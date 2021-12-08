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Уже в трьох регіонах вакциновано однією COVID-дозою понад 50% дорослого населення, - Ляшко. ВIДЕО

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Уже три регіони подолали позначку 50% вакцинованих від COVID-19 хоча б однією дозою.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу в середу, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це місто Київ, де першою дозою вакциновано понад 67%, Київська область – понад 55% та Полтавська область – майже 52%.

До цього показника наблизилися Дніпропетровська область – 49% та Черкаська область – 47%.

Водночас, за даними МОЗ, 50% позначку з повним курсом вакцинації на сьогодні подолано лише у місті Києві, де вже зробили два щеплення понад 65% киян.

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До цього показника наближається Київська область – майже 49%.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+2
2 знакомых которые сделали, лечатся после прививки от импотеции

Как говорится «Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика»

у даному випадку бот видав свою наглу брехню за гумор.
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08.12.2021 15:25
+1
Перефразируя покинвшего нас валеру граф - чем больше ваксеров, тем больше болеющих ваксеров.
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08.12.2021 10:58
+1
Ну да, вы лохи колите вакцину и в магазин без маски ни-ни, а "слуги народа" в это время организовали искуственный энергокризис и фирму прокладку которая импортирует электроенергию из Беларуси и берет ни за что 40% отката ))
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08.12.2021 11:43
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Ну да, ну да ))) Все вокруг купили вакцинацию, есть правда 2 знакомых которые сделали, лечатся после прививки от импотеции Как говорится «Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
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08.12.2021 10:38 Відповісти
Ляшко радуется, что много лохов в Украине.
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08.12.2021 10:58 Відповісти
Ну да, вы лохи колите вакцину и в магазин без маски ни-ни, а "слуги народа" в это время организовали искуственный энергокризис и фирму прокладку которая импортирует электроенергию из Беларуси и берет ни за что 40% отката ))
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08.12.2021 11:43 Відповісти
2 знакомых которые сделали, лечатся после прививки от импотеции

Как говорится «Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика»

у даному випадку бот видав свою наглу брехню за гумор.
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08.12.2021 15:25 Відповісти
А ще є вата
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08.12.2021 10:43 Відповісти
Подвиг властей))
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08.12.2021 10:47 Відповісти
Заболеть могут и те, кто привит. Новые данные в Германии
В ФРГ 18 млн человек не привиты от коронавируса. При этом растет число заболевших, которые прошли полную вакцинацию. Так насколько же эффективна вакцина? Ученые приводят новые данные.

https://www.dw.com/ru/zabolet-mogut-i-te-kto-privit-novye-dannye-v-germanii/a-59821756
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08.12.2021 10:50 Відповісти
Многие, прошедшие полный курс вакцинации, по-прежнему верят, что полностью защищены от заражения коронавирусом. Но на самом деле не стоит обольщаться. Прививки хотя и хорошо защищают от инфекции, но тем не менее коронавирусом заражается все больше вакцинированных. И очень часто они болеют дольше и сильнее, чем предполагалось - в том числе речь идет и о молодых людях.

Согласно данным Института Роберта Коха (RKI) в первую неделю ноября среди госпитализированных с ковидом пациентов младше 60 лет около 23 процентов - люди, получившие прививки. Среди пациентов с ковидом старше 60 лет - 45 процентов привитых. Среди умерших от ковида в ворастной группе до 60 лет 18 процентов составляют пациенты, ранее прошедшие вакцинацию. А в возрастной группе старше 60 лет 42 процента летальных случаев приходится на вакцинированных.
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08.12.2021 10:51 Відповісти
Перефразируя покинвшего нас валеру граф - чем больше ваксеров, тем больше болеющих ваксеров.
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08.12.2021 10:58 Відповісти
Так это еще 3 месяца не прошло.
Через 3-6 месяцев антитела падают до 0.
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08.12.2021 11:02 Відповісти
антитела для борьбы против чего?
против вакцины
вот когда организм перестанет боротся с тем шмурдяком что колят то и станут меньше болеть вакцинированные, а пока организму не до короновируса, ему бы переработать те вакцины
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08.12.2021 11:15 Відповісти
Мне любопытно что по факту у вакцины т.с. "под капотом". То что она ковиду до лампады уже понятно сто процентов. Вопрос зачем ее так активно насаждают. А тут может фантазия разыгрываться от банального "срубить влегкую бабла" и до "снижения давления на почву человеческой массы". Думаю что истина как всегда где-то посередине. Ну а там посмотрим. Нам с земного шарика деваться покуда некуда.
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08.12.2021 22:21 Відповісти
Это если верить статистике, разумеецца
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08.12.2021 11:15 Відповісти
Хед энд шолдерс стал еще на 75% єффективнее.
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08.12.2021 22:23 Відповісти
Прививка все еще эффективна?

