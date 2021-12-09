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Байден (2328) перемовини (2485) Путін (21449) Росія (47286) США (14502)

Байден про перемовини з Путіним: "Я був дуже прямолінійний, жодних стримувань у висловлюваннях". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Президент США Джо Байден розповів, як відбувалися його пемовини з президентом РФ Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео із заявою президента США опублікував "Голос Америки" у твіттері.

"Під час зустрічі з Путіним я був дуже прямолінійним, жодних стримувань у виразах. Ввічливо, але я чітко дав зрозуміти: якщо він справді вторгнеться в Україну, наслідки будуть важкими", - зазначив американський президент.

Нагадаємо, перемовини між президентами США та Росії відбулись у вівторок і тривали понад дві години. На них лідери обговорювали Україну та інші теми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден розповість лідерам "Бухарестської дев'ятки" про свою розмову з Путіним, щоб почути їхню думку стосовно ситуації навколо України
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Топ коментарі
+27
Такое впечатление, что в России сейчас правят потомки власовцев и сталинских вертухаев, слившиеся в любовном экстазе. Это происходит ещё и потому что в России очень часто скрываются тёмные пятна своей истории. Например, так называемое "освоение Сибири". Советско-российскими "историками" в учебниках это посвящены 1-2 страницы обычно общих фраз, а всё потому что это была история насилия, грабежей, убийств, геноцида коренных народов Сибири русскими карателями с целью наложения такими методами налога(ясака) с сибирских народов в пользу московского царя. Карательные отряды "казаков", посылаемые из Москвы - это были садисты и отморозки, жаждавшие наживы, против них было сопротивление, боевые столкновения, но у северных, сибирских народов в то время из вооружений были только стрелы, луки, а у прибывавших московских карателей было уже огнестрельное оружие, покупаемое в Европе на деньги из тех же карательных походов
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09.12.2021 10:47
+15
В таком случае Байден назвал фюрера репоедов окурком и ******.
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09.12.2021 10:37
+11
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09.12.2021 10:55
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В таком случае Байден назвал фюрера репоедов окурком и ******.
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09.12.2021 10:37 Відповісти
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09.12.2021 10:39 Відповісти
Такое впечатление, что в России сейчас правят потомки власовцев и сталинских вертухаев, слившиеся в любовном экстазе. Это происходит ещё и потому что в России очень часто скрываются тёмные пятна своей истории. Например, так называемое "освоение Сибири". Советско-российскими "историками" в учебниках это посвящены 1-2 страницы обычно общих фраз, а всё потому что это была история насилия, грабежей, убийств, геноцида коренных народов Сибири русскими карателями с целью наложения такими методами налога(ясака) с сибирских народов в пользу московского царя. Карательные отряды "казаков", посылаемые из Москвы - это были садисты и отморозки, жаждавшие наживы, против них было сопротивление, боевые столкновения, но у северных, сибирских народов в то время из вооружений были только стрелы, луки, а у прибывавших московских карателей было уже огнестрельное оружие, покупаемое в Европе на деньги из тех же карательных походов
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09.12.2021 10:47 Відповісти
Это у вас не просто -впечатление...они таки правят на кацапии.
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09.12.2021 10:54 Відповісти
"Такое впечатление, что в России сейчас правят потомки власовцев и сталинских вертухаев..."

Нет. Вы слегка ошибаетесь. паРашкой правят избранные высокоинтеллектуальные лидеры, лучшие представители древнего и мудрого народа, ходящего срать по морозу в дырку в земле...
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09.12.2021 10:55 Відповісти
в любом случае Вова Путин через экран монитора был оплеван с ног до головы...

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09.12.2021 13:12 Відповісти
ось як треба розмовляти з Путіним:

