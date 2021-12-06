У Держспецзвʼязку перевірили готовність системи спеціального зв'язку на випадок посилення військової агресії Росії проти України. ВIДЕО
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Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації перевіряє функціонування елементів системи державного управління на випадок посилення військової агресії Росії проти України, для цього у всій країні військовослужбовців Держспецзв'язку приведено в готовність за навчальною тривогою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держспецзвʼязку.
Як повідомили у службі, у комплексному тренуванні систем спеціального зв'язку задіяно понад 200 одиниць рухомої техніки. Зокрема, комплексні апаратні Д-14МУ, станції Р-414МУ, рухомі вузли спеціального зв'язку, рухомі абонентські комплекси спеціального зв'язку, а також понад 3 тис. військовослужбовців Держспецзв'язку.
"Держспецзв'язку готова до викликів, які постають перед нашою державою. За будь-яких умов та обставин наша служба готова одна з перших до виконання покладених завдань. Нарощування державної системи спеціального зв'язку – невідкладний захід в умовах гібридної війни. Спільно з Міністерством оборони та всім сектором сил безпеки та оборони ми щодня на сторожі та готові забезпечувати безперебійний зв'язок", – сказав голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь.
Зазначено, що навчання тривали з 16 до 19 листопада на всій території України. У них були задіяні всі територіальні органи, територіальні підрозділи та Головне управління урядового зв'язку Держспецзв'язку. Під час навчання було відпрацьовано питання планування застосування органів і підрозділів відповідно до умов оперативної обстановки та завдань з організації спеціального зв'язку. Зокрема – забезпечення зв'язком пунктів управління центральних та регіональних органів влади, складових сил безпеки та оборони.
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В усих операторів скрізь стоїть контрольна апаратура СБУ.
Чи знову як в 2014 виходять в умовлений квадрат з 500 метровим зміщенням щоб поспостерігати як по точних координатах луплять кацапи?
На усих не стачить - так ніде на усих не вистачить. Амерські фільми дивіться.