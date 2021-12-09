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допит (675) Росія (47286) Цимбалюк Роман (51)

Українського журналіста Цимбалюка викликали на допит у Москві через його висловлювання в Youtube. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Українського журналіста Романа Цимбалюка викликали на допит до прокуратури Москви 24 грудня. Його звинувачують у розпалюванні ворожнечі та ненависті до росіян та російської влади.

Згідно з текстом повідомлення, російська прокуратура вважає, що Цимбалюк нібито агресивно висловлювався проти Росії на своєму Youtube-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Дом".

За словами самого журналіста, його публічні висловлювання не суперечать міжнародному праву.

"Я почитаю, подумаю, що вони хочуть. Тому, що розпалювання ненависті та ворожнечі до росіян та російської влади... Насправді, я завжди говорю — я пацифіст, я проти війни, я за те, щоб Україна та Росія жили у мирі. І це можна робити у міжнародно визнаних кордонах. Не ми до них прийшли, а вони до нас прийшли", — сказав Цимбалюк в коментарі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слава Україні!": Українського журналіста Цимбалюка вітають на вулицях Москви. ВIДЕО

Нагадаємо, Роман Цимбалюк — власний кореспондент агентства УНІАН, єдиний український журналіст, акредитований у Росії.
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Топ коментарі
+80
Думаю,настав час йому їхати з кацапії,бо добром це не закінчиться.
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09.12.2021 12:52
+61
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09.12.2021 12:59
+35
Шо характерно - рашко-змі сіють тільки любов, райдугу та рожевих поні.
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09.12.2021 12:53
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09.12.2021 12:50 Відповісти
Ты шо - глухонемой? Напиши что хочешь сказать...
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09.12.2021 13:58 Відповісти
Думаю,настав час йому їхати з кацапії,бо добром це не закінчиться.
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09.12.2021 12:52 Відповісти
Давно ему говорили, вали из этого мордорского логова, загребут и никто не сможет помочь, уж точно не Зеля со своими гениями-дипломатами.
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09.12.2021 12:58 Відповісти
...а Петро Алексеич?....он же патриот....он спасёт если что.
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10.12.2021 16:56 Відповісти
як всіх хвилюють чужі гонорари
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09.12.2021 13:51 Відповісти
последний раз на рашистских теле говно-шоу он был года два-три назад. иди проспись, убогий.)
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09.12.2021 13:53 Відповісти
Ти хоч знаєш хто такий Цимбалюк?
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09.12.2021 14:05 Відповісти
"Если человек идиот,то это надолго." Це була цитата,якщо що...
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09.12.2021 15:14 Відповісти
Шо характерно - рашко-змі сіють тільки любов, райдугу та рожевих поні.
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09.12.2021 12:53 Відповісти
ВинІпАнІмаЇтЄ, етА другое(с)
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09.12.2021 13:12 Відповісти
Москальня , як завжди , лютує , так як ненавидить украінців , які відстоюють інтереси своєї краіни і так продовжується століттями 😡
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09.12.2021 12:54 Відповісти
Шо характерно, - ни наталка мосійчук ни сирожа лещенко не пострадали.
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09.12.2021 12:56 Відповісти
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09.12.2021 12:59 Відповісти
кажуть сірожіна діджейка знову на гастролях в маскві. Привезе сірожі подарунка за щокою)
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09.12.2021 13:09 Відповісти
вона з каністрою їздить
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09.12.2021 13:53 Відповісти
Сірьожа лєщ має дві бороди. Одна з них- брудна, в вигляді жіночого статєвого органу, а друга - діджейка сєпарша, яка напхала на себе зєльону перуку , шоб зеля - наркоман переміг! От тому сєрлєщу її нєжалко. Нехай їде собі до гей клубів на москальщину. Баба з возу...
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09.12.2021 14:53 Відповісти
Так и Ганапольский ни на что не жалуется...
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09.12.2021 13:33 Відповісти
Досвід минулих століть ( а саме стільки ми воюємо з заліссям) показує, що дружити з московитами набагато небезпечніше, ніж воювати з ними!
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09.12.2021 12:57 Відповісти
К сожалению Рома "приехал", там если взялись, то уже не отпустят, может конечно помочь что он журналист но надежды мало.
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09.12.2021 13:01 Відповісти
Птра Цимбалюку покидать это зловонное кацапское болото и возвращается в Украину!! Там нечего делать, пусть ********* и прочие кацапские тварюки варятся в своей блевотной жиже сами.
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09.12.2021 13:02 Відповісти
вали с напаРашы, пока не поздно.
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09.12.2021 13:04 Відповісти
кацапи собi нову цяцьку акрeдитують
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09.12.2021 13:16 Відповісти
Якщо на допит викликали, то, чи відпустять?
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09.12.2021 21:24 Відповісти
Не те, що у нас, різні ківи і мамаї гуляють на свободі і мелють що попало відносно дружби з агресором. Один тільки Бутусов постраждав за "розпалювання війни".
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09.12.2021 13:05 Відповісти
Никто не разжигает вражду и ненависть к россиянам и российской власти лучше, чем сама российская власть. Эх, если б за демонстрацию паскудных рож Путлера заодно с Володиным и прочими сечиными сразу давали по десяточке - какой мог бы настать мир и взаимопонимание...
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09.12.2021 13:05 Відповісти
Потлер это еще что - вон Шойгу или Лавров - гораздо страшней Патлера.
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10.12.2021 11:35 Відповісти
а чи не час пошукати в Київі мордорських кореспондентів для обміну?
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09.12.2021 13:08 Відповісти
А прямі заклики солов'їного посліду захопити Київ за дві години -це як кваліфікувати?
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09.12.2021 13:10 Відповісти
Видно пуйло планує "пресуху" і Цимбалюка збираються ізолювати, щоб не задавав неприємних для "царя" запитань.
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09.12.2021 13:10 Відповісти
Странно что его еще не вышвырнули ранее. Не представляю если б здесь работал российский журналист- украинофоб и лил дерьмо на Украину. В москве почему то терпят.
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09.12.2021 13:10 Відповісти
В Україні терплять русофобів навіть при владі, так що Москва від одного журналіста, патріота своєї країни, не "постраждає".
