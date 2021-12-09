Люди в Росії страждають, а Путін хоче витратити сотні мільйонів рублів на війну з Україною, - Нуланд. ВIДЕО

Президент РФ Володимир Путін хоче витратити сотні мільйонів рублів з російського бюджету на війну з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заступниця Держсекратаря США Вікторія Нуланд розповіла на слуханнях у Сенаті.

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"Чесно кажучи, важко зрозуміти, чому в час, коли Росія має один з найвищих показників ковід у світі, а люди в Росії страждають з багатьох причин, Путін хоче витратити гроші з російського бюджету, сотні мільйонів рублів на війну з Україною..." - заявила Нуланд.

Нагадаємо, раніше заступниця Держсекратаря США повідомила, що Росія може сконцентрувати поблизу кордону України вдвічі більше військ, ніж навесні.

"Якщо повністю мобілізувати ті сили, які для цього планується використовувати, то військове угруповання буде вдвічі більше, ніж минулої весни. Зокрема, йдеться про приблизно 100 батальйонних тактичних груп, інакше кажучи, про приблизно половину сухопутних сил Росії, що базуються на захід від Уралу", - йдеться у заяві Нуланд.

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