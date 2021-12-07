Нові деталі смертельної ДТП під Києвом: загинула 22-річна наречена, а за кермом був п'яний капітан поліції Тертичний. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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З'явилися подробиці смертельного ДТП під Києвом, коли п'яний поліцейський на Volkswagen зніс на світлофорі ЗАЗ, внаслідок чого загинуло 2 людей.
З'ясувалося, що за кермом Volkswagen був 32-річний Ігор Тертичний, капітан поліції, начальник сектору ювенальної превенції Вишгородського РУП ГУНП у Київській області. Про це повідомляє Київ Оперативний, передає Цензор.НЕТ.
У ході огляду поліцейськими було встановлено, що водій був у стані алкогольного сп'яніння, хоча від тесту на алкоголь відмовився. Пасажир Volkswagen із місця аварії втік.
Volkswagen на великій швидкості рухався у бік Нових Петрівців, а "Таврія" стояла на місці. Від удару її зім'яло та розірвало. 23-річний водій "Таврії" Дмитро з множинними ушкодженнями у лікарні. Його 23-річний друг Ростислав помер на місці, а 22-річна наречена Анжеліка, яка була в машині, померла в кареті швидкої допомоги.
"Пацієнт надійшов з переломом правої плечової кістки зі зміщенням. Поки що тимчасово йому накладено гіпс. Найближчими днями ми плануємо провести йому операцію, в принципі його життю нічого не загрожує ", - прокоментував стан Дмитра завідувач хірургічного відділення центральної районної лікарні Вишгороду Андрій Євграфов. У Дмитра також струс мозку і зараз він проходить лікування.
За інформацією "Сьогодні", пара поверталася з відпочинку у Єгипті. Друг зустрів їх машиною, щоб відвезти додому. Дмитро та Анжеліка готувалися до весілля.
У ДБР повідомляють, що винуватцю ДТП загрожує позбавлення волі до 12 років з подальшим позбавленням прав на керування транспортним засобом терміном до 10 років.
"Наразі головне управління проводить службове розслідування. За цим інцидентом начальником головного управління Андрієм Небітовим було підписано наказ про звільнення цього працівника з лав поліції України. За словами свідків, поліцейський був у стані сильного алкогольного сп’яніння, проходити тестування відмовився. Слідство призначило судово-токсикологічну експертизу", - повідомила представник Нацполіції Київської області Ірина Прянішникова.
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Потому, что не боятся такого наказания!
Конфискация авто (если не своё, шраф по цене авто), год тюрьмы и пожизненный запрет на вождение. Это если без ДТП.
Люди не треба їздить у заз "Таврія" чи лайноВАЗах - бережіть себе.
Государство не то, что защищать своих пьянь-служащих, оно их показательно демонстративно обязано смешать с гамном в назидание...
У харьковского сморчка не могут взять анализы на наркоту даже сейчас! Позор таким законам.