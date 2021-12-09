Українського журналіста Цимбалюка викликали на допит у Москві через його висловлювання в Youtube. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
Українського журналіста Романа Цимбалюка викликали на допит до прокуратури Москви 24 грудня. Його звинувачують у розпалюванні ворожнечі та ненависті до росіян та російської влади.
Згідно з текстом повідомлення, російська прокуратура вважає, що Цимбалюк нібито агресивно висловлювався проти Росії на своєму Youtube-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Дом".
За словами самого журналіста, його публічні висловлювання не суперечать міжнародному праву.
"Я почитаю, подумаю, що вони хочуть. Тому, що розпалювання ненависті та ворожнечі до росіян та російської влади... Насправді, я завжди говорю — я пацифіст, я проти війни, я за те, щоб Україна та Росія жили у мирі. І це можна робити у міжнародно визнаних кордонах. Не ми до них прийшли, а вони до нас прийшли", — сказав Цимбалюк в коментарі.
Нагадаємо, Роман Цимбалюк — власний кореспондент агентства УНІАН, єдиний український журналіст, акредитований у Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Инфа 100%
Нічого іншого і не чекав від без п'яти хвилин видаленого.
До чого тут взагалі США та Афганістан?
Яку територію незалежної держави окупували США та оголосили своєю?
"новая квартира в Москве" - редакція Уніан знімає квартиру своєму працівнику.
"А он призывает на Эхе Москвы убивать россиян "как бешеных собак"" - Вбивати окупантів що прийшли на українську землю зі зброєю у руках, і заклик "вбивати росіян" - тільки тупе не бачить різниці.
А за высказывание мнение о том, что вторгшиеся в чужую страну оккупанты должны уничтожаться - по закону не могут.
Квартира у него в Киеве.
" А он призывает на Эхе Москвы убивать россиян "как бешеных собак"."
Ясно - типичный московский лгун - он говорил о том, что россиян, КОТОРЫЕ С ОРУЖИЕМ В РУКАХ ПРИШЛИ НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ нужн оубивать как бешенных собак - и это -правильно, ибо россияне в оружием в руках на террритории Украины - это оккупанты, захватчики и убийцы - а таких нужно уничтожать.