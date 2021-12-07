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Нові деталі смертельної ДТП під Києвом: загинула 22-річна наречена, а за кермом був п'яний капітан поліції Тертичний. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

З'явилися подробиці смертельного ДТП під Києвом, коли п'яний поліцейський на Volkswagen зніс на світлофорі ЗАЗ, внаслідок чого загинуло 2 людей.

З'ясувалося, що за кермом Volkswagen був 32-річний Ігор Тертичний, капітан поліції, начальник сектору ювенальної превенції Вишгородського РУП ГУНП у Київській області. Про це повідомляє Київ Оперативний, передає Цензор.НЕТ.

У ході огляду поліцейськими було встановлено, що водій був у стані алкогольного сп'яніння, хоча від тесту на алкоголь відмовився. Пасажир Volkswagen із місця аварії втік.

Нові деталі смертельної ДТП під Києвом: загинула 22-річна наречена, а за кермом був пяний капітан поліції Тертичний 01

Volkswagen на великій швидкості рухався у бік Нових Петрівців, а "Таврія" стояла на місці. Від удару її зім'яло та розірвало. 23-річний водій "Таврії" Дмитро з множинними ушкодженнями у лікарні. Його 23-річний друг Ростислав помер на місці, а 22-річна наречена Анжеліка, яка була в машині, померла в кареті швидкої допомоги.

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"Пацієнт надійшов з переломом правої плечової кістки зі зміщенням. Поки що тимчасово йому накладено гіпс. Найближчими днями ми плануємо провести йому операцію, в принципі його життю нічого не загрожує ", - прокоментував стан Дмитра завідувач хірургічного відділення центральної районної лікарні Вишгороду Андрій Євграфов. У Дмитра також струс мозку і зараз він проходить лікування.

За інформацією "Сьогодні", пара поверталася з відпочинку у Єгипті. Друг зустрів їх машиною, щоб відвезти додому. Дмитро та Анжеліка готувалися до весілля.

У ДБР повідомляють, що винуватцю ДТП загрожує позбавлення волі до 12 років з подальшим позбавленням прав на керування транспортним засобом терміном до 10 років.

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"Наразі головне управління проводить службове розслідування. За цим інцидентом начальником головного управління Андрієм Небітовим було підписано наказ про звільнення цього працівника з лав поліції України. За словами свідків, поліцейський був у стані сильного алкогольного сп’яніння, проходити тестування відмовився. Слідство призначило судово-токсикологічну експертизу", - повідомила представник Нацполіції Київської області Ірина Прянішникова.

