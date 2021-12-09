Відеоміст Київського Безпекового Форуму "Розмова Байдена з Путіним: результати та висновки". ВIДЕО
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Київський Безпековий Форум та Атлантична Рада проводять відеомост між Києвом та Вашингтоном, щоб обговорити результати та можливі наслідки переговорів президентів США та РФ Джо Байдена та Володимира Путіна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Учасники відеомосту:
Генерал Філіп Брідлав, Верховний Головнокомандувач Об’єднаних Сил НАТО в Європі у 2013-16 роках.
Александр Вершбоу, Заступник Генерального секретаря НАТО у 2012-16 роках.
Джон Гербст, Посол США в Україні в 2003-06 роках.
Стівен Пайфер, Посол США в Україні в 1998-2000 роках. Ян Бжезінський, Заступник помічника Міністра оборони США у 2001-05 роках.
Мелінда Гарінг, Заступниця Директора Центру Євразії Атлантичної Ради.
Чи Байден і колективний Захід зуміють зупинити нову агресію Путіна?
Чия позиція стратегічно сильніша – Заходу чи Кремля?
Чи в принципі можливо укласти "нову Ялтинську угоду" всупереч інтересам і поза спиною України?
Як оцінюють ситуацію провідні американські аналітики? Що буде далі?
Дивіться на Цензор.НЕТ.
Київський Безпековий Форум заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" 2007 року. Це головна міжнародна платформа України з обговорення проблем війни та миру, національної та світової безпеки.
Будь ласка, зачекайте...
Потому не надо опускать всех украинцев до уровня инфузорий.
создают проблему и предлагают варианты, как её «решить» и всё прочее...
Президенту Байдену благодарность за поддежку Украины 👍🏼✊🙏🏼
Поговорив с Байденом путин начертил желтые линии.
- війни не буде;
- натомість буде СП-2.
Надобраніч...
Sasha Sotnik
@sasha_sotnik
·
1 ч
Двухчасовой политес Байдена с Путиным завершился. Сейчас Байден говорит с Зеленским, после чего пообщается с лидерами стран ЕС и Великобритании. Скорее всего, новости неутешительные: пациент полон решимости кинуться на Украину в жажде удовлетворить свою геополитическую страсть.
@BorisenkoBoris
·
1 ч
Всеволод Дорошенко Зі США, на фоні переговорів між путі і Байденом, прилетіла новина, що фізичним особам штатів скасовано заборону на купівлю суверенному боргу московіі! Чекаємо,що Байден таки особисто прилетить до Німеччини і благословить запуск СП 2
Как на сковородке.
2 ч. ·
США и другие наши союзники фактически дали добро на вторжение рф в Украину. Ведь никаких прямых военных последствий никто никто для ВВХ в случае агрессии в отношении нашего государства не обещает. Максимум - новые санкции. И эвакуация граждан США, Британии из страны. Всего две опции были озвучены на настоящий момент. Вот и весь набор реакций. Это - ничего. Никаких военных шагов со стороны Запада не будет, похоже. Понятно, что мы оккупантам устроим тут ад, который не сравнится ни с какой Чечней, но уже очевидно, что Будапештский меморандум можно окончательно порезать на равные прямоугольные кусочки и использовать по назначению в уборной.
А что санкции? Они в конечном итоге будут однажды сняты, но не скоро, разумеется, а проблемы российской экономики будет Кремлем списан именно на санкционные меры Запада, а не на собственную бездарность. Но в целом - ничего смертельно страшного для Москвы ждать не приходится. Если уж с талибами ничего не смогли поделать, то с этой по сути самой крупной террористической организацией в мире, обладающей внушительным арсеналом ядерного оружия, справиться будет ещё сложнее.
Но все же я склоняюсь к тому, что вся эта история является изначально качественным блефом со всеми признаками того, что это якобы не блеф. Произошли нарочные утечки «секретных» планов, были по-настоящему произведены все мероприятия подготовки к полномасштабной атаке. Разве это сложно? Если вы - бандит, мафиози, на которого не в состоянии повлиять полиция и все об этом знают, то если вам необходимо повлиять на соседа, что-то отнять у него, - вам вовсе не необходимо на него нападать с покушением на жизнь и здоровье. Нужно лишь продемонстрировать реальное огнестрельное оружие, реальные патроны, громко это перезаряжать и крикнуть «Я пристрелю его через неделю!», чтобы это было слышно в подъезде.
Вроде купил особнячок за несколько лимонов, украденных из Украины...