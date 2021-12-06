Тіла студентів 18 та 20 років знайшли у водоймі в Житомирі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Студенти навчалися в колдежі та мешкали в одній кімнаті в гуртожитку. Ввечері 5 грудня вони зникли.
Про це повідомляє поліція Житомирщини, інформує Цензор.НЕТ.
Студентів родом з Овруччини востаннє бачили в гуртожитку ввечері в неділю, 5 грудня. Наступного дня викладач повідомив в поліцію про їх зникнення. Речі хлопців виявили на березі технічної водойми, розташованої на території коледжу.
"Згодом під час обстеження водойми водолази Житомирської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на воді виявили тіла розшукуваних студентів. Причину смерті обох загиблих встановлять фахівці судово-медичної експертизи", - повідомили в поліції.
Правоохоронці зазначили, що у навчальному закладі обох хлопців характеризували позитивно.
Зараз слідчі з’ясовують, що саме призвело до трагедії.
Будь ласка, зачекайте...
Співчування рідним та близьким.
Джерело: https://censor.net/ua/v3303669
звільнення???
А может, их убили в другом месте, а притащили к водоёму.
не, тут или водка-шмаль или без мозгов, что одно и то же
(бедные родители...)
Рюкзак, а рядом куртка?
А второго вещи?