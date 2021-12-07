Нові деталі смертельної ДТП під Києвом: загинула 22-річна наречена, а за кермом був п'яний капітан поліції Тертичний. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З'явилися подробиці смертельного ДТП під Києвом, коли п'яний поліцейський на Volkswagen зніс на світлофорі ЗАЗ, внаслідок чого загинуло 2 людей.

З'ясувалося, що за кермом Volkswagen був 32-річний Ігор Тертичний, капітан поліції, начальник сектору ювенальної превенції Вишгородського РУП ГУНП у Київській області. Про це повідомляє Київ Оперативний, передає Цензор.НЕТ.

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У ході огляду поліцейськими було встановлено, що водій був у стані алкогольного сп'яніння, хоча від тесту на алкоголь відмовився. Пасажир Volkswagen із місця аварії втік.

Volkswagen на великій швидкості рухався у бік Нових Петрівців, а "Таврія" стояла на місці. Від удару її зім'яло та розірвало. 23-річний водій "Таврії" Дмитро з множинними ушкодженнями у лікарні. Його 23-річний друг Ростислав помер на місці, а 22-річна наречена Анжеліка, яка була в машині, померла в кареті швидкої допомоги.

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"Пацієнт надійшов з переломом правої плечової кістки зі зміщенням. Поки що тимчасово йому накладено гіпс. Найближчими днями ми плануємо провести йому операцію, в принципі його життю нічого не загрожує ", - прокоментував стан Дмитра завідувач хірургічного відділення центральної районної лікарні Вишгороду Андрій Євграфов. У Дмитра також струс мозку і зараз він проходить лікування.

За інформацією "Сьогодні", пара поверталася з відпочинку у Єгипті. Друг зустрів їх машиною, щоб відвезти додому. Дмитро та Анжеліка готувалися до весілля.

У ДБР повідомляють, що винуватцю ДТП загрожує позбавлення волі до 12 років з подальшим позбавленням прав на керування транспортним засобом терміном до 10 років.

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"Наразі головне управління проводить службове розслідування. За цим інцидентом начальником головного управління Андрієм Небітовим було підписано наказ про звільнення цього працівника з лав поліції України. За словами свідків, поліцейський був у стані сильного алкогольного сп’яніння, проходити тестування відмовився. Слідство призначило судово-токсикологічну експертизу", - повідомила представник Нацполіції Київської області Ірина Прянішникова.











