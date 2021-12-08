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Ткач Михайло (118) Єрмак Андрій (1230)

На дні народження Єрмака був підприємець Контрус, який веде бізнес зокрема й в РФ, - ЗМІ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Підприємець Карл Контрус, який має бізнес в Україні, Росії та Австрії, приватним літаком прилетів з австрійського міста Ґрац до Івано-Франківська у день народження голови Офісу президента України Андрія Єрмака.

Про це йдеться у розслідуванні журналіста "Української Правди" Михайла Ткача, повідомляє Цензор.НЕТ.

Карл Контрус - один із власників заводу Трансмаш у Дніпрі, що виробляє і ремонтує залізничну техніку. Він також є засновником російського ТОВ "ППМТ" з аналогічним видом діяльності.

Після прильоту до Івано-Франківська Контрус сів у автомобіль компанії "Завалівський графіт". Назад із Івано-Франківська до Австрії Контрус полетів за кілька годин після того, як з держрезиденції "Синьогора" до Києва відбули президент Володимир Зеленський і Андрій Єрмак.

Читайте: В УДО спростували звільнення співробітників через дрон журналістів над резиденцією Зеленського на Прикарпатті

Того ж дня, коли до резиденції у Карпатах прилетіли президент Володимир Зеленський і Андрій Єрмак, з Києва до Івано-Франківська прибув пов'язаний зі структурами бізнесмена Ігоря Коломойського літак, на якому, за даними журналіста, перебував із родиною бізнес-партнер Коломойського, співвласник студії "Квартал 95", товариш Зеленського і Єрмака Тимур Міндич.

Міндич з родиною приїхав до аеропорту Івано-Франківська 22 листопада на мікроавтобусі, який журналісти бачили на території держрезиденції. Прибувши до аеропорту, Міндіч із родиною попрямував до чартера.

Під час президентського пресмарафону Зеленський заперечував святкування дня народження Єрмака у держрезиденції та наявність на заході гостей. За словами Зеленського, у Карпатах із ними був лише міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+42
Блін, такі прізвища, наче ми живемо у Ізраїлі!
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
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08.12.2021 23:41
+38
Конч#ному стаду Зебілів, яке вірить у «Ми б усі померли в Криму…» і свідкам офшора Порошенка під час Іловайська, хочу нагадати, чим займалося ЗЕчмо влітку 2014
Знімало фільмєц з русньою і реєструвало права на інший фільмєц з русньою, щоб роялті потрапляло в потрібну кишеню

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08.12.2021 23:44
+37
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08.12.2021 23:52
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08.12.2021 23:38 Відповісти
Ой как интересно, а там больше никто не приезжал во Ивано-Франковск в этот день, надо искать!
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08.12.2021 23:40 Відповісти
Конч#ному стаду Зебілів, яке вірить у «Ми б усі померли в Криму…» і свідкам офшора Порошенка під час Іловайська, хочу нагадати, чим займалося ЗЕчмо влітку 2014
Знімало фільмєц з русньою і реєструвало права на інший фільмєц з русньою, щоб роялті потрапляло в потрібну кишеню

