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Люди в Росії страждають, а Путін хоче витратити сотні мільйонів рублів на війну з Україною, - Нуланд. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Президент РФ Володимир Путін хоче витратити сотні мільйонів рублів з російського бюджету на війну з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заступниця Держсекратаря США Вікторія Нуланд розповіла на слуханнях у Сенаті.

"Чесно кажучи, важко зрозуміти, чому в час, коли Росія має один з найвищих показників ковід у світі, а люди в Росії страждають з багатьох причин, Путін хоче витратити гроші з російського бюджету, сотні мільйонів рублів на війну з Україною..." - заявила Нуланд.

Нагадаємо, раніше заступниця Держсекратаря США повідомила, що Росія може сконцентрувати поблизу кордону України вдвічі більше військ, ніж навесні.

"Якщо повністю мобілізувати ті сили, які для цього планується використовувати, то військове угруповання буде вдвічі більше, ніж минулої весни. Зокрема, йдеться про приблизно 100 батальйонних тактичних груп, інакше кажучи, про приблизно половину сухопутних сил Росії, що базуються на захід від Уралу", - йдеться у заяві Нуланд.

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Топ коментарі
+30
Люди в росії страждають, але хочуть війни з Україною.
Не намагайтеся зрозуміти скрєпну націю.
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09.12.2021 10:57
+20
люди?????
а де там люди????
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09.12.2021 10:56
+16
территория споконвичных терпил должна страждать
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09.12.2021 10:57
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люди?????
а де там люди????
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09.12.2021 10:56 Відповісти
Люди в росії страждають, але хочуть війни з Україною.
Не намагайтеся зрозуміти скрєпну націю.
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09.12.2021 10:57 Відповісти
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09.12.2021 12:15 Відповісти
РОзумієш у чому справа: для кацапа стан війни - це своєрідне сп"яніння Вони "упиваються" агресивними діями , як п"яниця - спиртним І в першому і в другому випадку людина забуває власні негаразди - злидні вдома , невдачі в житті Як тільки вони повертаються до мирного існування , вони починають бачить все це , і або топлять "абиду" у спиртному, або б"ють морди один одному Зробить щось корисне для покращення свого існування їм і в голову не приходить, бо вони мають своєрідний менталітет - вони впевнені в тому що у їх негараздах винні оточуючі їх сусідні народи ("жиди", "хахли", "піндоси", "хачі", "чурки", "китайози", "япошки")! І як тільки з"являється привід вихлюпнуть свою ненависть на "чужого" - вони стараються цим скористаться
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09.12.2021 12:19 Відповісти
просто страждати можe лишe той хто познав кращe. а вимушeний жити в гiршому. з рабсiянами нe так - вони нiколи нe знали кращого тому Нуланд оцiнює зi своiх знань хибно.
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09.12.2021 13:07 Відповісти
территория споконвичных терпил должна страждать
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09.12.2021 10:57 Відповісти
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09.12.2021 12:16 Відповісти
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09.12.2021 12:17 Відповісти
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09.12.2021 12:18 Відповісти
США и НАТО не обязаны отправлять войска для защиты Украины в случае обострения ситуации - Джо Байден🤔

есть еще дегенераты верюющие в бидона?
вонючий пердун кинул Украину
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09.12.2021 10:59 Відповісти
Ну конечно, их там нет, тупое ты лаптеногое
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09.12.2021 11:16 Відповісти
Если Байден "вонючий пердун", тогда кто такие Лукашенко и путин?
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09.12.2021 11:17 Відповісти
***** й ************!
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09.12.2021 11:24 Відповісти
Как,кто такие? Один )(уйло,а другой его уссатый Gандон,неужели не понятно?
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09.12.2021 11:32 Відповісти
А я вас спрашивал? Вы автор комента про Байдекна?
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09.12.2021 15:11 Відповісти
навпередки ньюхають москали Байдена, бо заздрять и бояться
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09.12.2021 12:13 Відповісти
Зє окремо, Україна окремо.
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09.12.2021 11:44 Відповісти
Пшел нах, набутылочник!
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09.12.2021 12:55 Відповісти
тебя идиота спрашивают а ты про свою страсть

