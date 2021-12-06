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Новини Відео Політика України Затримання Саакашвілі в Грузії
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Грузія (1419) катування (521) Саакашвілі Міхеіл (2105) Єлизавета Ясько (79)

"Постійно перебуває у тривожному стані, погіршується слух і зір": "слуга народу" Ясько повідомила, що до Саакашвілі застосовували "фармакологічне катування". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

До Міхеіла Саакашвілі застосовували "фармакологічне катування – приписували психотропні препарати без потреби".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це нардепка від фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько на своїй сторінці у фейсбуці.

"Вихідні були тривожними. Я мала змогу відвідати Михайла Саакашвілі. Але став відомим один моторошний факт. Протягом декількох тижнів Міхеілу давали психотропні препарати, яких він не потребував. Серйозні препарати, які впливають на реакцію та загальний психологічний стан", - сказала вона.

За ії словами, дозу планували збільшувати доти, доки він не втратив би слух, зір тощо…

"Наразі у нього серйозні проблеми зі сном, він постійно перебуває у тривожному стані, погіршується слух, зір і загальний стан здоров’я.

Найгіршому вдалося запобігти, бо Михайло готувався до судового засідання і вчасно припинив прийом цих небезпечних препаратів. Інакше він не зміг би виступати в суді", - повідомила Ясько.

Вона зауважила, що "цей факт свідчить, що є чіткий план і намір фізичного знищення Міхеіла": "Припис таких медичних препаратів без необхідності є злочином і актом катування".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Грузії суд у справі Саакашвілі відклали до 23 грудня

"Наразі Михайло потребує умов, за яких реально стабілізувати стан його здоров’я. Це неможливо зробити в Грузії, адже там його життя постійно в небезпеці. Його потрібно повернути до України", - резюмувала Ясько.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.

Постійно перебуває у тривожному стані, погіршується слух і зір: слуга народу Ясько повідомила, що до Саакашвілі застосовували фармакологічне катування 01
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Топ коментарі
+38
шл@ха, займись работой в раде, или сдай мандат и пздуй к своему гоге
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06.12.2021 15:07
+34
Он и до тюрьмы вечно пребывал в тревожно-возбужденном состоянии. Без всяких лекарств.
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06.12.2021 15:08
+20
Пусть сдаёт мандат
У неё явная задача переспорить Грузию с Украиной
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06.12.2021 15:11
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Невже "аналізи взяла" і виявила наявність слідів психотропних препаратів?
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06.12.2021 15:06 Відповісти
отсосала анализі
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06.12.2021 15:20 Відповісти
Забыла названия препаратов указать, а вот про побочки не забыла
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06.12.2021 15:56 Відповісти
мет)
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06.12.2021 18:02 Відповісти
шл@ха, займись работой в раде, или сдай мандат и пздуй к своему гоге
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06.12.2021 15:07 Відповісти
Пусть сдаёт мандат
У неё явная задача переспорить Грузию с Украиной
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06.12.2021 15:11 Відповісти
Кого он сейчас ,вообще должен волновать? Сам вернулся к себе на Родину ,не капризничай
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06.12.2021 15:41 Відповісти
переспСорить...
Не хочу дублювати як і плюсувати, другий допис зверху, але вважаю, що у них із Сракашвілі вірно описаний стан, хоча й різний спосіб вживання "приписаних"психотропів: "постійно перебуває у тривожному стані"Ознаки ломки від наркотиків можна так само помітити по емоційним перепадам, нападів паніки, параної, агресії.
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06.12.2021 15:42 Відповісти
Редактор кацапский постоянно мне слова перевирает
Глаз да глаз за ними нужен
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06.12.2021 16:06 Відповісти
Он и до тюрьмы вечно пребывал в тревожно-возбужденном состоянии. Без всяких лекарств.
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06.12.2021 15:08 Відповісти
Почему без всяких? Когдато считалось, что кокаин тоже лекарство.
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06.12.2021 15:43 Відповісти
наче нормальний реорматор, вболіває за розвиток держави, що України, що Грузії.
яког ху.... він туда поперся???
на що розраховував???
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06.12.2021 15:09 Відповісти
Спецоперация вражей разведки
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06.12.2021 15:13 Відповісти
та яка спецоперація? деколи ми самі собі так навалимо що ні обійти ні перескочити.
він думав що грузини зроблять ще одну революцію.
не вгадав.
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06.12.2021 15:17 Відповісти
Часто окружающие имеют важное значение.
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06.12.2021 15:20 Відповісти
згоден, але є люди які на крилах своїх абсурдних ідей і вони нікого не чують.
живий приклад наш моня. він чує і свято вірить ермаку, татарову, і ще парі-трійці свого оточення, а думка мільйонів йому до дупи.
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06.12.2021 15:32 Відповісти
Ну і багато він в Україні "навболівав"? Палатку на трасі ізмаїльській поставив?
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06.12.2021 15:29 Відповісти
Почему Ясько не отговорила его от этой сумасбродной идеи ?

