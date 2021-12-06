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військовослужбовці (3946) Держспецзв'язок (174)

У Держспецзвʼязку перевірили готовність системи спеціального зв'язку на випадок посилення військової агресії Росії проти України. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації перевіряє функціонування елементів системи державного управління на випадок посилення військової агресії Росії проти України, для цього у всій країні військовослужбовців Держспецзв'язку приведено в готовність за навчальною тривогою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держспецзвʼязку.

Як повідомили у службі, у комплексному тренуванні систем спеціального зв'язку задіяно понад 200 одиниць рухомої техніки. Зокрема, комплексні апаратні Д-14МУ, станції Р-414МУ, рухомі вузли спеціального зв'язку, рухомі абонентські комплекси спеціального зв'язку, а також понад 3 тис. військовослужбовців Держспецзв'язку.

"Держспецзв'язку готова до викликів, які постають перед нашою державою. За будь-яких умов та обставин наша служба готова одна з перших до виконання покладених завдань. Нарощування державної системи спеціального зв'язку – невідкладний захід в умовах гібридної війни. Спільно з Міністерством оборони та всім сектором сил безпеки та оборони ми щодня на сторожі та готові забезпечувати безперебійний зв'язок", – сказав голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь.

Зазначено, що навчання тривали з 16 до 19 листопада на всій території України. У них були задіяні всі територіальні органи, територіальні підрозділи та Головне управління урядового зв'язку Держспецзв'язку. Під час навчання було відпрацьовано питання планування застосування органів і підрозділів відповідно до умов оперативної обстановки та завдань з організації спеціального зв'язку. Зокрема – забезпечення зв'язком пунктів управління центральних та регіональних органів влади, складових сил безпеки та оборони.

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Топ коментарі
+8
У нас мобоператори всі куплені кацапами. Вимкнуть і всьо. Країна залишиться без зв"язку, а дротовий знищено.
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06.12.2021 14:40
+6
Ермак перевірив?
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06.12.2021 14:33
+6
Мені одне цікаво, а на кого буде працювати Київстар який належить росіянам, у випадку нападу зі сторони пі@@рашки???!!
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06.12.2021 14:36
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Ермак перевірив?
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06.12.2021 14:33 Відповісти
Мені одне цікаво, а на кого буде працювати Київстар який належить росіянам, у випадку нападу зі сторони пі@@рашки???!!
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06.12.2021 14:36 Відповісти
У нас мобоператори всі куплені кацапами. Вимкнуть і всьо. Країна залишиться без зв"язку, а дротовий знищено.
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06.12.2021 14:40 Відповісти
Водафон і Лайф не належать русні.
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06.12.2021 14:46 Відповісти
мабуть, так і буде, наші зв'язківці щось таке стареньке розкрутили..., невже радіозв'язок не більш ефективно використовувати?
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06.12.2021 14:52 Відповісти
хто їм дасть вимкнути. Працівники то українці
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06.12.2021 15:48 Відповісти
Lifecell турецкий поддержит.
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06.12.2021 18:34 Відповісти
Проблемний тільки Київстар. І то - умовно.
В усих операторів скрізь стоїть контрольна апаратура СБУ.
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06.12.2021 19:07 Відповісти
ГОСПОДИ А ЦІ ДЕКЛАМАЦІЇ КОМУ? ЯКЕ СТИДОБИЩЕ!!!
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06.12.2021 14:42 Відповісти
Кино!!!! Просто Кино!!!
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06.12.2021 14:43 Відповісти
Дерьмака проверьте
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06.12.2021 14:44 Відповісти
Такое впечатление что кацапов заманивают напасть. Зачем это им - они жируюут сейчас на энергодолларах
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06.12.2021 14:52 Відповісти
Бред информационный.
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06.12.2021 14:52 Відповісти
Вопрос! На хрена это паРашке???
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06.12.2021 14:53 Відповісти
Дело не в спецсвязи ,а в тех путинских посипаках во власти , которые этой связью пользуются. А связь есть связь, пусть она хоть супер закрытая будет, если крот во власти пользующийся ей - то грош этой связи цена!
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06.12.2021 14:53 Відповісти
Сколько консекрв в сбу, МО и прочих силовых структурах! Сколько продажных.....
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06.12.2021 14:56 Відповісти
Що там із бомбосховищами ,чи ми під надійним "зонтом" ппо,як в Ізраїлі? Народ,ви в курсі куди ховатись,коли "братушки",не дай бог, надумають нас "захищати" з повітря?
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06.12.2021 15:01 Відповісти
Т.е удостоверились, что сигнал от Ермака Зеленскому "Вова, рвем когти!" будет правильно передан и расшифрован...
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06.12.2021 15:07 Відповісти
А ахметов положил всю связь и системы гражданского оповещения.
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06.12.2021 16:45 Відповісти
Рік тому на Цензорі : Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины удалила сообщение о сотрудничестве с компанией "Хуавей Украина" со своего сайта, но он продолжает действовать. Джерело: https://biz.censor.net/n3229546
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06.12.2021 16:47 Відповісти
Це звісно похвально - тільки при дерьмаках в самій верхушці що це дасть?
Чи знову як в 2014 виходять в умовлений квадрат з 500 метровим зміщенням щоб поспостерігати як по точних координатах луплять кацапи?
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06.12.2021 16:48 Відповісти
Служба спецсвязи без тендера купила новых внедорожников на 10 миллионов Джерело: https://biz.censor.net/n3274325
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06.12.2021 16:54 Відповісти
А мені ще цікаво, хоть одна жива душа займається ревізією бомбосховищ? У селах у людей хоть льохи є, а куди сховатись місцянам? А до самих бомбосховищ треба ще й запас води, провізії та головне,- повітря та ліків і перев'язочних матеріалів першої необхідності. А воно зосередилось на великому крадівництві...
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06.12.2021 18:36 Відповісти
Що ви тут стенаєте ? Є бомбосховища. Перевіряли їх.
На усих не стачить - так ніде на усих не вистачить. Амерські фільми дивіться.
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06.12.2021 19:05 Відповісти
А всі й не побіжать ті сховища шукать. Ця клята війна наплодила занадто багато фаталістів. Того, що є, достатньо буде, аби було все необхідне.
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06.12.2021 22:04 Відповісти
 
 