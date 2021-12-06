УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14959 відвідувачів онлайн
Новини Відео За кордоном
8 727 43
Білорусь (5971) мігранти (674) Польща (5176)

У Міноборони Польщі підозрюють, що Білорусь постачає алкоголь мігрантам на кордоні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

У Міноборони Польщі вважають, що прикордонні служби Білорусі забезпечують спиртними напоями нелегальних мігрантів на кордоні, внаслідок чого останні поводяться агресивно під час спроб перетнути кордон.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення польського відомства у твіттері.

"На польсько-білоруському кордоні, як і раніше, відбуваються спроби незаконного перетину (кордону - ред.). Мігранти поводяться агресивно щодо наших військовослужбовців та посадових осіб", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білоруські силовики кидали у польських прикордонників шумові петарди

"Така поведінка мігрантів може бути спричинена вживанням алкоголю, який вони одержують від білоруських служб", - вважають у польському міністерстві.

Міноборони Польщі оприлюднило відеоролик, на якому видно, як у темну пору доби люди на білоруській стороні кордону сидять біля вогнища та наливають у склянки напій із пляшки. Що це за пляшка, на відеокадрах не видно.

Також читайте: Естонські солдати прибули на кордон Польщі та Білорусі для допомоги польським прикордонникам. ФОТО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
Ночью и шкварки можно. Ночью Аллах спит, не видит.
показати весь коментар
06.12.2021 17:57
+8
Мусульманам? А шкварки?
показати весь коментар
06.12.2021 17:56
+7
А може і наркоту постачає.
показати весь коментар
06.12.2021 17:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А може і наркоту постачає.
показати весь коментар
06.12.2021 17:45 Відповісти
Их туда никто не звал.
показати весь коментар
06.12.2021 18:37 Відповісти
Найми у себя автобус, отправь его в Польшу с запиской "Дорогие поляки, вот вам германский автобус, загрузите в него этих несчастных сколько поместится, пусть едут ко мне, с Бундестагом я уже всё порешал. Спасибо, целую, с уважением хер Бюргер."
показати весь коментар
06.12.2021 18:49 Відповісти
Поляки-ви як малі діти,та там не тільки алкоголь,ви ще не зрозуміли з ким маєте справу...
показати весь коментар
06.12.2021 17:45 Відповісти
казьонку пьють, із закруткою....

Мудищеву для дорогих гостей не жалко
показати весь коментар
06.12.2021 17:50 Відповісти
Батька давно під чоботом путлєра.

"Кремль може використати біженців для захоплення Сувалського коридору. Ідеться про рубіж Польщі й Литви в 100 км. Саме ця ділянка суші з'єднує Литву, Латвію та Естонію з іншою частиною Євросоюзу та європейськими територіями НАТО."
Про це пише британське видання The Times із посиланням на джерела в Україні й НАТО.
показати весь коментар
06.12.2021 18:14 Відповісти
Аллах Акбар, Александр Григорович! За ВДВ!
показати весь коментар
06.12.2021 17:55 Відповісти
показати весь коментар
06.12.2021 18:10 Відповісти
Мусульманам? А шкварки?
показати весь коментар
06.12.2021 17:56 Відповісти
Ночью и шкварки можно. Ночью Аллах спит, не видит.
показати весь коментар
06.12.2021 17:57 Відповісти
дусту їм ...
показати весь коментар
06.12.2021 18:03 Відповісти
з такими шкідливими звичками до горілки та сала вони можуть і в Україну рвонути,
боронь Боже....
показати весь коментар
06.12.2021 18:07 Відповісти
они уже давно себе придумали отмазки.
типа мы на земле неверных и можем не соблюдать правила
показати весь коментар
06.12.2021 18:18 Відповісти
ТАК БЕЖЕНЦИ ЖЕ МУСУЛЬМАНЕ СКРЕПЫ, А КАКЖЕ АЛЛАХ НАКАЖЕТ, АЛЛАХ АКБАР? ВОТ ПОЭТОМУ ОНИ ВСЕ И ПРУТ В ЕВРОСТРАНЫ ЧТОБЫ ОТТЯНУТЬСЯ ТАМ ..КУРИТЬ. БУХАТЬ ГУЛЯТЬ ДЕБОШИРИТЬ В СНЯТЫХ КВАРТИРАХ ,ПОЛУЧАТЬ НА ШАРУ ПОСОБИЯ, И СИДЕТЬ НА ШЕЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, И ЗА ЭТО ИМ НЕ ОТРУБЯТ НИ ПИПИСКУ НИ РУКИ НИ СИКИР БАШКА .ИМ НРАВИТСЯ ЖИТЬ СВОБОДНО И НАРУШАТЬ ЗАПОВЕДИ КОРАНА....КАКТО ТАК....(( КОРАН ДЛЯ НИХ РАБОТАЕТ И СВЯЩЕН ТОЛЬКО ДОМА ГДЕ ОНИ БОЯТСЯ НАКАЗАНИЯ...А ТАК...
показати весь коментар
06.12.2021 18:00 Відповісти
Да истинные мусульмане,они еще и сало наяривают.
показати весь коментар
06.12.2021 18:05 Відповісти
в Талибан позвонить, что-ли....
показати весь коментар
06.12.2021 18:05 Відповісти
40% маржи: электричество из Беларуси в Украину поставляют через арабскую «прокладку», близкую к Арахамии
6 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 3


