На дні народження Єрмака був підприємець Контрус, який веде бізнес зокрема й в РФ, - ЗМІ. ВIДЕО
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Підприємець Карл Контрус, який має бізнес в Україні, Росії та Австрії, приватним літаком прилетів з австрійського міста Ґрац до Івано-Франківська у день народження голови Офісу президента України Андрія Єрмака.
Про це йдеться у розслідуванні журналіста "Української Правди" Михайла Ткача, повідомляє Цензор.НЕТ.
Карл Контрус - один із власників заводу Трансмаш у Дніпрі, що виробляє і ремонтує залізничну техніку. Він також є засновником російського ТОВ "ППМТ" з аналогічним видом діяльності.
Після прильоту до Івано-Франківська Контрус сів у автомобіль компанії "Завалівський графіт". Назад із Івано-Франківська до Австрії Контрус полетів за кілька годин після того, як з держрезиденції "Синьогора" до Києва відбули президент Володимир Зеленський і Андрій Єрмак.
Того ж дня, коли до резиденції у Карпатах прилетіли президент Володимир Зеленський і Андрій Єрмак, з Києва до Івано-Франківська прибув пов'язаний зі структурами бізнесмена Ігоря Коломойського літак, на якому, за даними журналіста, перебував із родиною бізнес-партнер Коломойського, співвласник студії "Квартал 95", товариш Зеленського і Єрмака Тимур Міндич.
Міндич з родиною приїхав до аеропорту Івано-Франківська 22 листопада на мікроавтобусі, який журналісти бачили на території держрезиденції. Прибувши до аеропорту, Міндіч із родиною попрямував до чартера.
Під час президентського пресмарафону Зеленський заперечував святкування дня народження Єрмака у держрезиденції та наявність на заході гостей. За словами Зеленського, у Карпатах із ними був лише міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.
Будь ласка, зачекайте...
Знімало фільмєц з русньою і реєструвало права на інший фільмєц з русньою, щоб роялті потрапляло в потрібну кишеню
. А то - работать, как галерные рабы зеля и дерьмак летели.... пахали там не покладая срак... на ходу жуя сухие бутерброды...
А вот что уже НЕ интрересно - так это то, что зеля патологический 3.14-ун... что ни шаг - то он совершает то предательство ...то маломоральные или коррупционные поступки и привычно 3.14ит после этого что он хороший...
И реально - он хороший..он очень хороший...профессионально хороший 3.14-ун. И это уже начинает вводить в зевоту...Такое длинное шоу всего из одного номера...
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
Мы кушаем мацу, игаемся з мячем..." / ЮТБ./
А Бойко, Добкин,Тягныбок-негры-хасиды.
Й ця ПРоклята Єрмаківщина кує бабло , а ЗАХІД ПРАЦЮЄ!!!
Сцыкотно ей?
Так может ЗЕнаркоману из сразу в сауну везти к девочкам ?😁
Ну сказав би що - так, я винайняв резиденцію на три дні та святкували день народження Ермака.
Перевів гроші із офшора та заплатив. Мені похер ваша армія, оборона та Україна.
Ясен пінь, проти кого ця недобита контра, якщо у нього гешефт на кацапщині.
она-никакая - всего лишь витрина этнической банды, на которую повелись 73%ные жлобы-лошары, готовые проголосовать за любое говно, если его достаточно отполируют...
і його вибрали 85% вумного наріду. Спасибі йому що хоть не сере
привселюдно на Майдані Незалежності.
Он когда сдавал анализы, уже вам зебилам ссал в глаза откровенно, не стесняясь!
А вы пошли и проголосовали за этого морального урода, марионетку коломойского!
Да еще скажем спасибо бигусам и ко!