Путін назвав провокаційним питання щодо можливості нападу РФ на Україну: Ми проводимо миролюбну зовнішню політику. ВIДЕО
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Президент РФ Володимир Путін назвав провокаційним питання про те, чи збирається Росія нападати на Україну, зазначивши, що РФ - миролюбна держава.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Це питання провокаційне. Росія проводить миролюбну зовнішню політику, але вона має право забезпечувати свою безпеку, як я вже сказав, у середньостроковій та віддаленій перспективі. І ми обговорюємо це з нашими партнерами, з усіма нашими партнерами, включаючи вчорашнього мого співрозмовника, президента Сполучених Штатів Америки пана Байдена", - зазначив президент країни-агресора.
Путін також заявив, що "кожна країна має право обирати найбільш прийнятний для себе спосіб забезпечення своєї безпеки".
"Але це має бути зроблено таким чином, щоб не порушувати інтереси інших сторін та не підривати безпеку інших країн, у даному випадку - Росії", - сказав президент РФ.
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Але ботоксний пішов ще далі: він вигадав альтернативну реальність і змусив повірити в нею цілу країну рабів. І змушував з таким завзяттям, що й сам повірив і в вигадану історію, і в вигадану реальність.
Для всього цивілізованого світу країна Дж. Оруелла існує лише на сторінках книг, а в лєвіафанії - це реальність.
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кровью захлебнется тот, кто усомнится в нашем миролюбии
ибо милосердие наше беспощадно
Але тепер запитаймо брехливу зеленяву пісюняву: ДЕ ТІ СУДОВІ СПРАВИ ПРОТИ *****, ЩО ТИ ОБІЦЯВ ПЕРЕД ВИБОРАМИ?!!
100%
бледная моль
, у середньостроковій та віддаленій перспективі. І Україна обговорює свою безпеку з партнерами, включаючи,НАТО,ЄС І США
ботоксное чмо поджало хвост и заскулило ))