по теории конспирологии , т к Ясько от какого-то кацапского олигарха получила гранд на образование за рубежом ( что ума ей не прибавило) , то она просто выполнила заказ Кремля.

Нужно не забывать как эту соплячку неизвестно за какие заслуги послалируководить делегацией ПАРЕ , где она сразу сдала украинские интересы и пропустила рашу в ПАРЕ.
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06.12.2021 15:10 Відповісти
У Ясько видимо другое назначение было, а не мысли умные произносить.
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06.12.2021 15:28 Відповісти
Думалал стане першою лєді Грузії .
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06.12.2021 15:32 Відповісти
цікаво, яким макаром при дійсному шлюбі Срааки із Дружина: Сандра Рулофс (в шлюбі з 1993)???
Хоча, Емма, якщо ви ввічливо пропустили літеру "Б"леді- то із завданням впоралась на всі 100%.
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06.12.2021 15:51 Відповісти
сволочи!.. не давали чИлаувэку кокаина!.. садисты проклятые!..
что б ваши хинкали были с дырочкой! (прим: старинное грузинское проклятие)..
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06.12.2021 15:10 Відповісти
Вона що, в Грузії так і буде "працювати"? І це їй платять гроші з бюджету, її помічникам, а вона аналізи нюха в тюрмі у грузин?
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06.12.2021 15:10 Відповісти
Пытки апельсинами?
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06.12.2021 15:12 Відповісти
Зеленский предатель. Коломойский , Зеленский , Шэфиры-воры. Тому есть доказательства для суда. Доказательств что Саакашвили предатель и вор пока нет. Как нет , к примеру , в комментах: Кажуть шо во Франции идет следствие по делу братана Сааки, Николя Саркози...,злые языки кажуть шо Коля брал бабосы Путлера ...уж не те ли что Саака дал за сдачу своей территории в 2008 году...,посредничек 25.11.17:23. и: Братан Грузии Николя Саркози получил от Путлера нехилое бабло за сдачу Грузии,типа посредник минимум 10 %... 24.11.2021 09:11 Автор не указал сколько денег Саркози брал у Путина. Не показал сколько Путину денег дал Саакашвили за сдачу своей территории ( т.е.Грузии) в 2008 году . А сделать это автору было несложно. Без фактов коммент ла-ла-ла, а с фактами коммент - сила , которая в правде.
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06.12.2021 15:12 Відповісти
Щось подібне звучало про Югіка екс генпрокугога від Баби Яги луценко Врятуйте ,він вже доходить ,остались ліченч дні ..А Юга вийшов з відкорленою пикою кувалдою не добєш.
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06.12.2021 15:23 Відповісти
А в своєму виконкомі Саака як зараз рахується ? На лікарняному ? За власний рахунок чи може в відрядженні ?
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06.12.2021 15:24 Відповісти
Я помню как Саакашвили ,назвал Ермака лучшим другом , Ермака . Скажи мне кто твой друг ......
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06.12.2021 15:28 Відповісти
Я помню как Саакашвили ,назвал Ермака лучшим другом .- Бывает и хуже. Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный(!) контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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06.12.2021 15:40 Відповісти
То тюрма пані Ясько. Там немає кабаків, шашликів, там звичайно немає і в достатній кількості вітамінів. Має сидіти як і всі, чи він особливий? Чи ви разом з ним не довіряєте ним же реформованим грузинським судам? Чи Грузія має бути тільки для одного президента Міхо? Краще думайте за ті закони, які покращать становище бідних українців.
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06.12.2021 15:29 Відповісти
Та шож то за тюрма коли з неї будуть виходити як з курортів? Ще шоб на березі моря, виноград, вино, массаж, тиха година...В таку тюрму черги будуть займати.
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06.12.2021 15:36 Відповісти
Если путину будет нужно не будет любого из нас!!! И это будет не убийство , а просто смерть!!Вот Новодворскую В И тоже помогли ?!!! Нелюди они!!! И это должно стать проблеммой мира, иначе хреново!
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06.12.2021 15:32 Відповісти
так ласкаво пише про ***** Андрей чи АндРИйко?
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06.12.2021 15:59 Відповісти
Не всегда!!!Просто тут по тексту так вышло!!! А так ваще я матюкаюсь!!!
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06.12.2021 16:06 Відповісти
+47 Владимир Гордеев 211*****

