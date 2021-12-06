У Міноборони Польщі підозрюють, що Білорусь постачає алкоголь мігрантам на кордоні. ВIДЕО

У Міноборони Польщі вважають, що прикордонні служби Білорусі забезпечують спиртними напоями нелегальних мігрантів на кордоні, внаслідок чого останні поводяться агресивно під час спроб перетнути кордон.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення польського відомства у твіттері.

"На польсько-білоруському кордоні, як і раніше, відбуваються спроби незаконного перетину (кордону - ред.). Мігранти поводяться агресивно щодо наших військовослужбовців та посадових осіб", - йдеться у повідомленні.

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"Така поведінка мігрантів може бути спричинена вживанням алкоголю, який вони одержують від білоруських служб", - вважають у польському міністерстві.

Міноборони Польщі оприлюднило відеоролик, на якому видно, як у темну пору доби люди на білоруській стороні кордону сидять біля вогнища та наливають у склянки напій із пляшки. Що це за пляшка, на відеокадрах не видно.

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