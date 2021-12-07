Міноборони провалило будівництво нових арсеналів за мільярд гривен, - Bihus.info. ВIДЕО
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Будівництво нових сучасних складів боєприпасів для української армії розпочалося 4 роки тому й мало завершитися до кінця 2021-го, але провалилося.
Про це йдеться у розслідуванні журналістів проєкту Bihus.info, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Нові військові арсенали Міністерство оборони замовило у 2018-му – після низки пожеж і вибухів у військових частинах, які спричинили серйозні втрати боєприпасів. Загалом у трьох військових частинах до кінця 2021 року мали збудувати 136 сховищ", - повідомляють автори розслідування.
Один підряд на 1,95 млрд грн отримало ТОВ "БК "Укрбудмонтаж", ще два – на 2,3 млрд грн – ТОВ "Північно-український будівельний альянс" (далі – "ПУБА"). Перша компанія на той час була записана на дружину нардепа Максима Микитася, друга – на його парламентського помічника Андрія Якусевича. Обидві фірми входили до корпорації "Укрбуд".
Близько 100 млн грн авансів на закупівлю будівельних матеріалів підрядники отримали одразу, ще орієнтовно по 300 млн грн на кожен об’єкт було перераховано наприкінці 2018-го. Сума співмірна 80% вартості першої черги будівництва, яка передбачала зведення 35 сховищ. Роботи по першій черзі мали б завершитися до кінця 2019-го, а до цього – восени – підрядники повинні були відзвітувати за аванси.
Але вже на початку 2019-го замовник - Міноборони - подав до суду на обох підрядників. Міністерство звинувачувало будівельників у зриві календарного плана роботи. Підрядники твердили, що будівництво зірвали саме військові - буцімто довго не могли підготувати під нього майданчики.
Міністерство програло суди. Будівництво 2х із 3х арсеналів припинилося. Це збіглося у часі з крахом корпорації "Укрбуд" і активною фазою кримінального провадження проти його топ-менеджменту.
"Навесні 2020-го в процес включився Генштаб, на арсеналах влаштували перевірку. Виявилося, що найгірша ситуація в Калинівці, де мав будувати "микитасевий" "Укрбудмонтаж": з 10 запланованих сховищ – одна неповна "коробка" без даху і три фундаменти, один з яких – з половиною стін, в другому від стін – тільки арматура, в третьому – навіть цього немає", – йдеться в сюжеті.
У Богданівці, яку мала будувати "ПУБА" Якусевича, з 10 сховищ готова тільки одна "коробка" (залізобетонний кокон без внутрішніх мереж), ще кілька фундаментів із "зачатками" стін, але армування виконане з браком і вже деформоване, подекуди фундамент або гідроізоляція втоплені у воді, із 20 км протипожежних водопроводів викопали лише 500 м.
"Найбільше надій вселяла Цвітоха (теж "ПУБА"), адже саме сюди, за словами військових, підрядники нібито перекинули всі авансовані гроші. Однак замість 15 готових сховищ тут знайшли 12 "коробок", тобто жодне сховище так і не було закінчене. Усі три об’єкти і будівельні матеріали на майданчиках не були законсервовані, метал іржавіє і подекуди деформується", - додають автори Bihus.info.
У кожної сторони конфлікту - своя версія. Міноборони твердить, що будівельники самовільно покинули об’єкти, тому з ними розірвали контракти і перестали пускати на арсенали. Якусевич переконує, що військові їх вигнали у розпал будівництва, анулювавши допуски. Тепер Міноборони вимагає в судах повернути аванси, Якусевич доводить, що все й так пішло в будівництво.
Наразі у справах по об’єктах "ПУБА" проводять експертизи. Судова тяганина триває вже два роки, і весь цей час будівництво першої черги заморожене.
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Бронює чартери, що їм ще робити? Це не їхня країна.
Швагро Бігуса з ФСБ, до речі.
Суд це визнав, попри велике бажання блазня хоч когось посадити.
Чи може не було такого, що зброя яка "пропала" знову перепродалась? Чи не був гешефт з сотнями % ? Чи не було, що в ручному режимі з фірм свинарчука знімали санкції?
В кінці кінців ДЕ ті сховища? (ще була каденція свиночолого)
Це твоя заслуга, що ми маємо зараз при владі ось все це. Добре ж тобі Бєня заплатив, щоб ти Пороха потопив. Дрібна ти журнашльондра.
Що ж зробили порошенці за 5 років хорошо? НІЧОГО.
З поганого - ПРОВАЛЕНА реформа правоохоронних органів (качанівка яркий приклад). Ті хто переслідував майдан пішли на підвищення.
З поганого далі. юрка алкоголік разом з "порохом", всією партією 5 років кришували гральні свинарники.
З поганого вивід грошей (в тому числі і рефінансових, підприємців, вкладників) приветбанком.
Курс 28+
Навіть гівноканали не змогли закрити.
Ну і вишенкою на торті ПЕРЕД виборами стала партія шарія. Красиво правда?
Що ж зробив гецьман за 5 років, разом з цілою командою, які отримували величезні зарплати? Заколбасив астрономічний газ, енергію. Той же ротердам+. Ппц.
ЧОМУ ТАК СТАЛОСЯ????
Если не будет реакции власти. То это измена.
И мы еще собираемся с кем-то воевать с Тараном на воле?
нувориши - расхитители социалистической собственности дожили бы до первой проверки
использования Активов во время боевых действий ?
По решению Военного трибунала -
комендантский взвод выполнил бы приказ !
Этим бы двоим и сотоварищам !
В результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов
на миллиард $ 1 000 000 000 млд USA
долларов.
Источник: https://censor.net/ru/n436184
https://censor.net/ua/news/436133/****************************************************************************************************
Целенаправленное уничтожение обороноспособности Украины .
За 15 лет лампасники по вооружениям ничего не предприняли для исправления ситуации по охране складов и повышении уровня квалификации персонала работников баз..
Значит этот г е ше ф т для ГШ был выгоден . (Зри в корень).
Самые крупные взрывы на складах боеприпасов в Украине.
Бахмут (тогда еще Артемовск), Донецкая область. 10 октября 2003
Новобогдановка, Запорожская область. 2004-2007 годы
Лозовая, Харьковская область. 2008
Грузевица, Хмельницкая область. 13 марта 2010
Кривой Рог, Днепропетровская область. 20 марта 2014
Черкасское, Днепропетровская область. 3 октября 2015
Сватово, Луганская область. 29 октября 2015
Зато дороги для расеянских танков делаются
К ответу всех бывшего министра Тарана, его замов, Ермака это он его назначил. И подрядчеков фирмы Укрбудмонтаж" и "Північно-український будівельний альянс" к ответу.