Нові деталі смертельної ДТП під Києвом: загинула 22-річна наречена, а за кермом був пяний капітан поліції Тертичний 02
Нові деталі смертельної ДТП під Києвом: загинула 22-річна наречена, а за кермом був пяний капітан поліції Тертичний 03
Нові деталі смертельної ДТП під Києвом: загинула 22-річна наречена, а за кермом був пяний капітан поліції Тертичний 04
Нові деталі смертельної ДТП під Києвом: загинула 22-річна наречена, а за кермом був пяний капітан поліції Тертичний 05
Нові деталі смертельної ДТП під Києвом: загинула 22-річна наречена, а за кермом був пяний капітан поліції Тертичний 06
Нові деталі смертельної ДТП під Києвом: загинула 22-річна наречена, а за кермом був пяний капітан поліції Тертичний 07
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Топ коментарі
+78
Нажралась свинья и убила трех человек, моральный урод должен понести заслуженное наказание
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07.12.2021 11:23
+51
Я уэю с наших законов, милициянты человека без штрих-кода могут скрутить и штраф на месте впаять, учителя могут выкинуть с работы если он собачий паспорт не покажет, если без намордника - вообще мордой в пол и в каталашку, а у человека совершившего убийство не могут взять анализы на алкоголь хотя от этого зависит возможный срок?! потому что закон не разрешает?
Я правильно понимаю - права убийц наши законы оберегают намного лучше чем пересичных громадян?
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07.12.2021 11:31
+40
а шо так можна..в разі ДТП з загиблми....відмовлятись від аналізів?На руки кайданки і в лаболаторію
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07.12.2021 11:29
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сподіваюсь після зони вийде курва інвалідом
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07.12.2021 14:40 Відповісти
они там нормально сидят - лучше чем те ,кто никого не убил !!! ПОСПОРИМ ?
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07.12.2021 16:27 Відповісти
Почему ездят пьяными или под наркотой за рулем?
Потому, что не боятся такого наказания!
Конфискация авто (если не своё, шраф по цене авто), год тюрьмы и пожизненный запрет на вождение. Это если без ДТП.
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07.12.2021 15:02 Відповісти
Судя по его заточке он мог и трезвый снести...
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07.12.2021 15:02 Відповісти
Опять суки в погонах будут защищать. Но! Вы же все (!!) кто носит погоны п.....ры! Тот кто пишет на цензоре шо его посадят по закону -падаль , и пусть твои дети будут живы здоровы ! Жаль шо у тебя- того кто здесь его обеливает (да и вообще всех мусорылых) не было такой ситуации. Но ! У тебя **** ,которая этот коммент забанит -еще все впереди .Дай тебе Бог здоровья ****!
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07.12.2021 16:23 Відповісти
**** в халате - будет правдами и неправдами выписать пациента с остеосинтезом как можно скорее ДО истечения 21го дня (дебилам не понять ) проходили такое
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07.12.2021 16:35 Відповісти
Выше акциз надо сделать, пусть еще 20 лет на тавриях ездят. У государства же одна цель- наполнение бюджета, а сколько людей эти скотовозки на тот свет отправят- никого не парит. И погибнет в основном молодежь у которой нет 5тыс на 20летний пассат, который хоть и помойка но удар держит.
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07.12.2021 17:11 Відповісти
Так этот пассат 1000 стоит а 4000 идёт на акциз , хотя за если вложить все 5000 в железо, а не в бумажки , то можно взять новее и безопасность получше намного, но державе пофиг на людей.
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08.12.2021 12:01 Відповісти
Падло має сісти.
Люди не треба їздить у заз "Таврія" чи лайноВАЗах - бережіть себе.
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07.12.2021 17:48 Відповісти
третья кринжуха-ипать его лосем убил 4 присерно человека..шай тан трриперный
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07.12.2021 19:00 Відповісти
Процессуально, полицай все правильно делает, пытается сбросить отягчающие обстоятельства и затянуть судебный процесс. А если морально, по фото видно шлейф, а теперь добавится ещё один. Так понимаю, что не первый труп за ним. Ему и его роду жить с этим шлейфом. Беда такому человеку
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07.12.2021 21:57 Відповісти
Да и что с ним случится? Умрет?
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08.12.2021 09:09 Відповісти
Очень жаль, что тварь искалечила кучу жизней, а сама выжила. Там и родители и родственники порваны.
Государство не то, что защищать своих пьянь-служащих, оно их показательно демонстративно обязано смешать с гамном в назидание...
У харьковского сморчка не могут взять анализы на наркоту даже сейчас! Позор таким законам.
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07.12.2021 22:01 Відповісти
Потрібно законодавчо закріпити наступне. У випадку відмови особи від проходження медичного огляду на стан сп'яніння (хоча б одно з трьох - не подув в трубку алкотестера до його спрацювання; не виконав клінічні проби; не здав зразки сечі чи (та) крові на дослідження): 1) Вважати, що стан особи відповідає стану сп'яніння; 2) Штраф призначається судом у трикратному розмірі.
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07.12.2021 22:24 Відповісти
Не сомневайся в том, что полиционеры будут это применять для раскрутки трезвых водителей на взятку.
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08.12.2021 00:14 Відповісти
запор краш-тест не пройшов...
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07.12.2021 23:22 Відповісти
Твой мозг тоже.
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08.12.2021 00:13 Відповісти
мусора не могут бухать - у них маленькие зарплаты
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08.12.2021 00:22 Відповісти
Судя по автомобилю не маленькие
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08.12.2021 09:31 Відповісти
трухину прокатило и этому прокатит
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08.12.2021 00:27 Відповісти
мент тварь! но есть вопрос, почему там таврон просто стоял в левой полосе?
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08.12.2021 09:02 Відповісти
А где он на светофоре должен быт стоять?? Прочти статью сначала.
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08.12.2021 12:59 Відповісти
сорри, такое видео качественное, что светофор я не увидел(( мент тварь!
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08.12.2021 15:21 Відповісти
Там нет никакого светофора. На таком участке дороги его и быть не может. Цензор *******, как всегда.
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08.12.2021 23:05 Відповісти
Все от безнаказанности.
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08.12.2021 09:10 Відповісти
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