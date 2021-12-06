У Міноборони Польщі підозрюють, що Білорусь постачає алкоголь мігрантам на кордоні. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
У Міноборони Польщі вважають, що прикордонні служби Білорусі забезпечують спиртними напоями нелегальних мігрантів на кордоні, внаслідок чого останні поводяться агресивно під час спроб перетнути кордон.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення польського відомства у твіттері.
"На польсько-білоруському кордоні, як і раніше, відбуваються спроби незаконного перетину (кордону - ред.). Мігранти поводяться агресивно щодо наших військовослужбовців та посадових осіб", - йдеться у повідомленні.
"Така поведінка мігрантів може бути спричинена вживанням алкоголю, який вони одержують від білоруських служб", - вважають у польському міністерстві.
Міноборони Польщі оприлюднило відеоролик, на якому видно, як у темну пору доби люди на білоруській стороні кордону сидять біля вогнища та наливають у склянки напій із пляшки. Що це за пляшка, на відеокадрах не видно.
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Мудищеву для дорогих гостей не жалко
"Кремль може використати біженців для захоплення Сувалського коридору. Ідеться про рубіж Польщі й Литви в 100 км. Саме ця ділянка суші з'єднує Литву, Латвію та Естонію з іншою частиною Євросоюзу та європейськими територіями НАТО."
Про це пише британське видання The Times із посиланням на джерела в Україні й НАТО.
боронь Боже....
типа мы на земле неверных и можем не соблюдать правила
6 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 3
Импорт электричества из Беларуси в Украину осуществляется не напрямую, а через арабскую фирму Vector Energy Innovation, которая зарабатывает на этом 40 долларов на каждом мегаватте.
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А вообще, они же мусульмане. Какой алкоголь? Им Аллах не велел. Только наркота.
На сколько эти арабы арабистые на видеокадрах тоже не особенно видно