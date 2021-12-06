Проєкт "Без цензури": 5 причин, чому Україна обламає зуби й роги Росії. ВIДЕО

Святково-оптимістичний та бойовий випуск "Без цензури" до справді крутого свята – сьогодні 30 років Збройним Силам України.

"Росія нападе на Україну", "Росія планує атаку", "війська Росії біля кордонів України" – подібні новини й заголовки про Україну, Росію та можливе загострення не полишаютиь перші шпальти провідних світових ЗМІ. Тож Богдан Буткевич аргументовано пояснює, чому не варто панікувати та чому Україна обламає Росії зуби, роги і решту підступних планів.