Импорт электричества из Беларуси в Украину осуществляется не напрямую, а через арабскую фирму Vector Energy Innovation, которая зарабатывает на этом 40 долларов на каждом мегаватте.
Читать далее
показати весь коментар
06.12.2021 18:09 Відповісти
абезьяна приехала из кацапии и рвет тупых идиотов
показати весь коментар
06.12.2021 18:11 Відповісти
обезьяна сама прокладка
показати весь коментар
07.12.2021 09:20 Відповісти
Только никому об этом не говорите, а то щас на шаровой алкоголь набежит избирателей Зели...
А вообще, они же мусульмане. Какой алкоголь? Им Аллах не велел. Только наркота.
показати весь коментар
06.12.2021 18:11 Відповісти
Ширка - для белых(совколохов).
показати весь коментар
06.12.2021 18:23 Відповісти
зачем сразу ширка? существует масса других способов введения разнообразных химических элементов в свой организм
показати весь коментар
06.12.2021 18:27 Відповісти
Это все я называю отвлеченно ширкой.
показати весь коментар
06.12.2021 18:32 Відповісти
Казали мені таджики колись, що вони наркоту і п"ють Заварюють чай (здається "тедженським" називали) Тільки я не запам"ятав - його з конопель варять чи з маку...
показати весь коментар
06.12.2021 19:37 Відповісти
Все сходится , им бестолковку сносит наповал и они на каждом шагу... и шо бы вы думали делают? Чем то бубочку напоминают, начинают наяривать свой член об шо не попадя...
показати весь коментар
06.12.2021 21:08 Відповісти
Бу-а-га-га-га-а-а... совкоалкашня(драныкоедная) кого хошь уделает, даже муслимов...ХЕХ....
показати весь коментар
06.12.2021 18:22 Відповісти
А как без этого в такое время года? Подумайте...
показати весь коментар
06.12.2021 18:23 Відповісти
Бухаешь? Зима ведь.
показати весь коментар
06.12.2021 18:36 Відповісти
Ну и как там на границе с Польшей?
показати весь коментар
06.12.2021 18:46 Відповісти
Сам пей это фуфло.
показати весь коментар
06.12.2021 18:51 Відповісти
Ого. И долго думали? А может ещё и наркотики с оружием подгоняют?
показати весь коментар
06.12.2021 18:35 Відповісти
показати весь коментар
06.12.2021 18:50 Відповісти
Что это за бутылка на видеокадрах не видно. Источник: https://censor.net/ru/v3303632

На сколько эти арабы арабистые на видеокадрах тоже не особенно видно
показати весь коментар
06.12.2021 18:42 Відповісти
Без бухла не вытащишь рыбку из Мавзолейного гоффна.... братана КГБиста
показати весь коментар
06.12.2021 18:57 Відповісти
Хто тоді ці мігранти? Мусульманам алкоголь заборонений!
показати весь коментар
06.12.2021 19:09 Відповісти
Білоруська горілка паршива
показати весь коментар
06.12.2021 19:37 Відповісти
Поят арабов ночью. Аллах спит, не видит. И салом дают закусывать.
показати весь коментар
06.12.2021 21:29 Відповісти
Решили мужики распить поллитра.. а за кустами спецслужбы прячутся, раскрывают масштабный заговор враждебного государства. Анекдот.
показати весь коментар
07.12.2021 06:58 Відповісти
 
 