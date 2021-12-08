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Путін назвав провокаційним питання щодо можливості нападу РФ на Україну: Ми проводимо миролюбну зовнішню політику. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Президент РФ Володимир Путін назвав провокаційним питання про те, чи збирається Росія нападати на Україну, зазначивши, що РФ - миролюбна держава.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Це питання провокаційне. Росія проводить миролюбну зовнішню політику, але вона має право забезпечувати свою безпеку, як я вже сказав, у середньостроковій та віддаленій перспективі. І ми обговорюємо це з нашими партнерами, з усіма нашими партнерами, включаючи вчорашнього мого співрозмовника, президента Сполучених Штатів Америки пана Байдена", - зазначив президент країни-агресора.

Путін також заявив, що "кожна країна має право обирати найбільш прийнятний для себе спосіб забезпечення своєї безпеки".

"Але це має бути зроблено таким чином, щоб не порушувати інтереси інших сторін та не підривати безпеку інших країн, у даному випадку - Росії", - сказав президент РФ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+18
никто и никогда не скажет лучше о рашке, чем она сама :
***
кровью захлебнется тот, кто усомнится в нашем миролюбии
ибо милосердие наше беспощадно
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08.12.2021 17:15
+16
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08.12.2021 16:55
+13
Реально кацапи "миролюбці" - то ж америкоси захопили Крим з знищують російськомовний даунбас? І Молдава і Грузія - то все америкоси.
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08.12.2021 16:58
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Він цім пишається
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08.12.2021 16:53 Відповісти
Все что говорит сатана Пукин нужно поворачивать на 180 градусов. Если про мир, то готовит войну. Он и в 2013 году пел про мир и неприкосновенность границ, а потом оттяпал Крым.
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08.12.2021 17:16 Відповісти
"Скучно, Вовачка...."
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08.12.2021 17:23 Відповісти
Він це прекрасно знає
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08.12.2021 17:54 Відповісти
Шакал.
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08.12.2021 16:52 Відповісти
Это хорошее животное . Его Бог создал . А вот путло ... - недоразумение в эволюции .
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08.12.2021 16:54 Відповісти
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08.12.2021 17:00 Відповісти
Сталин тоже так говорил. Но потом рядом с границей Финляндии кто то немножко пострелял из пушек, и оказалось убиты 4 красноармейца. Ну и понеслась.
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08.12.2021 16:53 Відповісти
И авиация была и танки.
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08.12.2021 18:42 Відповісти
у них уже 4 миролюбивых поколения живут, зная, что "их бронепоезд стоит на запасном пути"
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08.12.2021 16:53 Відповісти
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08.12.2021 16:55 Відповісти
Цікаво,даги кізяками гидують чи ті добровільно віддаються і це вже не ізнасілованіє а по любві))))))
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08.12.2021 17:10 Відповісти
Дагам все одно - коцап чи баран
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08.12.2021 17:13 Відповісти
Видно майже всіх "перетоптали" і перебралися до "впопучленців" на Донбас.
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08.12.2021 18:39 Відповісти
Не хотелось конечно таких деталек---но видать мыться кизяки совсем перестали(холода настали) дожди перестали идти. Картина видно совсем отвратная. Фу---какая мерзость!
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08.12.2021 22:46 Відповісти
Х*йло!!!
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08.12.2021 16:57 Відповісти
Реально кацапи "миролюбці" - то ж америкоси захопили Крим з знищують російськомовний даунбас? І Молдава і Грузія - то все америкоси.
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08.12.2021 16:58 Відповісти
Мда... Там еще не сказано про "ихтамнет", "заблудились", "отпускники" и прочая
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08.12.2021 16:59 Відповісти
Миролюбивий узурпатор,гвалтівник та вбивця...
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08.12.2021 17:05 Відповісти
300 років вони щось вигадують і переписують власну історію, крадучи її у інших. На їхніх іконах скоро буде розстріляна царська сім'я поруч з тими, хто їх розстрілював.
Але ботоксний пішов ще далі: він вигадав альтернативну реальність і змусив повірити в нею цілу країну рабів. І змушував з таким завзяттям, що й сам повірив і в вигадану історію, і в вигадану реальність.