Разве слово "*****" стало нормативной лексикой?

+++++++++++++
+++++++++++++
Если Вам не известно, то с некоторых пор,
указанное Вами слово, очень широко используется
во всем Мире и заменяет фамилию президента соседней с Украиной страны.

Администратор форума.

28.06.2016 14:45
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06.12.2021 16:20 Відповісти
Вот и ладненько.Жаль дівчину,сама не знает ,что творит.Бывает.Любовь зла,полюбишь и козла.А там серьезный козлище.Нервничает.И это хорошо.Сидя на цугундере,есть время подумать о содеяном.И покаяться.Хотя это вряд ли.Даст бог выйдет,эдак лет через 10 и будет бегать по улицам с флагом раиссии и кричать ; *Барыги,Барыги*.В добрый путь Михуил.
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06.12.2021 15:32 Відповісти
Ви вважаєте що в неї гормони спрацювали, хоче від старого понести?
Помилка природи? Чи просто банальний розрахунок.
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06.12.2021 15:38 Відповісти
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06.12.2021 15:43 Відповісти
Да как все садятся то заболевают что ппц. Юля на каляске. Луцык вообще с панкриотитом и !!цирозом !!. Теперь этот.

Епт. Шо ж такое?
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06.12.2021 15:32 Відповісти
ku*wa, от чому так виходить: щойно когось з високопосадовців беруть "за дупу", як вони починають симуляцію. Згадайте "юлю", що так і не наважилася як усі смертні піти в ув'язнення. Так і пролежала на ліжку в лікарні. А був же шанс: піди як звичайний громадянин, поводься гідно. Потім могла б претендувати на високу довіру. Але ж ні. Те ж стосується й п.Саакашвілі: то він з "маладьонкою" провадить час без жодних медичних протипоказань, а взяли za dupu -- зразу напів смертельно хворий. Не чоловік, а ганчірка. Де знаменита кавказька гордість?
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06.12.2021 15:33 Відповісти
Я думаю, она его действительно любит.Это так романтично.
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06.12.2021 15:35 Відповісти
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06.12.2021 15:41 Відповісти
нахер він кому всра..ся ?
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06.12.2021 15:35 Відповісти
Как кому? Ясько.
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06.12.2021 15:41 Відповісти
Миша очень страдает. У него бессонница и ему не х#й делать.
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06.12.2021 15:36 Відповісти
Эта подстилка продолжает за наш счёт прогуливать работу?
Зедолбни, это ************ ваш выбор.
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06.12.2021 15:40 Відповісти
Постійно перебуває у тривожному стані Джерело: https://censor.net/ua/v3303582

