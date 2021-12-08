"Без цензури" наживо: Байден-Путін: війну відклали? Коломойський притиснув ЗЕ. Хто next у Кремлі? ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Про що домовилися Путін і Байден? Чи варто говорити про наступ Росії на Україну? Чому олігарх Ігор Коломойський "передає вітання" президенту Зеленському? Обговорять сьогодні на стрімі "Без цензури наживо" Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич.
Стрім стартує о 20:45 на Цензор.НЕТ.
👉 Байден – Путін. Війну відклали?
7 грудня о 17:00 за київським часом відбулася по відеозв'язку друга повноцінна зустріч чинних президентів США та Росії – Джо Байдена та Володимира Путіна. Що стало головним на переговорах лідерів США та РФ? Чого хочуть росіяни і на що готові погодитися у США?
👉 Коломойський "передає вітання".
Президент Володимир Зеленськй не виконує своїх обіцянок, не добуде своєї каденції, а його політсила програє наступні вибори. Таку гучну заяву зробила карпатська мольфара у розважальній програмі "Світ навиворіт". Невже так ненав'язливо Ігор Коломойський "передає вітання" президенту? Чи, можливо, це – просто випадковість?
👉 Наступник Путіна – хто він?
Хто може стати наступним господарем Кремля? Та чому Україні не варто надто сподіватися на російський лібералізм?
👉 Десерт – вата палає
Тут все, як ви любите: свіжа порція гумору.
Буде гаряче, вмикайтеся!
Будь ласка, зачекайте...
8 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 3
Я хочу, чтоб вы знали фамилии идиотов, которые носят депутатский мандат.
В таком своем жгучем желании несколько минут назад признался в Фейсбуке политолог Михаил Чаплыга.
Чтоб в следующий раз их НЕ было в Парламенте от каких бы партий они не пролезали.
В тему - Прислуга Зеленского выглядит, как **@нариум - экс-нардеп
Статья 70 КУ определяет, что избирательное право наступает с 18 лет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Избирательное право бывает ДВЫХ типов - активное и пассивное.
Но и то и то ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ право.
Оно с 18 лет по КОНСТИТУЦИИ.
Фамилии: Инициаторами документа стали 12 нардепов от «Голоса», «Слуги народа» и «Доверия».
Среди инициаторов законопроекта:
- депутаты от фракции «Голос» Роман Лозинский, Галина Васильченко, Владимир Цабаль;
- депутаты от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук, Александр Аликсийчук, Георгий Мазурашу, Дмитрий Любота;
В тему - Позорный «слуга»-антиваксер готов тратить тысячи гривен в месяц на ПЦР-тесты
- депутат от группы «Доверие» Лариса Билозир
Не знаю в чем проблема, но смотреть его скучно.
Это не Портников и не Черновол.
Ну і як тобі клоун?
Та щось ні хрєна не смішно!
Olga
@sim_olga