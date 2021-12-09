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Відеоміст Київського Безпекового Форуму "Розмова Байдена з Путіним: результати та висновки". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України За кордоном Війна в Україні

Київський Безпековий Форум та Атлантична Рада проводять відеомост між Києвом та Вашингтоном, щоб обговорити результати та можливі наслідки переговорів президентів США та РФ Джо Байдена та Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Учасники відеомосту:

Генерал Філіп Брідлав, Верховний Головнокомандувач Об’єднаних Сил НАТО в Європі у 2013-16 роках.

Александр Вершбоу, Заступник Генерального секретаря НАТО у 2012-16 роках.

Джон Гербст, Посол США в Україні в 2003-06 роках.

Стівен Пайфер, Посол США в Україні в 1998-2000 роках. Ян Бжезінський, Заступник помічника Міністра оборони США у 2001-05 роках.

Мелінда Гарінг, Заступниця Директора Центру Євразії Атлантичної Ради.

Чи Байден і колективний Захід зуміють зупинити нову агресію Путіна?

Чия позиція стратегічно сильніша – Заходу чи Кремля?

Чи в принципі можливо укласти "нову Ялтинську угоду" всупереч інтересам і поза спиною України?

Як оцінюють ситуацію провідні американські аналітики? Що буде далі?

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Київський Безпековий Форум заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" 2007 року. Це головна міжнародна платформа України з обговорення проблем війни та миру, національної та світової безпеки.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+21
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07.12.2021 21:14
+17
Ну ничего нового не сказали, но местные «эксперты» понимают всё правильно: что москальня ведёт себя как бандиты -
создают проблему и предлагают варианты, как её «решить» и всё прочее...
Президенту Байдену благодарность за поддежку Украины 👍🏼✊🙏🏼
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07.12.2021 21:20
+15
А где же тогда Моника с Шефирами будут свою говнопродукцию продавать?
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07.12.2021 21:16
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путину ***** писец ,проект ватной бензоколонки закрывается ,вот и весь змист ...
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07.12.2021 21:13 Відповісти
А где же тогда Моника с Шефирами будут свою говнопродукцию продавать?
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07.12.2021 21:16 Відповісти
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07.12.2021 21:14 Відповісти
Как же много пустопорожней болтовни и прочего шуму гаму подняли мы в эти дни, та и раньше и всё время? Да обсуждали там эти двое много чего. И во первых и во вторых и даже в третьих---они обсуждали проблемы своих стран. А уже потом остальных. Ну вот как думаете---много сейчас сидят у теликов в Португалии и ждут новостей по части встречи этой? Да давно они решили свои проблемы базовые. И живут так, как им португальцам удобно. Выбирайте любую иную страну. Кроме одной....
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07.12.2021 21:18 Відповісти
Вы забываете что для хутина проблемой его страны является Украина .
Потому не надо опускать всех украинцев до уровня инфузорий.
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07.12.2021 22:07 Відповісти
Та в том то и дело что у меня есть своя страна. У тех двоих тоже своя. Они и решают проблемы. Мы нет. Давно нет. Нет результата. Такая говорильня идёт по телику?! Мы же сами для себя проблема. Меня в бан можно отправлять сколь угодно. Я ведь один. Завтра в своё окно посмотрите---что там изменилось за эти 2 или 32 года последних? А ка увидите, вернитесь на форум и меня в бан---нет проблем для меня по этой части. Но пора решать---все сроки вышли.
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07.12.2021 22:32 Відповісти
Ну ничего нового не сказали, но местные «эксперты» понимают всё правильно: что москальня ведёт себя как бандиты -
создают проблему и предлагают варианты, как её «решить» и всё прочее...
Президенту Байдену благодарность за поддежку Украины 👍🏼✊🙏🏼
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07.12.2021 21:20 Відповісти
Мавзолейный Гопник попросил у Байдена гарантии безопасности РАБссии...,это типа НАТО и Турция с Байрактарами не нападут на РАБссию.... Помидоры из Турции круче чем Валежник и Тундры тупой и Тайги...
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07.12.2021 21:21 Відповісти
Путлер живет в 1945 году и выхода оттуда уже не видит...
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07.12.2021 21:23 Відповісти
У Вашингтоне было утро, в Москве выпал снег.
Поговорив с Байденом путин начертил желтые линии.
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07.12.2021 21:24 Відповісти
Результати наступні:
- війни не буде;
- натомість буде СП-2.
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07.12.2021 21:26 Відповісти
Якщо буде сп2, то війну просто відтермінували...
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07.12.2021 21:33 Відповісти
и пдч для Украины в июле.
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07.12.2021 21:47 Відповісти
Поговорив с Путлером,Байден разрешил мавзолейному Хмырю строить еще пять Северных Потопов...и все мимо Украины...ну типпа мы же одиннарот... СкреПОНОСный...особенно Ольга *********...
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07.12.2021 21:27 Відповісти
Войга, мне кажется, всегда внезапно и неожиданно....а это попытка торга и все.
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07.12.2021 21:29 Відповісти
Крысы вы Мавзоленйные ...вы были баранами ими и будете вечно...,и Приднестрое с Абхазией и Ю.Осетией Крімом и Донбассом тут не причем...,єто лиш повод обосрацца...
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07.12.2021 21:31 Відповісти
Пойду в Ютьюб...послухаю шо говорят Виталий Портников Тарас Березовец и Миколя Рушниця..