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08.12.2021 23:44 Відповісти
Это показательно, что Вы сравниваете Порошенко и Зеленского - одного поля ягоды.
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09.12.2021 10:26 Відповісти
Остальным бизнесс-партнерам Дерьмака вьезд в Украину заборонено.
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08.12.2021 23:47 Відповісти
зеИУДА И ВСЕ ЕГО ДЕРЬМАКИ плюют на граждан , издеваются над военными , сливают интересы Украины
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09.12.2021 07:21 Відповісти
ИНтересно - зачем 3.14ть на каждом шагу ?
. А то - работать, как галерные рабы зеля и дерьмак летели.... пахали там не покладая срак... на ходу жуя сухие бутерброды...
А вот что уже НЕ интрересно - так это то, что зеля патологический 3.14-ун... что ни шаг - то он совершает то предательство ...то маломоральные или коррупционные поступки и привычно 3.14ит после этого что он хороший...
И реально - он хороший..он очень хороший...профессионально хороший 3.14-ун. И это уже начинает вводить в зевоту...Такое длинное шоу всего из одного номера...
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09.12.2021 09:53 Відповісти
соломонові 3.14-здуни усвоїли добре - не с(3.14)издиш не обогатишся за рахунок гоїв... на землі обітованій таке не проходить ...
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09.12.2021 10:14 Відповісти
Блін, такі прізвища, наче ми живемо у Ізраїлі!
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
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08.12.2021 23:41 Відповісти
Шоб ви повиздихали,зрадні тварюки, скотиняки.
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08.12.2021 23:47 Відповісти
"Г**но на г**ні і г**ном поганяє".
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09.12.2021 05:53 Відповісти
А Израиль тут причём? Когда речь идёт об Израиле, у меня в голове всплывают фамилии вроде Бен-Гурион, Эшколь, Меир, Рабин, Бегин, Шамир, Перес, Барак, Шарон, Ольмерт, Нетаньяху, Бенет...
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09.12.2021 00:22 Відповісти
"А мы здесь не причем, а мы здесь не причем,
Мы кушаем мацу, игаемся з мячем..." / ЮТБ./
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09.12.2021 00:34 Відповісти
А це якась російська контра.
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09.12.2021 01:03 Відповісти
Это Премьер-министры Израиля, от большинства которых у краснопузых жестко подгорало...
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09.12.2021 03:19 Відповісти
вот и сидите у себя на Родине в Израиле
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09.12.2021 04:48 Відповісти
совсем дурак?
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09.12.2021 03:22 Відповісти
Как вроде бы Порошенко, Гройсман,Яценюк,Парубий,Шкиряк ,Пашинский- негры.
А Бойко, Добкин,Тягныбок-негры-хасиды.
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09.12.2021 00:55 Відповісти
Сравнение мягко говоря более чем некорректное
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09.12.2021 03:21 Відповісти
Если вы к примеру не соблюдали гигиену и у вас появились бородавки - то наверное не стоит ненавидеть бородавки. Так и с евреями.
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09.12.2021 06:58 Відповісти
Тищенко - Коля-катлєта, Єрмак-"Козирь", Подоляк, Арестович, Крявченков-"Юзік, малороси *бані! ... який там Ізраіль!
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09.12.2021 05:57 Відповісти
Пiду пiсру.
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08.12.2021 23:52 Відповісти
на паРашу?
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09.12.2021 06:42 Відповісти
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08.12.2021 23:52 Відповісти
Сколько помоев высосано из пальца.Его право! Неприкасаемый .
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08.12.2021 23:59 Відповісти
ЗЕлебобик?
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09.12.2021 00:09 Відповісти
кого его? кто это у нас стал неприкасаемым?
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09.12.2021 00:10 Відповісти
Это фанат 95 квартала.😁
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09.12.2021 00:14 Відповісти
и фамилия его зендельпупер)
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09.12.2021 04:49 Відповісти
Право використовувати гелікоптери в особистих цілях?
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09.12.2021 00:11 Відповісти
Хто недоторканний, завхоз? Серйозно?
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09.12.2021 00:29 Відповісти
