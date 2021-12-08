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ВР (11736) правозахисники (368) СБУ (10053) реформи (2316) Корнієнко (649)

Корнієнко про затримку з реформою СБУ: "Інколи потрібен певний час, щоб ще пропрацювати закон. Він тоді краще і швидше "йде". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Кінцевий варіант тексту законопроєкту про СБУ потребує консультацій.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу у Верховній Раді у середу сказав перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко.

"Є питання у кількох комітетів щодо цього законопроєкту. Зрозуміло, якщо є питання, може не бути голосів. Винести в зал і провалити ми завжди встигнемо, але такої задачі немає", - наголосив нардеп.

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Корнієнко розказав, що за його ініціативи відбудуться консультації щодо цього законопроєкту із правозахисниками, у яких є зауваження: "Це точно ніякі не "Кашники", ніякі не "СБУшники". Це люди, які в цій сфері працюють десятиліттями - Гельсінська спілка, Центр громадянських свобод і так далі".

Перший віцеспікер запевнив, що після проведення всіх консультацій з правозахисниками, народними депутатами та СБУ законопроєкт з’явиться у сесійній залі Верховної Ради.

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Він вважає, що "ніхто не гальмує реформу СБУ".

"Інколи потрібен певний час, щоб ще пропрацювати закон. Він тоді краще і швидше "йде", - додав політик.
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Топ коментарі
+8
Та невже? А как же турборежим?
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08.12.2021 13:33
+7
Ага, особливо судячи по тому турборежиму, з яким ви прийняли "заном про олігархів" та 5600.
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08.12.2021 13:33
+6
В скаженному принтері папір зажувало.
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08.12.2021 13:34
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Та невже? А как же турборежим?
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08.12.2021 13:33 Відповісти
В скаженному принтері папір зажувало.
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08.12.2021 13:34 Відповісти
Да просто кокс не той системы завезли. Теперь торморежим начался.
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08.12.2021 14:05 Відповісти
Сейчас уже будет турборежим турборежима
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08.12.2021 14:11 Відповісти
Группировки лоббистов крутящиеся вокруг "реформы" СБУ, как мухи на говне, любой кокаиновый "турборежим" остановят, как та сумасшедшая русская баба, которая коня на скаку гнёт и ломает
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08.12.2021 14:14 Відповісти
Ага, особливо судячи по тому турборежиму, з яким ви прийняли "заном про олігархів" та 5600.
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08.12.2021 13:33 Відповісти
закон надо хорошо смазать...
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08.12.2021 13:37 Відповісти
Прибери брюхо со стола, так думать сподручней.
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08.12.2021 13:46 Відповісти
Як кажуть поляки "Przepraszam за "тіпа" бидло-вислів ,, тьфу-гидота.......
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08.12.2021 13:53 Відповісти
дебилы выбрали дебилов! жриТе!
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08.12.2021 14:02 Відповісти
какой-то он всегда помятый и неаккуратный...эта небритость только додает бомжацкого колориту)))
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08.12.2021 14:02 Відповісти
Такой парень свой из под забора......и пол чекушки в кармане с цыбулиной.
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08.12.2021 14:10 Відповісти
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08.12.2021 14:15 Відповісти
Пусть лучше ничего не делают. а то только вред! Потом отменять что Марьяна Безмозглая напридумывала.
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08.12.2021 14:09 Відповісти
Хуже их только73% тварей продавших Украину.
Мы помним про Сталина ,но забыли про миллионы НКВД ешников , десятки миллионов стукачей.
Мы ненавидим херло но как-то затерялись те кто его избирает все эти года.
Так и у нас. Есть кучка педе...стов и есть миллионы подонков приведших их к власти
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08.12.2021 15:09 Відповісти
Нужно время, чтобы "правильно" трудоустроить рэкетиров из СБУ - на всех пока рабочих мест не хватает)))
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08.12.2021 15:42 Відповісти
Швидше входить і виходить - чудово виходить. От просто гидко дивитись на оцю морду ліца, обєзображенную інтілєктом...
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08.12.2021 15:55 Відповісти
Да. Корниенко державний діяч. Кар'єрний ріст прямо з помийки.
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08.12.2021 22:22 Відповісти
 
 