США и НАТО не обязаны отправлять войска для защиты Украины в случае обострения ситуации - Джо Байден🤔

есть еще дегенераты верюющие в бидона?
вонючий пердун кинул Украину
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09.12.2021 15:35 Відповісти
Нунланд видно слабо орієнтується в курсі рубля , якщо говорить про сотні мільйонів РУБЛІВ. Це несерйозна сума навіть для містечкового дерібану
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09.12.2021 11:00 Відповісти
та она, видно, у пескова стажировалась - такую пургу несет
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09.12.2021 11:04 Відповісти
Теж звернув на це увагу, може мільярдів та не руплів а долярів?
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09.12.2021 11:28 Відповісти
Эти миллионы деревянных пошли только на туалетную бумагу для *********** воинства, которое он собрал на границе с Украиной.
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09.12.2021 11:36 Відповісти
Вранье, люди в россии могут страдать только по одной причине - если не увидели вечером по ящику, что кон чен ый опять кого-то разбомбил.
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09.12.2021 11:00 Відповісти
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09.12.2021 12:12 Відповісти
здихайте протестуни
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09.12.2021 12:14 Відповісти


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09.12.2021 12:22 Відповісти
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09.12.2021 12:23 Відповісти
Так они за путена с удовольствием там страдают, не стоит за кацапов переживать, главное что они вяликие
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09.12.2021 11:01 Відповісти
Нехай страждають, це їм на користь.
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09.12.2021 11:05 Відповісти
а в имерике еще хуже
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09.12.2021 12:16 Відповісти
Каанєшна, вони там з ночі займають чергу за хлібом.
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09.12.2021 12:22 Відповісти
Це ж вже було.(с) Не треба наступати на старі граблі - залісяни завжди тяжіли до страждань, деспотії і андрофагії. Тому тільки стіна.
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09.12.2021 11:05 Відповісти
никто там не страдает, потому, что там нет людей
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09.12.2021 11:06 Відповісти
Найбільше росіяни страждають від того, що хтось краще за них живе, щоб це змінити вони готові вирізати цілі народи. Історія тому підтвердження - геноциди починаючи від новгородців і до голодоморів в Україні.
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09.12.2021 11:10 Відповісти
Хто як не американці краще всіх орієнтуються в темі витрат витрат купи грошей платників податків на нікому не потрібні війни.
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09.12.2021 11:09 Відповісти
Охарактеризуйте поняття "потрібні війни".
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09.12.2021 11:11 Відповісти
Звідкіля мені знати, я ж не заступник Держсекратаря США, вона точно знає, бо вказує це іншим країнам.
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09.12.2021 11:14 Відповісти
Тобто Ви вважаєте, що російсько-українська війна - це теж держдеп?
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09.12.2021 11:29 Відповісти
Я усвідомлюю, на якому сайті знаходжусь, та вже здогадуюсь, якою буде реакція, якщо я просто скажу "так, це протистояння держдепу та кремля", тому час на роз'яснення витрачати не буду. Тут це завжди закінчується образами та звинуваченнями.
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09.12.2021 11:52 Відповісти
придурку, а звiдки взялось це протистояння? чому та коли воно виникло?
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09.12.2021 12:11 Відповісти
Я постійно на трубі запитую "адінарод": -за Вашою логікою захват Кириму і частини областей України це перемога ху@лостана над США?
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09.12.2021 15:39 Відповісти
І що вони відповідають?
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09.12.2021 15:47 Відповісти
))
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09.12.2021 16:11 Відповісти
