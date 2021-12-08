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Байден (2328) перемовини (2484) Путін (21449)

"Приветствую вас, господин президент", - "Hello", - Кремль оприлюднив запис початку перемовин між Байденом і Путіним. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Кремль оприлюднив запис початку відеоперемовин між президентом США Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі учасники зустрічі обмінюються вітаннями.

"Приветствую вас, господин президент", - звернувся до Байдена Путін. На що той відповів дуже коротко: "Hello".

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+69
НЕ хелло, а *****!!!
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08.12.2021 10:54
+37
Хелло *****!
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08.12.2021 10:54
+35
почему?он же вспомнил,шо говорит с ******...
так и сказал,правда с американским акцентом -"Hello"
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08.12.2021 11:00
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Ідіотизм у байдена
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08.12.2021 10:53 Відповісти
почему?он же вспомнил,шо говорит с ******...
так и сказал,правда с американским акцентом -"Hello"
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08.12.2021 11:00 Відповісти
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08.12.2021 11:07 Відповісти
****** , ***** ...
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08.12.2021 11:14 Відповісти
в чем идиотизм? в том что поздоровался по стандартному протоколу? или в чем-то другом?
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08.12.2021 11:04 Відповісти
Что тут не так с Байденом ?ах да,зекрыса бы экран зацеловала,если бы пуйло там увидела...
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08.12.2021 11:05 Відповісти
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08.12.2021 11:11 Відповісти
Не тошни чучело, Байден четко сказал что перед ним *****, весь мир это видел
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08.12.2021 11:42 Відповісти
НЕ хелло, а *****!!!
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08.12.2021 10:54 Відповісти
Хелло *****!
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08.12.2021 10:54 Відповісти
у ***** полные штаны радости..
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08.12.2021 10:55 Відповісти
***** говорило з президентом Америки. Яке щастя привалило!
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08.12.2021 10:55 Відповісти
Ща зрада начнется из-за того что они поздоровались.
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08.12.2021 10:55 Відповісти
Зверніть увагу на ноги *****,місця не можуть найти,як ця сциклива потвора нервує !!!
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08.12.2021 10:56 Відповісти
А Байден руки поднял, значит сдается?
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08.12.2021 11:16 Відповісти
Он поднял для того, лаптеногое, шобы ***** само присело на бутылку
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08.12.2021 11:53 Відповісти
Да ради бога, хоть для того чтобы ***** там лег, только вытряхивай опилки из головы...
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08.12.2021 13:05 Відповісти
вашингтонский обком позволил холопу хйлу поговорить с вашингтонским хозяином ! на мокшанских болотах скрєпний екстаз
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08.12.2021 10:56 Відповісти
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08.12.2021 10:58 Відповісти
Байден сказав не хелоу, а <*******!
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08.12.2021 10:58 Відповісти
Салливан сообщил ,что Байден заявил пуйлу,что если тот не угомонится,то они сделают то,что "должны были сделать ещё в 2014м"...
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08.12.2021 11:03 Відповісти
Он сказал не hello, а *****
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08.12.2021 11:03 Відповісти
Если честно,некрасиво это. Не надо было его называть убийцей. Получается с кем он разговаривал ? И смысл какой в разговоре ? Услышать мнение убийцы ? ТОгда нужно было этого убийцу уже давить,чтобы логика была.
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08.12.2021 11:04 Відповісти
О,ещё один)да всем ясно,что зекрыса лобызала бы монитор ,увидев там пуйло...
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08.12.2021 11:07 Відповісти
Вот глупости же говорите. У вас какие то крайности.Малейшую критику воспринимаете как вражескую. А что плохого я сказал ? Тем более,что для меня США это высший предел демократии на сегоднешний день. А ***** - символ бандитизма на уровне власти. Байден человек. И как человеку,ему тоже свойственно ошибаться.Есть же логика - раз назвал ,значит так и веди себя с ним. И это всегда Америкой соблюдалось. А в данной ситуации,получаются несоответствия.
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08.12.2021 11:12 Відповісти
У него работа просто такая - везде строчить что-то там с приставкой "зе"
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08.12.2021 11:18 Відповісти
Ну тогда,по вашей логике,амеры должны кацапстан атомной бомбой были пульнуть...но так не бывает в 21веке.А то ,что этим "Хеллоу " тот Байден просто опустил пуйло ниже плинтуса -это хорошо,т к не только зебобу в этот раз опустили
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08.12.2021 11:21 Відповісти
амеры, амеры.. тебя товарищ прапорщик не учил так не палиться?
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08.12.2021 15:14 Відповісти
А что не так с амерами или с украми ?вот тебе ,когда мы называем вас свинособаками, обЫдно видно )
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08.12.2021 15:20 Відповісти
Ну, он, а общем-то, не назвал его убийцей, а просто ответил "Да", когда репортёр спросил можно ли назвать Путина убийцей. Хотя, все равно нехорошо получилось
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08.12.2021 11:16 Відповісти
Нехорошо только одно-хуйлоубийца пока без наказания
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08.12.2021 12:06 Відповісти
що ти верзеш??
Байден ніколи на називав )(уйла вбивцею,хочь це потрібно зробити
На запитання-"Чи вважає він )(уйла вбивцею"
Байден відповів-"Так"
тож вчи матчасть
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08.12.2021 11:19 Відповісти
Ну так после этого оно ****** быть перестало?
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08.12.2021 11:55 Відповісти
В цивилизованном мире принято называть вещи своими именами, Байден четко дал понять всему миру что ***** убийца, по другому его ни кто в мире не воспринимает, это факт...
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08.12.2021 11:44 Відповісти
Левая клешня ***** фсе.
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08.12.2021 11:05 Відповісти
да все именно так и поняли, что байден не по протоколу, но тонко и дипломатично поприветствовал ***** ))
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08.12.2021 11:09 Відповісти
Вот так из питерского шпаны выросло чудо Юдо!!!
И Зеленскому прийдется разговаривать!!! Посмотрим что сегодня будет у границ!!!!
А лавров сказал что "Киевский Режим" нужно заставить!!! То есть у нас при любых президентах кроме Медвечука будет режим!!! Да идите вы в жопу пан Россияне все вместе!!
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08.12.2021 11:09 Відповісти
***** ногами смикає, ліва рука під столом.... Ківи вчитель
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08.12.2021 11:11 Відповісти
шульгавый,чи шо?
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08.12.2021 11:15 Відповісти
Паралітик
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08.12.2021 11:19 Відповісти
ногами смикає, бо пинєходи жмуть

