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Тіла студентів 18 та 20 років знайшли у водоймі в Житомирі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Події

Студенти навчалися в колдежі та мешкали в одній кімнаті в гуртожитку. Ввечері 5 грудня вони зникли.

Про це повідомляє поліція Житомирщини, інформує Цензор.НЕТ.

Студентів родом з Овруччини востаннє бачили в гуртожитку ввечері в неділю, 5 грудня. Наступного дня викладач повідомив в поліцію про їх зникнення. Речі хлопців виявили на березі технічної водойми, розташованої на території коледжу.

"Згодом під час обстеження водойми водолази Житомирської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на воді виявили тіла розшукуваних студентів. Причину смерті обох загиблих встановлять фахівці судово-медичної експертизи", - повідомили в поліції.

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Правоохоронці зазначили, що у навчальному закладі обох хлопців характеризували позитивно.

Зараз слідчі з’ясовують, що саме призвело до трагедії.

Тіла студентів 18 та 20 років знайшли у водоймі в Житомирі 01
Тіла студентів 18 та 20 років знайшли у водоймі в Житомирі 02
Тіла студентів 18 та 20 років знайшли у водоймі в Житомирі 03
Тіла студентів 18 та 20 років знайшли у водоймі в Житомирі 04

Автор: Ольга Лузан
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Жах який ! Такі молоді,ще й не жили.Безумовно хтось кинув тіла у ставок,бо втопитися там дуже тяжко- маленький ставок,де старій жабі по коліно,купатися в тій калюжі взимку ,ще вночі...навряд. Дуже шкода.
Співчування рідним та близьким.
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06.12.2021 20:58 Відповісти
Ліля! "Технічна водойма" - це взагалі-то глибока яма з крутими підводними схилами Їх викопують частіше всього з метою використання води для гасіння пожеж Їх створюють поблизу великих пожежонебезпечних об"єктів - заводів , житлових масивів , складів Так що там і людям не "по коліно" - про глибину і форму дна говорять зарості рогозу Він росте до глибини води не більше 1 м Не виключаю версії , що хлопці або були п"яні , або "закумарені" - полізли спробувать перший льдок , "по-п"яні" послизнулися і в воду впали А круті схили і сп"яніння не дали можливості швидко вибраться Крім того , при різкому охолодженні організму , розігрітого алкоголем, міг статься різкий спазм судин головного мозку і втрата свідомості (це я вже згадую "ази" судової медицини)
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06.12.2021 21:39 Відповісти
Студентів родом з Овруччини востаннє бачили в гуртожитку ввечері в неділю, 5 грудня. Наступного дня викладач повідомив в поліцію про їх звільнення.
Джерело: https://censor.net/ua/v3303669

звільнення???
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06.12.2021 20:59 Відповісти
Может, попробовали моржевать и хлебнули в воде какой-то отравы.
А может, их убили в другом месте, а притащили к водоёму.
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06.12.2021 21:05 Відповісти
Пёс супер! Сразу видно не даром казённую пайку проедает!
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06.12.2021 21:10 Відповісти
А парни скорее всего какой-то гадости приняли ... нормальный чел в такой омут не полез бы....
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06.12.2021 21:16 Відповісти
Вещи на берегу... Это не самоубийство на почве нетрад....?
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06.12.2021 22:08 Відповісти
ну долбильсь бы себе в тихаря, на здоровье.
не, тут или водка-шмаль или без мозгов, что одно и то же
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06.12.2021 22:20 Відповісти
неужели, млять, купались? ну, маразм какой то происходит с людьми.
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06.12.2021 22:18 Відповісти
не понятно...
(бедные родители...)
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06.12.2021 22:41 Відповісти
там - місточок, можливо хтось впав з місточка, послизнувся, інший - кинувся рятувати.. вода холодна( судома.. такі молоді.. сум невимовний
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07.12.2021 09:54 Відповісти
Как-то странно вещи лежат...
Рюкзак, а рядом куртка?
А второго вещи?
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07.12.2021 11:36 Відповісти
 
 