Для всього цивілізованого світу країна Дж. Оруелла існує лише на сторінках книг, а в лєвіафанії - це реальність.
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08.12.2021 17:10 Відповісти
Яке кончене
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08.12.2021 17:12 Відповісти
так на то воно і ХУ-ЙЛО, а як ви хотіли.
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09.12.2021 14:55 Відповісти
Когда воно уже сдохнет?
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08.12.2021 17:13 Відповісти
Звичайно здохне, але там на черзі до влади тисячі нових путлерів.
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08.12.2021 17:37 Відповісти
Вся проблема в населении очевидно. Там есть запрос снизу на "восстановление былого величия" (такую страну просрали!). Украина нужно делать все, чтобы ослабить РФ, хотя наши возможности здесь сильно ограничены. Самый идеальный для нас вариант - ускоренный переход ЕС и всего мира на возобновляемые источники энергии, что не зависит от нас и лоббирование новых экономических (!) санкции против РФ и укрепление своей обороноспособности.
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08.12.2021 22:25 Відповісти
Это вообще не важно. Завтра станет президентом Рогозин, например, который жалел, что не полез в окопы защищать Донбасс. Нам от этого как-то легче станет? Думаю только сложнее.
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08.12.2021 22:26 Відповісти
Яка несподіванка, моль. Хто чекав на щось інше?
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08.12.2021 17:14 Відповісти
никто и никогда не скажет лучше о рашке, чем она сама :
***
кровью захлебнется тот, кто усомнится в нашем миролюбии
ибо милосердие наше беспощадно
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08.12.2021 17:15 Відповісти
ПТН ПНХ ..................
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08.12.2021 17:23 Відповісти
самый челавечный в мире челавек!
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08.12.2021 17:24 Відповісти
Антихрист, ****! В смысле - антипод Христа.
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08.12.2021 18:47 Відповісти
Що таке карлікове #уйло всі розуміють.
Але тепер запитаймо брехливу зеленяву пісюняву: ДЕ ТІ СУДОВІ СПРАВИ ПРОТИ *****, ЩО ТИ ОБІЦЯВ ПЕРЕД ВИБОРАМИ?!!
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08.12.2021 17:31 Відповісти
То есть фуйло все-таки хочет напасть? Кто может перевести этот словесный понос в духе Адольфа Гитлера?
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08.12.2021 17:33 Відповісти
Окупація Криму і Донбасу неприйнятна для України,а хто її питав?
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08.12.2021 17:35 Відповісти
Найбрехливіший вираз : міролюбівая росія.
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08.12.2021 17:35 Відповісти
*******
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08.12.2021 17:39 Відповісти
Як правий був Борис Єфимович Нємцов в оцінці Путіна. Цитата:" Он йо.нутый".
100%
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08.12.2021 17:39 Відповісти
Він тільки помилився в масштабах, випадок не одиночний.
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08.12.2021 18:42 Відповісти
чтоб они уже сдохли со своим миролюбием!
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08.12.2021 17:40 Відповісти
Цікаво тільки, який журик про це його запитав: якийсь грецький чи Роман Цимбалюк знову?
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08.12.2021 17:43 Відповісти
".... -Это вопрос провокационный. Чикатилло миролюбив и никому не угрожает, но он вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и отдаленной перспективе...", заявил Чикатило
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08.12.2021 17:50 Відповісти
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08.12.2021 17:50 Відповісти
Фюрер Чекистана *****, выдал очередную порцию отборной брехни. Хотя что тут удивительного, когда кроме брехни плешивая моль выдавать больше ничего не умеет
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08.12.2021 17:52 Відповісти

бледная моль
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08.12.2021 17:55 Відповісти
Доводилось читать подобные выражения в изречениях и Гитлера и Сталина.. Теперь вот от Путина.. "Миролюбывые" ***...
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08.12.2021 17:56 Відповісти
Не-а РАШИСТОфюррер чеснее, он сказал , если не будет провокаций- не нападем. И тут ж заявил , что заявление о возможности нападения провокация ...
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08.12.2021 18:12 Відповісти
Росія проводить миролюбну зовнішню політику, яка називається "примушування до миру". Де "миролюбність" означає любов до єдиного російського світу.
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08.12.2021 17:58 Відповісти
... означает порабощение.
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08.12.2021 18:49 Відповісти
Україна проводить миролюбну зовнішню політику, і на відміну від брехливого рашистського окупанта української території , не зазіхає на чужі території ,і у зв'язку з рашистською окупацією українського Криму,та частини Донбасу вона має право забезпечувати свою безпеку, як
, у середньостроковій та віддаленій перспективі. І Україна обговорює свою безпеку з партнерами, включаючи,НАТО,ЄС І США
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08.12.2021 18:15 Відповісти
Как раз, это миролюбие и выражается в захвате чужой территории, обстрелах на Донбасе, и нескончаемым изрыганием поноса из грязного рта ********** и ей подобных существ, на государственных каналах, миролюбивой параши. Лживый, недоношенный, кацапский выродок.
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08.12.2021 18:21 Відповісти
Всё это лубянское словоблудие. Всё гораздо проще, пред кремлёвсой шпаной вопрос стоит примерно так - либо при бабле, но без России, либо при России, но без бабла.
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08.12.2021 18:26 Відповісти
Чтоб ты здох пыня!!!
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08.12.2021 18:42 Відповісти
Аминь!
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08.12.2021 18:50 Відповісти
Невже світ не бачить, що цю істоту вже невідворотно "заносить"!
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08.12.2021 18:44 Відповісти
Не хочет, отказывается видеть, ибо это ужасает - вот и не видит.
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08.12.2021 18:51 Відповісти
"Страусина" політика. Але, сховавши голову, приходиться виставляти жопу.
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08.12.2021 19:09 Відповісти
Да шоб тебя твое мыролюбие догнало в виде простых 9 гр
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08.12.2021 19:20 Відповісти
Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії. Треба ставити питання так : путлер має повернути Україні крим та донбас.Також путлер має вернути грузії абхазію , а молдові- придністровя.
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08.12.2021 19:27 Відповісти
Лживая и подлая мразь
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08.12.2021 19:45 Відповісти
А як, щодо виконання умов Будапештського меморандуму? Миролюбна завнішня політика пИняленда, чи випадіння пам"яті?
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08.12.2021 19:55 Відповісти
Украина -миролюбивая страна,она и мухи не обидит на чужой территории,а на своей...Готовьте саваны!
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08.12.2021 20:04 Відповісти
.

ботоксное чмо поджало хвост и заскулило ))
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08.12.2021 20:13 Відповісти
"Ми проводимо миролюбну зовнішню політику". Ахаха ска клоун, давай в 95 квартал, место вакантно
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08.12.2021 20:43 Відповісти


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08.12.2021 20:46 Відповісти
***** плагиатит "вторжение марсиан" - мы пришли к вам с мииииром !
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08.12.2021 21:56 Відповісти
 
 