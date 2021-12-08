У парку "Межигір’я" громадянин Саудівської Аравії на повному ходу в'їхав у касу для продажу квитків, - Нацполіція. ВIДЕО
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У парку "Межигір’я" на Київщині іноземець на Volkswagen на повному ходу в'їхав у касу для продажу квитків.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.
"7 грудня близько 13 години у селі Нові Петрівці автомобіль Volkswagen Passat здійснив зіткнення зі спорудою, де продавалися квитки для входу на територію Національного парку "Межигір’я".
За попередніми даними, 32-річний громадянин Саудівської Аравії, який знаходився за кермом автівки не впорався з керуванням", - йдеться у повідомленні.
Після встановлення усіх обставин ДТП, правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.
Дані щодо потерпілих нині уточнюються.
Топ коментарі
+13 Яр Холодний
показати весь коментар07.12.2021 21:53
+7 уаыау
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+5 Орест Орест
показати весь коментар07.12.2021 21:27
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Будь ласка, зачекайте...
Хай перевірять - може і у них було подібне?
А "кайфуватель" остався без "гордості чоловічої" і без ніг - ноги затисло і обгоріли по коліно
Ох ты ж ******-воробушки!
Я смотрю вы бурно отреагировали на мой коммент, а не на заторможенность мадам, что могло стоить ей жизни !
На видела 3 человека. 2 мужиков и 1 баба.
ОБА мужика отскоблили мгновенно. А баба НЕТ - лапки поджала ! Давайте похлопаем ей и вручим премию Дарвина ! Вы буду спорить, что она тормозила ? Это прекрасно видно на примере 2х других !
"женщина" это такое же литературное слово, как и "баба"... В чем проблема ?
Почему слово "баба" -- оскорбление, а слово "мужик" -- нет?
А может, заигрывал с билетёршей.
Могло бы быть несколько тяжело травмированных