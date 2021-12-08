"Приветствую вас, господин президент", - "Hello", - Кремль оприлюднив запис початку перемовин між Байденом і Путіним. ВIДЕО

Кремль оприлюднив запис початку відеоперемовин між президентом США Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі учасники зустрічі обмінюються вітаннями.

"Приветствую вас, господин президент", - звернувся до Байдена Путін. На що той відповів дуже коротко: "Hello".

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