Люди?да это кацапское мурло кору жрать будет -лишь бы украинцев уничтожить "за все"...
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09.12.2021 11:13 Відповісти
Пока им не начали мозги промывать, они тихо лепили коников из говна и пили водку, никому не мешая. А так за 20 лет сформировалось целое поколение лаптеногих, которые в войне видят смысл.
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09.12.2021 12:48 Відповісти
сотни миллионов рублей - что то дешево им обходится.
США оказали помощь Украине в 2021г (в переводе на фантики) 21 млрд.руб.
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09.12.2021 11:16 Відповісти
Вопрос так и остался нераскрытым - когда начнется война ?
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09.12.2021 11:18 Відповісти
Сотни миллионов? Скорее сотни миллиардов.
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09.12.2021 11:20 Відповісти
Люди может и страдали бы,а тупое кацапское быдло-вряд ли.
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09.12.2021 11:20 Відповісти
ДА ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ ВСЕМ НАСРАТЬ НА РУССКИХ И ДРУГИХ ГРАЖДАН РФ, В ПРИНЦИПЕ КАК И РУССКИМ ЗА СЧАСТЬЕ ЖИТЬ В ГОВНЕ
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09.12.2021 11:22 Відповісти
Ці нуланди з таким завзяттям патякають на тему війни, що виникає думка, що ця війна самим нуландам дуже потрібна.
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09.12.2021 11:28 Відповісти
Війна потрібна любому виробнику зброї, а американці найбільший виробник у світі. Просто потрібні ще корисні ідіоти типу Вільгельма, Гітлера чи наразі кремлефюрера, щоб її розпочати.
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09.12.2021 11:46 Відповісти
Кремлефюрер працює на них, так само як на них працював Горбачов. І продаж зброї це не мета. Мета - повне підкорення Россії, і повне загарбання її богатств.
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09.12.2021 12:29 Відповісти
за нас воевать и не надо!!
Надо всего лишь выполнить Будапештский меморандум, причем всеми подписантами!
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09.12.2021 11:49 Відповісти
Клинтонша-2 по дебильности суждений. Неужели все что говорят про женский мозг правда.
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09.12.2021 12:08 Відповісти
І ти ще не все знаєш про жіночий мозок Нуланд.
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09.12.2021 13:56 Відповісти
Какая же она красавица. ЭТА ГОСПОЖА Нуланд! Как нам везет, что с нами ГОСПОДИ БАйден и эта ГОСПОЖА. Аллилуйя! Мы спасены под могучим крылом белого орла!!
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09.12.2021 12:19 Відповісти
кацапсина, плохо стараешьсИ, гавкай погромче.)
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09.12.2021 12:24 Відповісти
Тебя Бог накажет, язык отсохнет и пальцы занемеют. Кацапсина которая Америку не уважает!
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09.12.2021 12:43 Відповісти
Якусь фігню Нуланд несе.Московити хочуть самі воювати і не в ***** справа.Після цього покидька,прийде до влади подібний покидьок,можливо навіть гірший.
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09.12.2021 12:36 Відповісти
Сейчас них еще дома взрываться начнут, а на месте взрывов будут визитки яроша и убитые снегири. Рейтинг путина упал - не ленись, проверь подвал)
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09.12.2021 12:37 Відповісти
Як же їй жалько кацапів. Зараз розплачуся.
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09.12.2021 13:54 Відповісти
Только не надо про многострадальный народ... Лишнехромосомное население кацапии, совсем даже не страдает, оно живёт войной с Украиной. Оно живёт идеей, что в этом мире можно что-то сломать, украсть, растоптать, а потом насрать сверху и провозгласить это всё своей ущербной, ублюдочной и извращенной недоимперией...
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09.12.2021 20:04 Відповісти
Люди в Росії страждають, а Путін хоче витратити сотні мільйонів рублів на війну з Україною, - Нуланд Джерело: https://censor.net/ua/v3304204

ЛЮДИ чи раби ?

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10.12.2021 15:22 Відповісти
Люди ?

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10.12.2021 15:30 Відповісти
 
 