Ще трохи і виявиться - що на "днюсі" у єрмака були і сурков з козаком (російським).
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09.12.2021 00:01 Відповісти
Ці торгаші, кроти, лялькі ,актори, нелохи, й лохи,,, й кся інша ЗЕ та БЄшваль вони просто прижилися, як Росія під історичним моментом
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09.12.2021 00:05 Відповісти
А саме - Росію розорити світу дорожче , Україні не допомогти у виживанні проти рашистів -теж саме...
Й ця ПРоклята Єрмаківщина кує бабло , а ЗАХІД ПРАЦЮЄ!!!
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09.12.2021 00:08 Відповісти
Клован зараз виконує ПРяму роль ************ - ВОЛОДИМИР ВПЕРШИЙ НЕСУБ"ЄКТ,
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09.12.2021 00:11 Відповісти
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09.12.2021 00:09 Відповісти
А почему не в свиноРоссии путинским шмурдяком?
Сцыкотно ей?
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09.12.2021 00:11 Відповісти
Расследователя снова провели на мякине.Я так понял ,Зеленский таки принимал инвесторов,тем более зарубежных.Работал,а не гульки по женщинам или мужчинам сверхлегкого поведения.Он ведь не Ахметова и Медведчука принимал?А Карл и Миндич СМИ не содержат,не так ли?
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09.12.2021 00:11 Відповісти
Ясний пень. Інвестори. Оманські. А-ха-ха!! Паржем по приколу!
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09.12.2021 00:13 Відповісти
Где ты видел в мировой практике,что бы инвесторы на дне рождениях контракты подписывали?
Так может ЗЕнаркоману из сразу в сауну везти к девочкам ?😁
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09.12.2021 00:18 Відповісти
Звоните господину Байдену!.Что воду в ступе толочь!
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09.12.2021 00:37 Відповісти
Скажите, а какие инвестиции привлёк Крыс, за время своего правления?
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09.12.2021 10:24 Відповісти
От же вибрали...Бреше й не червоніє.
Ну сказав би що - так, я винайняв резиденцію на три дні та святкували день народження Ермака.
Перевів гроші із офшора та заплатив. Мені похер ваша армія, оборона та Україна.
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09.12.2021 00:12 Відповісти
Так это чмо квартальное так и делает.
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09.12.2021 00:19 Відповісти
Вот не удивлюсь если там зекрыс на рояле писюном стучал...
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09.12.2021 00:22 Відповісти
Клінтона зняли з посади за єдину брехню, до того ж не пов'язану з політичною діяльністю (хіба що з ******* в кабінеті). У бубочки суцільна брехня в його президентській діяльності. А бубочка продовжує грати роль президента на посаді Презедента, а не на сцені, демає бутии ( поки судові справи розглядатимутся). Він брехло, а сором нам.
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09.12.2021 00:25 Відповісти
Контра!
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09.12.2021 00:35 Відповісти
не удивлюсь, даже если у него на дне были вагнеровцы, которых Ермак предупредил от ловушки и спас от возмездия. если бы у нынешней власти была бы хоть капля совести, то они бы удавились от стыда...
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09.12.2021 00:37 Відповісти
ЕЖЕДНЕВНАЯ НАГЛАЯ ОТКРОВЕННАЯ ЗЕЛЕНАЯ БРЕХНЯ...
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09.12.2021 00:39 Відповісти
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09.12.2021 00:49 Відповісти
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09.12.2021 00:49 Відповісти
Ну и чего то делать? Куда топать? Это тоже гневные писалки ,действия какие будут?
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09.12.2021 04:57 Відповісти
Можно понадувать шарики на Банковой, зебилы это любят
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09.12.2021 10:26 Відповісти
зе-брехло, брехло, брехло!
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09.12.2021 01:00 Відповісти
Кротоферма...
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09.12.2021 01:08 Відповісти
А там на этом тусняке вообще хоть один украинец был? Я перестал понимать в какой стране я живу. Это не Израиль? Не? А какого фуя нами непонятно кто руководит? Дебилы 73%-центные!
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09.12.2021 01:14 Відповісти
Гои - Слуги ,та какая разница кто руководит, есть сало, есть горилка, есть ожидание войны ,вот так и живём столетиями на буферной земле
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09.12.2021 07:57 Відповісти