"Если через 10 секунд не уберешь свою задницу от моей двери, я накормлю тебя свинцом 45 калибра. Хорошо, Джонни, прости меня. Я ухожу. Один, два... десять......
тра-та-та-та!
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09.12.2021 13:49 Відповісти
Бла-бла-блайден...
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09.12.2021 10:37 Відповісти
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09.12.2021 10:42 Відповісти
Ны ты понял...
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09.12.2021 10:47 Відповісти
сп2 легализовали в обмен на ничто
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09.12.2021 10:54 Відповісти
Кто тебе сказал такое, ***** или скабеиха? У меня такое ощущение, что скоро мы будем говорить, их там нет, по отношению к натовским военным
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09.12.2021 11:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jc7H9iF0lsY
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09.12.2021 10:42 Відповісти
А ботоксне вже щасливе що з ним сам Байден поговорив, тепер о велічії ботокса 2 тижня всі їх телепомийки будуть вещать
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09.12.2021 10:42 Відповісти
пуйло то "счастливо"...а когда же зекрысу осчастливят ?а то можно подумать,что зескот вызывает у Байдена стойкий рвотный рефлекс...ну или амеры знают про него очень многое)
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09.12.2021 10:58 Відповісти
в тебе що, 2 ізвіліни в голові? вивчила як Єлочка Людожерка декілька слів і більше ні на що не здатна? Доречі, по психології, якщо тобі навкруги бачиться один скот, то ти сама така
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09.12.2021 11:02 Відповісти
То есть когда о результатах переговоров ,которые на прямую касаются Украины,зекрысе не сообщают уже который день -а зескот не знает ,что на это отвечать...Ясно,так и запишем
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09.12.2021 11:07 Відповісти
ну ось я і кажу кто ти така
і мову вивчити розуму не вистачає?
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09.12.2021 11:15 Відповісти
Вистачає )тільки зепацюка та себе,дебілко ,ти цім не відмажешь -ви кінчені для всього Світу )
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09.12.2021 11:18 Відповісти
а ти така сама по собі
якби ти знала мову, і не лаялась гірше кацапа, ********* Україну - ти була би патріоткою, а так... ти така і є як було вказано вище. тьфу на тебе
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09.12.2021 11:32 Відповісти
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09.12.2021 11:34 Відповісти
Вот щось не пам'ятаю патріотизму у зебілів при Пороху ... тому тепер я вас буду давить до самосінького вашого кінця -добре ,що вже не довго
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09.12.2021 11:46 Відповісти
Корона не жмёт ? ..... больная какая то
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09.12.2021 20:12 Відповісти
Я представляю, что он этому недомерку наговорил...
"непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений"
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09.12.2021 10:42 Відповісти
А коли ж дійде черга до клоуна щоб розповісти?
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09.12.2021 10:45 Відповісти
розповісти що?
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09.12.2021 10:48 Відповісти
Так ему ничего не говорят. Не нужны детям взрослые разговоры.
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09.12.2021 10:59 Відповісти
Вірю і знаю, що без підтримки США, Великобританії, Канади (країни Європейського союзи під питанням) нам не стримати мордор.
Але факт того, що вагомі упереджувальні дії проти мордору не були зроблені, і історія з евакуацією з Афганістану, не дають вагомих підстав припускати, що Байден - це саме той лідер Західних демократій, який зможе стримати ху№ла і інші диктатури **********.
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09.12.2021 10:46 Відповісти
А чем тебе "...евакуацією з Афганістану"? с паРаша.сру нашептали?
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09.12.2021 10:58 Відповісти
У тупорылых говноботов с двумя извилинами, только одно, афган и поток, не понимая того, что ***** сейчас как никогда впихивает Украину в НАТО, идиот
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09.12.2021 11:09 Відповісти
Эвакуація з Афганістану, з залишеними там купами зброї... це ще як подивитись..

Якось непомітно, декілька днів назад, проскочила новина: Талібан напав на декілька прикордонних постів Ірану , зав'язалась стрільба, зараз сторони довго та нудно з'ясовуть відносини...