То у него дурь, шо на измену садит )))
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06.12.2021 15:41 Відповісти
Скажіть будь ласка, за що ця депутат отримує зарплату, якщо вона працює доглядальницею за станом свого коханця?
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06.12.2021 15:42 Відповісти
Такий стан називає сі «ломка».
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06.12.2021 15:45 Відповісти
да- Михаель без " енергодрайвиков" уже давно не может - как и без ловЭ... и дольче вита
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06.12.2021 15:47 Відповісти
Так до кого вона звертається московською? Мабуть до путіна, або шойгу, бо напевно, що не до Рабіновіча.
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06.12.2021 15:50 Відповісти
Ліза, здай мандат і тоді сиди в Грузії біля свого коханого. Я не для того плачу податки щоб ти отримувала зарплатню просто так. А, і ;тривожний стан;- то коли б не наркотична ломка. Те що Саакашвілі сидить на кокаїні чудово видно неозброєним оком.
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06.12.2021 16:01 Відповісти
Сталин никогда бы не поехал к Гитлеру.
Гитлер никогда бы не поехал к Сталину.
Зачем Саакашвили попёрся в лапы врагу?
Где жена Михо?
Что делает там эта Ясько-любовница. Смесь глупости, дурости и разврата.
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06.12.2021 16:20 Відповісти
А я бы на месте официальной Грузии давно подал на Ясько в суд за клевету и раздел ее до трусов.

Вся наша проблема, что у нас патологических лгунов никто не наказывает. Более того - дают им возможность свободно кидать говно на вентилятор.
Поэтому у нас ЗЕ и СН у власти.
Поэтому у нас 1+1 в эфире.
Поэтому у нас беглые преступники рулили офисом простых решений.
Поэтому наша депутатка Ясько напрополую лжет в Грузии.
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06.12.2021 16:44 Відповісти
Це ж "ломка". #ЖріМіша
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06.12.2021 17:07 Відповісти
Катування это когда ОРДИЛО током пытали, пленных расстреливали, руки отрубывали за тризуб, живот вспарывали и песком набивали. А на видео мы видели как Саакашвили пытали детским питанием и вынос тела на одеяле. Вопрос: а как вообще Саакашвили очутился в Грузии? Его выкрали или "брошен гипнозом Воланда"?
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06.12.2021 17:51 Відповісти
В фуре на пароме переплыл между грузом спрятали.
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06.12.2021 20:47 Відповісти
Та він по київським дахам теж не у лілшому стані бігав. То мабуть його звична хвиля.
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06.12.2021 19:18 Відповісти
Этот буратино-Сакашвили ещё не здох???
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06.12.2021 19:32 Відповісти
Этот буратино_Саакашвили ещ не здох??? .... А насчёт Сталина ,ты дорогой Корчеватский глубоко ошибаесься!........ Уже доподлино и документально известно , что Сталин ездил к Гитлеру и они встречались!! Именно "хвалённый" изверг Сталин ездил к Гитлеру , а не на оборот!!!
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06.12.2021 19:36 Відповісти
Хотел треша, он его получил.
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06.12.2021 20:45 Відповісти
" "Наразі у нього серйозні проблеми зі сном, він постійно перебуває у тривожному стані, погіршується слух, зір і загальний стан здоров'я." Ясний перець, що буде перебувати в тривожному стані по даху лазив, то через кордон проривався, а це все нерви.
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06.12.2021 23:20 Відповісти
подкацапники и дегенеративные барыго-боты ненавидят Саакашвили вместе.
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07.12.2021 04:08 Відповісти
Абсолютно пофиг.
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07.12.2021 10:01 Відповісти
 
 