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08.12.2021 11:36 Відповісти
Ходуля-скороход.
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08.12.2021 11:46 Відповісти
Вам показали то, что вам положено, остальное за занавесью и не надо знать, кто кого нагнул. В стае рыбешек акулы решают кого сожрать, а когда не насытятся, могут сожрать и послабее акулу. Закон природы.
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08.12.2021 11:11 Відповісти
Как-то малосодержательно. Вроде лет ми спик форм май харт.
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08.12.2021 11:14 Відповісти
-Hello hujlo!-
Подумал Джо,
Когда х.йло
Открыл хайло.

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08.12.2021 11:14 Відповісти
"Приветствую вас, господин президент", - звернувся до Байдена Путін. На що той відповів дуже коротко: "You *****"
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08.12.2021 11:14 Відповісти
Поки всі тут вправляються в дотепності, *уйло ставить переляканим європейцям і старому ліваку в білому домі свої умови , а від них крім белькотіння про стурбованості та якісь смішні псевдосанкції бояться слово лишнє не почути. Реальні санкції це ембарго на нафту і газ з рашки, а не максимальні ціни на них та газогони в обхід України.
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08.12.2021 11:16 Відповісти
Вовочка маху дал, когда начали обсуждение, вторгся бы на не подконтрольную территорию, сразу бы позвонили ему оба. Он бы ответил, вот теперь и решайте, кто есть кто.
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08.12.2021 11:31 Відповісти
Крінж.
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08.12.2021 11:38 Відповісти
Петушок мордовский, ходи отсюда
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08.12.2021 11:57 Відповісти
То оці нещодавні 80 тонн летальної зброї зі США - то був "кидок" ?
Таких кидків ще буде багато.
Путін розставляє ноги, щоб таким чином, як йому здається - "домінувати".
Для західної культури це звичайна невихованість простолюдина.
А що, "потік" почав транспортувати газ - хтось його вже купив ?
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08.12.2021 11:58 Відповісти
Последите за ногами - сучит, как макака