Якщо це те, що я думаю, так США починають вирішувати іранську ядерну проблему... на черзі -- Середня Азія з Балалайною......
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09.12.2021 12:05 Відповісти
Хорошо хоть не уснул
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09.12.2021 10:48 Відповісти
Така ж нікчема й балабол, як наше непорозуміння.
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09.12.2021 10:49 Відповісти
Линейка Джо
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09.12.2021 10:51 Відповісти
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09.12.2021 10:55 Відповісти
Респект Джо!
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09.12.2021 11:00 Відповісти
"2 часа разговора" - это техническая неточность.
Половину времени забрал переводчик.
Путин на уроках по английскому не блистал.
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09.12.2021 11:03 Відповісти
Да оно и по-русски то говорить не научилось, завклуб, с 3мя классами образования
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09.12.2021 11:11 Відповісти
И даже очень громко пукал?
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09.12.2021 11:05 Відповісти
прегоженці, як завжди, на недосяжному рівні гумору
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09.12.2021 11:11 Відповісти
А вы ****ь нюхнули и взяли Кремль два раза с утра?
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09.12.2021 11:24 Відповісти
пощади, о, найдотепніший!
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09.12.2021 11:47 Відповісти
Молись блин на зеленый Рошэн - может поднимет потенцию...
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09.12.2021 11:49 Відповісти
ну, будь ласочка!
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09.12.2021 11:50 Відповісти
Не, он очень громко твоего ***** на швабру насадил, молчит ***** на бункере
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09.12.2021 11:12 Відповісти
пора вже вказати "президенту миру" з пітерської підворотні його місце біля параші
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09.12.2021 11:09 Відповісти
Ой, деньги на билет есть, в москву, на стрелку? Съездий и скажи!
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09.12.2021 11:51 Відповісти
съездий?
якщо ви остаточно перейшли на таджикську, то добре, с'єздию
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09.12.2021 11:55 Відповісти
Мощный старик. Совсем не испугался Путина.
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09.12.2021 11:20 Відповісти
Этот ГОСПОДИН его поборол. Осстановил вторжение армад, по гололеду и снежку!
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09.12.2021 12:18 Відповісти
Дебилы не поняль, шо о нас договорились два деда - пусть там громко кричат, лишь бы Черное море не подожгли...
Украина буде еще ближайшие 1000 лет иметь право вступить в НАТО! А Северный поток 2 имеет право работать. А когда все наладится с СП-2 - возьмутся и за украинскую ГТС. Как по ней качать воду в Крым...
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09.12.2021 11:28 Відповісти
Боже мой, какой трус. Когда сказал на путлера УБИЙЦА, тут же извинился. И это президент такой богатой и большой страны? Когда решается судьба страны, которую долбает эта мразь, иногда вспоминающая, что "братская" и постоянно мечтающая об убийствах и нападениях, помощи от США в настоящий период врядли можно ожидать. Своим поведением Байден показал, как он боится этого международного маньяка - убрал санкции с "Сев.потока", призвал опять к нормадии и минску и назвал крайними мерами об энергетических санкциях. Просто еще раз убедились, что мы одни в этом мире с шизофреническим имперским соседом.
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09.12.2021 11:29 Відповісти
Если бы только сосед - своих сограждан-маньяков всех мастей полно!
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09.12.2021 11:35 Відповісти
Копи з манячилами-душегубами теж розмовляють, а президент США - коп планети Земля, по визначенню.
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09.12.2021 14:43 Відповісти
Надо ****ь не на дедушку пердуна американского молиться, а самим саблю точит и учить детей ею владеть. Ибо нам, рядом с ордой не выжить! И не фитнесом нужном заниматься, а сдавать нормативы ГТО - готов к труду и обороне... Империя на севере не успокоиться, пока или не подавиться нами или не проглотит... А ЕС и Америка будут билеты покупать на бой без правил и ставки делать на бирже. Это я для чуперпатриотов, которые верят в неопбедимость воина с трезубом в одной руке и плиткой Рошена в другой...
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09.12.2021 11:34 Відповісти
Плитка "Рошена" может неожиданно оказаться чугунной.
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09.12.2021 11:53 Відповісти
Господин Капитан Америка, его сурового взгляда хватит остановить армады. Вот она сила и могущество крепкого американского страка. какое счастье для нас украинцев иметь такого ГОСПОДИНА! дай Бог ему еще сотню лет жизни, что бы нас защищасть от нападок раски. Так украинцы, верно??
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09.12.2021 12:17 Відповісти
Нужен ГОСПОДИН? - езжай на московию. Будет там тебе и "господин", и "сторожевой пес"...
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10.12.2021 01:05 Відповісти
Про які "якщо" йде мова?
Війна йде 7 років. З того часу захоплені москотами українські території орки не звільняли та активно готуються до повномасштабного наступу включно з новозахпленою Білоруссю.
США мало поставити вимогу: "або відведення військ впродовж декількох тижнів, або РАЕЛЬНІ санкції"!!
Цього не відбулось. Чергове "занепокоєння' пуйло ніяк не бентежить.
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09.12.2021 12:28 Відповісти
Для восторженных поклонников международных якобы побед Украины. В чем победы? Войска отвели? На Донбассе перестали стрелять? Нам продали ПЗРК хотя бы, по одному на отделение, против российских вертолетов? Или у нас имеются средства ПВО, для обеспечения прикрытия района сосредоточения бригады или батальонной группы? Патроны американцы пообещали прислать?
Не забудьте - при вице-президенте Байдене, при зам. госсекретаря Нуланд и при демократе Обаме мы то и потеряли и Крым, и Донбасс при глубоких озабоченностях. И сейчас на манеже - все те же!
В чем же тут триумф Байдена? Объясняю:
Большой Джо, выключив микрофоны связи с Кремлем, победно оглядел соратников, сидящих рядом с ним и гордо произнёс:
-​Сегодня великий день! Триумф нашей демократии и мой лично! Сегодня мне было уделено целых два часа времени самого Путина!
Ладно, отдохну денек-два и позвоню Зеленскому - жив он там еще после перепуга...
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09.12.2021 12:40 Відповісти
ПП-2 санкцій вже не матиме.
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09.12.2021 12:45 Відповісти
Ху#ло до такого не звик. Трампакс заради нього навіть своїх перекладачів виганяв, щоб кагебешний щур міг бряцати бубенцями та висувати свої умови по господарюванню над світом.
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09.12.2021 13:14 Відповісти
Я не впевнений що Байден спромігся не заснути під час тих перемовин.
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09.12.2021 13:58 Відповісти
Цитата - Байден: "я чітко дав зрозуміти: якщо він справді вторгнеться в Україну, наслідки будуть важкими."
Джерело: https://censor.net/ua/v3304195

Який хитрий цей Байден - не уточнив, ДЛЯ КОГО наслідки будуть важкими? ДЛЯ УКРАЇНИ???

Замість того, щоб прямо сказати, які саме наслідки будуть "важкими" (і головне - ДЛЯ КОГО вони будуть важкими) та про інші конкретні дії, які заплановані під конкретні події або під уже існуючий стан (війна РФ проти України, яка не закінчується),

дєдушка Байден знову розказує, яким він був: я був прямолінійний... і взагалі, красивий, як завжди...

Забуває тільки додати ще в опис про себе найцікавіше: чи поголив він собі зону бікіні?
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10.12.2021 23:30 Відповісти
 
 