19 080 38
Проєкт "Без цензури": 5 причин, чому Україна обламає зуби й роги Росії. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Святково-оптимістичний та бойовий випуск "Без цензури" до справді крутого свята – сьогодні 30 років Збройним Силам України.
"Росія нападе на Україну", "Росія планує атаку", "війська Росії біля кордонів України" – подібні новини й заголовки про Україну, Росію та можливе загострення не полишаютиь перші шпальти провідних світових ЗМІ. Тож Богдан Буткевич аргументовано пояснює, чому не варто панікувати та чому Україна обламає Росії зуби, роги і решту підступних планів.
Топ коментарі
+28 Гыг с Вами
показати весь коментар06.12.2021 17:30
+21 Сергей Трофимов 7c913dc7
показати весь коментар06.12.2021 17:33
+16 olele
показати весь коментар06.12.2021 17:41
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·
17 мин
В истории с готовящимся вторжением России примечателен факт Разведка США передала ряд документов и доказательств европ\странам В Украину эти доказ-ва переданы НЕбыли Крот в окружении ЗЕ О нем точно знают все европ\америк\спецслужбы Зеленскому не доверяют
«Готовясь к третьему походу на Украину, Совет Народных Комиссаров крепко надеется, что Вы не посрамите земли русской. Для облегчения же Вам Вашей работы я считаю своим товарищеским долгом дать некоторые указания. Ни для кого не секрет, что не Деникин заставил нас оставить пределы Украины, а грандиозное восстание, которое подняло против нас сытое украинское крестьянство. Коммуны, чрезвычайку, продовольственные отряды и комиссаров-евреев возненавидел украинский крестьянин до глубины души. В нем проснулся спавший сотни лет дух запорожцев и гайдамаков. Этот страшный дух, который кипит и бушует, как сам Днепр на своих порогах, заставляет украинцев творить чудеса храбрости. Только безграничная доверчивость и уступчивость каждый раз губили все завоевания украинцев».
Через схеми, контрольовані Шефіром та Бакановим, до окупантів уже перерахували понад 3 млрд доларів
Запурганіт сєдою пургой -
Украінскіє вєтры стєпниє
Паніхіду споют над тобой.
Вашингтонский Обком@_Fashington
4 дек.
путин привёз на границу с Украиной весь свой металлолом ради видеозвонка Байдену
Сталинградская битва длилась ровно 200 дней и ночей - с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 ...
@den_kazansky
·
6 ч
Мы не знаем точно, готовит ли Россия полномасштабное вторжение в Украину и какие регионы хочет завоевать. Но зато совершенно точно известно, что там, куда она придет, закончится нормальная жизнь, и наступит новое средневековье, распад и нищета.
А я называю- свинособаки. За это сегодня меня поперли из Фэсбука русские американцы. Но! Болт им!
Завтра напишу письмо в США Бликену и в Конгресс. Видите ли, нельзя убивать оккупантовто их, гладить по головке?
Вон криворогого шлимазла вовочку поадили - кому это помогло?
задрали кривляться клоуны.
Гитлер солдатом был и то таким шо у нас 99% не такиа, а ты его срав.нил с трусливой крысой-стукачом-наркоторговцем-террористом.
Второе. Санкции и полное эмбарго сильно подорвет экономику Кацапстана.
Третье. Недовольство понижением благосостояния может привести к волнениям в стране оккупанте, а это новые расходы на карательные органы.
Четвертое. Потери среди россиянцев в итоге все равно приведут к развалу недоимперии и падению путинского клептократического режима.
Пятое. Даже переброска 250 десантников с Московии в Белорусь привели к потере 1 мокшанина с парашютом, а если они двинут 175 тисячный контингент то сразу просто от начала движения потеряют 700 орков, даже без прямого боевого столкновения.
Все будет Украина!