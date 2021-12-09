Невакцинованих проти COVID-19 співробітників "Укрпошти" та "Укрзалізниці" мають відсторонити від роботи, - Кузін. ВIДЕО

9 грудня в Україні почав діяти наказ МОЗ щодо розширення переліку професій, для яких обов'язковою є вакцинація проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ у фейсбуці, про це під час брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров'я – головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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"До переліку додали соцпрацівників, співробітників державних підприємств та співробітників стратегічно важливих підприємств, зокрема, йдеться про "Укрзалізницю" та "Укрпошту". Якщо зазначені працівники на 6 грудня не мають хоча б одного щеплення проти COVID-19, вони мають бути відсторонені від роботи", - сказав Кузін.

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Нагадаємо, раніше в Україні ухвалили рішення щодо введення третьої дози вакцини від коронавірусу. Її отримають, зокрема, пацієнти, які перенесли трансплантацію та ВІЛ-інфіковані.