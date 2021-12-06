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війна (56544) привітання (704) військовослужбовці (3946) волонтери (1212) ЗСУ (5721) Ухман Михайло (235)

"Завдяки вам - ми воюємо. Разом - переможемо російського агресора", - привітання бійців Збройних Сил України. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Сьогодні країна відзначає День Збройних Сил України.

Наші захисники в цей день вирішили привітати тих, хто поряд з ними 7 років - волонтерів, розповідає журналіст Михайло Ухман, передає Цензор.НЕТ.

Бійці різних підрозділів, які зараз перебувають на передовій та ведуть бої з російськими окупантами, передали свої вітання в мирну частину країни.

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Цензор.НЕТ теж вітає з цим святом наших захисників і бажає перемоги українським воїнам та повернення додому.

Слава Україні!
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Топ коментарі
+25
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06.12.2021 15:14
+24
Повертайтєся додому з Перемогою та Живими!
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06.12.2021 15:11
+22
Ріднесенькі наші, бережи вас Господь. Дякуємо, за те, що ви є!!!
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06.12.2021 15:19
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Повертайтєся додому з Перемогою та Живими!
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06.12.2021 15:11 Відповісти
Слава Украине!!!
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06.12.2021 15:39 Відповісти
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06.12.2021 15:43 Відповісти
Не забуваемо стародавню просту iстину "Хто не хоче годувати свою рiдну армiю, той буде годувати чужу"
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06.12.2021 15:58 Відповісти
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06.12.2021 16:22 Відповісти
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06.12.2021 15:14 Відповісти
Щирі вітання нашим Героям-захисникам! Здоров'я Вам і безпечної служби, Україна пишається Вами, бо Ви захищаєте народ. Слава Україні! Героям слава!
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06.12.2021 15:16 Відповісти
Найміцнішого здоров"я, сили та наснаги, Наші Найкращі Захисники!!! Хай збережуть Вас усі всемогутні сили!
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06.12.2021 15:16 Відповісти
Ріднесенькі наші, бережи вас Господь. Дякуємо, за те, що ви є!!!
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06.12.2021 15:19 Відповісти
Героям України тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!
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06.12.2021 15:21 Відповісти
ЗСУ-РЕСПЕКТ...
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06.12.2021 15:22 Відповісти
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06.12.2021 15:43 Відповісти
а йому всі рівно! аби насрати на ЗЕлеВову
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06.12.2021 16:00 Відповісти
единственный державный орган, до сих пор имеющий высокий рейтинг у большинства украинцев! пока вы есть - мы живём! здоровья вам, наши дорогие бойцы ВСУ, крепкого! выдержки железной! счастья в доме! и пусть сбываютя сокровеные мечты каждому из вас!
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06.12.2021 15:58 Відповісти
Слава ЗСУ! Смерть московським окупантам та їх колаборантам смерть.
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06.12.2021 16:12 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава УКРАЇНІ!
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06.12.2021 16:30 Відповісти
Украинские братья, ваш Вова не удрал за кордон, а работает в столице.
Не так как бункерный путлер.
За вашу и нашу свободу - бейте оккупантов.
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25.02.2022 13:42 Відповісти
 
 