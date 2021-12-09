Байден про перемовини з Путіним: "Я був дуже прямолінійний, жодних стримувань у висловлюваннях". ВIДЕО

Президент США Джо Байден розповів, як відбувалися його пемовини з президентом РФ Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео із заявою президента США опублікував "Голос Америки" у твіттері.

"Під час зустрічі з Путіним я був дуже прямолінійним, жодних стримувань у виразах. Ввічливо, але я чітко дав зрозуміти: якщо він справді вторгнеться в Україну, наслідки будуть важкими", - зазначив американський президент.

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Нагадаємо, перемовини між президентами США та Росії відбулись у вівторок і тривали понад дві години. На них лідери обговорювали Україну та інші теми.

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