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09.12.2021 13:14 Відповісти
Но почему то их сюда не пускают, а в Москве - пожалуйста демократия. Цимбалюка с Москвы не выгонишь, прижился.
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09.12.2021 13:18 Відповісти
Просто не поновлюйте акредитацію, він сам поїде. Ви не бачите різницю поміж окупантом і жертвою? Біполярочка запоребриків.
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09.12.2021 13:22 Відповісти
Ото ж то, нічого зудіти - "прижився", "прижився". Акредитація є акредитація.
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09.12.2021 13:48 Відповісти
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09.12.2021 13:25 Відповісти
...висрався знавець методів ФСБ..
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09.12.2021 13:26 Відповісти
последний раз на рашистских теле говно-шоу он был года два-три назад. иди проспись, убогий.)
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09.12.2021 13:51 Відповісти
Это не украинский журналист, это агент фсб.
Инфа 100%
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09.12.2021 13:20 Відповісти
Що там думать, Романе, ти зараз - потенційно-"сакральна жертва". Обмінний фонд у цих падлюку закінчився, от тебе і готують чи "наперед", чи "під когось" для обміну. Тому, якщо Є змога, ТІКАЙ ЗВІДТИ.
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09.12.2021 13:25 Відповісти
А паспорта "ДНР" в нього немає, балабол?
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09.12.2021 13:34 Відповісти
Запоребрик почав лайном кидатись.
Нічого іншого і не чекав від без п'яти хвилин видаленого.
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09.12.2021 13:40 Відповісти
Как сказал мой друг-психиатр - трудно доказать дебилу что он дебил! Это я о тебе маленький джозеф! Ты хоть что то читал или слушал этого журналиста по фамилии Цымбалюк? Знаешь его жизненную позицию и знаешь хоть что то о его информационной борьбе которую он ведёт с кацапами находять в мацкве за нашу Украину? Ты дебил и колхозник который ничего не зная кидается словами типа манкурт и дурник. Короче как сказал Л.Подеревянский - в тебе синку у голові замість мозочку до яух масла! Читай больше прежде чем обс е рать человека и патриота!
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09.12.2021 16:20 Відповісти
Шо ти мелеш?
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09.12.2021 13:47 Відповісти
Накануне его приглашают на какую-то пролубянковскую прессконференцию, а на следующий день - в прокурватуру. Роман - это нехороший знак, в святое Рождество оказаться в лапах вертухая. Такими намёками они дают тебе ровно две недели, чтобы спокойно пересечь границу. Не искушай судьбу и воспользуйся моментом! А будущее всё расставит по местам.
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09.12.2021 13:27 Відповісти
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09.12.2021 13:28 Відповісти
Лахту спамуємо
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09.12.2021 19:39 Відповісти
Та то херня...Если б они видели что на Цензоре пишут.
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09.12.2021 13:30 Відповісти
Вонючих кацапов тут 50%
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09.12.2021 13:44 Відповісти
Пора ему валить из мордора,иначе посадят.
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09.12.2021 13:33 Відповісти
А що можна чекати від нащадків івана грозного? Їм хочеться крові. "Кров людська не водиця" -- це не для їхнього менталітету.
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09.12.2021 13:37 Відповісти
Тікай Рома. Нафиг оно тобі седіти в Кацапії в тюрмі. Вони ж кончені...
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09.12.2021 13:41 Відповісти
Скоро будемо вимінювати і Цимбалюка.
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09.12.2021 13:41 Відповісти
Его наверно выдворят. Живет в рашке, новая квартира в Москве, дети. А он призывает на Эхе Москвы убивать россиян "как бешеных собак". Походу терпение лопнуло.
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09.12.2021 13:53 Відповісти
Вывсеврети. На видео он говорит что пацифист, и за то чтобы Украина и рашка жили в мире. Просто ангел какой-то.
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09.12.2021 14:09 Відповісти
Касаб, а разве не нужно мочить оккупантов на своей земле, как бешеных собак даже в сортирах? Так кажется твой кормчий ***** изъяснялся???
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09.12.2021 14:12 Відповісти
шо ти городиш кацапе,під піндоським віпіеном? він призивав вбивати окупантів,а не кацапів..а це як говорять в Одесі дві великі різниці!!!
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09.12.2021 14:12 Відповісти
Представьте, какой-нибудь афганский журналист на американском телевидении начнет призывать убивать американских солдат как бешеных собак. Сколько он продержится на свободе, не то что в стране?
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09.12.2021 14:20 Відповісти
Свіженький знавець законів та порядків в США?
До чого тут взагалі США та Афганістан?
Яку територію незалежної держави окупували США та оголосили своєю?
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09.12.2021 14:48 Відповісти
шваброид, а шо США оккупировали Афган да? А президента Афгана при них выбирали под думалами автоматов в отличие от нынешнего Талибана? А вскукарекни еще че-нить смешное, набутылка )))
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09.12.2021 23:16 Відповісти
Що за маячня?
"новая квартира в Москве" - редакція Уніан знімає квартиру своєму працівнику.
"А он призывает на Эхе Москвы убивать россиян "как бешеных собак"" - Вбивати окупантів що прийшли на українську землю зі зброєю у руках, і заклик "вбивати росіян" - тільки тупе не бачить різниці.
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09.12.2021 14:18 Відповісти
А разве есть разница? Вы что не хотите убивать кацапов?
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09.12.2021 14:47 Відповісти
Як ви розумієте слово "кацап"?
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09.12.2021 14:50 Відповісти
Де-юре-Є , де факто-НІ. Але ЦЕ брехня, Рома - людина Розумна і ПРАВИЛЬНО РОЗУМІВ СВОЮ ЗАДАЧУ там. Тож і не допускав таких помилок.
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09.12.2021 16:43 Відповісти
Разница принципиальная - за призывы просто "убивать россиян" в РФ по закону могут осудить.
А за высказывание мнение о том, что вторгшиеся в чужую страну оккупанты должны уничтожаться - по закону не могут.
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09.12.2021 17:23 Відповісти
3.14здиш, косабе, він ніде, НІКОЛИ не закликав до цього(якщо маєш факти, виклади в доступ), мразота мацкальська, мерзенна.
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09.12.2021 16:39 Відповісти
Пістапол, звчини кватирку, а то від такої брехні літери зі сторінки порозлітаються.
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09.12.2021 16:45 Відповісти
Он в рашке в командировке. Квартиры у него в рашке нет - он ее там снимает.
Квартира у него в Киеве.