Это ты про свою рашку как буфер между Европой и Китаем? Ну тобой то точно упыри руководят - уже можно квартиры и авто вскрывать, скоро по первому требованию будете очко и яйца полиции и росгвардии показывать
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09.12.2021 10:13 Відповісти
Просто люди в Украине проживают разные ,нет единства украинского народа и всё происходит в годы войны, это какими тупыми нужно было быть ,чтобы в годы войны поменять Главнокомандующего на артиста Голобородько и всё ради прикола.
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09.12.2021 10:44 Відповісти
Ще й прізвище яке промовисте... Контрус (contra - латиною "проти").
Ясен пінь, проти кого ця недобита контра, якщо у нього гешефт на кацапщині.
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09.12.2021 02:09 Відповісти
мерзко и некрасиво...ложь... грязь ермачная... ему бы завершить логически ложь, но оно не то...
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09.12.2021 05:00 Відповісти
Только за использование бюджетных средств ( вертолёты, охрана , обслуга...)в ЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ -празднование дня рождения он должен если настоящий мужик -уйти в отставку !!! ДРУГИХ МНЕНИЙ НЕ может быть, может быть : аудит счётной палаты.. и приговор...!!!
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09.12.2021 06:19 Відповісти
Оно НЕ ГОЛРБОРОДЬКО , а враг Украины, а вы 73% не господа, а РАБЫ "слуг
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09.12.2021 07:13 Відповісти
И? Мало ли украинцев ведущих бизнес в России. Могли бы всех приструнить, но никто даже не думает об этом, потому что деньги важнее. И почему все вдруг разом заткнулись по Вагнергейту? Кому надо подзатыльников надавали?
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09.12.2021 06:20 Відповісти
Это уже торговля на крови или ещё нет? А не, это другое, вы не понимаете, ахаха, зелёная моча льется на лица зелебобиков
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09.12.2021 06:43 Відповісти
Когда нет ничего притягивают за уши такую информацию полный бред
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09.12.2021 06:55 Відповісти
Эксклюзивное фото с днюхи Ермака
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09.12.2021 07:01 Відповісти
Дєрьмаки-дєрьмакуют,госпідарі-госпідарюють...
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09.12.2021 07:01 Відповісти
Дно рождения Ермака не имеет дна
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09.12.2021 07:09 Відповісти
Дно это ЗЕЛЕНЕЧМО
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09.12.2021 07:16 Відповісти
Я не удивлюсь если окажется, что на День рождении Ермака были сотрудники кооператива "Озеро"
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09.12.2021 07:53 Відповісти
ещё один факт подтверждающий, что зеля - с.ка...
она-никакая - всего лишь витрина этнической банды, на которую повелись 73%ные жлобы-лошары, готовые проголосовать за любое говно, если его достаточно отполируют...
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09.12.2021 08:14 Відповісти
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09.12.2021 08:43 Відповісти
Він вважає що не бреше, він робить що хоче тому що він президент
і його вибрали 85% вумного наріду. Спасибі йому що хоть не сере
привселюдно на Майдані Незалежності.
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09.12.2021 08:51 Відповісти
Чим більше сцикун бреше та шкодить державі там вищий його рейтин в дописах зебілів. Було 73% з тих хто проголосував, потім "73% громадян"... А зараз 85?
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09.12.2021 09:46 Відповісти
Брехунів багато,але цей зелений табун найбрехливіший.Правда дивуватись цьому не птрібно, бо ця нація в Україні суть від суті брехлива
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09.12.2021 08:57 Відповісти
Миндич, Контрус... Це Україна, малятка...
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09.12.2021 09:45 Відповісти
а нам брешет, шо цыганей с медведями не было
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09.12.2021 10:52 Відповісти
Зебилоиды, это вы привели брехливого янелоха оманского к власти! А вместе с ним и кротов, аферистов и ворюг!
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09.12.2021 10:56 Відповісти
Для меня неудивительно, что янелох оманский врет!
Он когда сдавал анализы, уже вам зебилам ссал в глаза откровенно, не стесняясь!
А вы пошли и проголосовали за этого морального урода, марионетку коломойского!
Да еще скажем спасибо бигусам и ко!
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09.12.2021 11:03 Відповісти
 
 