С лета в Германии число пациентов, сделавших прививку и тем не менее заболевших ковидом, постоянно растет. Но это не означает, что вакцинация, в принципе, не эффективна. Эффективность прививки от коронавируса для людей старше 18 лет RKI оценивает в 72 процента.
Привитые по-прежнему составляют меньшую часть пациентов с ковидом, которые находятся в больницах. Если бы число привитых в Германии было ниже, система здравоохранения оказалась бы в коллапсе.
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08.12.2021 15:27 Відповісти
Ужас!!!
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08.12.2021 10:51 Відповісти
толку от той вакцинации если вакцинированные болеют не меньше чем не вакцинированные
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08.12.2021 11:10 Відповісти
Усіх кого знаю, всі зробили собі два щеплення. Ніхто їх не примушував, просто всі до цього важко перехворіли на ковід, та вирішили, шо ну його нафік, вдруге так ризикувати своїм здоров'я та життям.
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08.12.2021 13:33 Відповісти
і як почуття? Знаю що всі хто зробили вакцину і хворіли - кажуть що хвороба набагато легше переноситься ніж вакцина
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08.12.2021 14:27 Відповісти
Брешуть, ті хто вам казав. Вакцина взагалі ніяк не переноситься. Ми з чоловіком зробили і забули. Потім лікар нам нагадав про другу дозу, ми знов зробили та забули. Трошки рука боліла у місці уколу і все. Навіть температура не піднімалась. А от сама хвороба витягла з нас багато сил та енергії. Я усю весну та літо відновлювала здоров'я як могла. Змінила харчування, денний розпорядок, накупила на IHerb вітамінів та бадів, постійно перебувала на сонці, відновила інтенсивні зайняття з фітнесу, йоги, пілатесу. Кожного дня проходила 8000 кроків у швидкому темпі. Карачє, після всього цього знову, як дівчинка.
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08.12.2021 14:40 Відповісти
Карачє, після всього цього знову, як дівчинка.
Он воно як. Таки причисляють після вакцінації до клану Маклаудів. Оце так дивина та й годі.
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08.12.2021 22:26 Відповісти
До чого тут вакцинація?

То усьо IHerb та 8000 кроків.
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08.12.2021 22:57 Відповісти
У всіх індивідуально, у мене жінка переболіла і забула, а зараз після 1-ої вакцини вже 3 неділю не може відійти - то тиск, то ноги віднімає, то нирки болять...
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08.12.2021 23:22 Відповісти
То у неї наслідки після ковіду. Вони пізніше з'являються і не факт, що самі пройдуть.
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08.12.2021 23:44 Відповісти
А ви не лікар випадково? Вона перехворіла ковідом рік назад і поки не зробили вакцину все було нормально, одразу після вакцини кожен день щось нове - то температура то тиск то щось віднімає і т.д., ось невідомо коли закінчиться
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09.12.2021 00:02 Відповісти
Це психосоматика.
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09.12.2021 00:07 Відповісти
дякую за діагноз, зараз таке в тренді людям говорити
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09.12.2021 00:28 Відповісти
Нема за шо!
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09.12.2021 00:37 Відповісти
вань..оставь свои "потуги на юмор"!
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08.12.2021 15:29 Відповісти
 
 