" А он призывает на Эхе Москвы убивать россиян "как бешеных собак"."

Ясно - типичный московский лгун - он говорил о том, что россиян, КОТОРЫЕ С ОРУЖИЕМ В РУКАХ ПРИШЛИ НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ нужн оубивать как бешенных собак - и это -правильно, ибо россияне в оружием в руках на террритории Украины - это оккупанты, захватчики и убийцы - а таких нужно уничтожать.
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09.12.2021 17:14 Відповісти
Я давно Роме писал, чтоб он валил из Мордара! Рано или поздно рашисты должны были к нему ********* за его Ютуб-канал... У нас уже нет цемахов на обмен...
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09.12.2021 14:10 Відповісти
а зеленый петушок промолчат
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09.12.2021 14:24 Відповісти
Не в теме, но оказывается его давно пытаются выгнать из России разные антиукраинские силы от Шария до Соловьева. Но к нему какое-то исключительное отношение до сих пор было, учитывая радикальность высказываний.
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09.12.2021 14:39 Відповісти
У дядьки явно какая-то крыша. Так долго там продержаться с явной проукраинской позицией. Это даже местным не под силу. Удивлен что он до сих пор как минимум еще не выслали, а как максимум не сидит.
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09.12.2021 15:30 Відповісти
Пора ехать домой ,еще одного заложника в мордоре как то не хочется иметь.
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09.12.2021 16:09 Відповісти
А це вже небезпечно йому лишатись в країні-терористі, до 24 грудня хай покидає рашку.
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09.12.2021 16:45 Відповісти
скоро еще один политзаключенный появится....
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09.12.2021 19:00 Відповісти
А ********* уже вызвали на допрос в Киев?
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09.12.2021 19:58 Відповісти
Делай ноги иначе буде выменивать на моторолу 2. Это не нужно...
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09.12.2021 23:38 Відповісти
Зачем им этот гемор. Объявят персоной нон-грата. Придется вернуться в Киев. А в Украине он станет одним из тысячи таких же журналистов, то есть никем.
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10.12.2021 09:38 Відповісти
 
 