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Данилюк-Ярмолаєва (361) Буткевич Богдан (432)

"Без цензури" наживо: Байден-Путін: війну відклали? Коломойський притиснув ЗЕ. Хто next у Кремлі? ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Про що домовилися Путін і Байден? Чи варто говорити про наступ Росії на Україну? Чому олігарх Ігор Коломойський "передає вітання" президенту Зеленському? Обговорять сьогодні на стрімі "Без цензури наживо" Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич.

Стрім стартує о 20:45 на Цензор.НЕТ.

👉 Байден – Путін. Війну відклали?

7 грудня о 17:00 за київським часом відбулася по відеозв'язку друга повноцінна зустріч чинних президентів США та Росії – Джо Байдена та Володимира Путіна. Що стало головним на переговорах лідерів США та РФ? Чого хочуть росіяни і на що готові погодитися у США?

👉 Коломойський "передає вітання".

Президент Володимир Зеленськй не виконує своїх обіцянок, не добуде своєї каденції, а його політсила програє наступні вибори. Таку гучну заяву зробила карпатська мольфара у розважальній програмі "Світ навиворіт". Невже так ненав'язливо Ігор Коломойський "передає вітання" президенту? Чи, можливо, це – просто випадковість?

👉 Наступник Путіна – хто він?

Хто може стати наступним господарем Кремля? Та чому Україні не варто надто сподіватися на російський лібералізм?

👉 Десерт – вата палає

Тут все, як ви любите: свіжа порція гумору.

Буде гаряче, вмикайтеся!

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9


Olga


@sim_olga

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08.12.2021 21:57
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08.12.2021 21:47
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08.12.2021 21:28
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Идиоты правят Украиной: полный список
8 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 3






Я хочу, чтоб вы знали фамилии идиотов, которые носят депутатский мандат.

В таком своем жгучем желании несколько минут назад признался в Фейсбуке политолог Михаил Чаплыга.

Чтоб в следующий раз их НЕ было в Парламенте от каких бы партий они не пролезали.

В тему - Прислуга Зеленского выглядит, как **@нариум - экс-нардеп

Статья 70 КУ определяет, что избирательное право наступает с 18 лет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Избирательное право бывает ДВЫХ типов - активное и пассивное.

Но и то и то ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ право.

Оно с 18 лет по КОНСТИТУЦИИ.

Фамилии: Инициаторами документа стали 12 нардепов от «Голоса», «Слуги народа» и «Доверия».



Среди инициаторов законопроекта:

- депутаты от фракции «Голос» Роман Лозинский, Галина Васильченко, Владимир Цабаль;

- депутаты от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук, Александр Аликсийчук, Георгий Мазурашу, Дмитрий Любота;

В тему - Позорный «слуга»-антиваксер готов тратить тысячи гривен в месяц на ПЦР-тесты

- депутат от группы «Доверие» Лариса Билозир
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08.12.2021 20:53 Відповісти
Пару раз пытался смотреть - не могу. Ведущий нудный. Про все хорошее против всего плохого.
Не знаю в чем проблема, но смотреть его скучно.
Это не Портников и не Черновол.
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08.12.2021 20:55 Відповісти
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08.12.2021 21:28 Відповісти
Два людоїди їдять Зеленського. Один другого питає:

Ну і як тобі клоун?
Та щось ні хрєна не смішно!
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08.12.2021 21:35 Відповісти
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08.12.2021 21:47 Відповісти


Olga


@sim_olga

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08.12.2021 21:57 Відповісти
Если ктo-нибудь oбещаeт вас убить - поверьте им
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09.12.2021 17:45 Відповісти
Как часто мы предаемся прекраснодушному обману, когда пора искать пулемет на черном рынке!
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09.12.2021 17:48 Відповісти
 
 