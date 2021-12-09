Російські війська на залізничній станції під Воронежем. ВIДЕО

Російські "Буки" та ракети, розташовані під Воронежем, потрапили на відео.

Ролик опублікований у телеграм-каналі "Военный Осведомитель", інформує Цензор.НЕТ.

"Нове відео зі стації Маслівка у Воронежі. Цього разу в кадр потрапили ЗРК "Бук-М1-2" та ТЗМ із зенітними ракетами (транспортно-зарядні машини), ймовірно, 49-ї зенітної ракетної бригади", - йдеться у дописі.

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