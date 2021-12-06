Тіла студентів 18 та 20 років знайшли у водоймі в Житомирі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Студенти навчалися в колдежі та мешкали в одній кімнаті в гуртожитку. Ввечері 5 грудня вони зникли.

Про це повідомляє поліція Житомирщини, інформує Цензор.НЕТ.

Студентів родом з Овруччини востаннє бачили в гуртожитку ввечері в неділю, 5 грудня. Наступного дня викладач повідомив в поліцію про їх зникнення. Речі хлопців виявили на березі технічної водойми, розташованої на території коледжу.

"Згодом під час обстеження водойми водолази Житомирської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на воді виявили тіла розшукуваних студентів. Причину смерті обох загиблих встановлять фахівці судово-медичної експертизи", - повідомили в поліції.

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Правоохоронці зазначили, що у навчальному закладі обох хлопців характеризували позитивно.

Зараз слідчі з’ясовують, що саме призвело до трагедії.







