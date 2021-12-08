У парку "Межигір’я" громадянин Саудівської Аравії на повному ходу в'їхав у касу для продажу квитків, - Нацполіція. ВIДЕО

У парку "Межигір’я" на Київщині іноземець на Volkswagen на повному ходу в'їхав у касу для продажу квитків.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

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"7 грудня близько 13 години у селі Нові Петрівці автомобіль Volkswagen Passat здійснив зіткнення зі спорудою, де продавалися квитки для входу на територію Національного парку "Межигір’я".

За попередніми даними, 32-річний громадянин Саудівської Аравії, який знаходився за кермом автівки не впорався з керуванням", - йдеться у повідомленні.

Після встановлення усіх обставин ДТП, правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

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Дані щодо потерпілих нині уточнюються.