"Без цензури" наживо: Байден-Путін: війну відклали? Коломойський притиснув ЗЕ. Хто next у Кремлі? ВIДЕО

Про що домовилися Путін і Байден? Чи варто говорити про наступ Росії на Україну? Чому олігарх Ігор Коломойський "передає вітання" президенту Зеленському? Обговорять сьогодні на стрімі "Без цензури наживо" Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич.

Стрім стартує о 20:45 на Цензор.НЕТ.

👉 Байден – Путін. Війну відклали?

7 грудня о 17:00 за київським часом відбулася по відеозв'язку друга повноцінна зустріч чинних президентів США та Росії – Джо Байдена та Володимира Путіна. Що стало головним на переговорах лідерів США та РФ? Чого хочуть росіяни і на що готові погодитися у США?

👉 Коломойський "передає вітання".

Президент Володимир Зеленськй не виконує своїх обіцянок, не добуде своєї каденції, а його політсила програє наступні вибори. Таку гучну заяву зробила карпатська мольфара у розважальній програмі "Світ навиворіт". Невже так ненав'язливо Ігор Коломойський "передає вітання" президенту? Чи, можливо, це – просто випадковість?

👉 Наступник Путіна – хто він?

Хто може стати наступним господарем Кремля? Та чому Україні не варто надто сподіватися на російський лібералізм?

👉 Десерт – вата палає

Тут все, як ви любите: свіжа порція гумору.

Буде гаряче, вмикайтеся!