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08.12.2021 11:50 Відповісти
Нервная дрожь. Боится сфинктеральных санкций.
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08.12.2021 11:59 Відповісти
... нашкодившая макака

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08.12.2021 14:33 Відповісти
УХ как ГОСПОДИН Байден его размазал, да панове? Прям как вобще, ну всёёёё. Значит, никакого нападения не будет. Только на ГОСПОДИНА Байдена посмотришь и уже поджилки трясуться!
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08.12.2021 12:17 Відповісти
Есть большие сомнения: что широкомасштабное нападение вообще планировалось. Путен конечно же х.йло, но к суициду явно не склонен. У него молодые женщины и много несовершеннолетних детей.
Все эти карты с «планом барбаросса 2.0.» это скорее всего информационная спецоперация США. Максимум, на который способна нынешняя россия это признание говно-республик и официальный ввод в них своих войск. Вопрос только в том- зачем ей это?
Для вторжения в Ирак в 2003 году США, включая резервы, развернули более чем 450-тысячную группировку войск. А были ведь ещё 45 тыс. Британцев. Австралийцы и даже чуток поляков.
Оккупировать 3/4 Украины 175тыс. группировкой невозможно. Об этом говорят все более-менее вменяемые военные эксперты.
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08.12.2021 13:03 Відповісти
Байден відмовився йти на поступки Путіну щодо перспективи членства України в НАТО. Радник Байдена Джейк Салліван: "Але я можу сказати чітко та прямо, що президент Байден не робив у цьому питанні жодних поступок або зобов'язань. Він наполягав на тому, що інші держави мають мати змогу вільно обирати, з ким (я яким геополітичним блоком - ЄП) їм асоціюватися".

Байден заявив Путіну, що США готові зробити те, чого не робили в 2014 році. Президент США Джо Байден під час відеоконференції з президентом РФ Володимиром Путіним попередив його про серйозні наслідки у разі військового вторгнення в Україну. Про це заявив на брифінгу у Білому домі після переговорів радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, пише "Європейська правда".

"Я подивлюся вам в очі і скажу вам, як президент Байден подивився президенту Путіну в очі і сказав йому сьогодні, що те, чого ми не робили в 2014 році, ми готові зробити зараз", - сказав Салліван.
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08.12.2021 12:30 Відповісти
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08.12.2021 13:07 Відповісти
Все понимают что мы никогда не вступим в НАТО но упорно об этом молчат, это из той же категории как Илон Маск рассказывает что земляне до 2025 года построят станцию на Марсе........
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08.12.2021 13:30 Відповісти
В 1989 году в ещё коммунистических Польше, Чехии и Венгрии о НАТО думали только самые горячие головы. А ровно через 10 лет в 1999 эти три бывших колонии совка стали полноправными членами альянса.
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08.12.2021 14:44 Відповісти
Х%йло от счастья ручками, ножками махает при виде своего гаспадина.
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08.12.2021 13:37 Відповісти
Та все мы знаем что сказал Байден. Но не спешите радоваться, hello на то и herlo что мозгов нет, может напасть поправ любой разум. Нужно быть всегда готовым к нападению, мокшане только и ждут чтобы мы расслабились, они же гиены.
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08.12.2021 14:16 Відповісти
Плешивый так и не выучил английский язык... Позорище..
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08.12.2021 14:36 Відповісти
После слов "привет ху@ло!" первый анал московии прервал показ видеопереговоров, сославшись на секретность ...
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08.12.2021 19:36 Відповісти
"Приветствую вас господин президент"
- "О, *****!"...
Ось так було...
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08.12.2021 23:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YwI-SdieGDE&ab_channel=BloombergPolitics



Bloomberg Politics
Bloomberg Politics


President Joe Biden and Russian president Vladimir Putin greet each other warmly at the beginning of their video call on Tuesday. They spoke for about two hours.
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09.12.2021 02:24 Відповісти
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09.12.2021 08:52 Відповісти
 
 