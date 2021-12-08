Уже в трьох регіонах вакциновано однією COVID-дозою понад 50% дорослого населення, - Ляшко. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Здоров'я
Уже три регіони подолали позначку 50% вакцинованих від COVID-19 хоча б однією дозою.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу в середу, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, це місто Київ, де першою дозою вакциновано понад 67%, Київська область – понад 55% та Полтавська область – майже 52%.
До цього показника наблизилися Дніпропетровська область – 49% та Черкаська область – 47%.
Водночас, за даними МОЗ, 50% позначку з повним курсом вакцинації на сьогодні подолано лише у місті Києві, де вже зробили два щеплення понад 65% киян.
До цього показника наближається Київська область – майже 49%.
Топ коментарі
+2 Павло Дудра
показати весь коментар08.12.2021 15:25
+1 Tui Yii
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+1 Vitia Ma
показати весь коментар08.12.2021 11:43
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Как говорится «Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
у даному випадку бот видав свою наглу брехню за гумор.
В ФРГ 18 млн человек не привиты от коронавируса. При этом растет число заболевших, которые прошли полную вакцинацию. Так насколько же эффективна вакцина? Ученые приводят новые данные.
https://www.dw.com/ru/zabolet-mogut-i-te-kto-privit-novye-dannye-v-germanii/a-59821756
Согласно данным Института Роберта Коха (RKI) в первую неделю ноября среди госпитализированных с ковидом пациентов младше 60 лет около 23 процентов - люди, получившие прививки. Среди пациентов с ковидом старше 60 лет - 45 процентов привитых. Среди умерших от ковида в ворастной группе до 60 лет 18 процентов составляют пациенты, ранее прошедшие вакцинацию. А в возрастной группе старше 60 лет 42 процента летальных случаев приходится на вакцинированных.
Через 3-6 месяцев антитела падают до 0.
против вакцины
вот когда организм перестанет боротся с тем шмурдяком что колят то и станут меньше болеть вакцинированные, а пока организму не до короновируса, ему бы переработать те вакцины
С лета в Германии число пациентов, сделавших прививку и тем не менее заболевших ковидом, постоянно растет. Но это не означает, что вакцинация, в принципе, не эффективна. Эффективность прививки от коронавируса для людей старше 18 лет RKI оценивает в 72 процента.
Привитые по-прежнему составляют меньшую часть пациентов с ковидом, которые находятся в больницах. Если бы число привитых в Германии было ниже, система здравоохранения оказалась бы в коллапсе.
Он воно як. Таки причисляють після вакцінації до клану Маклаудів. Оце так дивина та й годі.
То усьо IHerb та 8000 кроків.