Надобраніч...
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07.12.2021 21:40 Відповісти







Sasha Sotnik


@sasha_sotnik

·
1 ч



Двухчасовой политес Байдена с Путиным завершился. Сейчас Байден говорит с Зеленским, после чего пообщается с лидерами стран ЕС и Великобритании. Скорее всего, новости неутешительные: пациент полон решимости кинуться на Украину в жажде удовлетворить свою геополитическую страсть.
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07.12.2021 21:52 Відповісти
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
1 ч



Всеволод Дорошенко Зі США, на фоні переговорів між путі і Байденом, прилетіла новина, що фізичним особам штатів скасовано заборону на купівлю суверенному боргу московіі! Чекаємо,що Байден таки особисто прилетить до Німеччини і благословить запуск СП 2
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07.12.2021 22:03 Відповісти
Пуйлу некомфортно быть объектом перемывания костей.
Как на сковородке.
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07.12.2021 22:03 Відповісти
Sergey Naumovich

2 ч. ·



США и другие наши союзники фактически дали добро на вторжение рф в Украину. Ведь никаких прямых военных последствий никто никто для ВВХ в случае агрессии в отношении нашего государства не обещает. Максимум - новые санкции. И эвакуация граждан США, Британии из страны. Всего две опции были озвучены на настоящий момент. Вот и весь набор реакций. Это - ничего. Никаких военных шагов со стороны Запада не будет, похоже. Понятно, что мы оккупантам устроим тут ад, который не сравнится ни с какой Чечней, но уже очевидно, что Будапештский меморандум можно окончательно порезать на равные прямоугольные кусочки и использовать по назначению в уборной.

А что санкции? Они в конечном итоге будут однажды сняты, но не скоро, разумеется, а проблемы российской экономики будет Кремлем списан именно на санкционные меры Запада, а не на собственную бездарность. Но в целом - ничего смертельно страшного для Москвы ждать не приходится. Если уж с талибами ничего не смогли поделать, то с этой по сути самой крупной террористической организацией в мире, обладающей внушительным арсеналом ядерного оружия, справиться будет ещё сложнее.

Но все же я склоняюсь к тому, что вся эта история является изначально качественным блефом со всеми признаками того, что это якобы не блеф. Произошли нарочные утечки «секретных» планов, были по-настоящему произведены все мероприятия подготовки к полномасштабной атаке. Разве это сложно? Если вы - бандит, мафиози, на которого не в состоянии повлиять полиция и все об этом знают, то если вам необходимо повлиять на соседа, что-то отнять у него, - вам вовсе не необходимо на него нападать с покушением на жизнь и здоровье. Нужно лишь продемонстрировать реальное огнестрельное оружие, реальные патроны, громко это перезаряжать и крикнуть «Я пристрелю его через неделю!», чтобы это было слышно в подъезде.




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07.12.2021 22:10 Відповісти
Чушь от врагов Украины.Зеленский - член западного клуба.И он в курсе предпринимаемых США и союзниками мер.Прямо сказано : Украина -друг США,И Это главное.Мантры кремлевской пропаганды здесь неуместны.
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07.12.2021 22:30 Відповісти
ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ ПРИТОМ ОЧЕНЬ СКОРО
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07.12.2021 22:32 Відповісти
Зєлєнскій в курсє? Навіть Юзік нє в курсє, а не те що Зєлєнскій!
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07.12.2021 22:57 Відповісти
В Украине даже собаки смотрят как бандеровцы

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07.12.2021 22:13 Відповісти
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07.12.2021 22:15 Відповісти
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07.12.2021 22:20 Відповісти
Встретились 16 век и 21й. Как думаете, договорятся?
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07.12.2021 22:15 Відповісти
СУДЬБА ВСЕХ недоговаривающихся заранееизвестна - Каддафи, Саддам, Янукович
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07.12.2021 22:18 Відповісти
Угу, Ким Чен Ын где-тл тихо ржёт=))
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07.12.2021 22:28 Відповісти
С тебя дурачка ржёт, дебилов таких даже там нет
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07.12.2021 22:30 Відповісти
А что с Януковичем? Неужели всё?
Вроде купил особнячок за несколько лимонов, украденных из Украины...
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07.12.2021 22:30 Відповісти
Говорили, патякали і ніяких результатів для України!
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07.12.2021 22:21 Відповісти
А які результати ти хотів від перемовин чужого президента та ху%ла для України?
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07.12.2021 23:06 Відповісти
В Четверг будет Разговор Байдена и Зеленского.Никто не раскрывает всех карт реакции НАТО и США на вторжение кремля.Для него это будет сюрпризом.
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07.12.2021 22:25 Відповісти
Зато про ***** твоего полно
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07.12.2021 22:31 Відповісти
Ты еще мера Геническа вспомни.
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07.12.2021 22:31 Відповісти
Извините,а где прямая трансляция...!?
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07.12.2021 22:42 Відповісти
ГА русская редакция.
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07.12.2021 22:59 Відповісти
Обещания жутких санкций со стороны бидона напоминают уговоры ушлепка
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07.12.2021 22:46 Відповісти
Из версии проекта оборонного бюджета США на 2022 год, согласованной представителями обеих палат Конгресса, пропало положение о введении санкций против «Северного потока-2»
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07.12.2021 22:48 Відповісти
 
 