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"Чувирло, бл#дь! Іди сюди, сука!" - в Миколаєві водій автобуса №51 надавав штурханів агресивному пасажиру без квитка, котрий ображав кондуктора. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство
У Миколаєві водій автобуса №51 надавав штурханів агресивному чоловіку без квитка, котрий ображав кондуктора. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео інциденту опублікував сайт "Новости-N". На записі видно, що водій силоміць спровадив пасажира з автобусу та продовжив духопелити його.
Очевидці стверджують, що почалося все з прохання кондуктора показати квиток. У відповідь пасажир проявив агресію, почавши ображати кондуктора і водія.
"Після чого водій не витримав і випровадив пасажира у такий спосіб", - розповіли пасажири.
Топ коментарі
+31 Ан Мур
показати весь коментар07.12.2021 14:25
+29 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар07.12.2021 14:34
+28 Владимир Владимирович 5bb66c7b
показати весь коментар07.12.2021 14:44
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а частные маршрутки билеты не выдают
ЗІ: моя дружина - кондуктор
Та й водій не кращий! Слова (навіть образливі) - це не привід бить людину ногами! Так що п"яному світить максимум штраф адміністративний - за дрібне *********** , а водію - кримінал (якщо побитий у суд подасть за спричинення легких тілесних ушкоджень)
Але тут - зовсім інший випадок. Кондуктор присікувалась до пасажира в межах своїх повноважень.
1. Умисне легке тілесне ушкодження -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.
2. Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності, -
карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
{Стаття 125 із змінами, внесеними згідно із Законом № 270-VI від 15.04.2008}
Зміни у ніку прізвище на "антипод" - більш підходить!
У нас гнила судова система, і тільки таким способом можна вбити в голову людям якусь відповідальність перед другими, я сумніваюсь, що він так само поведе себе на другий раз. (я про пасажира).
Водій, молодець, і хіба заступництво адекватних пасажирів спасе його від звільнення.
"Уже на нього хутірські парубки і засідки робили по ярах та дорогах, щоб спіймати та добре оддухопелити (Григорій Тютюнник, Вир)
Расскажу весёлую историю, свидетелем которой был знакомый. Поздний вечер, лето, улица Амстердама с кафешками. Посреди улицы стоит бухое шатающееся чмо, что-то орёт по нидерландски и доковыривается до проезжающих велосипедистов. Потом ему это надоедает и он идёт киздить ногами припаркованные велосипеды. Потом вылазит на проезжую часть и начинает скакать на машины. Никто не хочет с ним связываться, все засовывают языки в жопы и валят молча. Тут из-за поворота появляется полицейский бобик. Нарид облегчённо вздыхает, типа щас мудилу угомонят. Бобик подъезжает и мудило начинает швыряться в него грязью, а потом пытается подобраться ближе, чтоб обоссать. Бобик сдаёт назад, разворачивается и уезжает.
Занавес.
"
1. ***********, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом... "
Где водитель нарушал общественный порядок из-за неуважения к обществу? Он как раз пресекал хулиганские действия того быдлана.
Тоже было дело в Кельне, возле супермаркета пьяный чувак ко всем цеплялся, а немцы обычно ссыкливые, не те уже, что в 39-м, и от него убегали. Он прицепился ко мне. Выяснилось, русский эмигрант из Казахстана. Допустим, звать его Вася, я уже не помню, конечно. Потрындели, и разошлись. На следующий день, на том-же месте опять Вася, еще пьянее, и буйнее. А нас уже несколько было. Я ему даю подсрачника, и говорю что-то типа, Вася, я же тебе говорил чтобы ты больше под этот магазин не приходил! Какого *уя приперся? Хочешь чтобы в лес тебя отвезли? Он меня не узнал со вчера, видимо, так убегал, аж подошвы дымились.
а коли проспиться - то не людина !