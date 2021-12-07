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Робота над підготовкою санкцій ЄС проти РФ триває дуже високим темпом, - Кулеба. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Робота над можливими санкціями ЄС проти РФ у разі розширення російської агресії проти України відбувається дуже високим темпом.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Два тижні тому в Брюсселі я лише в буквальному сенсі всіх трусив і говорив: "Сідайте і говоріть про санкції, що саме, коли". Це ж серйозні речі, і вони вимагають узгодження по лінії фінансистів, тому що йдеться про дуже конкретні інструменти. Зараз, коли я маю з тими самими людьми розмови вже в Ризі, у Швеції, за два тижні, вже вони просунулися дуже далеко в обговоренні цих санкцій, тобто робота йде дуже високим темпом, і зараз уже краще трансатлантична єдність працює, ніж вона працювала у 2014 році", - сказав Кулеба.

Водночас міністр додав, що закликав США у разі, якщо вони будуть готові на жорсткіші санкції, ніж ЄС, застосовувати їх незалежно від Брюсселя.

"Коли я був у Вашингтоні, де ми проводили засідання Комісії стратегічного партнерства і підписали нову Хартію стратегічного партнерства, я чітко сказав американським колегам, що: "Шановні колеги, ми вітаємо координацію між вами та ЄС санкційної політики, але якщо ви будете готові на більш жорсткі санкції, а ЄС не буде на них готовий, краще вже застосовуйте свої санкції, ніж знижувати рівень тиску заради цієї трансатлантичної єдності. Безперечно, це тест", - пояснив Кулеба.

Читайте також: ЄС продовжив на рік санкції за порушення прав людини у світі, зокрема для представників Росії

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+5
Так себе формулировка. Тут важны не слова, а действия. И, по возможности, как можно скорее. Сегодня многое прояснится, после 6 вечера
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07.12.2021 09:16
+5
эмбарго на нефть и санкции на Газпром...самые классные санкции. Экономика РФ сразу рухнет.
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07.12.2021 15:03
+2
Що заборонят в'їзд у ЄС ще парі генералів, і десятьом полковнікам?
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07.12.2021 09:17
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07.12.2021 09:15 Відповісти
Так себе формулировка. Тут важны не слова, а действия. И, по возможности, как можно скорее. Сегодня многое прояснится, после 6 вечера
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07.12.2021 09:16 Відповісти
Що заборонят в'їзд у ЄС ще парі генералів, і десятьом полковнікам?
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07.12.2021 09:17 Відповісти
Кулеба - самьій єффективньій министр иностранньіх дел Украиньі за 30 лет , имхо .
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07.12.2021 09:24 Відповісти
Не. Просто врет так же много и часто, как ЗЕ.
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07.12.2021 09:32 Відповісти
Фактьі вранья министра в студию !
Иначе поговорим о вранье сивого ...
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07.12.2021 09:36 Відповісти
Про казки голобородька, НІ????? Про, в очі *****??? Про пєрєстать стрєлять??? Тем придостатньо!!! Починай!
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07.12.2021 10:54 Відповісти
якщо я ще можу повірити що США "введе пуйлу по саме не хочу", то німці,французи швидше здадуть всю східну європу на догоду пуйлу,чим введуть дійсно дієві санкції...
ну звичка в них така, одні "одвічні друзі", інші воювати можуть приблизно 1 день (чи за скільки там франції в 2 СВ здалась)?!
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07.12.2021 09:40 Відповісти
....і як завжди закінчиться дуже великим пшиком
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07.12.2021 10:22 Відповісти
Кулеба знает свое дело. Так держать !
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07.12.2021 10:31 Відповісти
эмбарго на нефть и санкции на Газпром...самые классные санкции. Экономика РФ сразу рухнет.
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07.12.2021 15:03 Відповісти
Робота над можливими санкціями ЄС проти РФ у разі розширення російської агресії проти України відбувається дуже високим темпом. Джерело: https://censor.net/ua/v3303707


Буде дуже велике і МЕГАзанепокоєння діями Мацкви

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07.12.2021 15:59 Відповісти
 
 