацьовано питання планування застосування органів і підрозділів відповідно до умов оперативної обстановки та завдань з організації спеціального зв'язку. Зокрема – забезпечення зв'язком пунктів управління центральних та регіональних органів влади, складових сил безпеки та оборони.

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