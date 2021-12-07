"Якісь великі розв'язки варто чекати після Нового року": Лукашенко про ймовірність вторгнення Росії в Україну. ВIДЕО
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Плани НАТО в регіоні є неприйнятними не тільки для Росії, а й для Білорусі.
Про це заявив "президент" Олександр Лукашенко, що захопив владу у РБ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
"Ще багато зміниться за цей місяць. Ви ще багато побачите. Ми побачимо ось цю розв'язку від Чорного до Балтійського моря, до чого прийдемо", - заявив Лукашенко.
Він звернув увагу, що Захід зараз повісив на Росію ярлик, що вона нібито планує напад на Україну. "Треба ж привід для того, щоб молотити Росію. Ось вони повісили цей ярлик. Хоча ніхто в Росії не збирається нападати на Україну. Росія чудово бачить, що діється в Україні. І те, що там діється, і що планують натовці та американці там, неприйнятне не лише для Росії, а й для нас, тому що тут ми поряд", - сказав він.
"Тому якісь розв'язки – я думаю, дуже великі – будуть і після Нового року", – підсумував Олександр Лукашенко.
Будь ласка, зачекайте...
или слепой сказал-увидим- глухой ответил- как громко все орут -а немой вдруг заорал да закройте все свои вы рты... достал ваш шум и гам....
"И что ты смотришь на ***** в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?"
Без разрешения ФСБ посрать сходить не может.
А в нас навпаки, вже знов є виробники, у яких вершкове масло вже замерзає у холодільнику та на вкус таке, як треба.
Наша горілка є якісна, тільки ж не берить усяку гидоту.
Я можу навести приклади торгових марок якісних, та поганих, але не зроблю цього, бо це реклама та антиреклама.
Разве в таком есть пальма?
Ну и водку делают одну для ужраться до поросячего визгу, а другую для вкусового удовольствия - грамм 150,из морозилки, небольшими глоточками, под борщ, огурчик соленый и т.п.
Просто в одних местах больше делают упор только на прибыль и потому на пальму и спирт 18-го сорта, а в других держат марку.
Дело сделано.
Мавра можно отправлять в утиль.
На часі.
у такого ...в годах-в годах
Що б налякать прості , невинні душі,
Але в пророцтвах є вагомий штрих,
Що перші вигрібають їх клікуші.
Deutsche Bank, крупнейшая кредитная организация Европы с активами на 1,3 триллиона долларов, прекращает обслуживать платежи в адрес госкомпаний, банков и публичных лиц республики Беларусь.
Об этом в письме клиентам сообщил украинский OTP Bank, имеющий в Deutsche корреспондентские счета.
Платежи как в евро, так и в долларах попали под ограничения после того, как 2 декабря США, Евросоюз, Великобритания и Канада синхронно ввели очередной пакет санкций против режима Лукашенко за репрессии, нарушения прав человека и атаку мигрантов на границе с Польшей и Литвой.
Два ублюдочных правителя у которых руки по локти в крови , но они еще трепыхаются и угрожают всему миру !
Повесить обоих или усадить на електрический стул !
Уровень угроз и поведение саавсем разные, крепкий мужик обгадился от цветов.
Где ж там какие то яйца, там же просто вымя.
Это был тяжелый год.
Был он тяжелей, чем тот.
Неожиданно нам всем.
Много он принес проблем.
Но приходит новый год.
Он нам счастья принесет.
И я верю через год.
Дружно скажет твой народ.
Опс....а у тебя вообще есть народ??? Он есть у тебя одинокого заблудившегося идиота?.??
Хотя никто в России не собирается нападать на Украину. Россия прекрасно видит, что творится в Украине. И то, что там творится и что планируют натовцы и американцы там, неприемлемо не только для России, но и для нас, потому что тут мы рядом", - отметил он.
Наследник Залдостанова-"Хирурга"?
Таракану просто захотелось вернуться в политику. Ну вернулся. Ну дал площадку для переговоров в Минске. Только теперь войска РФ и ФСБ от туда не выходят.